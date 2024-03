The Myth of Israel as ‚US Aircraft Carrier‘ in Middle East If Israeli apartheid were to disappear, oil and trade would still flow from the Middle East towards the West, write Jean Bricmont and Diana Johnstone. By Jean Bricmont and Diana Johnstone Special to Consortium News Why does the United States give total support to Israel? In answer, there is a

Wenn die israelische Apartheid verschwinden würde, würden Öl und Handel immer noch vom Nahen Osten in den Westen fließen, schreiben Jean Bricmont und Diana Johnstone.

Der Mythos von Israel als „US-Flugzeugträger“ im Nahen Osten

Von Jean Bricmont und Diana Johnstone

Speziell für Consortium News



Warum unterstützen die Vereinigten Staaten Israel uneingeschränkt? Als Antwort darauf gibt es einen gemeinsamen Mythos, den sowohl Befürworter als auch radikale Kritiker des zionistischen Staates teilen und der zerstreut werden muss. Der Mythos besagt, dass Israel ein wichtiger strategischer Aktivposten der USA ist und als eine Art unsinkbarer amerikanischer Flugzeugträger beschrieben wird, der für Washingtons Interessen im Nahen Osten von entscheidender Bedeutung ist. Die Argumentation derjenigen, die diesen Mythos teilen, besteht darin, zu zeigen, dass die Vereinigten Staaten wirtschaftliche und strategische Interessen im ölreichen Nahen Osten haben (was niemand bestreitet), und amerikanische (und natürlich israelische) politische Persönlichkeiten zu zitieren, die dies behaupten dass Israel der beste oder sogar der einzige Verbündete der USA in der Region ist. Beispielsweise ist US-Präsident Joe Biden so weit gegangen zu sagen, dass die USA es hätten erfinden sollen, wenn es Israel nicht gäbe . Aber der entscheidende Beweis, der in ihrer Analyse völlig fehlt, ist das geringste Beispiel dafür, dass Israel tatsächlich amerikanischen Interessen in der Region dient. Wenn keine Beispiele genannt werden, liegt das einfach daran, dass es keine gibt. Israel hat nie im Namen der Vereinigten Staaten einen Schuss abgefeuert oder einen Tropfen Öl unter die Kontrolle der USA gebracht. Wir können mit einem vernünftigen Argument beginnen: Wenn die USA an Öl aus dem Nahen Osten interessiert sind, warum sollten sie dann ein Land unterstützen, das (aus welchen Gründen auch immer) von der gesamten Bevölkerung der Öl produzierenden Länder gehasst wird? In den 1950er Jahren war dies die Argumentation der meisten US-Experten, die gute Beziehungen zu arabischen Ländern über die Unterstützung Israels stellten. Dies erklärt zweifellos, warum AIPAC, das amerikanische Israel Public Affairs Committee, 1963 gegründet wurde, um die US-Politik mit der Israels in Einklang zu bringen. 1967 Krieg und danach Die US-Unterstützung für Israel nahm nach dem Krieg von 1967 zu. Der Erfolg Israels versetzte dem arabischen Nationalismus, den der Ägypter Gamal Nasser verkörperte, einen fatalen Schlag, den einige US-Politiker fälschlicherweise als potenzielle kommunistische Bedrohung betrachteten (was sie fast überall sahen). Aber der Krieg wurde von Israel im eigenen Interesse und zur Expansion geführt, ohne dass die Vereinigten Staaten davon profitierten.

Hätte es keine Überlebenden gegeben, hätte man Ägypten beschuldigen können (was eine Operation unter „falscher Flagge“ wäre). Den Überlebenden wurde befohlen, nicht darüber zu sprechen, und der Vorfall wurde nie vollständig untersucht, da die offizielle israelische Erklärung, es habe sich um einen „Fehler“ gehandelt, akzeptiert wurde. In jedem Fall war das Verhalten Israels.

Als Israel 2006 den Libanon angriff, war die Regierung dieses Landes durchaus „pro-westlich“. Und während des Krieges gegen den Irak um Kuwait 1991 bestanden die Vereinigten Staaten darauf, dass Israel nicht teilnehmen sollte, weil eine solche Beteiligung ihre arabische Anti-Irak-Koalition zum Einsturz gebracht hätte. Auch hier fällt es schwer, Israel als unverzichtbaren „Verbündeten“ zu sehen.

Die US-Kriege nach dem 11. September 2001 richteten sich gegen Israels Feinde – Irak, Libyen, Syrien -, ohne dass die US-Ölgesellschaften davon profitiert hätten, im Gegenteil. Es stellt sich die Frage, ob die Wahl der Feinde der USA im Nahen Osten nicht von den Interessen einer ausländischen Regierung bestimmt wurde, die den amerikanischen Interessen in der Region zuwiderläuft.

Washington und Gaza heute

Kommen wir nun zur aktuellen Situation: Welches Interesse haben die Vereinigten Staaten an dem Gemetzel in Gaza?

In Wirklichkeit versucht Washington, gute Beziehungen zu seinen arabischen Verbündeten (Ägypten, Saudi-Arabien, die Golfstaaten) aufrechtzuerhalten, indem es vorgibt, einen Kompromiss anzustreben, aber keinen wirksamen Druck auf Israel ausübt, indem es zum Beispiel die Gelder streicht.

Und warum tun sie das nicht? Die Antwort liegt auf der Hand, aber sie auszusprechen ist politisch unkorrekt und wird von den Verfechtern des Mythos nur selten diskutiert, außer um ihn zu widerlegen. Es ist die Aktion der pro-israelischen Lobby, die de facto den Kongress kontrolliert und ohne die kein Präsident wirklich handeln kann.

[Siehe: Die verhängnisvolle Vorherrschaft der Israel-Lobby].

Die Lobby ist keine geheime Verschwörung. Sie wird offen von der AIPAC koordiniert, die Spenden von Milliardären im gesamten politischen System der USA verteilt und die Linie vorgibt, die man gegenüber Israel einschlagen muss, um eine erfolgreiche Karriere zu gewährleisten.

Außerhalb des jährlichen AIPAC-Treffens in Washington, März 2016. (Susan Melkisethian, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Die Kontrolle über die beiden im Kongress vertretenen Parteien ist praktisch vollständig.

Sie wird vor allem durch die Finanzierung von Wahlkampagnen erreicht. Alle, die sich daran halten, können mit Wahlkampfspenden rechnen, während jeder, der es wagt, sich den Anordnungen der Lobby zu widersetzen, bei den nächsten Vorwahlen schnell von einem sehr gut finanzierten Gegner herausgefordert wird und damit bei der nächsten Wahl die Unterstützung der eigenen Partei verliert – so geschehen bei der Abgeordneten Cynthia McKinney aus Georgia im Jahr 2002.

[Siehe: Zionistische Unterdrückung im Kongress und US-Kongress: ‚Wir stehen zum Völkermord‘]

Die Lobby betreibt auch Verleumdungskampagnen gegen jeden Kritiker Israels, wie kürzlich bei den Angriffen auf Universitätspräsidenten (Harvard, MIT, Pennsylvania) zu sehen war, weil sie nicht ausreichend gegen den angeblichen studentischen „Antisemitismus“ auf ihrem Campus vorgegangen sind.

Es gibt mehrere Bücher, die detailliert erklären, wie die Lobby arbeitet:

They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel’s Lobby (1985) von Paul Findley, einem republikanischen Kongressabgeordneten aus Illinois, der detailliert beschreibt, wie die Lobby all diejenigen politisch „liquidiert“ hat, die eine andere Politik im Nahen Osten wollten, eben weil sie die Interessen der Vereinigten Staaten verteidigen wollten.

The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (Die Israel-Lobby und die Außenpolitik der USA) von John Mearsheimer und Stephen Walt (2007), ein umfassendes und gut recherchiertes Buch über die Funktionsweise und die Auswirkungen der Lobby.

Against Our Better Judgment: The hidden history of how the U.S. was used to create Israel, von Alison Weir, 2014, das bis zur Balfour-Erklärung zurückreicht.

Man kann auch Berichte von Al Jazeera mit versteckter Kamera über die Arbeit der Lobby in den USA und Großbritannien sehen.

Die Art und Weise, wie der Führer der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, politisch „eliminiert“ wurde, beruht vollständig auf den Aktionen und Kampagnen der Lobby gegen seinen (imaginären) Antisemitismus. Derselbe Prozess ist derzeit in Frankreich mit Jean-Luc Mélenchon und seiner Partei France Insoumise im Gange.

So unterschiedliche amerikanische Präsidenten wie Richard Nixon und Jimmy Carter haben sich darüber beschwert, dass ihr Handeln durch die Lobby behindert wurde. Tatsächlich wollte jeder amerikanische Präsident das „Palästinenserproblem“ (durch die Zweistaatenlösung) loswerden, wurde aber vom Kongress daran gehindert.

Was den Kongress selbst anbelangt, so sei hier ein eindeutiges Insider-Zeugnis zitiert, nämlich das von James Abourezk, der in den 1970er Jahren zunächst Kongressabgeordneter und dann Senator von South Dakota war und 2006 diesen Brief an Jeff Blankfort, einen antizionistischen Aktivisten, schickte:

„Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass zumindest im Kongress die Unterstützung Israels in diesem Gremium vollständig auf politischer Angst beruht – Angst vor einer Niederlage gegen jeden, der nicht tut, was Israel will. Ich kann Ihnen auch sagen, dass nur sehr wenige Mitglieder des Kongresses – zumindest als ich dort diente – Israel oder seiner Lobby gegenüber Zuneigung empfinden. Was sie haben, ist Verachtung, aber die wird unterdrückt durch die Angst, herauszufinden, wie genau sie fühlen.

Ich habe zu viele Gespräche in der Garderobe gehört, in denen Mitglieder des Senats ihre Verbitterung darüber zum Ausdruck brachten, wie sie von der Lobby herumgeschubst werden, um etwas anderes zu glauben. Unter vier Augen hört man die Abneigung gegen Israel und die Taktiken der Lobby, aber keiner von ihnen ist bereit, die Feindseligkeit der Lobby zu riskieren, indem er seine Gefühle öffentlich macht.

Daher sehe ich bei den Mitgliedern des Kongresses keinen Wunsch, irgendwelche imperialen Träume der USA zu fördern, indem sie Israel als ihren Pitbull benutzen. Die einzigen Ausnahmen von dieser Regel sind die Gefühle der jüdischen Mitglieder, die sich meiner Meinung nach aufrichtig bemühen, dass weiterhin US-Gelder nach Israel fließen.“

AIPAC-Unterdrückung

Abourezk fügte hinzu, dass die Lobby alle Anstrengungen unternimmt, um auch nur eine einzige abweichende Stimme im Kongress – wie die seine – zu unterdrücken, die die jährlichen Zuwendungen an Israel in Frage stellen könnte, so dass

„Wenn der Kongress zu diesem Thema völlig schweigt, hat die Presse niemanden, den sie zitieren kann, was die Presse ebenfalls zum Schweigen bringt. Jeder Journalist oder Redakteur, der aus der Reihe tanzt, wird durch gut organisierten wirtschaftlichen Druck gegen die Zeitung, die beim Sündigen erwischt wird, schnell unter Kontrolle gebracht.“

Abourezk reiste einmal mit einem Reporter durch den Nahen Osten, der ehrlich über das schrieb, was er sah. Daraufhin drohten mehrere große Anzeigenkunden den Zeitungsmanagern, ihre Werbung einzustellen, wenn sie die Artikel des Journalisten weiterhin veröffentlichten.

Abourezk um 1977. (Handout-Foto, Wikimedia Commons, Public Domain)

„Ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, in dem irgendeine Regierung die Notwendigkeit der militärischen Macht Israels sah, um die imperialen Interessen der USA zu fördern. Wie wir im Golfkrieg gesehen haben, war die Beteiligung Israels sogar schädlich für das, was Bush sen. in diesem Krieg erreichen wollte. Sie mussten, wie Sie sich vielleicht erinnern, jegliche israelische Unterstützung unterdrücken, damit die Koalition nicht durch ihre Beteiligung zerstört würde.

Was das Argument angeht, dass wir Israel als Basis für US-Operationen nutzen müssen, so sind mir keinerlei US-Basen dort bekannt. Die USA haben genug Militärbasen und Flotten in der Region, um jede Art von militärischen Bedürfnissen zu erfüllen, ohne Israel zu benutzen. In der Tat kann ich mir keinen Fall vorstellen, in dem die USA Israel militärisch einbeziehen wollen, aus Angst, die derzeitigen Verbündeten der USA, d.h. Saudi-Arabien und die Emirate, zu verärgern. Die Öffentlichkeit in diesen Ländern würde es den Monarchien nicht erlauben, ihre Allianz mit den USA fortzusetzen, sollte Israel involviert werden.“

Abourezk sagte, dass die Unterstützung der USA bei ihren Invasionen im Libanon „lediglich eine Erweiterung der US-Politik war, Israel aufgrund des ständigen Drucks der Lobby zu helfen. … Der Libanon war für den Kongress immer ein ‚Wegwerfland‘, d.h. was dort geschieht, hat keine Auswirkungen auf die Interessen der USA. Es gibt keine Libanon-Lobby.“

„Die Öffentlichkeit muss erkennen, dass Israel weit davon entfernt ist, ein Aktivposten zu sein, sondern eine chronische Belastung, die Milliarden amerikanischer Dollars vergeudet, die Vereinigten Staaten in Kriege verwickelt und deren völkermörderische Behandlung der Palästinenser Amerikas moralischen Anspruch in den meisten Teilen der Welt radikal zerstört.“

Behaupteter strategischer Wert

Der angebliche strategische Wert Israels ist nur eines von vielen Beispielen für die Behauptung, ein imperiales/koloniales Projekt sei für das globale kapitalistische System notwendig.

Der Vietnamkrieg wurde zum Teil mit der Dominotheorie gerechtfertigt: Ganz Südostasien würde kommunistisch werden, wenn Vietnam „fällt“. Der einzige Dominostein, der fiel, war Kambodscha, als Ergebnis der US-Bombardierung, nachdem das siegreiche Vietnam interveniert hatte, um das dortige völkermörderische Regime zu stürzen.

Die südafrikanische Apartheid wurde vom Westen unterstützt, zum Teil aus Furcht vor dem Kommunismus, aber das Ende der Apartheid hatte keine dramatischen Auswirkungen auf den kapitalistischen Imperialismus in Afrika.

Wenn die israelische Apartheid in Palästina verschwinden würde, würden immer noch Öl und Handel aus dem Nahen Osten in den Westen fließen, und es gäbe keine Versuche der Houthis, die Transporte über das Rote Meer zu blockieren.

Eine realistische Analyse zeigt, dass Israels Behandlung der Palästinenser und seine aggressive Politik gegenüber seinen Nachbarn den amerikanischen Interessen im Nahen Osten völlig abträglich sind, was durch die aktuelle Krise nur noch deutlicher wird.

Das Problem mit der These „Israel als amerikanischer Flugzeugträger“ ist, dass sie zwar sehr bequem für ihre Verfechter ist, aber auch sehr schädlich für die palästinensische Sache.

Sie ist bequem, weil sie nicht riskiert, des Antisemitismus bezichtigt zu werden, da sie die Verantwortung für die israelischen Gräueltaten auf den amerikanischen Imperialismus und seine multinationalen Unternehmen abwälzt.

Betont man hingegen die führende Rolle der Lobby in der amerikanischen Nahostpolitik, wird man beschuldigt, Fantasien und „Verschwörungstheorien“ über die „jüdische Macht“ aus einer Zeit aufzugreifen, als es noch kein Israel und somit auch keine Israel-Lobby gab.

Die Ablehnung diskreditierter Stereotypen ist kein Grund, die Fakten der beispiellosen Beziehung, die sich zwischen den Vereinigten Staaten und Israel entwickelt hat, zu ignorieren.

Schaden für die palästinensische Sache

Israel als amerikanischer Flugzeugträger“ ist genau das israelische Argument, mit dem die gesamte politische, finanzielle und militärische Unterstützung der USA gewonnen werden soll.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Wiederholung dieses Arguments der palästinensischen Sache extrem schadet. Wenn es wahr wäre, wie könnten wir hoffen, diese amerikanische Unterstützung für Israel zu beenden?

Die amerikanische Bevölkerung dazu bringen, sich gegen etwas aufzulehnen, das angeblich für die Interessen der USA von großem Nutzen ist? Oder darauf warten, dass der amerikanische Imperialismus zusammenbricht? Das wird in absehbarer Zeit nicht passieren.

Aber wenn die Macht der Lobby der Schlüssel zur Unterstützung der USA ist, dann ist die zu verfolgende Strategie viel einfacher und hat eine viel größere Aussicht auf Erfolg: Wir müssen uns einfach trauen, die Wahrheit zu sagen.

Die Öffentlichkeit muss erkennen, dass Israel weit davon entfernt ist, ein Aktivposten zu sein, sondern eine chronische Belastung, die Milliarden amerikanischer Dollars vergeudet, die Vereinigten Staaten in Kriege verwickelt und deren völkermörderische Behandlung der Palästinenser Amerikas moralischen Anspruch in den meisten Teilen der Welt radikal zunichte macht.

Sobald dies verstanden wird, wird die Unterstützung für Israel zusammenbrechen, und die Wähler könnten genügend Druck auf die nationale Elite, die Regierung und sogar den eingeschüchterten Kongress ausüben, um die US-Politik im Einklang mit den wahren nationalen Interessen neu auszurichten.

Es gibt Anzeichen dafür, dass sich ein Teil der wirtschaftlichen Führungsschicht in diese Richtung bewegt: Elon Musks Verteidigung der freien Meinungsäußerung in sozialen Netzwerken ist ein Schritt in die richtige Richtung (zum Ärger der Anhänger Israels).

Obwohl Donald Trump als Präsident alles für Israel getan hat, was er konnte, bedeutet sein populärer Slogan „America First“ etwas ganz anderes, wie es von Anti-Interventionisten der Rechten wie Tucker Carlson verstanden wird.

Leider halten viele Linke an der angeblich „marxistischen“ Ansicht fest, dass die Unterstützung Israels durch die USA durch wirtschaftliche Interessen, kapitalistische Gewinne und die Kontrolle der Ölströme im Nahen Osten motiviert sein muss. Dieser Glaube ist nicht nur faktisch unbegründet, sondern kommt einer Aufforderung an die US-Machthaber gleich, so weiterzumachen.

Wie kann ein Amerikaner angesichts der weltweiten Empörung über den völkermörderischen Angriff auf Gaza behaupten, Israel handele „im amerikanischen Interesse“? Israel ist für seine Verbrechen verantwortlich, und es ist sowohl richtig als auch im nationalen Interesse der USA, anzuerkennen, dass Israel weit davon entfernt ist, ein strategischer Aktivposten zu sein, sondern vielmehr Amerikas Belastung Nr. 1 darstellt.

Jean Bricmont ist Professor für theoretische Physik an der Katholischen Universität von Löwen (Belgien) und Autor zahlreicher Artikel und Bücher, darunter Humanitärer Imperialismus, La République des Censeurs und Modischer Unsinn (mit Alan Sokal).

Diana Johnstone war von 1989 bis 1996 Pressesprecherin der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament. In ihrem jüngsten Buch, Circle in the Darkness: Memoirs of a World Watcher (Clarity Press, 2020), erzählt sie die wichtigsten Episoden des Wandels der deutschen Grünen Partei von einer Friedens- zu einer Kriegspartei. Zu ihren weiteren Büchern gehören Fools‘ Crusade: Yugoslavia, NATO and Western Delusions (Pluto/Monthly Review) und in Co-Autorenschaft mit ihrem Vater, Paul H. Johnstone, From MAD to Madness: Inside Pentagon Nuclear War Planning (Clarity Press). Sie ist unter diana.johnstone@wanadoo.fr zu erreichen.

