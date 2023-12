Letting British Israelis fight in Gaza is a threat to the UK’s rule of law British nationals who are part of Israel’s military machine that commits war crimes should be open to prosecution on return to the UK. But will this ever happen?

Demonstranten schwenken israelische Flaggen und halten Plakate vor den Houses of Parliament im Zentrum Londons am 26. November 2023 (AFP)

Britische Israelis in Gaza kämpfen zu lassen, ist eine Bedrohung für die britische Rechtsstaatlichkeit

Von David Hearst

13. Dezember 2023

Britische Staatsbürger, die Teil der israelischen Militärmaschinerie sind, die Kriegsverbrechen begeht, sollten bei ihrer Rückkehr nach Großbritannien strafrechtlich verfolgt werden können. Aber wird dies jemals geschehen?

Ein Mann freute sich über die Bilder von palästinensischen Männern aus Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen, die bis auf die Unterwäsche entkleidet und barfuß auf die Straße gezwungen wurden – Bilder, die den Rest der Welt gleichermaßen fassungslos und empört machten.

Es handelte sich um Aryeh Yitzhak King, den stellvertretenden Bürgermeister von Jerusalem.

King schrieb in einem Beitrag auf X, ehemals Twitter: „Wenn es nach mir ginge, hätte ich D-9 Bulldozer losgeschickt und sie hinter die Erdhügel gestellt und hätte den Befehl gegeben, all diese Hunderte von Ameisen zu bedecken, solange sie noch leben.“

King ist britischer Staatsbürger, dessen Eltern aus Großbritannien nach Israel ausgewandert sind. Er stieg bis zum Rang eines Leutnants in der Givati-Brigade der israelischen Armee auf und hat es sich seitdem zur Lebensaufgabe gemacht, das besetzte Ost-Jerusalem zu judaisieren. King besitzt noch immer die britische Staatsbürgerschaft.

Im Jahr 2020 schrieb er an Boris Johnson, den damaligen Premierminister, und beschwerte sich darüber, dass Großbritannien „ernste Bedenken“ über den Bau von Siedlungen in der Region Jerusalem geäußert habe.

„Als britischer Staatsbürger und aus einer Familie stammend, die der Konservativen Partei im Vereinigten Königreich nahe steht, war ich überrascht und bestürzt, als ich las, dass Großbritannien sich mehreren europäischen Ländern angeschlossen hat, um ‚ernste Bedenken‘ bezüglich des Baus in der Region Jerusalem zu äußern.“

King sagte, der Bau in Jerusalem sei eine interne israelische Angelegenheit, und so wie Israel sich nicht anmaßen würde, die Grenzen von London oder Paris zu diskutieren oder anzufechten, hätte er den gleichen Respekt von „Ihrer Regierung“ erwartet.

Rechtfertigung von Kriegsverbrechen

Als britischer Staatsbürger wäre King für das Kriegsverbrecher-Team der Metropolitan Police von Interesse, das die Aufgabe hat, den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) bei der Untersuchung von Kriegsverbrechen zu unterstützen, die von Israel oder der Hamas seit dem 7. Oktober in der Region begangen wurden.

Sollte King wieder im Vereinigten Königreich auftauchen, müsste er sich möglicherweise für Äußerungen wie diese über das palästinensische Volk verantworten: „Sie sind keine menschlichen Wesen und keine menschlichen Tiere. Sie sind Untermenschen, und so sollten sie auch behandelt werden“, „löscht die Erinnerung an Amalek aus und vergesst niemals“. Amalek bezieht sich auf einen biblischen Vers, in dem die Ausrottung aller Männer, Frauen, Kinder und ihres Viehs gefordert wird, die zu einem alten Feind des jüdischen Volkes gehören.

“

King ist bei weitem kein Einzelfall.

Eylon Levy aus dem Norden Londons ist zum Sprecher der israelischen Regierung geworden. Levy hat immer wieder versucht, die tödliche Wirkung der israelischen Bombardierung herunterzuspielen. Levy verwendete Daten, die sich später als falsch herausstellten, um zu zeigen, dass Israel weniger als 0,8 Tote pro Luftangriff zu beklagen hat. „Das ist es, wie weltweit führende Präzision aussieht“, twitterte Levy.

Peter Lerner, der im Alter von 12 Jahren aus Kenton im Norden Londons nach Israel zog, ist das Gesicht der israelischen Armee geworden. Als Oberstleutnant ist er der Sprecher der Armee für die internationalen Medien. Lerner wies den Gedanken zurück, dass die Reaktion der israelischen Armee unverhältnismäßig sei. In einem Interview mit LBC sagte er, dass es bei der Verhältnismäßigkeit um die „militärische Notwendigkeit“ gehe und nicht um die Zahl der getöteten Zivilisten.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer beläuft sich derzeit auf 18.412, in der Mehrzahl Frauen und Kinder.

Ich würde gerne sehen, wie Lerner und Levy diese Zahl der Todesopfer vor dem Internationalen Strafgerichtshof oder einem Gericht in seinem Heimatland Großbritannien verteidigen. Beide scheinen meiner Meinung nach Kriegsverbrechen zu rechtfertigen.

Dann ist da noch Oberstleutnant Richard Hecht, der schottische Oberst, der als Sprachrohr der israelischen Armee eingesetzt wird. Hecht, der in den 1980er Jahren von Newton Mearns nach Israel zog, versprach in der Anfangsphase des Krieges, dass die israelische Armee „sehr, sehr hart“ auf den Hamas-Angriff reagieren würde.

Dann ist da noch Zecharia Deutsch, der sich als jüdischer Seelsorger an mehreren Universitäten in Yorkshire beurlauben ließ, um als Reservist in den Kampf zu ziehen. Deutsch, ein israelischer Staatsbürger, der als Studentenseelsorger an den Universitäten von Leeds und Sheffield tätig ist, schickte eine Reihe von Videos an seine Studenten, in denen er die Kampagne der israelischen Armee in Gaza verteidigte.

„Wenn man die wahre Geschichte dessen kennt, was hier in Israel in den letzten Jahrtausenden und in den letzten hundert Jahren geschehen ist, kann niemand leugnen, dass Israel diesen Krieg mit äußerster Moral und guter Ethik führt“, sagte Deutsch in einem Video, in dem er eine israelische Militäruniform zu tragen scheint.

Das Geheimnis von Israels ausländischen Kämpfern

Die tatsächliche Zahl der britischen Juden und Doppelstaatler, die in der israelischen Armee kämpfen, ist ein Geheimnis, das sowohl Israel als auch die britische Regierung für sich behalten.

Sam Sank, ein Reservist der israelischen Armee aus Stanmore im Norden Londons, sagte der Times, dass nach der Zahl seiner Freunde in der Armee zu urteilen „Hunderte, wenn nicht Tausende“ Briten in Israel kämpfen.

Aber die Zahlen sind nicht die einzige Frage, die die britische Regierung nicht beantworten will.

Ist es wirklich richtig, dass ein britischer Jude für Israel kämpft und britische Palästinenser sich nicht verbotenen Gruppen wie der Fatah anschließen und ihr Dorf oder ihre Stadt im besetzten Westjordanland verteidigen?

Diese Frage wurde von Baroness Sayeeda Warsi gestellt, nachdem sie wegen der Unterstützung Großbritanniens für die letzte israelische Operation in Gaza im Jahr 2014 aus dem Kabinett ausgetreten war.

Dieselbe Frage wird heute von Anwälten gestellt, die für das Internationale Zentrum für Gerechtigkeit für Palästinenser (ICJP) tätig sind.

Sie lautet wie folgt: „Ist es eine Straftat für britische Staatsbürger, nach Israel oder in die besetzten palästinensischen Gebiete zu reisen, um für die israelische Armee oder einen anderen staatlichen oder nichtstaatlichen Akteur zu kämpfen?“

Diese Frage wollen weder das Außenministerium noch das Innenministerium beantworten. Als Middle East Eye ihnen diese Frage stellte, verwiesen ihre Pressestellen gegenseitig auf die Frage.

Für ihr Schweigen gibt es einen einfachen Grund.

Wenn sie sagen, dass es für einen britischen und israelischen Staatsbürger mit doppelter Staatsangehörigkeit keine Straftat ist, in der israelischen Armee zu kämpfen, weil Israel ein staatlicher Akteur ist, wie erklären sie dann ihr ausdrückliches Verbot, dass Briten in der Ukraine kämpfen?

Nachdem die Zeitung The Sun aufgedeckt hatte, dass ein 19-jähriger Coldstream Guard zu den vier vermissten britischen Soldaten gehörte, die in die Ukraine gereist waren, um gegen Russland zu kämpfen, sagte der damalige Verkehrsminister Grant Shapps zu den Soldaten: „Ihr könnt nicht einfach aufstehen und gehen“, und fügte hinzu, dass Briten, die in die Ukraine reisen, um dort zu kämpfen, das Risiko eingehen, eine „gefährliche Situation“ zu verschlimmern.

Großbritannien wollte sich natürlich nicht noch mehr in den Ukraine-Krieg einmischen, als es ohnehin schon war, indem es Langstreckenraketen an Kiew lieferte. Und es scheute sich auch nicht, seine Bürger aufzufordern, sich herauszuhalten.

Im Ratschlag des Auswärtigen Amtes zur Ukraine heißt es unmissverständlich: „Wenn Sie in die Ukraine reisen, um zu kämpfen oder andere im Krieg zu unterstützen, können Ihre Aktivitäten nach britischem Recht einen Straftatbestand darstellen, und Sie könnten nach Ihrer Rückkehr strafrechtlich verfolgt werden.“

In Bezug auf Israel werden jedoch keine derartigen Bedenken geäußert.

Als diese Frage zum ersten Mal von Warsi aufgeworfen wurde, versteckte sich die Regierung hinter dem Feigenblatt von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren. Sie sagte auch, dass Israel bei der Operation gegen den Gazastreifen 2014 nicht den Krieg erklärt habe.

Warsi fand dies unerträglich und sagte dies in einem Interview mit MEE. „Wenn du da rausgehst und für irgendeine Gruppe kämpfst, wirst du strafrechtlich verfolgt, wenn du zurückkommst. Wenn du rausgehst und für Assad kämpfst, nehme ich an, dass das nach unserem Recht in Ordnung ist. Das kann nicht richtig sein“, sagte sie.

„Der einzige Grund, warum wir dieses Schlupfloch zulassen, ist die IDF [israelische Armee], denn wir sind nicht mutig genug, um zu sagen: Wenn du die britische Staatsbürgerschaft besitzt, hast du eine Wahl. Du kämpfst nur für unseren Staat. Das muss deutlich gesagt werden.“

Äußerst problematisch

Als die gleiche Frage im Parlament gestellt wurde, machte Tom Tugendhat, der für Sicherheit zuständige Minister des Innenministeriums, zwei Aussagen, die sich gegenseitig widersprechen.

Der erste war, dass das Vereinigte Königreich das Recht von Doppelbürgern anerkennt, sich für den Militärdienst im Land ihrer anderen Staatsangehörigkeit zu verpflichten – an sich eine äußerst problematische Behauptung.

Erkennt das Vereinigte Königreich das Recht britischer Syrer an, für Präsident Bashar al-Assad zu kämpfen?

Tugendhat fuhr jedoch fort, dass jeder, der in Konfliktgebiete reist, um sich an illegalen Aktivitäten zu beteiligen, damit rechnen muss, bei seiner Rückkehr verhört zu werden.

Alles, was die israelische Armee der Zivilbevölkerung im Gazastreifen antut – Vertreibung, Bombenteppiche, Verwandlung von Krankenhäusern in Schlachtfelder, gezielte Angriffe auf verletzte Patienten, die zu evakuieren versuchen, Bombardierung von UN-Unterkünften, Zwang für Mütter, ihre Babys abzulegen und auf der Straße liegen zu lassen, Ausziehen von Zivilisten bis auf die Unterhosen und Zwang für einen von ihnen, eine Kalaschnikow zu tragen – ist eindeutig rechtswidrig und ein Kriegsverbrechen im Sinne des geltenden Völkerrechts.

Wenn man Teil des militärischen Apparats ist, der diese abscheulichen Verbrechen begeht, sei es als Kämpfer oder als Sprecher, würde man sich nach der Rückkehr ins Vereinigte Königreich de facto strafbar machen.

Wird dies jemals geschehen?

Die britische Regierung unter einem beliebigen Premierminister wird alle Hebel in Bewegung setzen, um dies zu verhindern, trotz ihrer häufigen Beteuerungen, dass jede Entscheidung in den Zuständigkeitsbereich des Direktors der Staatsanwaltschaft fällt.

Aber jede Regierung, die diese brennende Frage für ein paar weitere Jahre unter den Teppich kehrt, sollte sich darüber im Klaren sein, was dieses Schlupfloch für die Beziehungen zwischen den Gemeinschaften hier zu Hause bedeutet.

Die einzig faire Antwort ist sicherlich, allen britischen Staatsbürgern zu verbieten, im Ausland zu kämpfen, egal in welchem Land oder aus welchem Grund.

Ist es wirklich richtig, dass ein britischer Jude in der Stunde der Not für Israel kämpft, während es britischen Palästinensern verwehrt ist, sich nicht verbotenen Gruppen wie der Fatah anzuschließen und ihr Dorf oder ihre Stadt im besetzten Westjordanland zu verteidigen?

Ist es richtig, keine Maßnahmen gegen Briten zu ergreifen, die Kriegsverbrechen rechtfertigen, während palästinensische Unterstützer, die auf Londons Straßen demonstrieren, wegen Hassreden verfolgt werden? Was kann hasserfüllter sein als der Wunsch, unschuldige Zivilisten lebendig zu begraben?

Wie kann diese Doppelmoral angewandt werden, ohne die Beziehungen zwischen den Gemeinschaften im Vereinigten Königreich zu beeinträchtigen?

Die einzige faire Antwort ist sicherlich, allen britischen Staatsangehörigen zu verbieten, im Ausland zu kämpfen, ganz gleich in welchem Land oder für welche Sache.

Israel wird nicht nur zum Friedhof der Bemühungen um die Durchsetzung des Völkerrechts und die Schaffung einer auf Regeln basierenden Weltordnung. Es wird ganz konkret zum Friedhof der Rechtsstaatlichkeit in Großbritannien.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

Übersetzt mit Deepl.com

