Der Gazastreifen wird absichtlich unbewohnbar gemacht

Von Caitlin Johnstone

13. Dezember 2023

Im Gazastreifen grassieren Infektionskrankheiten, das Gesundheitssystem ist fast nicht mehr existent, und die Menschen beginnen massenhaft zu verhungern. All dies ist auf konkrete politische Entscheidungen zurückzuführen, die Israel bei seinem schrecklichen Angriff auf den Gaza-Streifen getroffen hat.

In einem Artikel mit der Überschrift „Gazas Gesundheitssystem liegt auf den Knien“, während Israel nach Khan Younis vordringt, berichtet die Washington Post, dass die Massenvertreibung von fast zwei Millionen Palästinensern in Gaza zu Überbelegung und unhygienischen Lebensbedingungen geführt hat, die schnell zu Krankheiten führen.

„In der Zwischenzeit meldeten das Gaza-Gesundheitsministerium und anderes medizinisches Personal neue Fälle von akuter Hepatitis, Krätze, Masern und Infektionen der oberen Atemwege, vor allem bei Kindern“, berichtet die Post. „Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus, sagte Imad al-Hams, ein Arzt am Kuwaiti-Krankenhaus in Rafah, da die Menschen in winzige Landstriche drängen, um den vorrückenden israelischen Streitkräften zu entkommen.“

In einem Interview mit CNN beschrieb die Notfallkoordinatorin von Ärzte ohne Grenzen, Marie-Aure Perreaut, die Zustände im Gazastreifen als „apokalyptisch“ und sagte, die Lebensbedingungen im Al-Aqsa-Krankenhaus, in dem sie arbeitet, „können kaum noch als Lebensbedingungen bezeichnet werden.“

„Das Gesundheitssystem ist im Moment völlig zusammengebrochen“, sagte Perreaut gegenüber Al Jazeera.

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen berichtet, dass die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens aufgrund des israelischen Belagerungskrieges und des Zusammenbruchs der zivilen Infrastruktur inzwischen hungert. Im Norden des Gazastreifens sind es sogar neun von zehn.

All dies steht im Einklang mit der israelischen Politik der massiven Zwangsevakuierungen, der Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen und der vollständigen Belagerung des Gazastreifens.

Ein Arzt namens Hafez Abukhoussa schreibt in einem neuen Artikel für Time mit dem Titel „What I’ve Seen Treating Patients in Gaza’s Remaining Hospitals“ folgendes:

„Das Gesundheitssystem des Gazastreifens ist infolge der anhaltenden israelischen Bombardierung fast vollständig zusammengebrochen. Krankenhäuser und Ambulanzen wurden wiederholt angegriffen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bisher mehr als 250 medizinische Mitarbeiter getötet, darunter auch zwei meiner Kollegen von Ärzte ohne Grenzen, die bei der Ausübung ihres Dienstes im Al-Awda-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens starben. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind von den 36 Krankenhäusern des Gazastreifens nur noch 11 voll funktionsfähig. Krankenhäuser im Norden wie Al-Shifa sind kaum noch funktionsfähig, da die grundlegenden Medikamente und der Treibstoff ausgegangen sind. Meine Kollegen haben Amputationen mit Taschenlampen und ohne Anästhesie durchgeführt. Als israelische Soldaten vor einigen Wochen eine Razzia in Al-Shifa durchführten – ein Vorgehen, das die Leiterin der WHO als „völlig inakzeptabel“ bezeichnete – waren Ärzte und Personal gezwungen, Patienten aufzugeben, die zu krank oder verletzt waren, um sie zu evakuieren. Einige derjenigen, die sich weigerten, das Krankenhaus zu verlassen, darunter auch der Direktor des Krankenhauses, wurden zusammen mit Dutzenden anderen verhaftet. Im Al-Nasr-Kinderkrankenhaus befahlen die Soldaten dem Personal, die Patienten zu verlassen, darunter vier Frühgeborene, die Sauerstoff benötigten und später tot aufgefunden wurden.“

Dies alles passt auch perfekt zu den Berichten der Netanjahu-Regierung, die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen „auf ein Minimum auszudünnen“, und zu all den anderen Aufrufen zur ethnischen Säuberung, die wir immer wieder von israelischen Beamten und Vordenkern zu hören bekommen.

Es passt auch perfekt zu den Vorschlägen, die ein einflussreicher israelischer Sicherheitspolitiker namens Giora Eiland, ein pensionierter Generalmajor der IDF, letzten Monat gemacht hat.

„Die internationale Gemeinschaft warnt uns vor einer humanitären Katastrophe in Gaza und vor schweren Epidemien“, schrieb Eiland. „Wir dürfen davor nicht zurückschrecken, so schwierig das auch sein mag. Schließlich werden schwere Epidemien im Süden des Gazastreifens den Sieg näher bringen und die Zahl der Opfer unter den IDF-Soldaten verringern.“

Eiland lehnte die Vorstellung, dass es in Gaza unschuldige Menschen gibt, völlig ab – eine Ansicht, die immer stärker vertreten wird, je näher Israel einem sehr, sehr dunklen Kapitel in der Geschichte der menschlichen Zivilisation kommt.

„Es handelt sich nicht nur um bewaffnete Hamas-Kämpfer, sondern auch um all die ‚zivilen‘ Beamten, einschließlich der Krankenhaus- und Schulverwalter, und auch um die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens, die die Hamas enthusiastisch unterstützt und ihre Gräueltaten am 7. Oktober bejubelt hat“, schrieb Eiland und fügte hinzu: „Wer sind die ‚armen‘ Frauen von Gaza? Sie sind alle Mütter, Schwestern oder Ehefrauen von Hamas-Mördern.“

„Hinter jedem Terroristen stehen Dutzende von Männern und Frauen, ohne die er den Terrorismus nicht ausüben könnte“, so Eiland weiter. „Dazu gehören jetzt auch die Mütter der Märtyrer, die sie mit Blumen und Küssen in die Hölle schicken. Sie sollten ihren Söhnen folgen, nichts wäre gerechter. Sie sollten gehen, ebenso wie die Häuser, in denen sie die Schlangen großgezogen haben. Andernfalls werden dort noch mehr kleine Schlangen aufgezogen werden.

Wenn von Völkermord in Gaza die Rede ist, geht es nicht nur um die Tausende von Zivilisten, die bei israelischen Luftangriffen getötet wurden. Die Politik, die Israel absichtlich betreibt, hat das Potenzial, in den kommenden Monaten noch viel mehr Menschen zu töten, und wenn Netanjahu und seine Handlanger ihren Willen bekommen, wird genau das passieren.

