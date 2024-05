‚Operation al-Aqsa Flood‘ Day 237: As Israel’s invasion of Rafah and northern Gaza continues, Smotrich calls for ‚war‘ on West Bank Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich has called for launching a „defensive war“ on the West Bank in the same way that Israel has done in Gaza.

Ein Mädchen geht an einem zerstörten Gebäude in Gaza-Stadt vorbei, auf dessen Ruinen ein Graffiti mit der Aufschrift „Wir versprechen den Wiederaufbau“ zu sehen ist, 29. Mai 2024. (Foto: Khaled Daoud/APA Images)

Operation al-Aqsa-Flut“ Tag 237: Während Israels Invasion in Rafah und im nördlichen Gazastreifen weitergeht, ruft Smotrich zum „Krieg“ im Westjordanland auf



Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat dazu aufgerufen, im Westjordanland einen „Verteidigungskrieg“ zu beginnen, so wie es Israel im Gazastreifen getan hat.

Von Qassam Muaddi

30. Mai 2024

Todesopfer

36.224 Tote* und mindestens 81.777 Verletzte im Gazastreifen*.

520+ getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem.**

Israel korrigierte seine Schätzung für den 7. Oktober von 1.400 auf 1.139 Tote nach unten.

636 israelische Soldaten wurden seit dem 7. Oktober getötet, und mindestens 3.568 wurden als verwundet gemeldet.***

*Das Gesundheitsministerium von Gaza bestätigte diese Zahl auf seinem Telegramm-Kanal am 26. Mai 2024. Einige Menschenrechtsgruppen gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer weitaus höher liegt, wenn man die mutmaßlichen Toten mit einbezieht.

** Die Zahl der Todesopfer im Westjordanland und in Jerusalem wird nicht regelmäßig aktualisiert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Palästinensischen Autonomiebehörde vom 26. Mai ist dies die neueste Zahl.

*** Diese Zahlen werden vom israelischen Militär veröffentlicht und zeigen die Soldaten, deren Namen „veröffentlicht werden durften“. Die Zahl der verwundeten israelischen Soldaten liegt nach israelischen Medienberichten seit dem 1. April bei über 6.800.

Wichtige Entwicklungen

Israel tötet 240 Palästinenser und verwundet 1.134 seit Montag, 27. Mai, im gesamten Gazastreifen. Damit steigt die Zahl der Toten seit dem 7. Oktober auf 36.240 und die Zahl der Verwundeten auf 81.777, so das Gesundheitsministerium im Gazastreifen.

Israelische Angriffe richten sich gegen Palästinenser, die versuchen, in ihre Häuser in Jabalia zurückzukehren.

Israelische Streitkräfte ziehen sich teilweise aus Jabalia zurück.

CNN-Recherchen zufolge handelt es sich bei den israelischen Bomben, die bei dem Massaker in der Zeltstadt Rafah am vergangenen Sonntag, 26. Mai, eingesetzt wurden, um in den USA hergestellte Boeing-Bomben.

UNRWA-Chef sagt, Israel habe die Angriffe auf internationale Missionen als legitim erscheinen lassen.

Israelische Streitkräfte führen Razzien in Ramallah, Nablus, Tulkarem, Tubas, Nord-Hebron und Qalqilya im Westjordanland durch und nehmen in den letzten 24 Stunden 20 Personen fest.

Israelische Streitkräfte verursachen einen Großbrand auf dem wichtigsten Gemüsemarkt in Ramallah.

Zwei israelische Soldaten werden bei einem Rammangriff auf ein Auto nördlich von Nablus getötet.

Israel setzt bei der Razzia in Nablus in der vergangenen Nacht Drohnenangriffe ein.

Israels Finanzminister Smotrich ruft zum „Verteidigungskrieg“ im Westjordanland auf.

Die PLO sagt, die israelischen Aktionen in den Flüchtlingslagern im nördlichen Westjordanland seien „die gleichen wie in Gaza“.

Israel tötet seit Montag 240 Menschen im Gazastreifen

Das in Gaza ansässige palästinensische Gesundheitsministerium gab bekannt, dass in den verbleibenden Krankenhäusern im Gazastreifen seit Montag, dem 27. Mai, 240 Palästinenser bei israelischen Luftangriffen getötet wurden, während 1134 weitere verwundet ankamen.

Unterdessen berichteten lokale Medien, dass in den vergangenen 24 Stunden bei israelischen Angriffen auf eine Unterkunft für vertriebene Familien in Gaza-Stadt sieben Palästinenser getötet wurden. Berichten zufolge sprengten israelische Truppen auch mehrere Häuser im Viertel Sheikh Zayed in der Stadt.

Die israelischen Streitkräfte griffen auch die Gebiete Beit Lahia, Zeitoun, Beit Hanoun und Jabalia mit Drohnenangriffen und Granaten an. Die israelischen Bodentruppen haben sich nach einer mehrwöchigen Invasion teilweise aus Jabalia zurückgezogen.

Nach dem teilweisen Rückzug der israelischen Truppen stellten die Bewohner große Zerstörungen an der Infrastruktur in Jabalia fest. Andere Familien, die zu Beginn der israelischen Invasion Mitte Mai aus dem Gebiet geflohen waren, versuchten, in ihre Häuser in Jabalia zurückzukehren, doch israelische Truppen eröffneten Berichten zufolge das Feuer auf sie.

Im zentralen Gazastreifen wurden schwere Kämpfe zwischen israelischen Streitkräften und palästinensischen Widerstandskämpfern im Osten des zentralen Gouvernements gemeldet. Unterdessen eröffneten die israelischen Streitkräfte das Maschinengewehrfeuer auf die Häuser der Bewohner des Flüchtlingslagers Bureij. Israelische Truppen beschossen auch Häuser im Wadi Gaza und im Dorf Mighraqa nördlich von Deir al-Balah.

Im Flüchtlingslager Nuseirat feuerten die israelischen Streitkräfte gestern Abend Leuchtraketen ab, während vier Palästinenser bei einem Luftangriff auf ein Familienhaus in dem Lager getötet wurden.

Im südlichen Gazastreifen wurden am Mittwoch drei Palästinenser bei einem israelischen Luftangriff auf ein Familienhaus in der Gegend von Tel al-Sultan in Rafah getötet. Im Westen von Rafah wurden zwei palästinensische Rettungskräfte bei einem israelischen Drohnenangriff während eines Rettungseinsatzes getötet.

Denselben Berichten zufolge sprengten israelische Truppen auch mehrere Häuser im Flüchtlingslager Shaboura in Rafah.

Smotrich ruft wegen verstärkter israelischer Razzien zum „Krieg“ im Westjordanland auf

Seit Mittwochabend führten israelische Streitkräfte Razzien in den Städten Tulkarem, Nablus, Ramallah, Tubas und im Flüchtlingslager Arroub nördlich von Hebron durch und nahmen nach Angaben des Palästinensischen Gefangenenclubs mindestens 20 Palästinenser fest.

Letzte Woche wurden bei einer israelischen Razzia in Dschenin 12 Palästinenser getötet und die Infrastruktur des Lagers weitgehend zerstört. Die Razzien werden immer häufiger und gewalttätiger, vor allem in den Flüchtlingslagern im nördlichen Westjordanland, insbesondere in Tulkarem, Dschenin und Nablus.

Am Mittwoch rief der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich, der für die Verwaltung des besetzten Westjordanlandes zuständig ist, die israelische Armee auf, im Westjordanland einen „Verteidigungskrieg“ zu führen, ähnlich wie im Gazastreifen. Smotrich hat in der Vergangenheit dazu aufgerufen, palästinensische Städte auszulöschen, und vertrat die Ansicht, dass solche Aktionen von der israelischen Armee und nicht von den Siedlern durchgeführt werden sollten.

Ebenfalls am Mittwoch erklärte das für das nördliche Westjordanland zuständige Mitglied der PLO-Abteilung für Flüchtlingslager, Nancy Thouqan, gegenüber dem Palestine News Network, dass das, was Israel im nördlichen Westjordanland tut, bereits dem ähnelt, was es in Gaza tut.

Thouqan wies darauf hin, dass die nördlichen Lager die meisten palästinensischen Flüchtlinge im Westjordanland beherbergen und in den letzten Jahren das Zentrum des palästinensischen Aktivismus gewesen seien. Laut Thouqan ist Israel bestrebt, diese Lager ähnlich wie den Gazastreifen zu entvölkern und den Beitrag des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA zu untergraben.

Am Mittwoch sagte der Leiter des UNRWA, Philippe Lazzarini, dass die israelische Verleumdung des Hilfswerks einige zu der Annahme verleitet habe, die UN-Missionen seien legitime Ziele. Lazzarini fügte hinzu, dass das Ausmaß der israelischen Angriffe auf UNRWA-Mitarbeiter im aktuellen Krieg „eine Untersuchung verdient“. Seit Oktober haben die israelischen Streitkräfte 188 UNRWA-Mitarbeiter getötet, so die eigenen Angaben der Organisation vom 7. Mai.

Übersetzt mit deepl.com



