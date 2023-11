US guns may already be arming West Bank settlers, former official warns Concerns over a recent Israeli order of US rifles have made headlines. But even if American guns aren’t in settler hands, they have freed Israeli ones to be handed out, say experts

Eine Gruppe von Siedlern im besetzten Dorf Atuwani im Westjordanland schreit die Bewohner an, während sie Gewehre schwingen, Oktober 2023 (mit freundlicher Genehmigung von Mohammad al-Huraini)

Die Besorgnis über die jüngste israelische Bestellung von US-Gewehren hat für Schlagzeilen gesorgt. Doch selbst wenn die amerikanischen Gewehre nicht in den Händen der Siedler sind, so haben sie doch die israelischen Gewehre zur Verteilung freigegeben, sagen Experten

Israelisch-palästinensischer Krieg: Ehemaliger Beamter warnt: US-Waffen könnten bereits Siedler im Westjordanland bewaffnen

Von Dania Akkad

: 23. November 2023

Als Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamir Ben-Gvir, im vergangenen Monat damit begann, Sturmgewehre an Zivilisten zu verteilen, gab es eine rasche Reaktion aus Washington.

Angeblich empört, sollen US-Beamte damit gedroht haben, Waffenlieferungen zu stoppen, darunter 24.000 neue Gewehre, die Ben-Gvirs Ministerium bei amerikanischen Unternehmen bestellt hatte.

Die Gewehre, die auf gut dokumentierten öffentlichen Veranstaltungen gezeigt wurden, waren nicht amerikanisch oder wurden Berichten zufolge von den USA geliefert.

Beamte des Außenministeriums und US-Gesetzgeber waren jedoch besorgt, dass die neuen Gewehre an Siedler weitergegeben und gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland eingesetzt werden könnten, wo die Gewalt der Siedler seit dem 7. Oktober sprunghaft angestiegen ist und bereits ein Rekordniveau erreicht hat.

Mehr als 200 Palästinenser im Westjordanland sind in dieser Zeit von israelischen Soldaten und Siedlern getötet worden.

Trotz israelischer Zusicherungen, dass die Waffen an Einheiten unter der Kontrolle der israelischen Nationalpolizei innerhalb der Grünen Linie gehen würden, haben die USA die Lieferung von 4.500 M-16-Gewehren verzögert.

Dies ist zumindest aus israelischen und amerikanischen Medienberichten zu entnehmen. Das Außenministerium erklärte am Donnerstag, es lehne es ab, sich zu direkten kommerziellen Verkäufen und privaten diplomatischen Gesprächen zu äußern.

Ein ehemaliger Beamter des Außenministeriums erklärte jedoch gegenüber Middle East Eye, dass es „fast sicher“ sei, dass amerikanische Waffen bereits von Siedlern im Westjordanland verwendet würden.

Und selbst wenn die Waffen nicht in den Händen der Siedler sind, haben die nach Israel exportierten US-Waffen, die entweder mit US-Militärhilfe finanziert oder im Handel gekauft wurden, israelische Waffen in die Hände der Siedler gelangen lassen, so der Beamte und Waffenkontrollexperten.

Wenn alle diese Verkäufe dem Kongress und vor allem der Öffentlichkeit gegenüber völlig transparent wären, gäbe es meiner Meinung nach viel mehr Empörung.

– Lillian Mauldin, Women for Weapons Trade Transparency

„Einige der Waffen, die die USA exportiert haben, sind über eine Lizenz an die israelischen Verteidigungskräfte gegangen, und natürlich sind die meisten Siedler im militärischen Alter Reservisten“, sagte Josh Paul, der bis zu seinem Rücktritt im vergangenen Monat Direktor im Büro für politisch-militärische Angelegenheiten des Außenministeriums war.

„Sie werden also ihre Waffen von der IDF bekommen, unabhängig davon, ob sie in den meisten Fällen von Ben-Gvir ausgehändigt werden oder nicht.“

MEE fragte das Außenministerium, ob es Pauls Besorgnis teile, dass sich US-Waffen wahrscheinlich bereits in den Händen von Siedlern im Westjordanland befänden.

Ein Sprecher beantwortete die Frage nicht direkt, sagte aber, dass die Regierungen, die US-Waffen erhalten haben, für die Einhaltung der Bedingungen für die Transfers und der völkerrechtlichen Verpflichtungen, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit den Menschenrechten, verantwortlich seien.

Der Sprecher sagte auch, dass die gleichen Ressourcen eingesetzt werden sollten, um extremistische Gewalt zu verhindern und die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen, einschließlich der Mitglieder der IDF und der Sicherheitskräfte, einschließlich der israelischen Nationalpolizei, die tatenlos zusehen oder nicht eingreifen.

Wie viele und welche Arten von amerikanischen Waffen im Laufe der Jahre nach Israel gelangt sind, ist eine Frage, die selbst erfahrene Waffenkontrollexperten verblüfft.

Aus den detailliertesten öffentlich zugänglichen Informationen geht hervor, dass die US-Ausfuhren von Revolvern, Pistolen und bestimmten Gewehrtypen nach Israel in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zu den drei vorangegangenen Monaten deutlich angestiegen sind.

Aber ohne vollständige öffentliche Daten ist es für die US-Steuerzahler und sogar für die Gesetzgeber unmöglich, das Ausmaß der US-Waffenexporte nach Israel abzuschätzen und, was besonders wichtig ist, wie viel davon von der US-Regierung übernommen wird.

„Wenn all diese Verkäufe für den Kongress und vor allem für die Öffentlichkeit völlig transparent wären, gäbe es meiner Meinung nach viel mehr Empörung“, sagte Lillian Mauldin, Gründungsmitglied von Women for Weapons Trade Transparency und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for International Policy, gegenüber MEE.

„Es liegt im Interesse der Unternehmen, dass Waffenverkäufe unglaublich schwer aufzuspüren sind, selbst für Leute, die seit Jahrzehnten im Bereich der Rüstungskontrollforschung tätig sind.“

Experten sagen, dass die Programme der US-Regierung zur Überwachung von Waffenexporten nicht für die Verfolgung von Kleinwaffen ausgelegt sind. „Sobald sie weg sind, sind sie weg“, sagte Paul.

Das wirft bei Palästinensern im Westjordanland wie Mohammed al-Huraini Fragen auf.

Hergestellt in den USA“?

Al-Huraini stammt aus Atuwani, einem Dorf mit etwa 500 Einwohnern, das zwischen Bergen in den südlichen Hebron-Hügeln liegt und zu einem Dutzend Dörfern in Masafer Yatta gehört.

Seit die israelische Armee 1981 ihr Land zur Schießzone erklärt hat, sind die Bewohner mit Vertreibungsdrohungen und Abrissbefehlen konfrontiert.

Der 19-jährige Huraini hat noch nie eine Zeit erlebt, in der er und seine Familie nicht unter Druck standen, Atuwani zu verlassen.

Wenn du dich 20 Meter von meinem Haus entfernst, fangen sie sofort an zu schießen“.

– Mohammed al-Huraini, besetztes Westjordanland

Seine Großmutter Fatemah kann auf einem Auge nichts mehr sehen, nachdem Soldaten sie 2006 bei einem Protest geschlagen hatten. Im vergangenen September brachen Siedler seinem Vater Hafez beide Arme.

Doch seit dem 7. Oktober hat sich die Situation im Dorf laut Huraini merklich verändert. Dies geht aus Aufnahmen hervor, die MEE gesehen hat und die ihm von Freunden und Familienmitgliedern beschrieben wurden, die dort wohnen, während er in Ramallah zur Universität geht.

Die Siedler haben ihre Angriffe auf die Bewohner verstärkt, stürmen Häuser und drohen, jeden zu töten, der das Dorf nicht verlässt. Sie tragen Militäruniformen und sind allesamt bewaffnet.

„Das war früher nicht so. Die Menschen haben jetzt Angst, sich [den Siedlern] entgegenzustellen, weil sie nichts in der Hand haben und nichts, was sie unterstützen könnte“, sagte er.

Sein Cousin, Zakaria al-Adra, wurde am 12. Oktober von Siedlern aus nächster Nähe mit explodierender Munition angeschossen, die ihm den Bauch aufschlitzte. Seitdem musste er fünf Mal operiert werden.

Fragmente von Kugeln, die Zakaria al-Adra trafen, als er am 12. Oktober in Atuwani aus nächster Nähe von Siedlern erschossen wurde (Mohammad al-Huraini)

Fragmente der Kugeln, die Zakaria al-Adra trafen, als er am 12. Oktober von Siedlern in Atuwani aus nächster Nähe erschossen wurde (CourtesyMohammad al-Huraini)

Auch das Haus der Hurainis wurde geplündert, und der Gemüsegarten der Familie, in dem sie sechs Jahre lang gelebt hatte, wurde mit Bulldozern abgetragen und durch ein Zelt ersetzt. Sie können sich nicht mehr auf ihrem Grundstück bewegen oder Lebensmittel einkaufen, ohne ins Visier genommen zu werden, sagte er.

„Wenn man sich nur 20 Meter von meinem Haus entfernt, fangen sie sofort an zu schießen“, sagte er.

„Früher hatte man wenigstens nicht das Gefühl, dass man kaltblütig umgebracht wird. Jetzt ist es einfacher.“

Letztes Jahr, nach einem wochenlangen Angriff des israelischen Militärs und der Siedler auf sein Dorf, fand Huraini vor seinem Haus einen Tränengaskanister mit der Aufschrift „Made in USA“.

Es war nicht das erste Mal, dass er einen solchen Kanister gesehen hatte, aber es war das erste Mal, dass er die Aufschrift wahrgenommen hatte.

„Wir werden von der Macht des US-Geldes und der Waffen erdrückt“, schrieb er damals. „Die amerikanischen Bürger sollten wissen, wohin ihre Steuern fließen und was sie finanzieren.“

Jetzt fragt er sich, ob einige der Waffen, die sich in den letzten Wochen verbreitet haben, auch amerikanisch sind.

Leahys Unzulänglichkeiten

Alle US-Waffen, die mit US-Militärhilfe finanziert oder als solche ausgegeben werden, sollten dem Leahy-Gesetz unterliegen, das nach Patrick Leahy, dem ehemaligen demokratischen Senator aus Vermont, benannt ist, der die Gesetzgebung im Jahr 1997 förderte.

Nach diesem Gesetz ist es dem Verteidigungs- und dem Außenministerium der USA untersagt, ausländischen Regierungen, die glaubhaft der Verletzung von Rechten beschuldigt werden, Sicherheitshilfe zu gewähren.

Doch sowohl Paul, der ehemalige Beamte des Außenministeriums, der für die Überwachung von Waffentransfers zuständig ist, als auch Leahy selbst haben erklärt, dass das Gesetz nicht auf Israel angewendet wurde.

„Im Laufe der Jahre habe ich mich sowohl bei republikanischen als auch bei demokratischen Regierungen über die Notwendigkeit der Anwendung des Gesetzes in Israel beschwert“, sagte Leahy letzte Woche der News & Citizen, einer Wochenzeitung in Vermont.

„Diese Regierungen haben argumentiert, dass Israel eine unabhängige Justiz hat und es daher nicht wirklich nötig hat. Wir haben in letzter Zeit die Bemühungen gesehen, die Justiz noch weniger unabhängig zu machen, als sie es ohnehin schon war.“

Paul erklärte gegenüber MEE, dass Israel innerhalb des Außenministeriums anders behandelt wird als „fast jedes andere Land der Welt“, wenn es um das Leahy-Gesetz geht.

„Anstatt die Einheiten vorher zu überprüfen, bevor sie das Zeug bekommen, schicken wir das Zeug und achten dann auf Menschenrechtsverletzungen“, sagte Paul.

Er sagte bereits, dass das Ministerium „viele“ Beispiele für israelische Einheiten gefunden hat, die im Verdacht stehen, grobe Menschenrechtsverletzungen begangen zu haben, dass es aber nie in der Lage war, Schlussfolgerungen zu ziehen, die von hochrangigen Beamten abgesegnet werden müssten.

Ein Sprecher des Außenministeriums äußerte sich nicht direkt zu den Beobachtungen von Paul und Leahy, erklärte aber gegenüber MEE, dass von jedem Land, das US-Sicherheitshilfe erhält, erwartet wird, dass es diese im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht und den Menschenrechten sowie den Abkommen, die ihre Verwendung regeln, einsetzt. Israel bilde da keine Ausnahme, so die beiden.

Undurchsichtige Details

Die amerikanische Öffentlichkeit hat nur begrenzte Informationen über die Art und Menge der Waffen, die nach Israel exportiert werden, sei es durch Militärhilfe oder durch kommerzielle Verkäufe.

Der Mangel an Transparenz in Bezug auf US-Waffenverkäufe und Militärhilfe an Israel – den weltweit größten Empfänger von US-Militärhilfe – ist gut dokumentiert.

Der Kontrast zwischen den Informationsblättern der US-Regierung über die von ihr an die Ukraine gelieferten Waffen, bis hin zu Erste-Hilfe-Kits und Verbandsmaterial, und dem Mangel an Informationen darüber, was nach Israel geliefert wird, ist krass.

Diese Undurchsichtigkeit gilt auch für Waffen, die nach Israel geliefert werden: Daten über US-Waffenexporte sind, unabhängig vom Empfängerland, bekanntermaßen schwer zu bekommen.

Das liegt zum Teil daran, dass es gesetzliche Beschränkungen gibt, die von gebührenfinanzierten Aufsichtsbehörden festgelegt wurden, welche Informationen über bestimmte Verkäufe zur Verfügung gestellt werden können.

So wird der Kongress nur über Verkäufe informiert, die einen bestimmten Wert überschreiten, der je nach Art des Verkaufs variiert, aber für die Nato-Länder und fünf weitere Länder, darunter Israel, höher ist.

Dieses Schlupfloch hat dazu geführt, dass Verkäufe im Wert von Milliarden von Dollar „dem Kongress und der amerikanischen Öffentlichkeit nicht mitgeteilt wurden“, so Mauldin.

Auch die US-Regierungsstellen, die die Genehmigungen für Waffenexporte überwachen, halten regelmäßig Einzelheiten zurück, weil sie argumentieren, dass es sich um geschützte Informationen handelt, die US-Unternehmen untergraben könnten.

Die detailliertesten Informationen, die MEE finden konnte, sind Zahlen des US Census Bureau, aus denen hervorgeht, dass der Gesamtwert der aus den USA nach Israel exportierten Waffen und zugehörigen Teile allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres in fünf verschiedenen Kategorien sprunghaft angestiegen ist, verglichen mit den Gesamtwerten der vorangegangenen drei Monate.

Der Wert der exportierten Artikel, die erheblich gestiegen sind, umfasst Revolver und Pistolen, bestimmte Arten von Gewehren, Flinten- und Gewehrzubehör und -teile sowie Patronen.

Seth Binder, Direktor des Project on Middle East Democracy in Washington, D.C., sagte, dass der Anstieg, der aus den Daten hervorgeht, keine große Überraschung sei, wenn man die Intensität der Angriffe der Siedler im Westjordanland und die Lockerung der Gesetze in Israel in den letzten Jahren bedenkt, die es erlauben, mehr Waffenlizenzen zu erteilen.

Es gibt hier ein inhärentes Interesse der US-Steuerzahler“.

– Josh Paul, ehemaliger Beamter des Außenministeriums

„Wie viel davon kommt aus der ausländischen Militärfinanzierung? Das wäre sehr interessant zu wissen, aber diese Information ist nicht verfügbar“, sagte Binder.

Er hat Recht: Aus den Daten des US Census Bureau geht nicht hervor, ob die israelische Regierung oder israelische Unternehmen bei diesen Käufen mit US-Mitteln unterstützt wurden oder ob diese unentgeltlich transferiert wurden.

Die Zahlen zeigen zwar, dass es in diesem Jahr einen steilen Anstieg bei militärischen Waffenteilen und Munition gegeben hat, aber es ist unklar, wie viel davon von der US-Regierung – oder dem Steuerzahler – übernommen worden ist. Aber von Bomben bis hin zu Gewehren ist es wichtig, die Details zu kennen, so Paul.

„Es gibt hier ein inhärentes Interesse der US-Steuerzahler, vor allem daran, wie die Steuergelder ausgegeben werden und ob die Art und Weise, wie sie ausgegeben werden, für die US-Außenpolitik positiv ist“, sagte er.

In Israel, wo amerikanische Waffen das Gleichgewicht des Konflikts bestimmen, trifft dies besonders zu.

„Kleinwaffen und leichte Waffen können mehr Schaden anrichten, als man ihnen zutraut, und zwar auf eine eher unauffällige Weise“, sagte Mauldin.

„Aber das größere Problem ist, dass die US-Finanzierung den Konflikt natürlich unverhältnismäßig stark beeinflusst, wenn wir Milliarden von Dollar zur Verfügung stellen – im Grunde ein Zuschuss für Israel, damit es von den USA kaufen kann, was immer es möchte, einschließlich dieser Kleinwaffen und leichten Waffen.“

Beschränkungen bei der Überwachung

Und es gibt noch ein weiteres Rätsel: Wo sind die US-Waffen und Teile, die sich bereits in Israel befinden? Weder das Außenministerium, das die kommerziellen Verkäufe überwacht, noch das Verteidigungsministerium, das die militärischen Verkäufe überwacht, sind darauf ausgerichtet, Kleinwaffen zu verfolgen.

Das Blue-Lantern-Programm des Außenministeriums überprüft jährlich etwa 2 Prozent der Waffenexportlizenzen, wobei es sich in der Regel auf neue Unternehmen konzentriert, die in den Lizenzanträgen auftauchen, oder auf Bereiche, in denen es spezifische nachrichtendienstliche Bedenken gibt.

„Bei Schusswaffen für Israel ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie irgendeine Art von Endverbleibskontrolle durchführen, vorausgesetzt, es handelt sich um die israelische Regierung und um bekannte Logistikunternehmen“, sagte Paul.

Wir stellen 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung. Das sind 3,8 Mrd. Dollar, die die israelische Regierung nicht für militärische Ausrüstung verwenden muss.

– Seth Binder, Projekt zur Demokratie im Nahen Osten

Das Golden Sentry-Programm des Verteidigungsministeriums konzentriert sich in der Regel auf viel größere Waffen und dient eher dazu, zu überprüfen, ob sich die Waffen in dem Arsenal befinden, in dem ein ausländisches Militär sie zu finden behauptet.

Waffenexperten, mit denen MEE in den letzten Wochen gesprochen hat, sagten, dass der einfachste Weg, US-Waffen in das Westjordanland zu verfolgen, derzeit die Fotoanalyse wäre.

Es gibt aber auch eine andere Sichtweise: Selbst wenn man nicht genau nachweisen kann, wo die US-Waffen gelandet sind oder ob sie von Siedlern im Westjordanland benutzt werden, sind die USA immer noch involviert.

„Wir stellen 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung. Das sind 3,8 Milliarden Dollar, die die israelische Regierung nicht für militärische Ausrüstung ausgeben muss, weil wir sie zur Verfügung stellen“, sagte Binder.

Die Lieferung amerikanischer Waffen an Israel – durch Militärhilfe oder von der US-Regierung genehmigte kommerzielle Verkäufe – funktioniert auf die gleiche Weise.

„Israel hat seine eigene Industrie, und da die USA garantieren, dass sie keine US-Waffen an israelische Siedler liefern, werden israelische Waffen für die Siedler frei“, sagte er.

Es wäre wichtig und besorgniserregend, wenn Waffen aus den USA jetzt von Siedlern verwendet würden, sagte er.

„Wenn jedoch das israelische Militär oder wer auch immer innerhalb der Grünen Linie Israels US-Waffen verwendet und die Siedler plötzlich israelische Waffen benutzen, ist das wirklich von Bedeutung?“

Huraini, der sich auf die Rückkehr zu seiner Familie in Atuwani vorbereitet, sagte, er sei kein Waffenexperte und könne sich nicht sicher sein, ob die Siedler in den Aufnahmen, die er in den letzten Wochen gesammelt hat, amerikanische Schusswaffen verwenden.

Aber es fällt ihm schwer zu verstehen, wie die Amerikaner irgendwelche Ausgaben tolerieren können.

„Die Menschen unterstützen in Wirklichkeit Völkermord, Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen, indem sie ihr Geld ausgeben“, sagte er.

„Ich weiß nicht, wohin es genau geflossen ist, für welche Hilfe. Aber letzten Endes unterstützt es dieses Apartheid-Regime, das alles gegen das Volk begangen hat.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …