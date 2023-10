Journalism Itself Is Locked Up In Belmarsh As the 17th anniversary of the creation of WikiLeaks passes us by, it’s probably worth taking a moment to reflect on Julian Assange and what his persecution means for us and our society. Because in a…

Der Journalismus selbst ist in Belmarsh eingesperrt

von Caitlin Johnstone

5. Oktober 2023

Zum 17. Jahrestag der Gründung von WikiLeaks sollten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um über Julian Assange nachzudenken und darüber, was seine Verfolgung für uns und unsere Gesellschaft bedeutet.

Denn in einem sehr realen Sinne geht es nicht nur um einen Mann, der für das Verbrechen des guten Journalismus im Belmarsh-Gefängnis eingesperrt ist – es geht um den Journalismus selbst. Es geht um die Idee, dass es jedem erlaubt sein sollte, die Kriminalität der mächtigsten und tyrannischsten Menschen der Welt aufzudecken. Es ist die Idee, dass die Öffentlichkeit wissen sollte, welche Missbräuche das US-Imperium auf der ganzen Welt begeht.

Julian Assange ist der größte Journalist der Welt. Indem er vor 17 Jahren mit der Gründung von WikiLeaks den Quellenschutz für das digitale Zeitalter revolutionierte und dann einige der größten Geschichten des 21. Jahrhunderts veröffentlichte, hat sich Assange über jeden anderen lebenden Reporter auf der Welt erhoben. Und indem sie der Welt zeigen, dass sie den größten Journalisten der Welt für die Enthüllung unbequemer Wahrheiten einsperren können, zeigen sie der Welt, dass sie jeden einsperren können.

Darum ging es in diesem Fall schon immer. Es geht nicht darum, ob Assange eine willkürliche Verfahrensgrenze überschritten hat, als er mit Chelsea Manning zusammenarbeitete, um Kriegsverbrechen der USA aufzudecken. Es geht nicht darum, dass die USA ihre nationale Sicherheit schützen. Es geht um keine der anderen Rechtfertigungen, die die Leute vorgebracht haben, um ihre kriecherische Unterstützung für die Verfolgung eines Journalisten zu entschuldigen, der Journalismus betreibt. Es geht darum, einen rechtlichen Präzedenzfall zu schaffen, der es dem US-Imperium ermöglicht, jeden irgendwo auf der Welt auszuliefern, der unbequeme Fakten über das Imperium enthüllt. Es geht darum, allen Journalisten auf der ganzen Welt zu zeigen, dass sie, wenn sie es mit den Größten unter ihnen tun können, es mit jedem von ihnen tun können. Und wie bei so vielem in der heutigen Welt geht es auch hier um die Kontrolle von Geschichten.

Die Verfolgung von Julian Assange zu akzeptieren bedeutet, die Vorstellung zu akzeptieren, dass alle Medien überall als Propagandaorgane der US-Regierung fungieren müssen. Es bedeutet, es als gegeben hinzunehmen, dass jeder Journalist irgendwo auf der Welt, der sich entschließt, echten Journalismus zu betreiben und unbequeme Fakten über die Mächtigen im öffentlichen Interesse aufzudecken, ins Gefängnis muss, bis er für einen Schauprozess an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden kann, und dann in einem der drakonischsten Gefängnissysteme des Planeten verrotten muss. Es geht darum, zu akzeptieren, dass wir niemals in einer auf Wahrheit basierenden Gesellschaft leben werden, die sich an Fakten und Informationen orientiert, und uns für immer damit abfinden müssen, in einer Gesellschaft zu leben, die von den Launen der Mächtigen beherrscht wird.

Ihre Haltung zum Fall Assange ist also Ihre Haltung zu der Art von Gesellschaft, in der wir zu leben hoffen, und zu der Art von Zukunft, die wir zu haben hoffen sollten. Auf eine sehr reale Weise ist es Ihre Position zur Menschheit selbst.

Soll die Menschheit versuchen, eine bessere Welt zu schaffen, oder sollen wir weiter in eine Dystopie abtauchen, bis wir von den Machthabern, die wir nicht in Frage stellen dürfen, in einen Atomkrieg oder eine Umweltkatastrophe getrieben werden? Wollen wir uns ins Licht oder in die Dunkelheit bewegen? Ihre Haltung zu Assange zeigt, welche Antwort Sie auf diese Fragen haben und welchen Weg Sie für uns vorsehen. Übersetzt mit Deepl.com

