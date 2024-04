The Gaza Genocide in Western Media: Culprits of Complicity | Al Shabaka This commentary is based on a presentation delivered by Al-Shabaka Co-Director Yara Hawari at the 2024 Annual Palestine Forum, hosted by the Institute for Palestine Studies and the Arab Center for Research and Policy Studies in Doha, Qatar, in February, 2024. Introduction Since the beginning of the genocide in Gaza, Israeli regime bombardments and forces […]



Der Gaza-Völkermord in den westlichen Medien: Die Schuldigen der Komplizenschaft



Von Yara Hawari



3. April 2024

Dieser Kommentar basiert auf einem Vortrag, den die Co-Direktorin von Al-Shabaka, Yara Hawari, auf dem 2024 Annual Palestine Forum hielt, das vom Institute for Palestine Studies und dem Arab Center for Research and Policy Studies im Februar 2024 in Doha, Katar, veranstaltet wurde.

Einführung

Seit Beginn des Völkermords im Gazastreifen haben die Bombardements und Streitkräfte des israelischen Regimes mindestens 103 palästinensische Journalisten und Medienmitarbeiter getötet. Viele dieser Personen wurden getötet, als sie aktiv daran arbeiteten, die Welt über die anhaltenden Gräueltaten zu informieren; andere wurden in ihren Häusern angegriffen und ihre Familien mit ihnen ermordet. Trotz der gezielten Angriffe und der katastrophalen Bedingungen haben Hunderte von Journalisten und Medienschaffenden ihre Berichterstattung fortgesetzt. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir, die wir außerhalb des Gazastreifens leben, die Realität vor Ort miterleben können und in der Lage sind, die Erzählungen der westlichen Mainstream-Medien, die im Großen und Ganzen das israelische Regime decken, in Frage zu stellen.

In der Tat hat die Berichterstattung der westlichen Medien über den Völkermord nicht nur tiefe Voreingenommenheit zugunsten des israelischen Regimes gezeigt, sondern auch die Leichtigkeit, mit der die Palästinenser entmenschlicht werden. Der ehemalige UN-Menschenrechtsbeauftragte Craig Mokhiber hat festgestellt, dass bei einem Völkermord der Vorsatz oft am schwersten zu beweisen ist. Im Falle des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen war jedoch das Gegenteil der Fall: Die Entmenschlichung der Palästinenser ist eine wichtige und eindeutige Taktik, die angewandt wird. Um solch intensive und grausame Gewalt gegen ein Volk zu rechtfertigen, muss es erst einmal entvölkert werden.

Die systematische Dehumanisierung der Palästinenser

Seit Beginn des Völkermords gab es zahlreiche offizielle Erklärungen, Interviews und Posts in den sozialen Medien von israelischen Ministern und Politikern, die die weit verbreitete Dehumanisierung der Palästinenser belegen. Viele dieser Fälle wurden im Rahmen der Klage Südafrikas gegen das israelische Regime vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) als Beispiele für völkermörderische Absichten angeführt. Im Folgenden werden nur einige dieser Fälle genannt:

In den Tagen nach dem 7. Oktober 2023 sagte der israelische Präsident Issac Herzog, dass nicht nur Militante, sondern „eine ganze Nation“ für die Gewalt verantwortlich sei und dass Israel kämpfen werde, „bis wir ihnen das Rückgrat brechen“.

Am 9. Oktober 2023 bezeichnete der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant die Palästinenser als „menschliche Tiere“ und erklärte, die israelischen Streitkräfte würden „entsprechend handeln“. Später erklärte er den israelischen Truppen an der Grenze, „wir werden alles eliminieren“.

Am 16. Oktober 2023 erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einer offiziellen Ansprache vor der israelischen Knesset, die Situation sei „ein Kampf zwischen den Kindern des Lichts und den Kindern der Finsternis, zwischen der Menschlichkeit und dem Gesetz des Dschungels“. Dieses Zitat wurde auch auf dem offiziellen X-Account des Premierministers veröffentlicht, später jedoch gelöscht.

Für diese israelischen Politiker sind Palästinenser bestenfalls Kreaturen, die abgeschlachtet werden müssen, und schlimmstenfalls Quellen einer angeborenen Schlechtigkeit. Diese Rhetorik ist tief in der weißen Vorherrschaft und der kolonialen Dominanz verwurzelt. Eine ähnliche Sprache wurde in der Vergangenheit in Südafrika von der weißen Minderheit gegenüber der schwarzen Mehrheit, von den Briten gegenüber den Indern und ganz allgemein von Siedlern auf der ganzen Welt gegenüber den indigenen Völkern verwendet.

Die Entmenschlichung der Palästinenser durch israelische Politiker und Soldaten ist von den westlichen Mainstream-Medien weitgehend unwidersprochen geblieben; vielmehr wurde sie weithin nachgeplappert

Es ist wichtig, dass diese Sprache nicht nur von rechtsgerichteten Politikern verwendet wird. Vielmehr wird ein Großteil dieses Diskurses von großen Teilen der israelischen Bevölkerung geteilt und wiederholt, einschließlich der israelischen Soldaten vor Ort in Gaza. Die Umarmung der palästinensischen Entmenschlichung durch israelische Soldaten hat zu dem besonders grausamen Phänomen der Snuff-Videos geführt, die auf Social-Media-Plattformen weite Verbreitung gefunden haben. In diesen Videos sind Soldaten zu sehen, die – oft schadenfroh – Kriegsverbrechen gegen Palästinenser begehen und sie als „Untermenschen“ bezeichnen. In einem Video lädt ein israelischer Soldat in einem Dinosaurierkostüm Artilleriegranaten in einen Panzer und tanzt, während die Granaten in Richtung Gaza abgefeuert werden. In einem anderen Video wird ein Soldat gefilmt, der seiner zweijährigen Tochter zum Geburtstag eine Explosion widmet; Sekunden später wird ein palästinensisches Wohnhaus hinter ihnen in die Luft gesprengt. Andere Videos zeigen israelische Soldaten, die während einer Hungerkampagne palästinensische Lebensmittelvorräte anzünden und palästinensische Zivilisten verhöhnen, die ausgezogen, zusammengetrieben und mit verbundenen Augen gefesselt wurden.

Die Palästinenser und ihre Verbündeten haben sich in den sozialen Medien schockiert und empört über diese Videos geäußert, wobei viele anmerkten, dass sie als weitere Beweise in dem Verfahren gegen das israelische Regime vor dem IGH verwendet werden sollten. Selbst diejenigen, die das israelische Regime unterstützen, scheinen über die Unverfrorenheit, mit der israelische Soldaten diese Videos verbreiten, alarmiert zu sein. Der britische Rundfunksprecher Piers Morgan zum Beispiel fragte: „Warum filmen sich israelische Soldaten immer wieder bei solchen krassen, unsensiblen Dingen? Warum halten ihre Befehlshaber sie nicht auf? Das lässt sie gefühllos aussehen, wenn so viele Kinder in Gaza getötet werden“. Für Morgan scheint das Problem nicht in den Handlungen der Soldaten zu liegen, sondern in deren Verbreitung.

Auch wenn einige sich fragen, wie israelische Soldaten sich zu solchen Grausamkeiten herablassen können, müssen wir uns vor Augen halten, dass die Entmenschlichung den Weg für dieses Verhalten mit Leichtigkeit ebnet. Wenn Palästinenser als weniger als Menschen angesehen werden, werden diese Handlungen weitaus schmackhafter – sowohl für die Soldaten selbst als auch für ihr Zielpublikum. Ebenso könnten diejenigen, die mit dem Kontext weniger vertraut sind, es seltsam finden, dass diese Soldaten sich ohne zu zögern in solch schreckliche Verbrechen verwickeln lassen. Doch es ist die jahrzehntelange Straffreiheit – nicht nur für das israelische Regime, sondern auch für israelische Einzelpersonen, die sich Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben -, die uns an diesen Punkt geführt hat, an dem ein Völkermord von den Tätern visuell dokumentiert wird.

Komplizenschaft der westlichen Medien

Die Entmenschlichung der Palästinenser durch israelische Politiker und Soldaten ist von den westlichen Mainstream-Medien weitgehend unwidersprochen geblieben; vielmehr wurde sie weithin nachgeplappert. Ein aktuelles und deutliches Beispiel dafür ist eine Kolumne von Thomas Friedman in der New York Times mit dem Titel „Understanding the Middle East Through the Animal Kingdom“. In seinem Meinungsartikel vergleicht Friedman ganze Bevölkerungsgruppen in der Region mit verschiedenen Insekten, während er die USA mit einem Löwen gleichsetzt. Am Ende der Kolumne erklärt er: „Manchmal schaue ich CNN, wenn ich über den Nahen Osten nachdenke. Ein anderes Mal bevorzuge ich Animal Planet“.

Abgesehen von der einfachen Wiederholung der Argumente des israelischen Regimes übernehmen die westlichen Medien bereitwillig eine Reihe weiterer Elemente, die zur Entmenschlichung der Palästinenser beitragen. Am offensichtlichsten ist vielleicht die Verwendung des Rahmens für den Krieg gegen den Terrorismus, d. h. die Darstellung des Kontextes als Kampf zwischen Gut und Böse oder zwischen West und Ost. Dieser Diskurs dämonisiert und entwertet braune Körper als eine homogene Masse unzivilisierter, gewalttätiger Horden, die nur darauf warten, in die westliche Zivilisation einzudringen. Am deutlichsten kommt dieser Rahmen in der Berichterstattung über die Hamas-Operation vom 7. Oktober zum Tragen. Schon kurz nach der Operation erschienen in verschiedenen Leitartikeln Formulierungen wie „mörderischer Amoklauf“ und „blutrünstiger Angriff“. Internationale Journalisten und Medien stürzten sich auf Vergleiche mit ISIS und grausame Geschichten, die von israelischen Sicherheitskräften stammten – Geschichten, die später sogar von israelischen Medien entkräftet wurden.

Seit Jahrzehnten werden palästinensische Kinder als potenzielle Kämpfer oder potenzielle Terroristen bezeichnet, um ihre systematische Tötung und Inhaftierung im palästinensischen Land zu rechtfertigen.

Beschreibungen wie mörderisch, blutrünstig, barbarisch und unzivilisiert sind eindeutig nur für die Hamas und andere palästinensische Gruppen reserviert; nirgends werden diese Begriffe auf die israelischen Streitkräfte angewandt, obwohl diese in weniger als sechs Monaten über 30.000 Palästinenser abgeschlachtet haben. Eine solche selektive Dehumanisierung ist bei führenden Medien zur Standardpraxis geworden. Ein Beispiel dafür ist der Brief eines BBC-Journalistenteams, das seinem Arbeitgeber vorwirft, „mit zweierlei Maß zu messen, wenn es darum geht, wie Zivilisten gesehen werden“, und die Hamas „als einzigen Anstifter und Verursacher von Gewalt in der Region“ darzustellen.

Die Übernahme des Rahmens für den Krieg gegen den Terrorismus beinhaltet auch die ständige Bezugnahme auf die Hamas – eine Bewegung, die von den meisten westlichen Regierungen als terroristische Organisation eingestuft wird – bei der Berichterstattung über öffentliche Infrastrukturen, einschließlich Schulen, Krankenhäuser und Fabriken. Auf diese Weise wird alles, was von der Regierung betrieben wird, zu einem der Hamas nahestehenden – und damit „legitimen“ – Ziel. Das ist eine wirksame Taktik. Wenn man nämlich eine ganze Gesellschaft auf eine von Terroristen geführte reduziert, lassen sich die Kriegsverbrechen gegen die Bevölkerung darin leicht rechtfertigen. Dies gilt insbesondere für die Krankenhäuser in Gaza, die von den westlichen Medien oft als „Hamas-geführt“ bezeichnet werden. Natürlich ist eine solche Rhetorik nur für den Gazastreifen reserviert; israelische öffentliche Krankenhäuser und Schulen werden nie als „Likud-geführt“ bezeichnet.

Entmenschlichung palästinensischer Kinder

Eine weitere entmenschlichende Taktik, die sich als besonders heimtückisch erwiesen hat, ist die „Entkindlichung“ palästinensischer Kinder. Das von der Professorin Nadera Shelhoub Kevorkian entwickelte Konzept des „Unchilding“ beinhaltet die Umwandlung und Konstruktion von „kolonisierten Kindern als gefährliche, rassifizierte Andere, was ihre Vertreibung aus dem Bereich der Kindheit selbst ermöglicht“. Mit anderen Worten: Palästinensische Kinder werden als Erwachsene eingestuft, um die gegen sie verübte Gewalt zu rechtfertigen.

Dies ist etwas, das wir schon lange in der Behandlung palästinensischer Kinder durch die westlichen Mainstream-Medien beobachten können, das sich aber vielleicht seit Oktober 2023 verschärft hat oder noch eklatanter geworden ist. Seit Jahrzehnten werden palästinensische Kinder als potenzielle Kämpfer oder potenzielle Terroristen bezeichnet, um ihre systematische Tötung und Inhaftierung im gesamten palästinensischen Gebiet zu rechtfertigen. Das Ausmaß der „Entchildung“ in diesem andauernden Völkermord ist jedoch beispiellos und geht einher mit dem beispiellosen Ausmaß der getöteten Kinder, die mehr sind als alle getöteten Kinder in den letzten vier Jahren des weltweiten Konflikts zusammen.

Hier sind einige Beispiele für das „Unchilding“ in den Mainstream-Medien:

Im November 2023 hieß es in einem Artikel des Guardian, dass „israelische Frauen und Kinder“ gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht würden, die „Frauen und Menschen im Alter von 18 Jahren und jünger“ seien. In diesem Fall wurde israelischen Kindern ihr geschützter Status als Kinder zugestanden, während palästinensischen Kindern derselbe Status verweigert wurde. Als Reaktion auf diesen Bericht fragte Bisan, ein Geschichtenerzähler und Journalist in Gaza, „sind unsere Kinder weniger Kinder als ihre?“

Auch während des Austauschs von Geiseln und palästinensischen politischen Gefangenen war es üblich, palästinensische Kinder als „Teenager“ und „Minderjährige“ zu bezeichnen. Auch wenn diese Bezeichnungen technisch korrekt sein mögen, so ist ihre Verwendung doch eine bewusste Taktik, um palästinensische Kinder ihrer Kindlichkeit zu berauben und ihr Leben und Leiden weniger bedauerlich zu machen.

Im Januar 2024 berichtete der Nachrichtensender Sky, dass „versehentlich eine verirrte Kugel den Weg in den Van vor uns fand und eine drei- oder vierjährige junge Frau tötete“. Diese „junge Dame“ war in Wirklichkeit ein palästinensisches Kind namens Ruqaya Ahmad Odeh Jahalin. Sie wurde am 7. Januar 2024 von israelischen Regimetruppen in den Rücken geschossen, als sie auf dem Rücksitz eines Sammeltaxis in der Nähe eines israelischen Militärkontrollpunkts im besetzten Westjordanland saß.

Journalistisches Fehlverhalten

Ein letztes Indiz für die Voreingenommenheit westlicher Medien im Zusammenhang mit Palästina ist die Missachtung journalistischer Sorgfalt und die Aufrechterhaltung israelischer Desinformation. Am deutlichsten war dies nach dem 7. Oktober zu sehen, als Journalisten großer Mainstream-Plattformen wie CNN, France24 und The Independent ausführlich über eine Geschichte berichteten, in der Hamas-Kämpfer 40 Babys in der Siedlung Kfar Aza enthaupteten. Obwohl die Meldung schnell widerlegt wurde – auch von israelischen Beamten – zogen viele Journalisten ihre ursprüngliche Berichterstattung nicht zurück, sondern stellten bestenfalls klar, dass die Behauptungen nicht bestätigt werden konnten.

Die Folgen der Komplizenschaft der westlichen Medien bei der Entmenschlichung der Palästinenser und der Verbreitung israelischer Propaganda … haben ernsthafte materielle Auswirkungen für die Palästinenser in Gaza und darüber hinaus

Die weit verbreitete Berichterstattung über eine so schädliche Geschichte ohne fotografische Beweise oder andere Mittel zur unabhängigen Überprüfung der Behauptungen spricht für die anhaltende Tendenz westlicher Medien, mit israelischen Desinformationen ungeprüft hausieren zu gehen. Wie Tariq Kenney-Shawa betont, „ist ein Großteil der Neigung, israelische Kriegsverbrechen als Ausnahme zu betrachten, auf das Versagen von Journalisten zurückzuführen, israelische Erzählungen vor dem Hintergrund von Israels Desinformationsgeschichte kritisch zu analysieren.“

Das Versäumnis der Journalisten, eine strenge Faktenprüfung vorzunehmen, zeigte sich auch bei der Berichterstattung über den Bombenanschlag auf das Al-Ahli Krankenhaus. Die Nachrichtenagenturen übernahmen schnell die Version des israelischen Regimes, das fälschlicherweise behauptete, das Krankenhaus sei von einer fehlgeleiteten Rakete militanter Palästinenser getroffen worden. Auch eine Reihe von gefälschten Beweisen, die das israelische Regime veröffentlichte, wurde erst viel später untersucht. Unabhängige Organisationen, darunter Forensic Architecture, führten ihre eigenen Untersuchungen durch und kamen zu denselben Schlussfolgerungen wie die Palästinenser: dass das israelische Regime gelogen hatte. Seit der Bombardierung des Al-Ahli-Krankenhauses wurden Dutzende medizinischer Einrichtungen von israelischen Streitkräften angegriffen und unbrauchbar gemacht. Die westlichen Medien haben im Großen und Ganzen nicht darüber berichtet, dass es sich dabei um eine systematische Strategie zur Zerstörung der palästinensischen Gesundheitsversorgung in Gaza handelt.

Im Februar 2024 wurde in einem Bericht des Guardian dieses Muster institutioneller Voreingenommenheit aufgezeigt, wie es sich bei CNN zeigte, wo anonyme Mitarbeiter behaupteten, dass die Berichterstattung des Nachrichtensenders über Palästina einem „journalistischen Fehlverhalten“ gleichkomme. Aus dem Bericht geht hervor, dass Journalisten nicht nur verpflichtet sind, die Berichte israelischer Beamter in den Vordergrund zu stellen, sondern dass sie auch erheblichen Beschränkungen unterliegen, wenn sie aus palästinensischer Sicht berichten und Hamas-Vertreter zitieren. Ein CNN-Mitarbeiter erläuterte: „Es ist für uns in Ordnung, beim [israelischen Militär] eingebettet zu sein und Berichte zu produzieren, die von der Armee zensiert werden, aber wir können nicht mit der Organisation sprechen, die eine Mehrheit der Stimmen in Gaza gewonnen hat, ob wir wollen oder nicht. Die CNN-Zuschauer werden daran gehindert, von einem zentralen Akteur in dieser Geschichte zu hören“.

Der Guardian berichtet, dass der CNN-Direktor für Nachrichtenstandards und -praktiken Anfang November 2023 eine Direktive herausgegeben hat, die die Berichterstattung über die meisten Hamas-Aussagen effektiv verbietet und sie als „aufrührerische Rhetorik und Propaganda“ bezeichnet. In der Tat ist das Fehlen von Aussagen aus erster Hand der Hamas in westlichen Medienplattformen eklatant; sie werden nicht zu Interviews eingeladen und ihre Berichte und Aussagen werden nicht analysiert. Eine solche Richtlinie führt zu einer einseitigen Darstellung des Kontextes und lässt einen der Hauptakteure völlig außer Acht.

Es muss klar sein, dass die Folgen der Komplizenschaft der westlichen Medien bei der Entmenschlichung der Palästinenser und der Verbreitung israelischer Propaganda nicht einfach auf den Bereich der Erkenntnis beschränkt sind. Vielmehr haben diese Vorurteile schwerwiegende materielle Folgen für die Palästinenser in Gaza und darüber hinaus. Es ist daher keine Übertreibung zu sagen, dass die westlichen Medien in den laufenden Völkermord verwickelt sind, der dort begangen wird. Diese schädlichen Medien stehen in direktem Gegensatz zu den mutigen palästinensischen Journalisten in Gaza, die weiterhin ihr Leben riskieren, um über den anhaltenden Völkermord zu berichten und den Rest der Welt an der Realität vor Ort teilhaben zu lassen.

Al-Shabaka Yara Hawari

Yara Hawari ist die Ko-Direktorin von Al-Shabaka.

