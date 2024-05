Aid throttled as Israel takes control over Gaza’s southern border US weapons used in Rafah strike that killed dozens of displaced Palestinians.

Hilfe wird gedrosselt, da Israel die Kontrolle über die Südgrenze des Gazastreifens übernimmt

Maureen Clare Murphy

Rechte und Verantwortlichkeit

30. Mai 2024

Vertriebene Palästinenser bauen ihre Zelte ab, um in sicherere Gebiete zu fliehen, nachdem Israel am 27. Mai ein Lager in der Nähe der UNRWA-Lagerhäuser in Rafah im südlichen Gazastreifen angegriffen hat. Naaman Omar APA-Bilder

Seit Freitag, als der Internationale Gerichtshof Israel aufforderte, seine Offensive in Rafah sofort einzustellen, wurden in Rafah, im südlichen Gazastreifen, und anderswo in der Küstenenklave zahlreiche Zivilisten getötet.

Anstatt diese Anordnung zu befolgen, intensiviert Israel seine Bodenoffensive, beschleunigt den Luft- und Artilleriebeschuss und erweitert den Kreis der getöteten Zivilisten“, so der Euro-Med Human Rights Monitor am Dienstag.

Mehr als 12 Palästinenser wurden bei einem israelischen Luftangriff am frühen Morgen in Rafah im südlichen Gazastreifen getötet, als sie Berichten zufolge versuchten, die Leiche eines Zivilisten zu bergen.

Israel hat die Kontrolle über den Korridor entlang der südlichen Grenze des Gazastreifens zu Ägypten übernommen, wie das Militär am Mittwoch mitteilte, da sich die humanitäre Lage in dem Gebiet durch die anhaltende Schließung des Grenzübergangs Rafah verschlechtert hat.

Israel hat nun „effektive Autorität über die gesamte Landgrenze des palästinensischen Gebiets“, berichtete Reuters.

Israel hatte am 6. Mai die Kontrolle über den nun geschlossenen Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten übernommen, wodurch medizinische Evakuierungen aus dem Gebiet verhindert und der Transfer humanitärer Hilfe gedrosselt wurde.

Reuters berichtete am Donnerstag unter Berufung auf palästinensische Beamte, Geschäftsleute und internationale Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, das israelische Militär habe „das Verbot des Verkaufs von Lebensmitteln aus Israel und dem besetzten Westjordanland nach Gaza aufgehoben“.

„Mitarbeiter von Hilfsorganisationen haben Israel seit Monaten gedrängt, mehr kommerzielle Lieferungen in den Gazastreifen zuzulassen, damit frische Lebensmittel die internationale Hilfe ergänzen können, die zumeist aus unverderblichen Waren wie Mehl und Konserven besteht“, so Reuters.

Die Einfahrt von Lieferungen über Kerem Shalom, dem Handelsübergang des Gazastreifens, ist jedoch unregelmäßig, und nach Angaben palästinensischer Beamter lässt Israel nur 20 bis 150 Lastwagen pro Tag zu – weit weniger als die 600 Lastwagen pro Tag, die nach Angaben des US-Außenministeriums benötigt werden, um eine Hungersnot abzuwenden.

Reuters berichtet, dass die von Händlern in den Gazastreifen gebrachten Lebensmittel ungleichmäßig verteilt und zu Preisen verkauft werden, die für die meisten Menschen in dem Gebiet unerschwinglich sind, die wiederholt vertrieben wurden und nach einem fast achtmonatigen Krieg, der die Wirtschaft zum Erliegen gebracht hat, knapp bei Kasse sind.

Mitarbeiter von Hilfsorganisationen erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die kommerziellen Lebensmittellieferungen, die mit hebräischsprachigen Etiketten versehen sind, „kaum einen Ersatz für die internationale Hilfe darstellen, die bereits von Geberländern und -organisationen bezahlt wurde“.

Flucht aus Rafah

Am Freitag vergangener Woche wies der Internationale Gerichtshof Israel an, den Grenzübergang wieder zu öffnen und seine Offensive in Rafah einzustellen, „die der palästinensischen Gruppe in Gaza Lebensbedingungen auferlegen kann, die ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeiführen könnten“.

Die meisten der 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen hatten in Rafah Zuflucht gesucht, nachdem sie aus anderen Gebieten des Gebiets zwangsumgesiedelt worden waren.

Nach Angaben des UNRWA, der UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge, waren in den letzten Wochen mehr als eine Million Menschen aus dem Gebiet geflohen.

Bis zum Beginn der israelischen Bodenoffensive in dem Gebiet vor einigen Wochen hatte Rafah in den vergangenen Monaten als Drehscheibe für humanitäre Maßnahmen im Gazastreifen gedient.

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten teilte am Mittwoch mit, dass der Zustrom humanitärer Hilfe in den Gazastreifen seit dem 7. Mai um 67 Prozent zurückgegangen ist, da er ohnehin nicht ausreicht, um den steigenden Bedarf zu decken.

Ein vom US-Militär für 320 Millionen Dollar gebauter schwimmender Pier vor der Küste des Gazastreifens wurde vorübergehend entfernt, nachdem ein Teil davon nach nur einer Woche Betrieb bei schlechtem Wetter abgebrochen war.

Die UNO fügte hinzu, dass eine humanitäre Einrichtung in Rafah nach der anderen geschlossen werden musste und nur ein Krankenhaus in dem Gebiet noch teilweise funktionsfähig ist.

Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in anderen Gebieten des Gazastreifens geht es nicht viel besser. Die Weltgesundheitsorganisation warnte, dass den wenigen Krankenhäusern, die noch in der Lage sind, die Patienten zu versorgen, schnell die lebenswichtigen Vorräte ausgehen.

„In El Arish [in Ägypten] stehen 60 WHO-Lastwagen bereit, um in den Gazastreifen zu gelangen“, sagte Rik Peeperkorn, der Vertreter der UN-Gesundheitsorganisation in Palästina.

„Der Grenzübergang Rafah muss nicht nur für medizinische Hilfsgüter geöffnet werden, sondern auch für alle anderen humanitären Lieferungen“, fügte er hinzu.

Wie Reuters am Mittwoch berichtete, wurden bei israelischen Luftangriffen Lager mit Hilfsgütern in Brand gesetzt.

Der Palästinensische Rote Halbmond erklärte, er sei gezwungen gewesen, seine medizinischen Teams aus einem Feldlazarett in al-Mawasi im Westen Rafahs zu evakuieren, da es in dem von Israel zur „humanitären Zone“ erklärten Gebiet wiederholt bombardiert worden sei.

Die humanitäre Gruppe fügte hinzu, dass zwei ihrer Mitarbeiter getötet wurden, als der Krankenwagen, in dem sie unterwegs waren, während eines Rettungseinsatzes in Rafah getroffen wurde.

Filmaufnahmen zeigen, wie Mitarbeiter des Roten Halbmonds die verkohlten Überreste ihrer Kollegen aus dem zerstörten Krankenwagen bergen.

Die in den USA ansässige Wohltätigkeitsorganisation Save the Children teilte am Mittwoch mit, dass in den „vier tödlichen Tagen“ in Rafah 66 Palästinenser getötet und Hunderte weitere verletzt worden seien.

Einundzwanzig Palästinenser, mehr als die Hälfte von ihnen Frauen, wurden am Dienstag bei einem israelischen Angriff in al-Mawasi getötet.

Am Sonntag wurden mindestens 46 Palästinenser bei einem israelischen Luftangriff auf ein Lager für Vertriebene im Tal al-Sultan-Gebiet von Rafah getötet, wo das UNRWA derzeit seinen Hauptsitz hat und über Lager verfügt.

Mehr als 50 unabhängige UN-Menschenrechtsexperten verurteilten das Massaker in Tal al-Sultan und forderten Rechenschaft, einschließlich sofortiger Sanktionen.

„Der Zustrom von Waffen nach Israel muss sofort gestoppt werden“, erklärten die Experten.

US-Munition im Massaker von Rafah eingesetzt

Die New York Times und CNN kamen in getrennten visuellen Analysen zu dem Schluss, dass bei dem Angriff in Tal al-Sultan US-Waffen von Israel eingesetzt wurden.

Schreckliche Bilder von den Folgen des Angriffs, auf denen schreiende Überlebende zu sehen sind, die verkohlte Leichen aus dem Feuer ziehen, und ein enthauptetes Kind, haben zu einer weltweiten Verurteilung geführt, die auch von hochrangigen UN-Beamten geäußert wurde.

„Munitionstrümmer, die am nächsten Tag am Anschlagsort gefilmt wurden, waren Überreste einer GBU-39, einer in den Vereinigten Staaten entwickelten und hergestellten Bombe“, berichtete die New York Times.

Die Regierung Biden hat Israel ermutigt, diese Art präziserer Bomben anstelle der 2.000-Pfund-Bunkerbomben einzusetzen, die in Gaza große Zerstörungen angerichtet haben. Biden gab Anfang des Monats bekannt, dass Washington die Lieferung dieser schwereren Waffen an Israel gestoppt habe.

Auf den Aufnahmen der Waffenteile ist eine Seriennummer zu sehen, die die Bombe zu Woodward zurückverfolgt, einem Hersteller in Colorado, der Teile an das US-Militär liefert, so die Times.

CNN hat nach eigenen Angaben ein Video ausgewertet, das den Schauplatz des Massakers zeigt und auf dem Reste der von Boeing hergestellten GBU-39 zu sehen sind, die mit einer Seriennummer versehen sind, die auf einen Hersteller in Kalifornien zurückgeht.

Israel behauptet, bei dem Angriff am Sonntag zwei Hamas-Befehlshaber getroffen zu haben, und das israelische Militär hat angedeutet, dass das Feuer, das das Lager verschlang, möglicherweise durch eine sekundäre Explosion verursacht wurde.

Zwei ehemalige US-Militärs erklärten gegenüber der New York Times, dass der Einsatz von Präzisionswaffen in dicht besiedelten Gebieten wie dem Lager Rafah vorhersehbar zu Opfern unter der Zivilbevölkerung führen würde.

Der Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby, der das Vorgehen Israels während des seit fast acht Monaten andauernden Gemetzels im Gazastreifen reflexartig verteidigt hat, sagte, der angebliche Einsatz der kleineren Waffen sei „sicherlich ein Zeichen für das Bemühen, diskret, gezielt und präzise vorzugehen“.

Etwas weniger versöhnlich äußerte sich der US-Außenminister Antony Blinken, der den Angriff vom Sonntag als „entsetzlich“ bezeichnete und erklärte, er warte auf die Ergebnisse einer israelischen Untersuchung des Vorfalls.

Letzte Woche hatte Karim Khan, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, in seiner Ankündigung, Haftbefehle gegen zwei israelische Beamte und drei Hamas-Führer zu beantragen, Israels Selbstuntersuchungsmechanismen als „Schein“ bezeichnet, um sich der Verantwortung zu entziehen.

Der Einsatz von US-Waffen bei offensichtlichen Kriegsverbrechen wie dem Massaker vom Sonntag in Rafah verwickelt Beamte in Washington, die nicht nur Waffen geliefert, sondern auch diplomatischen Schutz geboten haben, um Israels Kampagne im Gazastreifen zu verlängern, bei der seit dem 7. Oktober mehr als 36.000 Palästinenser getötet wurden.

Die tatsächliche Zahl der Todesopfer ist wahrscheinlich viel höher, da Tausende von Menschen unter den Trümmern vermisst werden. Eine unbekannte Zahl von Palästinensern im Gazastreifen ist in einer zweiten Welle der Sterblichkeit gestorben, da Israel die Wasserversorgung und die sanitären Einrichtungen in dem Gebiet zerstört hat, wodurch Krankheiten entstanden sind, während es gleichzeitig eine Hungersnot herbeiführte und das Gesundheitssystem zerstörte.

Biden sagt, keine Änderung der Politik

Nachdem die Regierung Biden monatelang erklärt hatte, dass eine größere Operation in Rafah eine rote Linie sei, erklärte sie, dass es auch nach dem Massaker vom Sonntag und dem Vorrücken der Panzer in das Gebiet keine Änderung der Politik gegenüber Israel geben werde.

„Wie viele verkohlte Leichen muss er noch sehen, bevor der Präsident eine Änderung seiner Politik in Betracht zieht?“ fragte Ed O’Keefe, ein leitender Korrespondent von CBS, Kirby während eines Pressebriefings am Dienstag.

„Ich nehme ein wenig Anstoß an der Frage“, antwortete Kirby. „Keine zivilen Opfer ist die richtige Anzahl von zivilen Opfern“.

Während einer Pressekonferenz am Mittwoch zeigte sich Blinken frustriert über den seiner Meinung nach fehlenden Nachkriegsplan Israels in Gaza. Der Außenminister sagte, dass es „in Ermangelung eines Plans für den Tag danach keinen Tag danach geben wird“ und die Hamas „das Sagen hat“.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu scheint es nicht eilig zu haben, die Kämpfe in Gaza zu beenden. Tzachi Hanegbi, sein nationaler Sicherheitsberater, sagte am Mittwoch im israelischen Rundfunk, der Krieg werde voraussichtlich bis zum Ende des Jahres oder länger andauern.

Die Hamas sagt, dass sie ohne ein Ende des Krieges und den Abzug des israelischen Militärs aus dem Gazastreifen keine Gefangenen freilassen wird.

Drei israelische Soldaten wurden durch einen Sprengsatz in einem mit Sprengfallen versehenen Gebäude in Rafah getötet und drei weitere schwer verletzt, wie das Militär am Mittwoch zugab.

Übersetzt mit deepl.com

