What Julian Assange taught us about empire | Red Flag The truth, it turns out, won’t set you free: under capitalism it can get you locked up. That’s what Julian Assange discovered when he spoke truth to power.

Was Julian Assange uns über das Imperium gelehrt hat

von Chloe Rafferty

Montag, 18. März 2024

Es hat sich herausgestellt, dass die Wahrheit dich nicht befreit: Im Kapitalismus kann sie dich einsperren. Das hat Julian Assange herausgefunden, als er die Wahrheit an die Macht brachte.

Heute sitzt der Wikileaks-Gründer im berüchtigten britischen Belmarsh-Gefängnis und wartet auf seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten, wo er sich einer Anklage stellen muss, die ihn für 175 Jahre ins Gefängnis bringen könnte. Ihm werden 18 Straftaten vorgeworfen, darunter siebzehn Fälle von Spionage, wegen der Veröffentlichung Hunderttausender geheimer Dokumente im Jahr 2010. Sollte er verurteilt werden, würde er sich in eine Reihe mit dem Sozialisten Eugene Debs, der Anarchistin Emma Goldmann und der Wikileaks-Whistleblowerin Chelsea Manning stellen, die alle wegen ihrer Kriegsgegnerschaft mit dem Spionagegesetz von 1917 in Konflikt geraten sind.

Seiner Frau, der Anwältin Stella Assange, zufolge wäre eine Auslieferung ein Todesurteil. Assange ist körperlich und seelisch am Ende. Er hat inzwischen fünf Jahre im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh verbracht, das oft als das britische Guantanamo Bay bezeichnet wird und in dem viele Insassen bis zu 22 Stunden am Tag in Einzelhaft verbringen.

Sein Verbrechen ist der Journalismus. Assange und Wikileaks haben mehr dazu beigetragen, die Lügen und Kriegsverbrechen der USA und ihrer Verbündeten während des Krieges gegen den Terror aufzudecken, als alle anderen Medien zusammen. Dazu gehörten Tausende von durchgesickerten diplomatischen Kabeln, Folterhandbüchern, geheimen Militärberichten und Filmmaterial aus Kriegsgebieten, in denen Zivilisten ermordet wurden.

Eine der meistgesehenen Wikileaks-Veröffentlichungen war das Video Kollateralmord. Die Aufnahmen stammen aus dem Inneren eines Apache-Hubschraubers, der im Jahr 2007 über Bagdad im Irak flog. Es zeichnete einen Austausch zwischen zwei US-Militärs auf, als sie die Erlaubnis erhielten, das Feuer auf eine Gruppe irakischer Männer zu eröffnen:

„Zündet sie alle an.“

„Keep shoot’n. Weiter schießen.“

„Oh ja, seht euch diese toten Bastarde an.“

„Schön.“

Der Luftangriff führte zur Ermordung von sieben Zivilisten, darunter zwei Reuters-Journalisten. Als Hilfe eintraf, um die Verwundeten zu versorgen, bekamen die Soldaten erneut die Erlaubnis zu schießen. Diesmal wurden zwei erwachsene Zivilisten, die anhielten, um den Verwundeten zu helfen, zusammen mit zwei ihrer Kinder getötet.

Der Kollateralmord war nur die Spitze des Eisbergs und zeigt, wie alltäglich die Ermordung von Zivilisten während der Besetzung des Irak war.

Im Jahr 2010 veröffentlichte Wikileaks Hunderte von Dokumenten, die Schläge, Verbrennungen und Auspeitschungen von Gefangenen durch ihre irakischen Entführer unter amerikanischer Vormundschaft enthüllten. Ein Bericht von US-Soldaten vom Juni 2007 dokumentiert, dass ein Opfer „… im Allgemeinen Krankenhaus von Mosul umfassend medizinisch versorgt wurde, was zur Amputation seines rechten Beins unterhalb des Knies[,] mehrerer Zehen an seinem linken Fuß sowie zur Amputation mehrerer Finger an beiden Händen führte. Die Verätzungen führten zu ausgedehnten Narben, die als Verätzungen 3. Grades und Hautverfall diagnostiziert wurden“.

In einer anderen Veröffentlichung zeigte das durchgesickerte Handbuch des Gefängnisses von Guantanamo Bay, dass die US-Armee einige Gefangene vor den Inspektoren des Roten Kreuzes versteckte und neue Gefangene zwei Wochen lang in Isolationshaft hielt, um sie für die Vernehmungsbeamten gefügiger zu machen.

Die 2010 von Wikileaks veröffentlichten Afghanistan-Kriegsprotokolle enthielten 91.000 geheime Dokumente, aus denen hervorging, dass die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung deutlich höher war als vom US-Militär angegeben. In einem Fall im Jahr 2007 warfen US-Spezialkräfte 2.000 Pfund Bomben auf ein Gelände, in dem sich angeblich eine „hochrangige Person“ aufhielt. Während der hochrangige US-Befehlshaber berichtete, dass bei dem Vorfall 150 Taliban-Kämpfer ums Leben kamen, enthüllte das Wikileaks-Dokument, dass mindestens 300 Zivilisten unter den Toten waren. Wie Assange anmerkte, handelte es sich bei den afghanischen Akten um „die umfassendste Geschichte eines Krieges, die jemals im Laufe des Krieges veröffentlicht wurde“.

Wikileaks war auch eines der ersten Medien, das die finanzielle und militärische Unterstützung der USA für die von Saudi-Arabien geführte Intervention in Jemen aufdeckte. Die Jemen-Akten enthüllten das wahre Ausmaß des verdeckten militärischen Engagements der USA im ärmsten Land des Nahen Ostens. In einem Kabel soll der jemenitische Präsident Ali Abdullah Saleh zum US-Botschafter gesagt haben: „Wir werden weiterhin sagen, dass die Bomben uns gehören, nicht Ihnen“. Jahre bevor es öffentlich bekannt wurde, deckte Wikileaks auf, dass die USA Waffen an Saudi-Arabien für den Einsatz im Jemen lieferten, während die USA weiterhin jede Rolle in dem Konflikt leugneten.

Nachdem sie enorm von den Enthüllungen von Wikileaks profitiert hatten, ließen die meisten Mainstream-Medien Assange dennoch im Regen stehen – mit der unbegründeten Behauptung, sein Journalismus bringe amerikanische Geheimagenten und Kollaborateure in Gefahr. Erst im vergangenen Jahr schrieb ein Leitartikel des Sydney Morning Herald, dass Julian aufgrund seiner „Rücksichtslosigkeit“ in einer selbst geschaffenen Vorhölle gefangen sei.

Im Laufe der Zeit haben sich die meisten australischen Nachrichtenmedien für seine Rückkehr nach Australien ausgesprochen. Die Mächtigen, die er entlarvt hat, sind selbst nicht mehr an der Macht, was hilfreich ist. Aber die meisten Medien sehen Assange immer noch nicht als einen der ihren, eher als einen Hacker mit einem Rachefeldzug als einen Journalisten. In gewisser Weise haben sie recht. Assange und seine Wikileaks-Quellen wie Chelsea Manning haben das getan, was keine gut ausgestattete liberale Zeitung wie der Guardian oder die Washington Post zu tun bereit war. Sie veröffentlichten die Geheimnisse des US-Imperialismus, ohne sich um den Schaden für die Glaubwürdigkeit des US-Militärs oder die persönlichen Auswirkungen auf ihre Karrieren und ihre Fähigkeit, Zugang zu den Mächtigen zu erhalten, zu kümmern.

In einer Zeit, in der ABC-Radiomoderatoren entlassen werden, weil sie über Israels Aktionen in Gaza getwittert haben, wäre es gut, sich an die Bilanz des Medienestablishments während des letzten großen US-Krieges im Nahen Osten zu erinnern.

Einem Bericht der Brown University zufolge, der letztes Jahr veröffentlicht wurde, sind 4,5 bis 4,6 Millionen Menschen durch den Krieg gegen den Terror getötet worden. In den ersten Tagen des Krieges konnten sich das US-Imperium und seine Juniorpartner wie Australien auf weitgehend willfährige und loyale Medien verlassen, die ihnen halfen, mit dieser Gräueltat durchzukommen.

Eine der ersten Innovationen in diesem Krieg war der „eingebettete Journalismus“. Dabei handelt es sich um die Praxis, dass Kriegsberichterstatter bestimmten Militäreinheiten zugeteilt werden – quasi ein interner Dienst. Im Jahr 2003, zu Beginn des Irak-Krieges, waren 775 Reporter und Fotografen als eingebettete Journalisten unterwegs. Auf die Frage, warum das US-Militär diese Praxis eingeführt hat, war Oberstleutnant Rick Long vom US Marine Corps erstaunlich ehrlich. „Ehrlich gesagt, ist es unsere Aufgabe, den Krieg zu gewinnen“, sagte er. „Ein Teil davon ist die Informationskriegsführung. Wir werden also versuchen, das Informationsumfeld zu beherrschen.“

Assanges Enthüllungen und die darauf folgende Verfolgung legen die Hohlheit im Kern der westlichen Demokratie offen. Sie zeigen, dass die Werte, die unsere Herrscher zu wahren vorgeben – Demokratie, Transparenz, Rechenschaftspflicht, Meinungsfreiheit und Menschenrechte – in hohem Maße an Bedingungen geknüpft und der Förderung des Imperiums und der politischen und unternehmerischen Interessen, die es stützen, untergeordnet sind.

Während der Westen also kooperiert, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und an denjenigen, die sich daran beteiligen, ein Exempel zu statuieren, hat er keine Skrupel, seine Rivalen zu kritisieren, die die gleichen Praktiken anwenden. Als der Putin-Kritiker Alexej Nawalny in einem arktischen Gefängnis tot aufgefunden wurde, nachdem er unter dem, was die russischen Behörden als „plötzliches Todessyndrom“ bezeichneten, gelitten hatte, war Biden schnell dabei, seine moralische Empörung zum Ausdruck zu bringen und Putin dafür verantwortlich zu machen. Er lud sogar die Witwe von Nawalny zu seiner Rede zur Lage der Nation ein, die sie zu Recht ablehnte.

Bidens Heuchelei ist atemberaubend. Es ist nicht nur so, dass die USA derzeit die Kinder in Gaza aushungern und auslöschen, was es ihnen unmöglich macht, über Menschenrechte zu sprechen. Es ist auch so, dass ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater im Jahr 2021 enthüllte, dass hochrangige CIA-Mitarbeiter in Erwägung gezogen hatten, Assange zu ermorden, wenn sie die ecuadorianische Regierung nicht dazu bringen könnten, ihn aus der Londoner Botschaft zu werfen – genau das, worüber sich die USA angeblich so moralisch empören, wenn ein anderes Regime dies tut.

Auch die australische politische Klasse trägt die Verantwortung für Assanges Schicksal. Seine australische Staatsbürgerschaft zählt nichts, wenn man sie mit der Bedeutung der US-Allianz vergleicht. Das Bundesparlament hat kürzlich einen zahnlosen und gesichtswahrenden Antrag verabschiedet, in dem das Vereinigte Königreich und die USA aufgefordert werden, „diese Angelegenheit zu beenden, damit Herr Assange nach Hause zurückkehren kann“. Abgesehen von schwach formulierten Anträgen hat sich Albanese geweigert, öffentlich Druck auf die Regierung Biden auszuüben.

Als er in der ABC-Sendung Insiders gefragt wurde, ob es für Biden an der Zeit sei, in den Fall einzugreifen, um die Anklage gegen Assange fallen zu lassen, lautete Albaneses Antwort „nein“.

Die australische herrschende Klasse ist froh, wenn sie sich zurückziehen und die USA ein Exempel an Assange statuieren lassen kann. Schließlich hat das australische Parlament ein Anti-Whistleblower- und Überwachungsgesetz verabschiedet, das mit dem Patriot Act aus der Bush-Ära konkurriert. Der australische Staat ist bestrebt, seine eigenen Verbrechen im Irak und in Afghanistan zu vertuschen und sich auf den nächsten Krieg vorzubereiten. Und die australische Bundespolizei führte gerne Razzien bei ABC-Journalisten durch, um diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, die die „Afghan Files“ durchsickern ließen, die Dokumente, die die Kriegsverbrechen von Ben Roberts-Smith und seinen SAS-Kumpanen aufdeckten.

Geheimhaltung und Lügen sind für das Funktionieren des Kapitalismus unerlässlich. Es handelt sich um ein System, das auf groß angelegte Gewalt als Teil des Konkurrenzkampfes um Profit und Zugang zu Märkten durch verschiedene Staaten angewiesen ist. Der Krieg gegen den Irak wurde auf der Grundlage einer von der Bush-Regierung verbreiteten und von ihren Verbündeten im Vereinigten Königreich und in Australien nachgeplapperten Lüge – Saddam Hussein besitze Massenvernichtungswaffen – begonnen. Der Krieg wurde mit Orwell’schen Euphemismen geführt: Entführung und Folter wurden zu „außerordentlichen Überstellungen“, Massenmord war „Herzen und Köpfe gewinnen“, Invasion und Besetzung waren „Regimewechsel“, „Befreiung“ und „Demokratie bringen“. Im Gegensatz zum Großteil der Mainstream-Medien, die diese Lügen und Verdrehungen weitgehend wiederholten, sagte Assange die Wahrheit, und dafür zahlt er einen hohen Preis. Er verdient unsere volle Unterstützung.

Übersetzt mit deepl.com

