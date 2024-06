The Ugly Israeli Denounced Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailCaption: Frame captured from a De-Colonizer 1948 video titled „Une conversation en hébreu sur le génocide“ Even before Israel exposed its heart of darkness to the world in the aftermath of Oct 7, the term „the ugly Israeli“ was already a thing.

Der hässliche Israeli denunziert

von Rima Najjar

11. Juni 2024

Bildunterschrift: Ausschnitt aus einem Video von De-Colonizer 1948 mit dem Titel „Une conversation en hébreu sur le génocide“

Noch bevor Israel nach dem 7. Oktober der Welt sein dunkles Herz offenbart hat, war der Begriff „der hässliche Israeli“ bereits ein Begriff. Vielen Berichten zufolge haben Israelis auf internationalen Reisen den Ruf, ungehobelt, unhöflich und durchsetzungsfähig zu sein; beobachtete Fälle von streitenden, schreienden und Regeln missachtenden Israelis haben zu einer negativen Wahrnehmung durch das Personal von Fluggesellschaften und andere Reisende im Ausland geführt, und sogar zu einem Ynet-Nachrichtenbericht, der sich fragt: „Sind Israels Touristen die schlimmsten der Welt?“ Aber solche Charakterisierungen eines nationalen Stereotyps sind nur die Spitze des Eisbergs.

Das „Herz, der Verstand und die Seele“ der israelischen Öffentlichkeit im Allgemeinen sind verdreht, vielleicht sogar jenseits aller Erlösung. Israel wird von Analysten in den arabischen Medien oft als eine Armee, die einen Staat hat, und nicht als ein Staat, der eine Armee hat, beschrieben. Die Unterstützung militärischer Maßnahmen, die darauf abzielen, die politische und territoriale Kontrolle der Zionisten über das historische Palästina zu festigen und auszuweiten, ist ein Merkmal der israelischen Öffentlichkeit seit der gewaltsamen Errichtung der Entität auf 78 Prozent Palästinas im Jahr 1948. Diese massenhafte öffentliche Unterstützung von Gewalt ist die natürliche menschliche Bedingung eines „Staates des Terrors“, eines Staates, der durch Massaker entstanden ist, die denen ähneln, die jetzt täglich in Gaza stattfinden, und durch Raub und Betrug (ähnlich denen, die jetzt von Netanjahu und seinem Komplizen Joe Biden ausgeübt werden) auf dem Rücken des überwiegend agrarischen palästinensischen Volkes zu jener Zeit. (Siehe State of Terror: How Terrorism Created Modern Israel von Thomas Suarez, „die erste umfassende und strukturierte Analyse der Gewalt und des Terrors, die von der zionistischen Bewegung und später dem Staat Israel gegen das palästinensische Volk eingesetzt wurden“, so Ilan Pappé).

Die Folgen des 7. Oktober haben den Erfolg Israels bei der direkten Beeinflussung der Wahrnehmung der Öffentlichkeit anderer Nationen und bei der Erlangung von Toleranz für die strategischen Ziele der israelischen Regierung beeinträchtigt. Aber die israelische Öffentlichkeit ist immer noch fest in der Hand der Regierung.

Das zionistische jüdische Gebilde kontrolliert nicht nur den Inhalt und die Grenzen der jüdischen Identität, sondern auch den Inhalt und die Grenzen des palästinensischen Lebens. Mein Anliegen gegenüber den Israelis und ihrem grandiosen und selbstverliebten Nationalcharakter ist es, ihre „Distanz zur Menschlichkeit“, ihre „jahrtausendealte Verachtung für Nicht-Juden“ (d.h. ihren Rassismus) aufzudecken und zu verurteilen, die die schreckliche und ungerechte Welt, in der die Palästinenser seit mehr als 76 Jahren leben, geformt und die israelische Öffentlichkeit zum Komplizen des Völkermords gemacht haben.

Die Zensur und Unterdrückung der palästinensischen, internationalen und israelischen Medien verbergen einige der Schrecken des israelischen Krieges gegen die Kinder des Gazastreifens. Aber ist es wirklich möglich, dass die israelische Öffentlichkeit nichts von der Geschichte weiß, die die ganze Welt mit Entsetzen verfolgt, eine Geschichte von „verhungerten Palästinensern, die im Februar vor Hilfslieferwagen in der Al-Rashid-Straße getötet wurden; von Zeltbewohnern in Rafah, die bei israelischen Luftangriffen lebendig verbrannt wurden; von Frauen und Kindern, die von 245 Kalorien pro Tag leben“? Glauben sie stattdessen ernsthaft an das, was Benjamin Netanjahu als „Sieg der jüdisch-christlichen Zivilisation über die Barbarei“ bezeichnet?

In einem Versuch, das Herz der israelischen Öffentlichkeit zu erforschen, hat Eitan Bronstein Aparicio (De-Colonizer) kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem er sich im Mai 2024 mit zufälligen Israelis darüber unterhält, was Israel im Gazastreifen tut und dass seine Handlungen letztendlich als Völkermord anerkannt werden könnten.

Aparicio bittet diese Personen um ihre Meinung zu der von Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag eingereichten Klage gegen Israel (am 16. Februar forderte der IGH Israel auf, Handlungen zu vermeiden, die zu Völkermord führen könnten, und den Palästinensern im Gazastreifen den humanitären Zugang zu erleichtern). Es überrascht nicht, dass ihre Antworten eine einheitliche Vergesslichkeit gegenüber der vorsätzlichen Verursachung großen Leids unter der palästinensischen Zivilbevölkerung durch ihre Regierung zeigen, einschließlich des „Mähens“ von palästinensischen Kindern. Sie leugnen, dass dies geschieht, obwohl die UNO Israel wegen der Tötung, Verstümmelung und Rekrutierung von Minderjährigen, der Bombardierung von Schulen und Krankenhäusern und der Angriffe auf humanitäre Helfer sowie des Einsatzes von Hunger als Kriegswaffe auf ihre „schwarze Liste“ gesetzt hat. Aparicio sagt: „Alle Menschen, die ich interviewt habe, lehnen sie [die Vorstellung, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern begeht] ab und reagieren sogar mit Wut darauf.“

Das Ausmaß und die Art der israelischen Militäroperationen in Gaza in Verbindung mit einer Politik, die zu schwerem palästinensischen Leid führt, lassen zumindest auf die Absicht schließen, die palästinensische Bevölkerung in Gaza zu schwächen oder zu vernichten. Doch die Israelis leugnen dies in ihrer Selbstverliebtheit.

Wie das Naziregime in Deutschland hat das zionistische Regime seine Propaganda (hasbara) sehr effektiv eingesetzt, einschließlich der Ausnutzung des Holocausts zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung, insbesondere der jüdisch-zionistischen Öffentlichkeit. Es nutzt den Holocaust zur Rechtfertigung von Militäraktionen, Besatzungspolitik und Siedlungsausbau in den palästinensischen Gebieten und beruft sich auf historisches Leid, um aktuelle politische Ziele zu rechtfertigen.

Die zionistischen Führer arbeiteten mit Nazi-Deutschland zusammen (Haavara-Abkommen von 1933 – d. h. vor dem Holocaust), um die jüdische Auswanderung und den Transfer jüdischen Vermögens aus Deutschland in das damalige britische Mandatsgebiet Palästina“ zu ermöglichen und so dazu beizutragen, den Anti-Nazi-Boykott zu untergraben, der von vielen europäischen und amerikanischen Juden unterstützt wurde und eine potenzielle Bedrohung für die deutsche Wirtschaft darstellte.

Im Rahmen des Abkommens konnten Juden, die aus Deutschland auswanderten, ihr Vermögen zum Kauf von in Deutschland hergestellten Waren für den Export nach Palästina verwenden. Dies schuf einen beträchtlichen Exportmarkt für deutsche Fabriken im britisch regierten Palästina, was für die deutsche Wirtschaft in einer Zeit wirtschaftlicher Schwierigkeiten von Vorteil war. Die weitgehend agrarisch geprägte palästinensische Bevölkerung war damals wie heute von den wirtschaftlichen Vorteilen des Zustroms jüdischen Kapitals und jüdischer Arbeitskräfte nach Palästina ausgeschlossen.

Für mich sind die De-Colonizer-Interviews mit Israelis ebenso abschreckend wie der folgende Auszug aus dem Kreuzverhör von Otto Ohlendorf, dem Kommandeur der Einsatzgruppe D, während der Nürnberger Prozesse, den die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca P. Albanese, auf Facebook geteilt hat:

Q. Würden Sie dem Tribunal erklären, welche denkbare Bedrohung für die Sicherheit der Wehrmacht ein Kind Ihrer Meinung nach darstellte?

A. Ich glaube, ich kann Ihrer vorherigen Frage nichts hinzufügen. Ich hatte die Gefahr nicht zu bestimmen, aber der Befehl enthielt, dass alle Juden, einschließlich der Kinder, als eine Gefahr für die Sicherheit dieses Gebietes angesehen wurden.

Q. Stimmen Sie zu, dass es absolut keine rationale Grundlage für die Tötung von Kindern gab, mit Ausnahme von Völkermord und dem Töten von Rassen?

A. Ich glaube, es ist sehr einfach zu erklären, wenn man von der Tatsache ausgeht, dass dieser Befehl nicht nur Sicherheit schaffen wollte, sondern auch dauerhafte Sicherheit, weil die Kinder aufwachsen würden und sicherlich als Kinder getöteter Eltern eine nicht geringere Gefahr darstellen würden als die der Eltern.

Als ich auf das De-Colonizer-Video stieß, war ich neugierig, wie die israelischen Befragten mit Aparicios Frage zum Völkermord im Gazastreifen umgehen würden, vor allem, weil die israelische PR seit langem den Begriff „ethnische Säuberung“ (in Bezug auf israelische Juden) als Taktik verwendet, um eine negative Assoziation mit dem palästinensischen Rückkehrrecht zu schaffen und es als etwas darzustellen, das zur Vertreibung der israelischen Juden führen könnte. (Siehe den Bericht von Frank Luntz, der von The Israel Project in Auftrag gegeben wurde und 2009 an die Öffentlichkeit gelangte. Darin werden mehrere faktenverleugnende Strategien für die öffentliche politische Kommunikation Israels vorgeschlagen.) Der belastete Begriff „ethnische Säuberung“ stößt beim westlichen Publikum auf negative Resonanz, so der Bericht, aber wie sich herausstellt, tut dies auch das Konzept des Völkermords, vor allem wenn es nicht nur rhetorisch ist und vor unseren Augen geschieht.

Die israelischen Befragten in dem Video recyceln die bekanntesten Tropen der zionistischen Propaganda und bedienen sich mehrerer Strategien der PR-Kommunikation in Luntz‘ Bericht, wie Leugnung, Ablenkung und Vorwürfe des Antisemitismus. Sie tun so, als sei der Krieg gegen den Gazastreifen, in dem ganze Stadtteile und Familien, Schulen, Krankenhäuser und Märkte ausgelöscht wurden, ein gleichberechtigter Kampf zwischen einem israelischen Staat, der über die viertstärkste Armee der Welt verfügt (F16, Atomwaffen, die bedingungslose logistische, politische und diplomatische Unterstützung des mächtigsten Staates der Welt: der USA, und massive Handelsprivilegien der EU) … und der Hamas. Sie tun so, als habe alles am 7. Oktober 2023 begonnen, und erkennen nicht an, dass die Palästinenser schon so lange nicht nur mit der Blockade des Gazastreifens leben, sondern auch mit der täglichen Bedrohung durch israelische Angriffe, der Entführung ihrer Kinder durch brutale israelische Soldaten, der Zerstörung ihrer Häuser, der Demütigung von Männern, Frauen und Kindern an zahllosen Kontrollpunkten und der täglichen Beeinträchtigung des normalen Lebens auf jeder erdenklichen Ebene.

Der Vergleich zwischen Israel und dem palästinensischen Widerstand ist wie der Vergleich zwischen dem Vergewaltiger und dem Opfer des Vergewaltigers. Und doch tun die De-Colonizer-Befragten ausnahmslos genau das, wobei einer von ihnen bei Minute 4:44 sagt (erschreckend, da es um Völkermord geht): „und ich sage: ‚Ich wünschte, es gäbe sie nicht.‘“

Ein anderer Befragter sagt: „Es ist ein Krieg, der für beide Seiten traurig ist. Wir auf der israelischen Seite haben ihn nicht begonnen. Er begann, explodierte am 7. Oktober, aber es ist ein Krieg, und er ist traurig für beide Seiten, für Israelis und Palästinenser. Es ist ein Krieg, aber es ist eine Art Kontakt zwischen der palästinensischen Bevölkerung, der Hamas, und Israel“.

Für die israelische Öffentlichkeit ist der sich entfaltende Horror in Gaza eine „Art von Kontakt“, dessen Natur ein Geheimnis zu sein scheint. Es ist Völkermord, Leute. Der UN-Sonderberichterstatter für die Lage der Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten hat „vernünftige Gründe“ für die Annahme gefunden, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza begeht. Der Bericht mit dem Titel „Anatomie eines Völkermords“, der dem UN-Menschenrechtsrat in Genf vorgelegt wurde, beschreibt spezifische Handlungen, die mit der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören.

Aparicio kommt zu dem Schluss: „Die Wahrscheinlichkeit, dass in einigen Jahren bewiesen wird, dass Israel einen Völkermord begangen hat, muss auch von den Israelis selbst in Betracht gezogen werden. Dies ist eine mögliche Zukunft, die all jene schockieren wird, die ihre Menschlichkeit nicht verloren haben und die nicht vom vorherrschenden Rassismus mitgerissen wurden.“

Es muss anstrengend sein, dieses Leugnen und Rationalisieren von Seiten der Israelis. Aber es ist auch anstrengend, sich den Tatsachen zu stellen. Eine jüdisch-amerikanische Freundin schrieb auf Facebook über ihre Erschöpfung, während sie sich mit diesen grausamen Fakten auseinandersetzt: „Ich bin so erschöpft, dass ‚erschöpft‘ nicht einmal vollständig beschreibt, wie ich mich fühle, weil mein sekundäres Trauma als Überlebende der zweiten Generation der Shoah ständig ausgelöst wird, seit Israel seinen Völkermord in Gaza begonnen hat. Das Hin und Her zwischen Trauer, Scham, mitfühlendem Schmerz und schierer Wut auf die Täter und die „guten Deutschen“, die dies ermöglichen, bringt mich an die Grenzen meines Verstandes. Ich halte mich an Geschichten von Mut, Widerstand und selbstlosem Mitgefühl fest, während mein Leben in diesem Meer von Hass und schierem Bösen schwimmt.“

Ich habe diesen Blogbeitrag mit der Frage geschrieben, ob die Israelis „ihre Menschlichkeit“ endgültig verloren haben? Müssen sie „ein paar Jahre“ warten, bis Israels Verbrechen gegen die Menschlichkeit „bewiesen“ sind, bevor sie „schockiert“ sind. Einer von ihnen sagt: „Ach, wenn es so weit kommt!“ Nun, dazu ist es gekommen … und mehr.

Durch die Kontrolle der Medien, die Verbreitung der zionistischen Ideologie und die Hasbara-Darstellung des jüdisch-zionistischen Siedlerkolonialstaates als Opferfigur mit „Existenzrecht“ auf fremdem Land manipuliert Israel die öffentliche Wahrnehmung und fördert die Mitschuld der Öffentlichkeit an der Zerstörung der palästinensischen Bevölkerung in Gaza. Die israelischen Juden, die anderer Meinung sind, müssen zunächst eine schmerzhafte „Identitätskrise“ durchmachen und werden dann, wie der Historiker Ilan Pappé, aus Israel vertrieben. Pappé zog 2008 aus, nachdem er in einer israelischen Zeitung ins Visier geraten war und mehrere Morddrohungen erhalten hatte.

Anmerkung: Zuerst auf Medium hier veröffentlicht.

___________________

Rima Najjar ist eine Palästinenserin, deren Familie väterlicherseits aus dem gewaltsam entvölkerten Dorf Lifta am westlichen Stadtrand von Jerusalem stammt und deren Familie mütterlicherseits aus Ijzim, südlich von Haifa. Sie ist Aktivistin, Forscherin und pensionierte Professorin für englische Literatur an der Al-Quds-Universität im besetzten Westjordanland.

Übersetzt mit deepl.com



