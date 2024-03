Der Folterpfad von Tel Aviv: Israels Rolle im Abu-Ghraib-Skandal von  William Van Wagenen

Nur fünf Tage nach Beginn des Krieges gegen Gaza nahmen israelische Soldaten und Siedler drei palästinensische Männer im besetzten Dorf Wadi al-Seeq im Westjordanland fest. Anschließend wurden sie bis auf ihre Unterwäsche ausgezogen, ihnen wurden die Augen verbunden, sie wurden brutal mit einem Eisenrohr geschlagen, in ihrer Demütigung fotografiert und der äußersten Demütigung ausgesetzt, auf sie zu urinieren.

Ein Opfer, Mohammad Matar, erzählte der israelischen Zeitung Haaretz von der Tortur und verglich die Barbarei mit dem berüchtigten Abu-Ghraib-Skandal im Irak. „Es ist genau das, was dort passiert ist“, sagte er. „Abu Ghraib mit der [israelischen] Armee.“

Die sexuelle Demütigung und Folter von Palästinensern ging nach der israelischen Bodeninvasion im Gazastreifen zwei Wochen später weiter – und nahm zu. Schon bald verhafteten und demütigtenisraelische Soldaten große Gruppen palästinensischer Männer und Frauen und setzten sie in verschiedenen Haftanstalten sexuellem Missbrauch aus.

Am 21. Februar war Khaled al-Shawish der neunte Palästinenser, der seit dem 7. Oktober in israelischen Gefängnissen starb, wahrscheinlich an den Folgen von Folter.

Allerdings sind Ähnlichkeiten zwischen der Folter, die heute an Palästinensern und an Irakern vor 20 Jahren im Irak verübt wird, keine Überraschung. Israel und die Foltertechniken, die seine Geheimdienste im Laufe der jahrzehntelangen Besatzung entwickelt haben, spielten im Gefängnisskandal von Abu Ghraib im Jahr 2004 eine wichtige und weitgehend übersehene Rolle, vor allem durch den Einsatz sexueller Demütigung und Vergewaltigung.

Zivile Auftragnehmer

In den chaotischen Nachwirkungen der illegalen US-Invasion im Irak im Jahr 2003 befand sich Brigadegeneral Janis Karpinski, die über keine Erfahrung in der Gefängnisverwaltung verfügte, in Abu Ghraib und anderen Haftanstalten – insgesamt 15 im Süden und in der Mitte des Irak. Obwohl die ihr unterstellten Militärpolizisten für Verhöre schlecht ausgerüstet waren, plädierte Generalmajor Geoffrey Miller, der für seine Zeit im Camp X-Ray in Guantanamo Bay berüchtigt war, für ihre Beteiligung an dem Prozess.

Karpinski gab an , dass nach Millers Besuch eine große Zahl ziviler Auftragnehmer nach Abu Ghraib eingereist sei, um Verhöre durchzuführen. Diese zivilen Auftragnehmer gaben dann den niederrangigen Reservisten-Abgeordneten Befehle, die die Folterungen durchführten, die auf den berüchtigten Folterfotos dargestellt waren, die später an die Medien weitergegeben wurden.

Sie weist weiter darauf hin, dass die Abgeordneten, die auf den durchgesickerten Bildern gesehen wurden, wie sie Iraker folterten und demütigten, unmittelbar vor der Aufnahme der ersten Fotos nach Abu Ghraib entsandt wurden. Das bedeutet, dass sie unmittelbar nach ihrer Ankunft im Gefängnis damit begannen, irakische Gefangene auf raffinierte Weise zu foltern:

Sie ersetzten die dort dienende Einheit der Nationalgarde, da diese bereits seit einem Jahr im Einsatz war. Soldaten beschließen nicht einfach eines Morgens: „Hey, lasst uns gehen, um ein paar Gefangene zu misshandeln“ … Der Datumsstempel auf einigen Fotos ist Ende Oktober, November. Also was ist passiert?

Unter den Auftragnehmern, die Gefangene verhörten, befanden sich auch Mitarbeiter der privaten Sicherheitsfirma CACI. Einer der Vernehmer, Eric Fair, war 2004 im Abu-Ghraib-Gefängnis und in der unruhigen Stadt Falludscha stationiert. Er sagte, dass Vernehmern im Irak während einer Zeit vom israelischen Militär beigebracht wurde , ein Foltergerät namens „Palästinenserstuhl“ zu verwenden gemeinsame Trainingsübung.

Im Januar desselben Jahres reiste CACI-Präsident Jack London als Teil einer hochrangigen Delegation aus US-Kongressabgeordneten, Verteidigungsunternehmen und pro-israelischen Lobbyisten nach Israel.

Während des Besuchs überreichte der damalige israelische Verteidigungsminister Shaul Mofaz London bei einem Galadinner eine Auszeichnung für „Erfolge im Bereich der Verteidigung und der nationalen Sicherheit“.

Die Reise beinhaltete einen Besuch in Beit Horon, „dem zentralen Trainingslager für die Anti-Terror-Kräfte der israelischen Polizei und der Grenzpolizei“ im israelisch besetzten Westjordanland.

Brigadegeneral Karpinski wies auch auf die Anwesenheit israelischer Vernehmer im Irak hin. Sie erklärte , dass ich in einer Geheimdiensteinrichtung in Bagdad „dort eine Person gesehen habe, die ich vorher noch nie getroffen hatte, und ich habe ihn gefragt, was er dort gemacht hat.“ Er antwortete: „Nun, ich mache hier einen Teil der Verhöre. Ich spreche Arabisch, bin aber kein Araber; Ich bin aus Israel.“

Wer ist Stephen Cambone?

Im November, ungefähr zu der Zeit, als die ersten Fotos von Folter in Abu Ghraib aufgenommen wurden, unterzeichnete US-Generalleutnant Ricardo Sanchez, der Oberbefehlshaber im Irak, einen Befehl, das Kommando über Abu Ghraib von Karpinski an Oberst Thomas Pappas, Kommandeur des 205. Militärs, zu übertragen Geheimdienstbrigade.

Der US-Militärgeheimdienst stand zu dieser Zeit unter der Kontrolle des Unterstaatssekretärs für Geheimdienste im Verteidigungsministerium, Stephen Cambone. Die Stelle wurde für ihn im März 2003 geschaffen, als gerade die Irak-Invasion im Gange war.

Der Journalist Jason Vest berichtete für The Nation , dass Cambones Posten ursprünglich von US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld als „Zentralisierungsmaßnahme“ konzipiert wurde, um ihm „einen Hund zum Treten“ zu geben und nicht einen „ganzen Zwinger“ einzelner Zivilisten und Uniformierter Verteidigungsgeheimdienste.

Obwohl Cambone keine Geheimdiensterfahrung hatte, betrachtete Rumsfeld ihn als Schützling und treuen Partisanen. Unter Rumsfelds Schirmherrschaft stieg Cambone von seiner Position als Hauptstellvertreter von Unterstaatssekretär Doug Feith auf, einem weiteren Architekten des Irak-Krieges.

Vest fügte hinzu, dass ein Memo von Unterverteidigungsminister Paul Wolfowitz, Cambones unmittelbarem Vorgesetzten, darauf hinwies, dass Cambone befugt sei, die Geheimdienstaktivitäten in allen Organisationen innerhalb des US-Verteidigungsministeriums zu überwachen und politische Leitlinien bereitzustellen.

Mit anderen Worten: Cambone kontrollierte den US-Militärgeheimdienst, der Abu Ghraib bis November 2003 kontrollierte, als die ersten Folterfotos gedreht wurden.

Wie Feith, Rumsfeld und Wolfowitz war Cambone ein pro-israelischer Neokonservativer, der für das Project for the New American Century ( PNAC ) gearbeitet hatte, eine US-amerikanische Denkfabrik, die während der Clinton-Präsidentschaft in den 1990er Jahren republikanische Neokonservative aus der Regierung aufnahm.

Im Jahr 1998 befürwortete die PNAC bekanntermaßen einen Wandel hin zu einer entschiedeneren US-Außenpolitik, einschließlich des Sturzes Saddam Husseins, der erst nach „irgendeinem katastrophalen und auslösenden Ereignis, wie einem neuen Pearl Harbor“, erfolgen sollte.

Auffallende Ähnlichkeiten

In einem Bericht der Los Angeles Times vom November 2003 wurde die enge Beziehung zwischen dem israelischen und dem US-amerikanischen Militärgeheimdienst unter Cambone beschrieben .

„Diejenigen, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, neigen dazu, Informationen so gut sie können weiterzugeben“, wurde er zitiert. Ein hochrangiger Beamter der US-Armee sagte der Zeitung außerdem:

Die Israelis] verfügen aus militärischer Sicht sicherlich über umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit inländischem Terror, städtischem Terror und militärischen Operationen in städtischem Gelände, und es gibt derzeit viel Geheimdienst- und Wissensaustausch, was alles Sinn macht … Wir greifen auf jeden Fall auf ihre Wissensdatenbank zurück, um herauszufinden, was Sie in solchen Situationen tun.

Die Folterung von Irakern in Abu Ghraib kam zwei Monate später, im Januar 2004, ans Licht, nachdem ein Parlamentsabgeordneter des Gefängnisses, Joseph Darby, eine CD mit Fotos, die die Folter zeigten, an die Kriminalpolizei (Criminal Investigations Division, CID) des Militärs weitergegeben hatte.

Die zur Folter der Häftlinge angewandten Taktiken wurden in einer E-Mail zusammengefasst , die im Verteidigungsministerium zirkulierte. In der E-Mail hieß es, es seien zehn Soldaten gezeigt worden, die an folgenden Taten beteiligt gewesen seien:

Männliche Häftlinge posieren nackt, während weibliche Wärter auf ihre Genitalien zeigen; dass weibliche Häftlinge sich den Wärtern aussetzen; Inhaftierte untereinander unanständige Handlungen begehen lassen; und Wärter greifen Häftlinge körperlich an, indem sie sie schlagen und mit Halsbändern zerren.

Diese Taktiken wurden von Armeegeneral Antonio Taguba näher beschrieben, der mit der Untersuchung der Ereignisse in Abu Ghraib beauftragt war.

Im Mai 2004 wurde Taguba zu einem Treffen mit Rumsfeld, Wolfowitz, Cambone und anderen Beamten des Verteidigungsministeriums einbestellt, die alle erklärten, sie wüssten nichts von den Ereignissen in Abu Ghraib.

Taguba sagte : „Ich beschrieb einen nackten Häftling, der mit Handschellen auf dem nassen Boden lag und dem ein Vernehmungsbeamter Dinge in sein Rektum schob, und sagte: ‚Das ist kein Missbrauch.‘ Das ist Folter.‘ Es herrschte Stille.“

Taguba sagte an anderer Stelle, er habe „ein Video eines männlichen amerikanischen Soldaten in Uniform gesehen, der eine weibliche Häftling sodomisiert“ sowie „Fotos von arabischen Männern, die Frauenhöschen tragen“. Wie er es erklärt:

Soweit ich weiß, übernehmen Truppen einfach nicht die Verantwortung, das zu initiieren, was sie getan haben, ohne dass die Vorgesetzten davon Kenntnis hatten.

Aber Taguba durfte nur gegen die Militärpolizei ermitteln, nicht gegen die Brigade des Militärgeheimdienstes, die nach November das Gefängnis kontrollierte, noch gegen höhere Beamte, die den Militärgeheimdienst beaufsichtigten, wie Cambone, oder andere hochrangige Beamte des Verteidigungsministeriums mit engen Verbindungen zu Israel, darunter Rumsfeld und Wolfowitz.

Diese MP-Truppen waren nicht besonders kreativ … Jemand gab ihnen Anweisungen, aber ich wurde rechtlich daran gehindert, weitere Untersuchungen bei höherer Autorität durchzuführen. Ich war auf eine Kiste beschränkt.

Das berüchtigtste Folterfoto zeigte einen Iraker namens Saad, der auf einer Kiste stand, eine schwarze Decke und Kapuze trug und an Händen, Füßen und Penis Elektrokabel befestigt hatte.

Einrichtung 1391

Aber die „kreativen“ Foltertechniken, die sich auf sexuelle Demütigung und Vergewaltigung konzentrieren, haben einen klaren Ursprung.

Israelische Vernehmer brachten US-amerikanischen Auftragnehmern und Abgeordneten Foltertechniken bei, die Israel seit langem gegen Palästinenser und andere Araber einsetzt.

Im November 2003, als Cambone Israel für seine Hilfe im Irak lobte, veröffentlichte The Guardian einen Bericht über die Folter, der Israel Gefangene in einem Geheimgefängnis namens „Einrichtung 1391“ aussetzte.

„Ich war barfuß im Schlafanzug, als sie mich verhafteten, und es war wirklich kalt“, sagt Sameer Jadala, ein palästinensischer Schulbusfahrer. „Als ich dort ankam, sagten sie mir, ich solle mich ausziehen, und gaben mir eine blaue Uniform. Dann gaben sie mir einen schwarzen Sack“ für seinen Kopf.

Andere ehemalige Häftlinge in der Einrichtung 1391 haben beschrieben, wie sie zum Verhör nackt ausgezogen, mit verbundenen Augen und Handschellen gefesselt und mit Vergewaltigung bedroht wurden.

Der Guardian- Bericht beschreibt detailliert, wie in der Einrichtung jahrzehntelang gefoltert wurde. Die ersten Gefangenen in der Einrichtung waren Libanesen, die von israelischen Streitkräften während ihrer 18-jährigen Besetzung des Südlibanon ab 1982 entführt wurden.

Scheich Abd al-Karim Obeid, ein spiritueller Führer der libanesischen Widerstandsgruppe Hisbollah, wurde 1989 entführt und in die Einrichtung 1391 gebracht. Obeid war an Guerillaoperationen zur Vertreibung der das Land besetzenden israelischen Truppen beteiligt gewesen. Er wurde aus seinem Haus im Dorf Jibchit im Südlibanon von per Hubschrauber eintreffenden israelischen Kommandos entführt.

Während des Angriffs auf Obeid entführten israelische Streitkräfte auch einen jungen Mann, Hashem Fahaf, der den Scheich besuchte, um religiösen Rat einzuholen. Fahaf wurde nie eines Verbrechens angeklagt, sondern wurde die nächsten elf Jahre in israelischen Gefängnissen festgehalten, darunter in der Einrichtung 1391.

Israel hielt Fahaf und 18 weitere Libanesen als Geiseln oder als Verhandlungsmasse, um die Rückkehr des israelischen Fliegers Ron Arad zu erreichen, dessen Flugzeug im Libanon abstürzte, als es PLO-Ziele bombardierte.

Haaretz berichtet , dass ein Oberst der Reservearmee der Einheit 504, bekannt als „Het“, erzählte, wie ein Vernehmungsbeamter in der Einrichtung „einen Verdächtigen nackt auszog und ihn zwang, Tee oder Kaffee aus einem Aschenbecher voller Zigarettenasche zu trinken, und dann zwangsweise Rasierschaum oder …“ Zahnpasta in den Mund des Verdächtigen.“

Het erinnerte sich an einen anderen Fall, bei dem der Vernehmer, bekannt als „Major George“, „einen Schlagstock in das Rektum eines Verdächtigen einführte und ihn aufforderte, sich auf den Schlagstock zu setzen, es sei denn, der Verdächtige sei bereit zu sprechen.“

Anstatt Major George strafrechtlich zu verfolgen, eröffneten die israelischen Behörden ein Strafverfahren gegen Het, weil er die in der Einrichtung 1391 stattfindende Folter aufgedeckt hatte.

Den Irak im Interesse Israels spalten

Es wird allgemein angenommen, dass die durch die Enthüllungen von Abu Ghraib ausgelöste Wut den irakischen Aufstand angeheizt hat, der die US-Streitkräfte vertreiben will. Der Aufstand selbst begann, nachdem dieselben pro-israelischen Konservativen in der Bush-Regierung die schicksalhafte Entscheidung getroffen hatten , die irakische Armee aufzulösen.

Dieser Fehler führte dazu, dass Hunderttausende ausgebildete Militärangehörige arbeitslos wurden und viele von ihnen sich anschließend den Reihen der Aufständischen anschlossen. Mit ihrer umfassenden Kenntnis der Waffen und Taktiken der irakischen Armee wurden diese ehemaligen Soldaten zu gewaltigen Gegnern im Feldzug gegen die US-Besatzungstruppen.

Die Gewalt geriet bald außer Kontrolle und entwickelte sich zu einem sektiererischen Bürgerkrieg, der die sunnitische, schiitische und kurdische Bevölkerung im Irak spaltete. Hunderttausende Iraker wurden getötet, als das Land beinahe auseinandergerissen wurde.

Wired bemerkte Jahre später, dass Stephen Cambone eine andere Ansicht vertrat, obwohl sich schließlich im US-Verteidigungsapparat ein Konsens darüber abzeichnete, dass „die Entscheidung, in den Irak einzumarschieren, unüberlegt war und dass der ursprüngliche Plan zur Stabilisierung des Landes noch schlimmer war“.

Für Donald Rumsfelds ehemaligen Geheimdienstchef war der Irak-Krieg und das dadurch verursachte Chaos „eine der großen strategischen Entscheidungen der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts, wenn sie sich nicht als die größte herausstellt“.

In den Augen der zionistischen Neokonservativen war der Preis von Menschenleben und Leid ein notwendiges Opfer, um ihre langjährigen Ziele in Westasien zu erreichen. Die Architekten des Irak-Krieges, darunter Cambone, Rumsfeld, Feith und Wolfowitz, betrachteten die von ihnen angerichtete Verwüstung als Mittel zum Zweck – die Neutralisierung potenzieller Bedrohungen für Israel.

Dennoch ist angesichts der Maßnahmen des Islamischen Widerstands im Irak klar , dass seine großen Pläne letztlich gescheitert sind.

Übersetzt mit deepl.com