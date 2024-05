Defeating Zionism, a global responsibility Zionists love to capitalize on the Jewish diaspora’s experience of persecution in order to lend some spurious justification to their crimes.

Der Kampf gegen den Zionismus, eine globale Verantwortung

Von Matteo Gladio

Quelle: Al Mayadeen Englisch

13. Mai 2024

Zionisten lieben es, aus den Verfolgungserfahrungen der jüdischen Diaspora Kapital zu schlagen, um ihren Verbrechen eine fadenscheinige Rechtfertigung zu geben.

Den Zionisten von heute vorzuwerfen, sie seien die neuen Nazis, ist weder unfair noch propagandistisch. Hitlers wahnsinniges Glaubensbekenntnis bezog sich häufig auf die Notwendigkeit, für Nazideutschland seinen „Lebensraum“ in Osteuropa und Russland zu schaffen. Die Bewohner dieser Länder sollten entweder vernichtet oder im Dienste der „neuen Ordnung“ versklavt werden. Die Sprache des zeitgenössischen Zionismus und sein Beharren auf der Notwendigkeit, „Eretz Israel“ auf arabischem und muslimischem Land zu schaffen, sind sich gar nicht so unähnlich, ebenso wenig wie die Taktiken, die zur Erreichung dieses Ziels verfolgt werden.

Der Zionismus ist darauf bedacht, die Existenz der Palästinenser zu leugnen. Jeder erinnert sich an die Bemerkung von Golda Meir, dass es „so etwas wie Palästinenser nicht gibt“. Genauso wie Araber Vergleiche zwischen den Schrecken des von den Nazis besetzten Europas und den heutigen Ereignissen ziehen können, lieben es die Zionisten, aus den Verfolgungserfahrungen der jüdischen Diaspora Kapital zu schlagen, um ihren Verbrechen eine fadenscheinige Rechtfertigung zu geben. Es geht nicht nur darum, dass Auschwitz an einem Volk gerächt werden soll, das erst nach dem Zweiten Weltkrieg von diesem Ort erfahren hat. Es geht auch darum, dass nach der Logik von Männern wie Begin, Sharon, Gallant, Lieberman und Netanyahu ein weiterer „Holocaust“ durch die Verfolgung der Araber im Allgemeinen und der Palästinenser im Besonderen „verhindert“ werden soll.

Natürlich kann man über Zahlen reden und sagen, dass die Ereignisse von vor achtzig Jahren nicht mit denen von heute zu vergleichen sind. Aber damals hatte Hitler den einzigartigen Vorteil, dass er sein schreckliches Werk im Verborgenen tun konnte. Die Welt war nicht bereit zu glauben, dass solche Verbrechen begangen werden konnten. Heute muss der Zionismus seine Strategie im Licht der Öffentlichkeit verfolgen, und es ist bemerkenswert, dass dieses Glaubensbekenntnis, das die UNO – bevor sie sich in eine rückgratlose Institution verwandelte – den Mut hatte, es als rassistisch zu bezeichnen, in letzter Zeit wenig Zurückhaltung gezeigt hat, wenn es darum ging, eine Strategie des Völkermordes in aller Öffentlichkeit zu verfolgen. Die Praxis des Völkermords ist unterschiedlich, aber die Absicht ist dieselbe. Im Fall der Palästinenser sind sie seit einer Generation oder länger zur Vernichtung bestimmt. Innerhalb „Israels“ sind sie nur „Araber“, ihre Identität wird ihnen abgesprochen. In den 1980er Jahren, als sie in Beirut lebten, wurden sie als „Terroristen“ betrachtet, und ihr nationales Erbe, das sich im Palästinensischen Forschungszentrum befand, wurde zerstört. Die Plünderung und Zerstörung dieses Zentrums sowie der gesamten Bildungsinfrastruktur im heutigen Gazastreifen ist zwar nicht mit den menschlichen Verlusten vergleichbar, die in den 1980er Jahren in Sabra und Schatila oder heute in Khan Younis und Gaza-Stadt zu beklagen sind, zeigt aber dennoch die Absicht, die Spuren eines Volkes aus der Geschichte zu tilgen, jede Spur seiner Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft zu vernichten.

Eine einfache Gleichung

Man könnte sich fragen, wie es möglich ist, dass die Zionisten einhundertfünfzig Millionen Muslime und Araber demütigen, Palästina besetzen, seine Bevölkerung vertreiben, sich ägyptisches, jordanisches und syrisches Territorium aneignen, in den Libanon einmarschieren und Zehntausende von Menschen töten. Wie können die Zionisten alle Resolutionen der internationalen Gemeinschaft ignorieren, die ihre Verbrechen verurteilen und das Recht der Palästinenser auf Rückkehr in ihr Heimatland bekräftigen? Wie kann es sein, dass die Zionisten die arabischen Herrscher zwingen können, sich vor ihnen zu beugen, einer nach dem anderen, anstatt das Gegenteil zu tun?

Wenn wir den Gedanken amerikanischer Akademiker wie John Mearsheimer folgen würden, würden wir denken, dass eine große Lobby, die auf geheimnisvolle Weise aus zionistischen Leuten besteht, die US-Regierung dazu drängt, Entscheidungen zu ihren Gunsten zu treffen. Wir würden entdecken, dass – ob wir es glauben oder nicht – es die amerikanische Regierung ist, die das dumme Opfer einer geschickten Lobby ist, die so meisterhaft in der Lage ist, die US-Regierung, ihre Banken und ihr Militär zu manipulieren und ihr Volk und seine Ressourcen regelmäßig in einen Krieg nach dem anderen gegen die arabischen und muslimischen Massen zu stürzen. Armes Amerika! Aber das ist weit von der Realität entfernt. Tatsache ist, dass „Israel“ im Vergleich zu der Zahl, der Ausrüstung und den Ressourcen der arabischen und muslimischen Massen von geringer Bedeutung ist, da „Israel“ niemals mit deren Potenzial mithalten könnte.

Bei allen militärischen Erfolgen, die sie angeblich errungen haben, waren die von den Arabern erlittenen Niederlagen amerikanischen Ursprungs. Amerikanische Truppen, Piloten, Zerstörer, Munition, Raketen und elektronische Systeme waren für den arabischen Rückschlag von 1967 verantwortlich. Sie waren es, die völkermörderische Verbrechen an den Arabern in Bahr Al Baqar in Ägypten, im Westjordanland, in Sabra und Shatila im Libanon, in Khan Younis und heute in Gaza-Stadt begangen haben. Mit amerikanischen Waffen, Kampfflugzeugen und Artillerie wurden alle arabischen Hauptstädte bombardiert, Dörfer zerstört und Häuser und Bauernhöfe niedergebrannt. Mit amerikanischer Wirtschafts- und Militärhilfe fielen die Zionisten in den Libanon ein und zerstörten dessen Hauptstadt vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Mit der gleichen Hilfe machen sie jetzt den Gazastreifen dem Erdboden gleich. Mit amerikanischer Unterstützung und dem Veto der UNO ignorieren die Zionisten die Resolutionen der internationalen Gemeinschaft und die Disziplinarmaßnahmen der UNO gegen „Israel“ verlieren ihre Wirkung. Die Hände jedes einzelnen US-Präsidenten triefen vor Blut. Sie haben den Verbrechen des Zionismus nie Einhalt geboten und es stattdessen vorgezogen, Tausende von Waffen, Flugzeugen und Schiffen zu schicken, die mit Munition beladen sind; dieselbe Munition, die heute in Gaza Menschen jeden Alters und aus allen Gesellschaftsschichten tötet und verstümmelt.

Es stellt sich also die Frage: Warum unterstützt Amerika die Zionisten so vehement? Die amerikanische militärische, politische und wirtschaftliche Unterstützung für die Zionisten im besetzten Palästina wird gewährt, weil sie die vordere Basis für den US-Imperialismus in der Region bilden. Der Zionismus ist von zentraler Bedeutung für die Umsetzung amerikanischer Herrschaftspläne, d.h. für die Verwirklichung ihrer Ziele, die Geschicke und Ressourcen, einschließlich des Erdöls, der arabischen Region zu kontrollieren und gleichzeitig die Bevölkerung zu terrorisieren und zu unterdrücken. Die amerikanische imperialistische Politik der Hegemonie und Kontrolle über die Welt stützte sich schon immer auf die Bildung und Einrichtung von Marionetten- und Clownsregimen, wie die im rassistischen Südafrika, in Jordanien und natürlich die der Zionisten in Palästina. Daher offenbart das Abkommen über die amerikanisch-israelische strategische Zusammenarbeit die wahre Natur der amerikanischen Politik, die die Zionisten als existenzielle Verbündete oder sogar als einen der amerikanischen Staaten betrachtet. Dies gilt umso mehr, als die Amerikaner festgestellt haben, dass ihre Macht in der Welt schwindet und ihr Militär aus Afrika vertrieben und von der Achse des Widerstands ins Visier genommen wird.

Ein Krieg gegen die Armen

Angesichts eines solchen völkermörderischen Wiederauflebens der Nazis besteht eine globale Verantwortung, den Zionismus zu bekämpfen und zu besiegen. Solange diese Unterstützung gewährt wird, können die Zionisten weiterhin behaupten, dass Judentum und Zionismus untrennbar miteinander verbunden sind. Die Botschaft, die die westlichen Regierungen ihren Wählern vermitteln, ist eindeutig: Sie stehen nicht auf ihrer Seite, sondern auf der Seite „Israels“. Sie hören sich die Sorgen der Menschen nicht an, sie bieten ihnen keine Arbeitsplätze, keine Krankenversicherung und keine Sozialleistungen, die für ein menschenwürdiges Leben erforderlich sind. Aber sie sind bereit, alles zu tun, um ihr koloniales Gebilde zu unterstützen und so viele Palästinenser wie nötig zu töten. Die Unterstützung des Zionismus liegt weder im Interesse des amerikanischen Volkes noch im Interesse irgendeines anderen. Der Krieg gegen den Zionismus ist ein Krieg auf der Seite der Armen. Jedes Mal, wenn sich die freien Völker der Welt entschieden gegen den Zionismus stellen, tun sie sich selbst einen Gefallen. Ein besseres Leben für einen Palästinenser ist ein besseres Leben für die gesamte Menschheit. Man kann sich nicht mitschuldig machen an diesem Gemetzel. Wir müssen uns von dem moralischen und politischen Zusammenbruch, den der Westen durchmacht, erheben, und Palästina gibt der Menschheit eine Chance dazu.

Bei dem, was in Palästina geschieht, geht es nicht nur um die Befreiung Palästinas. Dieser Kampf ist von zentraler Bedeutung für die Zukunft der geopolitischen Ordnung und der Menschheit. Es ist ein militärischer Kampf, aber auch ein moralischer, ideologischer und spiritueller Kampf, und jeder, dem die Zukunft dieses Planeten und seiner jüngeren Generationen am Herzen liegt, darf nicht untätig bleiben oder schweigen, wenn es um Palästina geht.

Die arabischen und muslimischen Massen müssen sich darüber im Klaren sein, dass es um ihr Überleben als unabhängiges und freies Volk geht. Der Zionismus hat keine Hemmungen gezeigt, jedem, der sich ihm entgegenstellt, Schläge zu versetzen. Erst schießen sie, dann stellen sie Fragen. Sie sprengen Krankenhäuser in die Luft und töten die Babys darin, und dann geben sie vielleicht eine Erklärung ab, warum sie das getan haben. Die Palästinenser, die Libanesen, die Jemeniten, die Iraker und die Iraner sind nicht die einzigen Opfer des Zionismus gewesen und werden es auch nicht sein. Der Zionismus ist eine Plage, die die gesamte Menschheit befleckt, und nur seine gewaltsame Beseitigung wird die notwendigen historischen Bedingungen für die arabischen und muslimischen Massen wiederherstellen, damit sie sich eigenständig und unabhängig vom Joch des amerikanischen Imperialismus entwickeln können.

Keine friedlichen Mittel

Für die revolutionären Massen der Welt, insbesondere die arabischen und muslimischen, die direkt von den Zionisten angegriffen werden, ist es wichtig zu verstehen, dass das Ende eines solchen Regimes in Palästina unter keinen Umständen mit friedlichen Mitteln erreicht werden kann – seien es Austauschbesuche, Erklärungen, Lager, Reden, Konferenzen oder amerikanische Abgesandte. Wir sind uns auch sicher, dass die Vereinten Nationen oder der Internationale Gerichtshof nichts ausrichten können, und das wird so bleiben, solange die Welt von den Gesetzen des amerikanischen imperialistischen Dschungels regiert wird, denn die Rassisten haben ihre politische Präsenz nicht mit solchen Mitteln etabliert. Die Zionisten sind nicht aufgrund eines Abkommens, eines Visums oder auf andere Weise als mit Gewalt nach Palästina gekommen, und allein mit Gewalt werden sie es wieder verlassen. Sie selbst haben die friedlichen Lösungen abgelehnt, die ihnen erlauben würden, dorthin zurückzukehren, wo sie hergekommen sind, nämlich nach Europa und Amerika.

Das Ende der zionistischen Entität ist nicht unmöglich, wenn der bewaffnete Kampf seine richtige Form annimmt und seine klare Vision gemäß den klar definierten revolutionären Zielen hat. Aus diesen Gründen steht so viel auf dem Spiel, dass die revolutionären Massen und Freigeister der Welt sowohl den neuen Nazismus als das entlarven müssen, was er ist, als auch ihre militärischen und ideologischen Kräfte bündeln müssen, um den Holocaust zu verhindern, der ihnen ins Gesicht starrt. Also lasst diejenigen, die träumen, aufwachen und lasst die Araber verhindern, dass ihr Öl und ihr Geld in die USA gelangen. Lasst sie ihre Botschafter aus Washington abziehen und ihre riesigen Gelder aus amerikanischen Banken und Finanzinstitutionen und lasst sie amerikanische Truppen und Spione auf arabischem Gebiet vertreiben oder ins Visier nehmen.

Andernfalls wird die Gleichung nicht schwer sein, denn sie werden hinausgedrängt werden… und das geschieht bereits.

