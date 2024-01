https://www.middleeastmonitor.com/20240125-coverage-of-gaza-conflict-by-us-media-shows-overwhelming-support-for-israel-the-intercept/



Pro-palästinensische Demonstranten versammeln sich vor dem Gebäude der New York Times, um gegen die Berichterstattung der Zeitung über den Krieg zwischen Israel und Hamas am 11. Dezember 2023 in New York City zu protestieren. (Michael M. Santiago/Getty Images)

Die Berichterstattung der US-Medien über den Gaza-Konflikt zeigt eine überwältigende Unterstützung für Israel: The Intercept

25. Januar 2024

Prominente US-Zeitungen haben bei ihrer Berichterstattung über den Gaza-Konflikt mit zweierlei Maß gemessen und zumeist Israel unterstützt, so eine Analyse, berichtet die Anadolu Agency.

Führende Zeitungen wie die New York Times, die Washington Post und die Los Angeles Times haben während der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen Nachrichten veröffentlicht, die sich gegen die Palästinenser richteten, so ein Bericht der US-Nachrichtenagentur The Intercept vom 9. Januar.

„Die Berichterstattung der New York Times, der Washington Post und der Los Angeles Times über Israels Krieg gegen den Gazastreifen zeigte eine durchgängige Voreingenommenheit gegenüber den Palästinensern, so eine Analyse der Berichterstattung der wichtigsten Medien durch The Intercept“, hieß es.

Obwohl in den ersten sechs Wochen des Konflikts 14.800 Palästinenser, darunter mehr als 6.000 Kinder, getötet wurden, hielten die US-Zeitungen ein enges Verhältnis zu israelischen Aussagen aufrecht.

Mehr als 1.000 Artikel über Israels Angriffe auf den Gazastreifen wurden untersucht, und es wurden einige Schlüsselwörter und der Kontext, in dem sie verwendet wurden, berechnet.

Große Zeitungen betonten unverhältnismäßig stark die israelischen Todesopfer in dem Konflikt und verwendeten eine gefühlsbetonte Sprache, um die Tötung von Israelis zu beschreiben.

In der New York Times, der Washington Post und der Los Angeles Times erscheinen „Israeli“ oder „Israel“ häufiger als „Palästinenser“ oder Abwandlungen davon, obwohl die Zahl der palästinensischen Toten die der israelischen bei weitem übersteigt.

Dem Bericht zufolge wurde für jeden zweiten palästinensischen Todesfall ein Palästinenser erwähnt. Bei jedem israelischen Todesfall werden Israelis achtmal erwähnt, also 16-mal mehr pro Todesfall als Palästinenser.

Auch hochemotionale Begriffe für die Tötung von Zivilisten wie „Gemetzel“, „Massaker“ und „entsetzlich“ wurden fast ausschließlich für Israelis reserviert, die von Palästinensern getötet wurden.

Nur zwei Schlagzeilen von mehr als 1.100 Artikeln in der Studie erwähnen „Kinder“ im Zusammenhang mit Kindern aus dem Gazastreifen.

Obwohl Israels Krieg gegen Gaza der vielleicht tödlichste Krieg für Kinder in der modernen Geschichte ist, wird das Wort „Kinder“ in den Schlagzeilen kaum erwähnt“, heißt es weiter.

Der Bericht unterstreicht, dass die voreingenommene Berichterstattung in den großen Zeitungen und im Mainstream-Fernsehen die allgemeine Wahrnehmung des Krieges beeinflusst und den Zuschauern ein verzerrtes Bild des Konflikts vermittelt.

Die Spannungen im Westjordanland sind hoch, seit Israel nach einem grenzüberschreitenden Angriff der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas, bei dem nach israelischen Angaben 1.200 Menschen getötet wurden, eine tödliche Militäroffensive gegen den Gazastreifen startete.

Inzwischen hat Haaretz jedoch aufgedeckt, dass Hubschrauber und Panzer der israelischen Armee in Wirklichkeit viele der 1 139 Soldaten und Zivilisten getötet haben, die nach israelischen Angaben vom palästinensischen Widerstand getötet worden waren.

Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden wurden seither mindestens 25 700 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet und mehr als 63 740 verletzt.

