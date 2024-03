SCOTT RITTER: The CIA’s Secret War Using Russian Fascists to Fight Russia Disrupting the Russian presidential election and creating an atmosphere of weakness around Putin is precisely what the U.S. intelligence agency would seek to engender. By Scott Ritter Special to Consortium News In the days leading to the Russian presidential election that concluded on Sund

Der russische Präsident Wladimir Putin nach einem Flug in einem Militärflugzeug, 22. Februar. (Dmitri Asarow, Kommersant)

Die russischen Präsidentschaftswahlen zu stören und eine Atmosphäre der Schwäche um Putin herum zu schaffen, ist genau das, was der US-Geheimdienst versuchen würde, zu erzeugen.

Der geheime Krieg der CIA mit russischen Faschisten gegen Russland

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

18. März 2024

In den Tagen vor den russischen Präsidentschaftswahlen, die am Sonntag zu Ende gegangen sind, hat ein Netzwerk aus drei russischen paramilitärischen Organisationen, die unter der Schirmherrschaft der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums (GUR) arbeiten, eine Reihe von Angriffen auf das Gebiet der Russischen Föderation verübt.

Der Zweck der Angriffe war klar: Die dreitägigen russischen Präsidentschaftswahlen sollten gestört werden, indem eine Atmosphäre der Schwäche und Ohnmacht um Präsident Wladimir Putin geschaffen wurde, um seine Autorität, Legitimität und Attraktivität in der Wahlkabine zu untergraben.

An der seit Monaten geplanten Operation waren das Russische Freiwilligenkorps (RDK), die Russische Freiheitslegion (LSR) und das Sibirische Bataillon beteiligt. Alle drei Organisationen werden von der GUR kontrolliert, deren Sprecher die Anschläge ankündigte.

Es wird nicht gesagt, inwieweit die CIA an einer Invasion des Territoriums der Russischen Föderation durch Kräfte beteiligt war, die unter dem Dach eines offen zugegebenen Stellvertreterkriegs der Vereinigten Staaten und ihrer NATO-Verbündeten gegen Russland operieren.

Während die Ukraine behauptet, die Angriffe der RDK, des LSR und des Sibirischen Bataillons seien die Aktionen „patriotischer Russen“, die gegen Putin seien, macht die Beteiligung der GUR an der Organisation, Ausbildung, Ausrüstung und Führung dieser Kräfte ihren Angriff auf russisches Territorium zu einer direkten Ausweitung des Stellvertreterkriegs zwischen Russland und dem Westen.

Angesichts der umfassenden Beteiligung der CIA an der Arbeit der GUR ist es höchst unwahrscheinlich, dass eine Aktion dieses Umfangs und dieser Größenordnung ohne das Wissen der CIA und der Anschläge, einschließlich ihrer Ziele, hätte durchgeführt werden können.

Das Vorhandensein von hochwertiger US-Militärausrüstung, einschließlich M-2 Bradley-Schützenpanzern, in der Kampfreihenfolge des Angriffs russischer Aufständischer deutet in der Tat auf eine direkte Rolle der USA hin, ebenso wie der politische Charakter der Mission der Wahlunterbrechung, die seit Jahrzehnten ein langfristiges Ziel der CIA in Russland ist.

2014

Chef der Nachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums der Ukraine in Kiew, 2013. (Dmitry Trikutko, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Die Beziehungen zwischen der CIA und der GUR sind gut etabliert und reichen laut The Washington Post bis ins Jahr 2014 zurück, als die CIA mit der GUR zusammenarbeitete, um ein Netzwerk von Stützpunkten entlang der ukrainisch-russischen Grenze einzurichten, von denen aus nachrichtendienstliche Operationen gegen Russland durchgeführt werden konnten, darunter auch Missionen, die Operationen auf russischem Boden beinhalteten.

Die CIA fing russische Kommunikation ab, kaperte russische Drohnen, um sie technisch weiterzuverwerten, und beaufsichtigte die Rekrutierung und den Betrieb von Spionageringen, die auf russischem Boden operierten.

Im Vorfeld der russischen Militäroperation gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 weitete die C.I.A. ihre Beziehungen zur GUR aus, indem sie eine spezielle Ausbildung durch Mitglieder der Ground Division der Special Activities Group der C.I.A. durchführte, die für verdeckte paramilitärische Operationen zuständig ist.

[Die CIA begann 1948 mit dem CARTEL- und später mit dem AERODYNAMIC-Programm geheime Operationen mit Faschisten gegen Moskau. Siehe: Über den Einfluss des Neonazismus in der Ukraine].

Die Ausbildung konzentrierte sich auf unkonventionelle und Guerilla-Kampffähigkeiten, die den Aufbau und die Aufrechterhaltung antirussischer Aufstände erleichtern sollten, die von „Stay-behind“-Teams durchgeführt wurden, die auf jedem ukrainischen Gebiet operierten, das von russischen Streitkräften besetzt war.

Nach Beginn der BBS organisierten sich ethnische Russen, die seit 2014 in den Reihen der als Asow-Regiment bekannten neonazistischen, ukrainisch-nationalistischen paramilitärischen Organisation gedient hatten, in einer eigenen Organisation, dem Russischen Freiwilligenkorps (RDK).

Mitglieder des Russischen Freiwilligenkorps am 24. Mai 2023. (Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Das RDK orientierte sich an der Russischen Befreiungsarmee, einer von den deutschen Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs organisierten, ausgebildeten und ausgerüsteten Einheit, die sich aus russischen Kriegsgefangenen zusammensetzte. Die Russen bezeichnen die RDK-Mitglieder heute oft als „Wlassowiten“, nach dem russischen General Andrei Wlassow, der von den Deutschen gefangen genommen wurde und später zu ihnen überlief.

Wlassow rekrutierte russische Kriegsgefangene für die so genannte Russische Befreiungsarmee, die schließlich aus zwei Divisionen mit etwa 30.000 Mann bestand. Die meisten von Wlassows „Armee“ wurden entweder im Kampf getötet oder von der Sowjetunion gefangen genommen, wo sie als Verräter behandelt und entsprechend bestraft wurden (die Soldaten wurden zu langen Haftstrafen im Gulag verurteilt, die Anführer wurden gehängt). Die RDK konnte mehrere hundert ehemalige Asow-Kämpfer und neue Rekruten in ihre Reihen aufnehmen.

Eine zweite ethnisch russische Militäreinheit, die im Anschluss an die BBS gegründet wurde, setzt sich hauptsächlich aus russischen Militärüberläufern und Kriegsgefangenen zusammen. Sie ist als Legion der Freiheit Russlands (LSR) bekannt und besteht aus mehreren hundert Soldaten, die in zwei Bataillonen organisiert sind. Die LSR operiert als Teil der Internationalen Legion der Ukrainischen Territorialarmee.

Nach Angaben des GUR-Chefs Kyrylo Budanov untersteht sie jedoch der GUR und nicht dem ukrainischen Verteidigungsministerium.

Die dritte ethnisch russische Militäreinheit, die mit der Ukraine zusammenarbeitet, ist das so genannte Sibirische Bataillon, das sich aus ethnischen Russen und nicht-russischen Ethnien aus den sibirischen Gebieten der Russischen Föderation zusammensetzt.

Die Mitglieder dieser Formation sind Freiwillige aus Russisch-Sibirien, die gegen die Regierung Putin sind. Wie das LSR operierte auch das Sibirische Bataillon als ein von der GUR kontrollierter Teil der ukrainischen Territorialarmee und soll einem Bericht von Euronews zufolge aus rund 300 Mann bestehen.

Der Einmarsch der von der GUR kontrollierten, putinfeindlichen russischen Streitkräfte am Wochenende ist nicht der erste Fall dieser Art. Im März und April 2023 wurden mehrere kleinere grenzüberschreitende Angriffe von Kräften verübt, die dem russischen Freiwilligenkorps RDK angehören.

Noch aufschlussreicher war ein größerer Angriff am 22. Mai 2023. Der Zeitpunkt dieses Angriffs, der weniger als einen Tag dauerte, schien mit dem Fall der heiß umkämpften Stadt Bakhmut an das russische private Militärunternehmen Wagner zusammenzufallen.

Die Einnahme von Bakhmut durch Wagner signalisierte den Beginn einer rapiden Verschlechterung der Beziehungen zwischen dem Chef der Wagner-Gruppe, dem einstigen Putin-Loyalisten und Insider Jewgeni Prigoschin, und der russischen Militärführung, insbesondere Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef General Waleri Gerassimow.

Von links: Putin, Schoigu und Gerasimow während einer Militärübung 2019. (Kremlin.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Am 23. Juni 2023 führte Prigoschin Tausende seiner Wagner-Kämpfer zu einer Rebellion, bei der er das russische Hauptquartier der SMO in Rostow am Don besetzte und auf Moskau marschierte. Der Aufstand wurde zwar innerhalb von 24 Stunden niedergeschlagen, doch viele der Wagner-Kämpfer erklärten, sie hätten nur deshalb daran teilgenommen, weil ihnen gesagt worden war, sie würden auf russischem Boden eingesetzt, wo Wagner per Gesetz nicht operieren durfte, um sich gegen weitere Übergriffe der RDK zu verteidigen.

Informationen, die nach Prigoschins gescheitertem Aufstand auftauchten, zeigten, dass der Wagner-Führer in den Monaten vor seinem Aufstand in häufigem Kontakt mit der ukrainischen GUR stand und dass die RDK-Angriffe Teil einer von der GUR koordinierten Aktion waren, die darauf abzielte, Putins Regierung zu schwächen und möglicherweise zu stürzen.

Die Biden-Administration räumte ein, im Vorfeld über detaillierte Informationen über Prigoschins Aufstand verfügt zu haben, warnte die russische Regierung jedoch nicht, was darauf hindeutet, dass die CIA zumindest Kenntnis von der GUR-Operation hatte und diese stillschweigend unterstützte.

Eine Menschenmenge in Rostow am Don beobachtet einen Panzer, aus dessen Mündung Blumen herausragen, während des so genannten Wagner-Aufstandes, 24. Juni 2023. (Fargoh, Wikimedia Commons, CC0)

Das Vorhandensein von US-Waffen, einschließlich Humvee-Fahrzeugen, im Besitz der RDK-Kämpfer am Wochenende deutete ebenfalls auf eine umfassendere US-Beteiligung an ihrer Ausbildung und Ausrüstung hin, eine Beteiligung, die angesichts des Verbots des Einsatzes von US-Militärkräften in einer Ausbildungskapazität auf ukrainischem Boden seit Beginn der BBS auf die C.I.A.-Bodendivision als fördernde Einheit hindeutet.

Die russische Regierung schätzt die Gesamtstärke der von der GUR kontrollierten Kräfte, die Russland im Vorfeld der am Sonntag abgeschlossenen Präsidentschaftswahlen angegriffen haben, auf etwa 2.500 Mann, die von mindestens 35 Panzern und zahlreichen gepanzerten Fahrzeugen unterstützt werden, darunter eine beträchtliche Anzahl von aus den USA gelieferten M-2 Bradley-Schützenpanzern.

Der Umfang und das Ausmaß der Militäroperation, zu der auch mit Hubschraubern operierende Kräfte gehörten, die hinter den russischen Linien eingesetzt wurden, ist so groß, dass sie ohne das Wissen der CIA nicht hätte durchgeführt werden können. Außerdem deuten die Taktik und die verwendete Ausrüstung (Hubschrauberangriffe, M-2 Bradley-Fahrzeuge) stark auf eine direktere Rolle der CIA sowohl bei der Planung und Ausbildung der Mission als auch bei den beteiligten Truppen hin.

Die Bodendivision der CIA setzt sich aus Veteranen der geheimen Kriege der CIA in Syrien und Afghanistan zusammen, wo die CIA Geheimarmeen ausgebildet hat, um ihre eigenen geheimen Kriege zur Unterstützung der Ziele der CIA zu führen.

Eine ukrainische Spezialeinheit in Kabul während der Kabul-Luftbrücke 2021. (Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Die Diskreditierung von Putins Regierung mit dem Ziel, ihn zu entmachten, ist seit 2005 ein Ziel der CIA. Damals begann die CIA gemeinsam mit dem britischen Geheimdienst, aktiv an der Schaffung tragfähiger politischer Oppositionsbewegungen in Russland zu arbeiten.

Diese Bemühungen sind zwar weitgehend gescheitert (der kürzliche Tod von Alexej Nawalny, von dem man annimmt, dass er eine Schöpfung der CIA war, in einem russischen Gefängnis, unterstreicht das Ausmaß dieses Scheiterns), aber die verdeckten politischen Kämpfer der CIA in der Politischen Aktionsgruppe des Zentrums für Sonderaktivitäten versuchen weiterhin, Putin mit verschiedenen Mitteln zu unterminieren.

Angesichts des erklärten Ziels der russischen Regierung, eine hohe Wahlbeteiligung herbeizuführen, um Putins Legitimität zu bestätigen, wäre eine Störung der Wahlbeteiligung durch Schaffung von Instabilität und mangelndem Vertrauen genau die Art von Ursache-Wirkungs-Beziehung, die die C.I.A. anstreben würde.

Die Tatsache, dass die RDK-Führung offen damit geprahlt hat, dass ihre laufenden Anschläge a) darauf abzielten, die russischen Präsidentschaftswahlen zu stören, und b) bereits Monate vor dem Anschlag geplant wurden, ist ein deutliches Indiz dafür, dass die CIA angesichts der engen Beziehungen zwischen der CIA und der GUR zumindest Kenntnis von den Anschlägen der von der GUR geleiteten und von der Ukraine kontrollierten russischen Aufständischen hatte und diese höchstwahrscheinlich unterstützte.

Um zu verstehen, wie schwerwiegend die Möglichkeit – ja sogar die Wahrscheinlichkeit – ist, dass die CIA, wenn auch nur am Rande, an einem Angriff auf russischem Boden beteiligt war, der darauf abzielte, die russischen Präsidentschaftswahlen zu stören, muss man nur darüber nachdenken, wie die Vereinigten Staaten reagieren würden, wenn russische Geheimdienste mit mexikanischen Drogenkartellen zusammenarbeiten würden, um eine gut bewaffnete aufständische Armee zu schaffen, die sich aus mexikanischen Amerikanern zusammensetzt und von jenseits der amerikanisch-mexikanischen Grenze aus US-Territorium angreift, um das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen im November zu beeinflussen.

Die Vereinigten Staaten würden dies als Kriegshandlung betrachten und entsprechend reagieren.

Offensichtliche Gefahr eines nuklearen Flächenbrands

Die Regierung Biden beaufsichtigt eine Ukraine-Politik, die schnell zusammenbricht.

Amerikas NATO-Verbündete sind besorgt über die mangelnde Führungsstärke der Biden-Regierung in der Ukraine und drohen mit der Entsendung von Truppen in die Ukraine, um das schwächelnde ukrainische Militär zu unterstützen. Die russische Regierung hat davor gewarnt, dass ein solcher Schritt als Angriff auf Russland gewertet werden würde und möglicherweise die Voraussetzungen für einen allgemeinen Atomkrieg zwischen Russland und dem kollektiven Westen schaffen könnte.

In diesem angespannten Umfeld scheint die CIA nicht nur grünes Licht für einen tatsächlichen Einmarsch in die Russische Föderation gegeben zu haben, sondern war höchstwahrscheinlich auch an dessen Planung, Vorbereitung und Durchführung beteiligt.

Noch nie in der Geschichte des Atomzeitalters war die Gefahr eines Atomkrieges so offensichtlich.

Die Tatsache, dass das amerikanische Volk seiner Regierung erlaubt hat, Bedingungen zu schaffen, unter denen fremde Regierungen über sein Schicksal bestimmen können und die CIA einen geheimen Krieg führen kann, der einen Atomkonflikt auslösen könnte, widerlegt den Begriff der Demokratie.

Eine Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk scheint ein ferner Traum zu sein. Stattdessen scheint die Zukunft Amerikas in den Händen eines abtrünnigen Geheimdienstes zu liegen, der schon vor langer Zeit jeden Anschein von Verantwortlichkeit und rechtsstaatlichem Handeln aufgegeben hat.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

Übersetzt mit deepl.com

