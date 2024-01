The Entry of a New German Left Party Shakes up the Country In October 2023, 10 members of the German parliament (Bundestag) left Die Linke (the Left) and declared their intention to form their own party. With their departure, Die Linke’s parliamentary group fell to 28 out of the 736 members of the Bundestag, compared to the 78 members of the far-right Alliance for Germany (AfD).

Der Einzug einer neuen deutschen Linkspartei erschüttert das Land

von Vijay Prashad

25. Januar 2024

Im Oktober 2023 verließen 10 Bundestagsabgeordnete Die Linke und erklärten ihre Absicht, eine eigene Partei zu gründen. Mit ihrem Austritt schrumpfte die Fraktion Die Linke auf 28 der 736 Bundestagsabgeordneten, während die rechtsextreme Allianz für Deutschland (AfD) auf 78 Abgeordnete kam. Einer der Gründe für den Austritt dieser 10 Abgeordneten ist, dass sie glauben, dass Die Linke den Kontakt zu ihrer Arbeiterbasis verloren hat, deren Zersetzung in Fragen von Krieg und Inflation viele von ihnen in die Arme der AfD getrieben hat. Die neue Formation wird von Sahra Wagenknecht (geb. 1969), einer der dynamischsten Politikerinnen ihrer Generation in Deutschland und ein ehemaliger Star der Linken, und Amira Mohamed Ali angeführt. Sie nennt sich „Bündnis Sahra Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit“ (BSW) und startete Anfang Januar 2024.

Wagenknechts ehemalige Genossen in der Partei Die Linke werfen ihr „Konservatismus“ vor, insbesondere wegen ihrer Ansichten zur Einwanderung. Wie wir sehen werden, bestreitet Wagenknecht jedoch diese Beschreibung ihres Ansatzes. Die Bezeichnung „linker Konservatismus“ (von dem niederländischen Professor Cas Mudde formuliert) wird häufig verwendet, obwohl sie von ihren Kritikern nicht näher ausgeführt wird. Ich sprach mit Wagenknecht und ihrem engen Verbündeten, Evim Dağdelen, über ihre neue Partei und ihre Hoffnungen, eine progressive Agenda in Deutschland voranzutreiben.

Anti-Krieg

Im Mittelpunkt unseres Gesprächs stand die tiefe Kluft in Deutschland zwischen einer Regierung unter der Führung des Sozialdemokraten Olaf Scholz, die den Krieg in der Ukraine fortsetzen will, und einer Bevölkerung, die sich ein Ende dieses Krieges und die Bewältigung der schweren Inflationskrise durch die Regierung wünscht. Der Kern des Problems, so Wagenknecht und Dağdelen, ist die Einstellung zum Krieg. Die Linke habe sich einfach nicht gegen die westliche Unterstützung des Krieges in der Ukraine ausgesprochen und die Verzweiflung in der Bevölkerung nicht zum Ausdruck gebracht. „Wenn man für den selbstzerstörerischen Wirtschaftskrieg gegen Russland eintritt, der Millionen von Menschen in Deutschland in die Armut treibt und eine Umverteilung des Reichtums von unten nach oben bewirkt, dann kann man nicht glaubwürdig für soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit eintreten“, so Wagenknecht. „Wenn Sie für eine irrationale Energiepolitik plädieren, wie z.B. russische Energie teurer über Indien oder Belgien zu beziehen und sich gleichzeitig dafür einsetzen, die Pipelines mit Russland für billige Energie nicht wieder zu öffnen, dann glauben die Menschen einfach nicht, dass Sie sich für die Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einsetzen, deren Arbeitsplätze durch den Zusammenbruch ganzer Industrien aufgrund der gestiegenen Energiepreise gefährdet sind.“

Scholz‘ Zustimmungsrate liegt derzeit bei 17 Prozent, und wenn seine Regierung nicht in der Lage ist, die drängenden Probleme zu lösen, die durch den Ukraine-Krieg entstanden sind, ist es unwahrscheinlich, dass er dieses Bild ändern kann. Anstatt sich für einen Waffenstillstand und Verhandlungen in der Ukraine einzusetzen, versuche Scholz‘ Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Freien Demokraten, so Dağdelen, „die Menschen in Deutschland auf einen globalen Krieg an der Seite der USA an mindestens drei Fronten zu verpflichten: in der Ukraine, in Ostasien mit Taiwan und im Nahen Osten an der Seite Israels. Es spricht Bände, dass Außenministerin Annalena Baerbock auf dem Kairoer Gipfel“ im Oktober 2023 sogar einen humanitären Waffenstillstand in Gaza verhindert hat.

Der thüringische Ministerpräsident und Linke-Chef Bodo Ramelow sagte 2022 gegenüber der Süddeutschen Zeitung, die Bundesregierung müsse Panzer in die Ukraine schicken. Als Wagenknecht im Oktober 2023 den Gazastreifen als „Freiluftgefängnis“ bezeichnete, distanzierte sich der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, „nachdrücklich“ von ihr (der Begriff „Freiluftgefängnis“ für den Gazastreifen ist weit verbreitet, auch bei Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten). „Wir müssen darauf hinweisen, was hier passiert“, sagt Dağdelen, „es ist unsere Pflicht, Widerstand gegen diesen Zusammenbruch der Antikriegsposition der LINKEN zu organisieren. Wir lehnen die Beteiligung Deutschlands an den Stellvertreterkriegen der USA und der NATO in der Ukraine, in Ostasien und im Nahen Osten ab.“

Kontroversen

Am 25. Februar 2023 organisierten Wagenknecht und ihre Anhänger einen Anti-Kriegs-Protest am Brandenburger Tor in Berlin, an dem 30.000 Menschen teilnahmen. Der Protest folgte auf die Veröffentlichung eines von Wagenknecht und der feministischen Schriftstellerin Alice Schwarzer verfassten „Friedensmanifests“, das inzwischen über eine Million Unterschriften erhalten hat. Die Washington Post berichtete über diese Kundgebung in einem Artikel mit der Überschrift „Kreml versucht, Antikriegskoalition in Deutschland aufzubauen“. Dağdelen erzählt mir, dass der Großteil der Teilnehmer der Kundgebung und der Unterzeichner des Manifests aus dem „zentristischen, liberalen und linken Lager“ stammt. Ein bekannter rechtsextremer Journalist, Jürgen Elsässer, versuchte, an der Demonstration teilzunehmen, aber Dağdelen – wie Videoaufnahmen zeigen – stritt mit ihm und forderte ihn auf, zu gehen. Alle außer den Rechtsextremen seien auf der Kundgebung willkommen gewesen, sagt sie. Sowohl Dağdelen als auch Wagenknecht sagen jedoch, dass ihre frühere Partei – Die Linke – versucht habe, die Kundgebung zu behindern und sie für die Durchführung der Kundgebung zu dämonisieren. „Die Diffamierung zielt darauf ab, einen inneren Feind aufzubauen“, sagte Dağdelen. „Die Verunglimpfung von Friedensprotesten soll die Menschen abschrecken und gleichzeitig Unterstützung für eine verwerfliche Regierungspolitik, wie die Waffenlieferungen an die Ukraine, mobilisieren.“

Ein Teil der Kontroverse um Wagenknecht dreht sich um ihre Ansichten zur Einwanderung. Wagenknecht sagt, dass sie das Recht auf politisches Asyl unterstützt und meint, dass Menschen, die vor Krieg fliehen, Schutz erhalten müssen. Das Problem der weltweiten Armut sei aber nicht durch Migration zu lösen, sondern durch eine solide Wirtschaftspolitik und ein Ende der Sanktionen gegen Länder wie Syrien. Eine echte Linke, so sagt sie, muss auf den Alarmruf der Kommunen hören, die ein Ende der Zuwanderung fordern und zur rechtsextremen AfD überlaufen. „Anders als die Führung der Partei Die Linke“, so Wagenknecht, „wollen wir die AfD-Wähler nicht abschreiben und einfach zusehen, wie die rechte Bedrohung in Deutschland weiter wächst. Wir wollen die AfD-Wähler zurückgewinnen, die aus Frust und Protest darüber, dass es keine echte Opposition gibt, die für die Menschen spricht, zu dieser Partei gegangen sind.“

Das Ziel ihrer Politik, so Wagenknecht, sei es nicht, gegen die Einwanderung zu sein, sondern die einwanderungsfeindliche Haltung der AfD anzugreifen. Gleichzeitig werde ihre Partei mit den Gemeinden zusammenarbeiten, um zu verstehen, warum sie frustriert sind und dass ihre Frustration über die Einwanderer oft eine umfassendere Frustration über die Kürzungen im Sozialbereich, die Kürzungen im Bildungs- und Gesundheitsbereich und die nachlässige Politik gegenüber der Wirtschaftsmigration ist. „Es ist entlarvend“, sagte sie, „dass die schärfsten Angriffe auf uns vom rechtsextremen Flügel kommen“. Sie wolle nicht, dass die neue Partei den Fokus von einer engen Anti-Einwanderungspolitik auf eine Politik zugunsten der Arbeiterklasse verlagere.

Umfragen zeigen, dass die neue Partei 14 Prozent der Stimmen gewinnen könnte, was das Dreifache des Anteils von Die Linke wäre und die BSW zur drittgrößten Partei im Bundestag machen würde.

Dieser Artikel wurde von Globetrotter erstellt.

Vijay Prashads jüngstes Buch (zusammen mit Noam Chomsky) ist The Withdrawal: Irak, Libyen, Afghanistan und die Fragilität der US-Macht (New Press, August 2022).



