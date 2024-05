‚Divest to reinvest‘: how one encampment is thinking global and acting local | Red Flag The People’s Univer-city, an encampment at Rutgers University in Newark, New Jersey, is pairing international solidarity and community-based activism.

The People’s Univer-City, ein Lager an der Rutgers University in Newark, New Jersey FOTO: Ben Hillier

Divest to reinvest“: Wie ein Lager global denkt und lokal handelt

Ben Hillier

17. Mai 2024

Es ist angemessen, dass das Center for Urban and Public Service und das Centre for Law and Justice auf der Hauptpromenade des Campus der Rutgers University in Newark ein Solidaritätslager errichtet haben. Nun, zumindest was den „öffentlichen Dienst“ und die „Gerechtigkeit“ betrifft, ist dieses letzte verbleibende Lager in New Jersey eindeutig auf die Gemeinschaft ausgerichtet.

Sie nennen es The People’s Univer-City. Das Lager in Newark, das am 1. Mai gegründet wurde, bestätigte alle Forderungen der Studenten auf dem Hauptcampus in New Brunswick. Aber sie fügten noch acht weitere hinzu. Im Wesentlichen verbinden die Aktivisten in dieser Arbeitergemeinde, die nur zwanzig Minuten mit dem Zug vom World Trade Center in Lower Manhattan entfernt ist, die Abkehr von Israel mit Investitionen in lokale Dienstleistungen. (Die vollständige Liste der Forderungen ist unten abgedruckt.)

„Rutgers hat Eigentum in der ganzen Stadt. Wir wollen, dass drei bis fünf dieser Gebäude für kostenlosen Wohnraum zur Verfügung gestellt werden“, erklärt Kyng, ein Mitglied der Black Students for Liberation. „Und wir wollen, dass die Universität den Menschen in der Gemeinde hilft – den Gemeindeorganisationen. Die Menschen werden aus der Stadt verdrängt, und die Gemeinschaften werden auseinandergerissen, weil die Mieten so stark gestiegen sind. Rutgers ist ein Teil davon; es ist parasitär. Wir wollen, dass sich die Stadt von Israel trennt und wieder in die Gemeinschaft investiert wird.

Während sich das Lager von der Washington Street nach Westen ausdehnt, sind Bäume, Laternenpfähle, Sitzbänke und Zelte mit Slogans der Palästina-Solidarität bedeckt. Gedenktafeln weisen auf die Daten der israelischen Luftangriffe auf verschiedene Flüchtlingslager hin: Al-Shati an der Mittelmeerküste, Al-Bureij und Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens und Al-Maghazi, südlich von Bureij. Wie in anderen Lagern haben sie eine Küche und andere Annehmlichkeiten organisiert. Täglich wird eine Mahnwache abgehalten, bei der die Namen der im Gazastreifen getöteten Menschen verlesen werden, und es gibt gemeinsame Mahlzeiten. Etwa 30 Menschen bleiben über Nacht, aber die Gesamtzahl der Teilnehmer ist höher, da viele kommen und gehen.

Die breite Gegenreaktion der etablierten Politik gegen die Bewegung hält an. Letzte Woche äußerte sich der Moderator Joe Scarborough in der MSNBC-Sendung „Morning Joe“ – einer von vielen viel beachteten, aber dummen amerikanischen Fernsehsendungen – erstaunt darüber, dass viele Studenten aktuelle und ehemalige US-Beamte nicht verehren und vergöttern:

„Es ist beunruhigend. Was können wir dagegen tun? Den Staatsdienern wird also nicht beigebracht, dass amerikanische Staatsoberhäupter Kriegsverbrecher sind und dass Joe Biden kein „Völkermörder Joe“ ist – ganz im Gegenteil. Und zweitens, [was tun wir gegen] die Dummheit all dieser Slogans, die die gesamte Geschichte seit 1948 ignorieren … Vielleicht kommt das auf YouTube, wenn die kommunistischen Chinesen es zulassen …“

Als Antwort auf diese lächerliche Tirade in einem angeblich seriösen Nachrichtensender nickte Scarboroughs Gast, die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton, zustimmend und teilte die Ungläubigkeit, dass einige Studenten zu dem Schluss gekommen sind, dass die Führer des US-Imperialismus Blut an ihren Händen haben. „Sie haben Recht“, sagte sie. „Sie wissen überhaupt nicht viel über die Geschichte des Nahen Ostens oder, offen gesagt, über die Geschichte in vielen Regionen der Welt, auch in unserem eigenen Land.“

In Newark jedoch verschaffen sich die Schüler und andere die Art von Bildung, die Clinton und Morning Joe wahrscheinlich absagen würden. Im Lager wurden Teach-ins zu verschiedenen Themen abgehalten: Hafsa Kanjwal war kürzlich zu Gast und sprach über das von Indien besetzte Kaschmir; ebenso Marc Lamont Hill, der eine Diskussion über schwarz-palästinensische Solidarität führte.

Es gibt auch eine Volksbibliothek, die Literatur zu so unterschiedlichen Themen wie dem palästinensischen Widerstand, der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, Religion, Immobilienrecht und Angriffen von Unternehmen auf das Hochschulwesen enthält. Außerdem sind ausgewählte Beiträge des US-amerikanischen Sozialisten Eugene Debs und eine Sammlung von Aufsätzen des verstorbenen Marxisten Neil Davidson zu sehen. Und es gibt Stapel von Flugblättern über Arbeiter- und Bürgerrechte – Themen, mit denen viele Campus-Verwalter nicht vertraut zu sein scheinen.

Mehrere Ausdrucke von „A practical appraisal of Palestinian violence“ (Eine praktische Einschätzung der palästinensischen Gewalt), die Steve Salaita im Oktober verfasst hat, liegen an prominenter Stelle aus. Salaita ist seit langem eine Persona non grata an der US-Hochschule, unter anderem wegen seiner offenen Opposition gegen israelische Gräueltaten. Es ist bemerkenswert, dass die Aktivisten hier ein Engagement zeigen, etablierte außenpolitische Dogmen zu hinterfragen, und eine größere Vielfalt an Perspektiven begrüßen als US-Beamte und ihre kriecherischen TV-Persönlichkeits-Promotoren.

Am westlichen Rand des Lagers befindet sich eine Halle, die Charles W. Engelhard Jr. gewidmet ist – einem Bergbau- und Metallmagnaten, der wegen seiner umfangreichen Geschäftsinteressen in Südafrika einst von schwarzen Studenten angefeindet wurde. Sieben Jahre nach dem Tod des Milliardärs beschrieb ein Artikel im Harvard Crimson aus dem Jahr 1978 Engelhard als „den Mann, der zwei Jahrzehnte lang als größter unternehmerischer Unterstützer des Apartheidregimes in den Vereinigten Staaten fungierte“.

Es erscheint daher angemessen, dass sich dieses neue Anti-Apartheid-Lager im Schatten dieses Gebäudes ausbreitet.

Neben den erklärten Forderungen ist ein weiterer Aspekt des gemeinschaftlichen Charakters des Lagers, dass es nicht nur von Studenten betrieben wird, sondern von der Newark Solidarity Coalition organisiert wird, einem Bündnis von Studenten, Lehrkräften und Einheimischen, die sich für die Stadt einsetzen und Hilfsprogramme durchführen.

Laut Simeon Marsalis, einem Rutgers-Professor, der an der Gründung des Camps mitgewirkt hat, war ein historischer Streik des akademischen Personals im April letzten Jahres – der erste in der 257-jährigen Geschichte der Universität -, der Studenten und Mitarbeiter in einer Kampagne gegen die Universitätsverwaltung zusammenbrachte, mit ausschlaggebend für das breitere Spektrum der Kräfte hier. Es überrascht daher nicht, dass die gewerkschaftliche Organisatorin des Personals an der Rutgers, Sherry Wolf, in Gesprächen mit Teilnehmern zu finden ist und uns die wichtigsten Aktivisten vorstellt.

Laut Volkszählungsdaten besteht die Bevölkerung von Newark zu 45 Prozent aus Schwarzen oder Afroamerikanern und zu 36 Prozent aus Hispanics. Das mittlere Haushaltseinkommen ist etwa halb so hoch wie der Durchschnitt des Bundesstaates New Jersey. Die Armutsquote ist mit fast 25 Prozent (33 Prozent für Kinder) doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt. Wie in den Vereinigten Staaten im Allgemeinen sind auch in der Stadt soziale Klasse und Rasse eng miteinander verknüpft.

„Ein Teil des Kampfes besteht darin, die Menschen dazu zu bringen, zu sagen, dass die Befreiung für alle gilt“, sagt Marsalis. „Niemand ist frei, wenn nicht alle frei sind. Die Kämpfe finden im Moment auf den Universitäten statt, aber die Universitäten selbst sind Teil eines größeren Problems. Wo es einen Campus gibt, gibt es eine Militarisierung, weil die Polizei mit der Universität kommt. Wo es einen Campus gibt, werden Grundstücke in der Umgebung aufgekauft. Wo es also einen Campus gibt, steigen die Mieten. Und wo es einen Campus gibt, gibt es die Verdrängung von Menschen am Rande der Gesellschaft.

Der Slogan „Niemand ist frei, solange nicht alle frei sind“, der normalerweise eine Geste und ein Schrei nach universeller Gerechtigkeit ist, hat in Newark mehr praktischen Wert. Anthony Diaz, Mitbegründer und Geschäftsführer der Newark Water Coalition, ist ebenfalls vor Ort.

„Ich organisiere schon seit der High School“, sagt er. „Es war eine sehr gute Schule, aber der Zustand des Gebäudes war wirklich schlecht. Die oberen Stockwerke waren baufällig, die Umkleideräume überschwemmt. Wir hatten ein schreckliches Mittagessen. Der Aktivismus begann also dort. Später im Leben kämpfte ich gegen Polizeibrutalität und für das Recht auf Sozialwohnungen. Als die Stadt eine Bleikrise hatte, führte das schließlich zur Umweltgerechtigkeit.

Im Jahr 2016 wurden in mehreren Schulbezirken von Newark erhöhte Werte der giftigen Chemikalie im Trinkwasser festgestellt. Im darauffolgenden Jahr zeigten Tests, dass mehr als 10 Prozent der Wohnhäuser mit Wasser versorgt wurden, das doppelt so viel Blei enthielt wie als sicher galt. Mehrere Jahre lang fielen die Kontaminierungstests der Stadt immer wieder durch.

„Das war in meiner Schule – wir haben alle das Wasser getrunken, und dann heißt es plötzlich: ‚Oh, trinkt es nicht, es ist vergiftet'“, sagt Kyng. Newark ist also wie Flint, Michigan? „Es ist wie überall. Schwarze Gemeinden im ganzen Land sind vergiftet worden“, sagt sie.

Die Water Coalition wurde 2018 gegründet und hat seitdem kostenloses Wasser an die Einwohner verteilt. Obwohl die Stadt behauptet, das Problem weitgehend in den Griff bekommen zu haben, ist nicht jeder davon überzeugt, dass man den Behörden trauen kann. Jedenfalls setzt sich die Koalition für eine Reihe von Themen ein, wie z. B. Wohnen, Armutsbekämpfung und Unterstützung für die psychische Gesundheit. Das liegt daran, so Diaz, dass der Versuch, ein Thema anzugehen, unweigerlich andere Probleme aufwirft, die der sozialen Gerechtigkeit im Wege stehen.

„Zuerst organisierten wir Versammlungen in den Rathäusern und Komitees zur Verteilung von kostenlosem Wasser. Die Stadt hat uns im Stich gelassen“, sagt Diaz. „Dann begannen wir, Lebensmittel und Ressourcen in der Gemeinde zu verteilen – es gibt so viele Probleme und so viel Vernachlässigung.“

Diaz und die Water Coalition engagierten sich hier wegen des Streiks – sie hatten die Arbeiter mit Wasser versorgt und begannen so, mit den Rutgers-Aktivisten zusammenzuarbeiten. Als das Zeltlager begann, waren sie bereits Teil der Newark Solidarity Coalition. „Dies ist ein Ort, an dem jeder in der Gemeinde kommen kann, um Wasser zu holen, Essen zu bekommen, über die Probleme zu reden und über Befreiungspolitik zu sprechen“, sagt er.

Wie hat sich die Politik entwickelt – sowohl im Lager als auch in den letzten sieben Monaten?

„Es ist ähnlich wie bei Black Lives Matter, dass es ein Erwachen ist“, sagt Diaz.

Im August wird es zehn Jahre her sein, dass Mike Brown in Ferguson, Missouri, von einem Polizisten erschossen wurde. Als sich Ferguson mit dem Ruf „Black lives matter!“ erhob, begann eine der größten Bewegungen in der Geschichte der USA, die im Sommer 2020 mit dem Mord an George Floyd in Minneapolis, Minnesota, ebenfalls durch einen Polizisten, in einen neuen nationalen Aufstand mündete.

Als die Aufnahmen und Fotos der Polizeirepression gegen die Demonstranten von Ferguson um die Welt gingen, begannen Palästinenser, den Teilnehmern Botschaften zur Unterstützung zu schicken – und unter anderem Ratschläge, wie man mit Tränengas umgehen sollte. Im folgenden Jahr unterzeichneten mehr als 1 000 schwarze Aktivisten und Organisationen einen offenen Brief der Solidarität mit den Palästinensern. In diesem Jahr haben mehr als 6.000 Aktivisten und mehr als 200 Organisationen eine neue Erklärung zur „Schwarzen Solidarität mit Gaza“ unterzeichnet.

Auch wenn die Notlage der Palästinenser in den Schichten der schwarzen Aktivisten im Vergleich zu anderen Gruppen stärker wahrgenommen wird, sind die Verbindungen nicht unbedingt automatisch gegeben.

„Das Narrativ hat sich von Oktober bis jetzt verschoben“, sagt Diaz. „Für einige Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, war die [anfängliche] Reaktion: ‚Warum sollte ich mich dafür interessieren, was auf der anderen Seite der Welt vor sich geht? Wir haben hier unsere eigenen Probleme“. Aber wir sagten ihnen: „Sieh dir doch an, wie das ganze Geld von hier dorthin fließt, um Menschen zu töten. Seht euch an, was wir damit alles machen könnten“.

„Wenn man sich die Universität selbst ansieht, ist sie nur ein Teil von ihr. Aber sie hat eine lange Geschichte von Gentrifizierung und Verdrängung. Die medizinischen und zahnmedizinischen Schulen, die sie gebaut haben, waren früher Wohnhäuser für Schwarze. Einige der Parkplätze der Universität waren früher schwarze Vorstädte – schwarze und braune Häuser. Wenn wir also über Wiedergutmachung sprechen, vor allem wenn wir uns die Grundstücke ansehen, die der Universität gehören, gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Vertreibung, die sie verursacht hat, und der Wohnsituation in der Stadt Newark.“

In diesem Sinne bilden die Universität, die Berichten zufolge durch ihre Stiftungen Verbindungen zu Israel unterhält, und das Lager mit seiner Botschaft „divest to reinvest“ eine logische Verbindung zwischen internationaler Solidarität und gemeindebasiertem Aktivismus. Die Aktivisten verschmelzen das Globale mit dem Lokalen.

‚Palästina wird uns alle befreien‘. Sie kennen diesen Slogan, oder?“. Diese Frage stellte Michael Letwin, ein Mitbegründer von Labor for Palestine, Anfang letzter Woche bei einem Kaffee. Um ehrlich zu sein, hatte ich sie noch nie gehört. Aber seit fast zwei Wochen geht er mir nicht mehr aus dem Kopf.

Eine Dimension des Satzes liegt natürlich auf der Hand, vor allem in New York City: Wenn man sich auf die Seite Palästinas stellt, wird man mit einer Reihe anderer Fragen konfrontiert, die den Kern der Gesellschaft, in der wir leben, und das Wesen der politischen Macht betreffen. Warum braucht man 200 bewaffnete Polizisten, um ein paar Dutzend unbewaffnete Demonstranten unter den Studenten zu beseitigen? Warum ist die Polizei so gut ausgestattet, während alle Bibliotheken der Stadt sonntags geschlossen sind, angeblich weil die Stadt es sich nicht leisten kann, sie offen zu halten? Warum sind die Medien gegenüber jungen Aktivisten so bösartig und unehrlich? Warum unterstützen alle Behörden Israel und leugnen den offensichtlichen Völkermord, der stattfindet?

Aber eine andere Dimension war schwieriger zu begreifen – was ist die praktische Bedeutung von „Palästina wird uns alle befreien“? Ein Teil der Antwort ist jetzt klarer: Soweit es irgendwo eine Organisation gibt, konzentriert sie sich auf Gaza. Wie Letwin seinerzeit sagte: „Palästina war immer das Thema, das von den Diskussionen in der progressiven Politik ausgeschlossen wurde. Jetzt ist es das Thema, das alles zusammenhält. Es ist von den Rändern in die Mitte gerückt.“

Ein Schwerpunkt der gewerkschaftlichen Organisierung waren zum Beispiel die Versuche der Basis, die Gewerkschaftsführer dazu zu bringen, sich öffentlich gegen den Völkermord auszusprechen. Die Organisierung gegen den Völkermord selbst bedeutet jedoch, dass man sich sowohl mit politischen Fragen wie den oben genannten auseinandersetzt als auch, nun ja, dass man einfach organisiert – neue Verbindungen herstellt und neue Aktivisten anzieht, die etwas tun wollen und die durch ihr Tun lernen, wie man sich auf vielfältige Weise organisiert, und so die Grundlage für das legen, was als nächstes kommt.

Was die Camps betrifft, so wurde nirgendwo deutlicher als auf dem Campus von Rutgers Newark, dass Palästina ein Katalysator für eine breitere Ausrichtung der Kräfte ist, die für die Menschenwürde kämpfen. So klein die Mobilisierung auch ist, die Mitarbeiter, Studenten und lokalen Aktivisten, die durch einen Völkermord auf der anderen Seite der Welt mobilisiert wurden, machen den von Marsalis formulierten Slogan konkret: „Niemand ist frei, wenn nicht alle frei sind“.

Dieses Lager wird schließlich wie alle anderen geräumt werden. Dennoch verspricht es etwas Dauerhafteres als die Ansammlung von Zelten vor dem Zentrum für Recht und Gerechtigkeit und hat dies wahrscheinlich auch schon getan.

——————–

Die vollständige Liste der Rutgers Newark People’s Univer-City

Die Rutgers-Universität muss:

1. Sich von allen Firmen oder Unternehmen trennen, die materiell an dem Siedlerkolonialismus, der Apartheid und dem Völkermord des Staates Israel an Palästina und dem palästinensischen Volk beteiligt sind, davon profitieren oder diese anderweitig unterstützen, in Übereinstimmung mit den Grundsätzen für Divestment, die in der Universitätsrichtlinie 40.2.14 aufgeführt sind.

2. Beendigung der Partnerschaft mit der Universität Tel Aviv, auch im Rahmen des New Jersey Technology and Innovation Hub.

3. Aufnahme von mindestens 10 vertriebenen Studenten aus dem Gazastreifen als Stipendiaten an der Rutgers University.

4. Bereitstellung von Ressourcen für palästinensische und arabische Studenten in Form eines arabischen Kulturzentrums auf jedem Campus der Rutgers-Universität.

5. Erarbeitung einer Absichtserklärung für eine langfristige Bildungs- und Kooperationspartnerschaft mit der Birzeit University nach dem Vorbild der William Paterson University

6. Nennen Sie „Palästina“ und „Palästinenser“ in allen zukünftigen Mitteilungen, die sich auf die israelischen Aggressionen in Palästina beziehen (im Gegensatz zu „Naher Osten“, „Gaza-Region“ usw.), und geben Sie eine Erklärung des Präsidialamtes heraus, in der Sie den andauernden Völkermord an den Palästinensern und seine Auswirkungen auf die palästinensische Gemeinschaft an unserer Universität anerkennen und sich für einen Waffenstillstand einsetzen.

7. Einstellung von leitenden Verwaltungsangestellten mit kultureller Kompetenz und Wissen über Araber, Palästinenser, Muslime, antipalästinensischen Rassismus und Islamophobie.

8. Einstellung zusätzlicher Professoren, die sich auf Palästinastudien und Nahoststudien spezialisieren, Einrichtung eines Zentrums für Palästinastudien und Etablierung eines Weges zur Fachbereichsbildung für Nahoststudien.

9. Zeigen Sie die Flaggen der besetzten Völker – einschließlich, aber nicht beschränkt auf Palästinenser, Kurden und Kaschmiris – in allen Bereichen mit internationalen Flaggen auf dem Rutgers-Campus.

10. Vollständige Amnestie für alle Studenten, Studentengruppen, Dozenten und Mitarbeiter, die bestraft wurden, weil sie ihr Recht nach dem Ersten Verfassungszusatz wahrgenommen haben, gegen die Unterstützung der Rutgers-Universität für israelische Menschenrechtsverletzungen zu protestieren, und Unterstützung für Dozenten und Mitarbeiter, die öffentlich angegriffen wurden, weil sie ihre akademische Freiheit wahrgenommen haben.

Die Rutgers University muss die oben genannten Forderungen akzeptieren und dem „Divest to Reinvest“-Modell der Koalition zustimmen, das nicht nur den Rückzug der Unterstützung von völkermordenden Organisationen vorsieht, sondern auch die Umleitung von Ressourcen zur Förderung von Wachstum und Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft. Im Folgenden sind die spezifischen Forderungen von Newark aufgeführt:

1. Die Rutgers University muss ihren bedeutenden Einfluss und ihre Macht über die Stadt Newark nutzen, um die Verabschiedung einer Waffenstillstandsresolution sicherzustellen. Diese Resolution muss einen sofortigen, dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen fordern, ein Ende des Völkermordes verlangen und für das Recht auf Selbstbestimmung des palästinensischen Volkes eintreten.

2. Die Rutgers University hat als Land-grant Institution eine Verantwortung, ihrer Gemeinschaft zu dienen. Deshalb fordern wir, dass Rutgers sich vom Apartheidstaat Israel trennt und in die Gemeinschaft von Newark investiert, indem es 3 bis 5 seiner Grundstücke für die Gründung eines Community Land Trusts zur Verfügung stellt, der kostenlosen öffentlichen Wohnraum bereitstellt.

3. Die Rutgers-Universität muss allen Einwohnern von Newark kostenlose Studiengebühren anbieten und ihnen alle ausstehenden Schulden für Studiendarlehen erlassen.

4. In ähnlicher Weise wird von NJIT, ECC und Seton Hall erwartet, dass sie die in den Forderungen 2 und 3 dargelegten Maßnahmen ergreifen. Dazu gehören die Abkehr vom Apartheidstaat Israel, die Umwidmung von Mitteln zur Einrichtung von Community Land Trusts für kostenlosen öffentlichen Wohnraum, das Angebot von kostenlosen Studiengebühren und der Erlass aller ausstehenden Darlehensschulden für alle Einwohner Newarks.

5. Die Rutgers-Universität muss sich verpflichten, im Rahmen ihrer Reinvestitionsbemühungen in Newark Basisorganisationen finanziell zu unterstützen. Außerdem sollte die Newark Solidarity Coalition die Befugnis haben, die Mittelzuweisungen an diese Gruppen zu überwachen und zu genehmigen.

6. Die Rutgers Law School – Newark muss allen Einwohnern von Newark, die als Einfamilienhaushalt weniger als 50.000 Dollar verdienen, kostenlose juristische Dienstleistungen anbieten. Bei zusätzlichen Mitgliedern müssen weitere Überlegungen angestellt werden.

7. Die medizinischen und zahnmedizinischen Fakultäten von Rutgers müssen allen Einwohnern von Newark kostenlose Gesundheitsdienste anbieten und ihnen alle bestehenden Schulden bei Ärzten und Zahnärzten erlassen.

8. Rutgers muss sofort alle militärischen Rekrutierungsaktivitäten auf seinem Campus einstellen und seinen bedeutenden Einfluss und seine Macht innerhalb der Stadt Newark nutzen, um die Einstellung der militärischen Rekrutierung an allen Bildungseinrichtungen in Newark sicherzustellen. Dies schließt ein, ist aber nicht beschränkt auf: alle öffentlichen und privaten Schulen, Colleges und Universitäten im Großraum Newark.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …