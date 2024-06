The D-Day of the Eastern Front While Western Allies invaded Normandy on June 6, 1944, John Wight recalls the coordinated operation by the Red Army to break German resistance in Europe. By John Wight Medium Operation Bagration, unleashed by the Red Army on 22 June 1944, was the D-Day of the Eastern Front. In scope, siz

Sowjetische Soldaten in Polozk, Weißrussland, 4. Juli 1944; das Propagandaplakat rechts feiert die Rückeroberung der Stadt und ruft zur Befreiung des Baltikums von der deutschen Besatzung auf. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Während die westlichen Alliierten am 6. Juni 1944 in die Normandie einmarschierten, erinnert John Wight an die koordinierte Operation der Roten Armee, um den deutschen Widerstand in Europa zu brechen.

Der D-Day an der Ostfront

Von John Wight

6. Juni 2024

Die Operation Bagration, die von der Roten Armee am 22. Juni 1944 ausgelöst wurde, war der D-Day der Ostfront. In Umfang, Größe, Ausmaß und Wirkung war sie eine im Zweiten Weltkrieg unerreichte Meisterleistung der Waffen.

Entscheidend ist, dass Overlord (D-Day) – den die westlichen Alliierten am 6. Juni 1944 durchführten – und Bagration als Teil einer koordinierten Anstrengung der Großen Allianz geplant und durchgeführt wurden, um den deutschen Widerstand in Europa zu brechen. Dabei waren die Sowjets, Briten und Amerikaner gleichermaßen entschlossen, die bedingungslose Kapitulation Hitlerdeutschlands zu erzwingen.

In seinem meisterhaften Buch Stalins Kriege enthüllt Geoffrey Roberts, dass

„Die sowjetischen Pläne für die Operation Bagration waren eng mit den anglo-amerikanischen Vorbereitungen für den Beginn der lang erwarteten zweiten Front in Frankreich koordiniert. Die Sowjets wurden Anfang April über das ungefähre Datum des D-Day informiert, und am 18. April teilte Stalin Roosevelt und Churchill per Telegramm mit, dass „die Rote Armee, wie in Teheran vereinbart, zur gleichen Zeit eine neue Offensive starten wird, um die angloamerikanische Operation maximal zu unterstützen“.

Obwohl beide Operationen von immenser militärischer und strategischer Bedeutung waren, übertraf Bagration die Overlord-Operation in Umfang und Wirkung bei weitem. Sie begann drei Wochen nach dem D-Day, am dritten Jahrestag des Überfalls der Nazis auf die Sowjetunion im Jahr 1941, mit Luftangriffen auf feindliche Artilleriestellungen und Konzentrationen, die von Partisaneneinheiten hinter den deutschen Linien geführt wurden. Die Hauptoffensive begann am 23. Juni entlang einer 500 Meilen langen Front, an der fast 2 Millionen Soldaten beteiligt waren.

Die Operation Bagration sollte die vollständige Befreiung des sowjetischen Territoriums von den Nazis bewirken und die Wehrmacht als ernsthafte Kampfkraft im Osten vernichten. Sie erreichte alle drei Ziele und noch mehr.

Der britische Historiker und Autor David Reynolds weist darauf hin:

„In fünf Wochen rückte die Rote Armee 450 Meilen vor, fuhr über Minsk bis an den Stadtrand von Warschau und riss Hitlers Heeresgruppe Mitte die Eingeweide aus dem Leib. Fast 20 deutsche Divisionen wurden völlig vernichtet und weitere 50 schwer aufgerieben – eine noch schlimmere Katastrophe als Stalingrad.“

Er fährt fort:

„Dieser überwältigende sowjetische Erfolg trat ein, während Overlord noch in den Hecken und Gassen der Normandie feststeckte.“

Foto von Wassili Grossman, veröffentlicht in der Zeitschrift Ogonyok im Jahr 1941. (Wikipedia Commons, gemeinfrei)

Der berühmte sowjetische Journalist und Autor Wassili Grossman beschrieb den menschlichen Tribut der sowjetischen Offensive mit gewohnter Kraft und Stärke:

„Leichen, Hunderte und Tausende von ihnen, pflastern die Straßen, liegen in Gräben, unter den Kiefern, in der grünen Gerste. An manchen Stellen müssen die Fahrzeuge über die Leichen fahren, so dicht liegen sie auf dem Boden.“

Trotz der Koordinierung der Operation Bagration mit dem D-Day und trotz ihrer unschätzbaren militärischen und strategischen Bedeutung wurde sie bei den Gedenkfeiern zum 75. Jahrestag des D-Day in Nordfrankreich im Jahr 2019 mit keinem Wort erwähnt. Dieses eklatante und skrupellose Versäumnis ist nur eines von vielen beschämenden Beispielen für die historische Amnesie westlicher Regierungen und Ideologen in den letzten Jahren – Menschen, die mehr damit beschäftigt sind, die Geschichte zu politisieren als sie zu respektieren.

Die Tapferkeit und der Mut der 156.000 Soldaten, die am 6. Juni 1944 an den Stränden der Normandie landeten, steht außer Frage, ebenso wie der der Tausenden von Matrosen, Fliegern und Luftlandetruppen, die ebenfalls an der Landung teilnahmen. Die Operation Overlord war und bleibt wahrscheinlich der größte amphibische Militärangriff, der je durchgeführt wurde, und auch der erfolgreichste.

In Bezug auf ihren Ehrgeiz, ihre Planung und die Koordinierung der kombinierten militärischen Kräfte mehrerer beteiligter Nationen verdient sie wahrlich den ihr gebührenden Platz in der Militärgeschichte. Kein Geringerer als der sowjetische Führer Joseph Stalin erkannte die Bedeutung und den Erfolg von Overlord, was er in einem Glückwunschtelegramm an Roosevelt und Churchill zum Ausdruck brachte:

„Wie man sieht, ist die Landung, die in grandiosem Umfang geplant war, vollständig gelungen. Meine Kollegen und ich können nicht umhin zuzugeben, dass die Geschichte der Kriegsführung kein vergleichbares Unterfangen kennt, was seinen Umfang, seine großartige Konzeption und seine meisterhafte Ausführung betrifft.“

Von links: Stalin, Roosevelt und Churchill auf dem Säulengang der sowjetischen Botschaft während der Teheraner Konferenz im November 1943. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Spulen wir sieben Jahrzehnte zurück, so ist die miserable Qualität der westlichen Staatskunst mit dem offenen Verstoß gegen den in Stalins Telegramm verankerten Geist der Großen Allianz zwischen Ost und West so bedauerlich wie nie zuvor.

Die Vorstellung, dass die Männer, die am D-Day und danach in ganz Europa auf dem Weg zum Kriegsende 1945 ihr Leben gaben, dies taten, um einen von Washington abhängigen und von Moskau gefürchteten Kontinent zu gebären, ist absurd. Die Verwüstung, die Russland im Krieg erlitten hat, das Ausmaß der Verluste, die das Land erlitten hat, verlangt den Respekt und die Ehrfurcht aller, die die richtigen Lehren aus diesem epischen Kampf von weltgeschichtlicher Bedeutung ziehen wollen.

Ein vom Faschismus befreites, aber danach durch einen Kalten Krieg geteiltes Europa erinnert uns daran, dass während des Krieges so viele Menschen so viel geopfert und gewonnen haben, dass aber danach so wenige so viel weggeworfen und verloren haben.

Die Operation Bagration und die Operation Overlord sollten niemals getrennt voneinander betrachtet werden. Beide wurden in der gleichen Phase des Krieges von einer Großen Allianz durchgeführt, die den Keim für eine Zukunft in sich trug, die, wäre sie eingetreten, das Ausmaß der Opfer gerechtfertigt hätte, die nötig waren, um siegreich aus dem Krieg hervorzugehen.

Das letzte Wort hat Wassili Grossman:

„Fast alle glaubten, dass das Gute siegen würde, dass ehrliche Männer, die nicht zögerten, ihr Leben zu opfern, in der Lage sein würden, ein gutes und gerechtes Leben aufzubauen.“

Dazu ein Amen.

John Wight, Autor von Gaza Weeps, 2021, schreibt über Politik, Kultur, Sport und alles andere. Bitte erwägen Sie, ein Abonnement auf seiner Medium-Seite abzuschließen.

