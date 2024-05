The crucial difference between the Gaza and Vietnam student protests The campus protests over Palestine are now an international phenomenon and growing. But whereas in the 1960s, the students were isolated, in 2024 they have society-wide support

Der entscheidende Unterschied zwischen den Studentenprotesten in Gaza und Vietnam

John Rees

18. Mai 2024

Die Campus-Proteste gegen Palästina sind inzwischen ein internationales Phänomen, das weiter wächst. Aber während die Studenten in den 1960er Jahren isoliert waren, haben sie im Jahr 2024 die Unterstützung der gesamten Gesellschaft

Eine Massenbewegung von Studenten in den Vereinigten Staaten gegen den Krieg wird zum Auslöser für eine weltweite Reihe von Studentenprotesten. Die Proteste gehen aus einer breiteren Bewegung hervor und fließen in diese zurück, wobei sie diese radikalisieren.

Die wirtschaftsorientierten Verwaltungen der Universitäten werden durch die Forderungen der Studenten in Frage gestellt. Die Versuche der Behörden, die Proteste zu bewältigen, führen zu einer weiteren Radikalisierung.

Dies sind Beobachtungen über die Studentenbewegung, die sich jetzt noch in Solidarität mit Palästina entfaltet, aber sie könnten ebenso gut ein historischer Bericht über die Studentenproteste gegen den Vietnamkrieg sein.

Die Ähnlichkeiten sind frappierend.

In den 1960er Jahren war die studentische Anti-Kriegs-Bewegung in den USA am größten, wurde aber global. Heute zeichnet sich das gleiche Muster ab.

In den USA wurden 140 Universitäten in 45 Bundesstaaten von Studentenstreiks oder Sitzstreiks betroffen. Die Aktionen der Studenten haben sich inzwischen auf über 30 Länder weltweit ausgeweitet. Diese sind weniger stark als die US-Bewegung, aber Australien, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Niederlande gehören zu den effektivsten.

1968 wurde die Bewegung durch die vietnamesische Tet-Offensive angeregt, so wie sie heute durch den Widerstand gegen den israelischen Angriff auf Gaza motiviert ist. In beiden Fällen begünstigte der militärische Erfolg die Kolonialmächte und ihre Unterstützer, doch in beiden Fällen ging der politische Sieg an den Widerstand.

Tet brachte die Weltöffentlichkeit gegen den Krieg der USA in Vietnam auf, so wie der Angriff auf Gaza zur politischen Isolierung des israelischen Staates auf der Weltbühne geführt hat.

Ersetzbar und irrelevant

In den USA und im Vereinigten Königreich ist die studentische Protestbewegung an den Eliteuniversitäten am stärksten. In Großbritannien gehörten Warwick, UCL, Soas, Oxford, Cambridge, Bristol und die Queen Mary University London zu den ersten, die aktiv wurden.

Sowohl in den 1960er Jahren als auch heute gibt es eine breitere Bewegung, der die Studentenbewegung ihre Inspiration verdankt.

Die Bewegungen der 1960er Jahre wandten sich gegen die Korporatisierung und Standardisierung des Bildungswesens, gegen das Fließbandmodell des Unterrichts.

Mario Savio, der Anführer der Berkeley-Studenten in den 1960er Jahren, sagte, dass sie sich gegen das „verchromte Verbraucherparadies“ auflehnten, das wollte, „dass wir zu braven Kindern heranwachsen“.

„Aber“, so sagte er, „eine bedeutende Minderheit … hat gezeigt, dass sie lieber sterben würde, als genormt, ersetzbar und irrelevant zu sein.“

Nach mehr als einer Generation von Kürzungen und Kommerzialisierung im Hochschulsektor reagieren die heutigen Studenten kaum gegen ein Konsumparadies, aber sie haben noch deutlicher als die Generation der 1960er Jahre gesehen, wie ein vollständig vermarktetes Hochschulsystem nach dem Unternehmensmodell aussieht.

Sie wissen nur zu gut, wie es sich anfühlt, als „standardisiert, austauschbar und irrelevant“ behandelt zu werden.

Wichtige Unterschiede

Aber es gibt auch wichtige Unterschiede. In den USA wurde die Bewegung in den 1960er Jahren zum Teil durch den Widerstand gegen die Wehrpflicht vorangetrieben. Die heutige Bewegung hat keinen solchen unmittelbaren Ansporn.

Im Vereinigten Königreich wurde die Antivietnamkriegsbewegung von Studenten dominiert, die weit mehr als die Hälfte der großen Antikriegsmärsche stellten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die Massenbewegung hatte bereits acht Monate lang in einem noch nie dagewesenen Ausmaß mobilisiert, bevor die Studenten im Vereinigten Königreich in Aktion traten.

In Großbritannien zählte die größte der Anti-Vietnamkriegs-Demonstrationen im Jahr 1968 100.000 Menschen, weniger als die kleinste der wiederholten Palästina-Demonstrationen, die 150.000 Menschen zählte und von der größten, die 800.000 Menschen zählte, in den Schatten gestellt wurde.

Darüber hinaus gab es in den Jahren 1967 und 1968 nur zwei große nationale Demonstrationen im Vereinigten Königreich. In den letzten acht Monaten hat es 14 nationale Demonstrationen für Palästina gegeben.

Die Studentenbewegung 2024 im Vereinigten Königreich ist wahrscheinlich breiter angelegt als 1968, aber die Form der Aktionen ist noch nicht so radikal wie 1968.

Damals besetzten Studenten College-Gebäude, was eine direkte Störung der Funktionsfähigkeit des Colleges darstellte. Mit den Camps wird dieses Ziel nicht erreicht.

Im Jahr 1968 berichtete die revolutionäre Zeitung Black Dwarf, die vom prominentesten Anti-Vietnam-Kriegsaktivisten Tariq Ali unterstützt wurde, dass sich die Universität Essex von Februar bis Juni „entweder in einem Zustand teilweiser oder völliger Unordnung“ befunden habe. Die Aktionen der Studenten müssten beträchtlich eskalieren, bevor eine solche Behauptung für irgendeine Hochschule heute aufgestellt werden könnte.

Weitverbreitete Wut

Es gibt noch eine weitere Unähnlichkeit, die sich bei näherer Betrachtung jedoch als Ähnlichkeit entpuppt.

Im Jahr 1968 war im Vereinigten Königreich die Labour-Partei an der Regierung und Harold Wilson war Premierminister. Als Wilson im Januar 1968 in der Stadthalle von Sheffield sprach, umzingelten etwa 3.000 Menschen das Gebäude und skandierten „Wilson raus!“.

Im März desselben Jahres wurde ein Labour-Minister an der Universität von Manchester niedergeschrien, und eine Woche später wurde das Auto von Verteidigungsminister Denis Healey in Cambridge von Studenten umzingelt.

Heute sind natürlich die Tories an der Macht. Doch die Labour-Partei von Keir Starmer ist in Bezug auf Palästina und vieles andere so sehr mit der Regierung von Premierminister Rishi Sunak verwandt, dass sich die Wut auf seine Partei weit verbreitet hat; eine Wut, die fast davon ausgeht, dass er sich nicht von den derzeitigen Machthabern unterscheiden wird, sollte er, wie allgemein erwartet, die bevorstehenden Parlamentswahlen gewinnen.

Wie auch immer die Kontinuitäten und Diskontinuitäten zwischen den Studentenbewegungen der 1960er Jahre und der heutigen Zeit genau aussehen mögen, sie sind beide von historischer Bedeutung. Die Studentenbewegung ist zwar noch nicht so prominent oder radikal wie in den 1960er Jahren, aber sie ist weit weniger isoliert.

In den 1960er Jahren war die Black-Power-Bewegung in den USA ein wichtiger Bestandteil einer gesamtgesellschaftlichen Radikalisierung. Damals gab es im Vereinigten Königreich jedoch keine vergleichbare Gruppierung. Heute trägt die muslimische Gemeinschaft in weitaus größerem Umfang zu den Palästina-Mobilisierungen bei.

Wie die Meinungsumfragen zeigen, ist die Unterstützung für die Palästinenser jedoch in der gesamten Gesellschaft verbreitet. Zwei von drei Menschen im Vereinigten Königreich fordern einen Waffenstillstand im Gazastreifen – genau die Forderung, die auf den Transparenten der Palästina-Demonstrationen steht.

Die Studenten sind keine Avantgarde, denn viel breitere Teile der Gesellschaft haben bereits die gleiche Einstellung zum Kampf für Palästina wie sie, und sie haben eine bemerkenswerte Fähigkeit bewiesen, über Monate hinweg konsequent und wiederholt in großem Umfang zu mobilisieren.

Diese Breite der Aktionen ist neu.

John Rees ist Visiting Research Fellow an der Goldsmiths, University of London, und Mitbegründer der Stop the War Coalition.

