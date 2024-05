Israel invades Rafah and the genocide will be completed with U.S. complicity When Israel can kill an American citizen, who was among the highest profile journalists in the Arab world, on camera and get away with it,…

Israel marschiert in Rafah ein und der Völkermord wird mit US-Komplizenschaft vollendet

Steven Sahiounie

12. Mai 2024

Wenn Israel einen amerikanischen Staatsbürger, der zu den profiliertesten Journalisten in der arabischen Welt gehörte, vor laufender Kamera töten kann und damit durchkommt, sendet das eine sehr klare Botschaft über die israelische Straflosigkeit und Bidens Mitschuld.

Dutzende von Palästinensern wurden im gesamten Gazastreifen getötet, als israelische Kampfflugzeuge und Artillerie in der Nacht angriffen, nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu angeordnet hatte, den Grenzübergang Rafah im Gazastreifen zu beschlagnahmen.

Israelische Kampfflugzeuge warfen im Osten Rafahs Flugblätter ab, in denen die Menschen aufgefordert wurden, zu fliehen und in die von Israel als humanitär bezeichnete Zone im Norden zu gehen, während das israelische Militär das Gebiet bombardierte.

Israel fordert die Bewohner des Gazastreifens schon seit Monaten auf, in einen Küstenabschnitt des Gazastreifens zu ziehen. Die UNO hat jedoch erklärt, dass diese Zone weder sicher noch für die Aufnahme der Menschen ausgerüstet ist.

Rafah, vor dem Krieg eine Stadt mit etwa 170.000 Einwohnern, ist auf mehr als eine Million Menschen angeschwollen, da die aus anderen Teilen der Enklave vertriebenen Gaza-Bewohner dort Zuflucht gefunden haben. Die Bedingungen dort sind katastrophal: Es gibt keine ausreichenden Unterkünfte, keine sanitären Einrichtungen, keine medizinische Versorgung, keine Nahrungsmittel und keinen Brennstoff.

In einem Krankenhaus in Deir Al Balah im Zentrum des Gazastreifens wurden 24 Leichen eingeliefert. Die schwersten Angriffe wurden aus dem Zentrum und dem Osten der südlichen Gaza-Stadt Rafah gemeldet, mit Luftangriffen im Süden und in der Nähe des Grenzübergangs Rafah.

Netanjahu erklärte, das israelische Militär werde Rafah weiter angreifen, da es davon ausgeht, dass sich dort Hamas-Kämpfer verschanzt haben. Panzer haben in dieser Woche den Osten Rafahs vom Süden her abgeriegelt und den einzigen Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, eine wichtige Versorgungsroute, eingenommen und geschlossen.

Bei israelischen Luftangriffen auf Dutzende von Häusern in Jabalia im nördlichen Gazastreifen wurden mindestens sieben Menschen getötet. Israel bombardierte auch den Norden des Lagers Nuseirat und die Stadt Al Zawaida im zentralen Gazastreifen.

Biden stoppt Waffenlieferungen an Israel und ordnet einen Bericht an

In dieser Woche gab US-Präsident Joe Biden bekannt, dass seine Regierung mindestens eine Waffenlieferung an Israel „gestoppt“ hat. Er erklärte, die USA würden bestimmte Waffen nicht an Israel liefern, wenn es mit einem Angriff auf die dicht besiedelten Gebiete der Stadt Rafah fortfahre.

Ein sofortiger Stopp aller Waffenlieferungen und der militärischen Unterstützung stünde im Einklang mit den internationalen und nationalen rechtlichen Verpflichtungen der USA.

Seit November fordert Human Rights Watch die Aussetzung von Waffentransfers an Israel, da die reale Gefahr besteht, dass die Waffen für schwere Übergriffe eingesetzt werden. Die Lieferung von Waffen, die wissentlich und in erheblichem Maße zu rechtswidrigen Angriffen beitragen, macht denjenigen, der sie liefert, mitschuldig an Kriegsverbrechen.

Mehrere westliche Verbündete der USA haben ihre Politik der Waffenlieferungen an Israel bereits geändert. Im März kündigte Kanada an, künftig keine Waffen mehr nach Israel zu exportieren, und auch Italien und Spanien haben ihre Lieferungen eingestellt.

Israels Plan für einen Generalangriff auf Rafah hat einen der größten Gräben zu den USA aufgerissen.

Biden ordnete einen Bericht des Außen- und des Verteidigungsministeriums über die Waffenlieferungen an Israel an.

Der Bericht des Außenministeriums vermeidet eine direkte Anschuldigung, stellt aber in Aussicht, dass Israel möglicherweise gegen humanitäre Gesetze verstoßen hat, indem es die Zivilbevölkerung in Gaza nicht geschützt hat.

Die Ergebnisse haben die Demokraten im Kongress weiter verärgert, die Israels Verhalten im Gazastreifen zunehmend kritisch sehen. Sie argumentieren, Israel habe mit amerikanischen Waffen wahllos Zivilisten getötet und die von den USA bereitgestellte humanitäre Hilfe absichtlich behindert.

Die USA stellen Israel jährlich 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung, und der Kongress hat im vergangenen Monat zusätzliche 14 Milliarden Dollar an Soforthilfe bewilligt.

Hillary Clinton verspottet Universitätsstudenten

Obwohl Hillary Clinton Professorin für internationale und öffentliche Angelegenheiten an der Universität von Kolumbien ist, hat die ehemalige Außenministerin, Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin ihre eigenen Studenten sowie Studenten in den gesamten USA verunglimpft.

In einem kürzlichen Interview auf MSNBC behauptete sie, dass junge Amerikaner weitgehend unwissend seien. In einem Anflug von arroganter Verachtung bezeichnete sie alle Demonstranten auf dem Campus als Idioten.

„Sie wissen nicht viel über die Geschichte des Nahen Ostens oder, offen gesagt, über die Geschichte in vielen Regionen der Welt, auch in unserem eigenen Land“, sagte Hillary Clinton im MSNBC-Interview.

Clinton unterstützt den Völkermord in Gaza, weil sie eine Zionistin ist und die Freiheit Palästinas leugnet, obwohl die Freiheit ein zentraler amerikanischer Wert ist. Aber vielleicht hat sie nie studiert, was die amerikanischen Grundwerte sind?

An der Universität von Kolumbien gab es einige der leidenschaftlichsten und langwierigsten Proteste gegen Israels Völkermord an der Zivilbevölkerung von Gaza.

Im Februar wurde Clinton während einer Vorlesung von Demonstranten niedergeschrien.

„Hillary Diane Rodham Clinton, Sie sind eine Kriegsverbrecherin!“, schrie ein wütender Demonstrant, als sie die Bühne betrat, um zu den Studenten zu sprechen.

„Das libysche Volk, das irakische Volk, das syrische Volk, das palästinensische Volk und auch das amerikanische Volk werden Ihnen niemals verzeihen“.

Offenbar versteht zumindest ein amerikanischer Student die moderne Geschichte des Nahen Ostens, im Gegensatz zu Clintons Anschuldigung.

Humanitäre Krise

Seit fünf Tagen ist der Gazastreifen ohne Treibstoff und praktisch ohne humanitäre Hilfe. Bald wird der Mangel an Treibstoff die humanitären Maßnahmen zum Erliegen bringen. Die Lebensmittel im Süden werden in den nächsten Tagen ausgehen. Der letzten funktionierenden Bäckerei im Süden wird bald der Treibstoff ausgehen, während die Menschen gezwungen sind, wieder umzuziehen, da die lebenswichtigen Lieferungen, die sie erhalten und unterstützen, völlig abgeschnitten sind.

Am Freitag sagte der leitende UNICEF-Notfallkoordinator im Gazastreifen, Hamish Young, in Rafah, dass er in seinen 30 Jahren, in denen er an großen humanitären Notsituationen arbeitet, noch nie mit einer so verheerenden, komplexen und unberechenbaren Situation konfrontiert war wie dieser.

Er sagte. „Den Familien fehlt es an angemessenen sanitären Einrichtungen, Trinkwasser und Unterkünften.

Der Zustrom von Hilfsgütern, der größtenteils über zwei Grenzübergänge im südlichen Gazastreifen läuft, ist in dieser Woche zum Erliegen gekommen, und Hilfsgüter wie Lebensmittel und Medikamente wurden seit letztem Sonntag nicht mehr durch den Grenzübergang gelassen, so Scott Anderson, ein leitender Beamter des UNRWA, der wichtigsten UN-Agentur, die den Gazastreifen unterstützt.

Mehr als 34.000 Menschen sind im Gazastreifen ums Leben gekommen. Cindy McCain, die Direktorin des Welternährungsprogramms, sagte, in Teilen des Gazastreifens herrsche eine „ausgewachsene Hungersnot“. Mitte April gaben Gesundheitsbeamte im Gazastreifen an, dass mindestens 28 Kinder unter 12 Jahren in Krankenhäusern und möglicherweise Dutzende weitere außerhalb von medizinischen Zentren an Unterernährung gestorben sind.

Der Grenzübergang Rafah, der für Verletzte und Kranke ein wichtiges Tor war, um die Enklave zu verlassen und sich im Ausland medizinisch behandeln zu lassen, bleibt geschlossen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza können Dutzende von Menschen mit Krankheiten wie Brustkrebs und Lymphomen den Gazastreifen seit Sonntag nicht mehr verlassen.

Nach dem israelischen Einmarsch in Rafah in dieser Woche schloss das israelische Militär den Kerem-Shalom-Übergang und beschlagnahmte die Gaza-Seite des Rafah-Übergangs, wodurch der Zustrom von dringend benötigten Lebensmitteln, Treibstoff und medizinischen Hilfsgütern gestoppt wurde. Seit Sonntag sind an beiden Grenzübergängen keine Hilfsgütertransporte mehr in den Gazastreifen gelangt, selbst nachdem Israel am Mittwoch die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Kerem Shalom bekannt gegeben hatte, so Scott Anderson, ein leitender Beamter des UNRWA.

Die Einreise von Hilfsgütern in den Gazastreifen wurde von Israel seit Beginn des Krieges stark eingeschränkt, was nach Ansicht von Hilfsexperten zu einer von Menschen verursachten Hungerkrise geführt hat.

Ein amerikanisches Schiff mit Hilfsgütern für den Gazastreifen hat nach Angaben des Pentagon Zypern verlassen, aber ein vom US-Militär errichteter provisorischer schwimmender Pier zum Entladen der Lebensmittel und Hilfsgüter ist nicht in Betrieb.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina (UNRWA) teilte mit, dass es sein Hauptquartier in Ostjerusalem aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen hat, nachdem Teile des Geländes von jüdischen Siedlern in Brand gesteckt worden waren, die jubelnd zusahen, wie das humanitäre Büro in Flammen aufging.

Palästina und die UNO

Die UN-Generalversammlung hat mit 143 zu 9 Stimmen bei 25 Enthaltungen eine Resolution für einen palästinensischen Beitrittsantrag verabschiedet. Die Versammlung kann die Vollmitgliedschaft nur mit Zustimmung des Sicherheitsrats gewähren.

Ein „Ja“ ist ein Votum für die palästinensische Existenz. Sie richtet sich nicht gegen Israel, sondern gegen die Versuche, den Palästinensern einen Staat vorzuenthalten, und ist Ausdruck der wachsenden weltweiten Solidarität mit den Palästinensern, die sich danach sehnen, von einer brutalen militärischen Besatzung befreit zu werden.

Die Resolution bedeutet jedoch nicht, dass ein palästinensischer Staat in absehbarer Zeit anerkannt und als Vollmitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen wird, denn die Vereinigten Staaten würden fast zwangsläufig ihr Veto einlegen, um den Antrag zu verhindern und den Palästinensern ihre Freiheit zu nehmen.

In der Resolution wird erklärt, dass der Staat Palästina nach den Regeln der Charta für die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen qualifiziert ist, und empfohlen, dass der Sicherheitsrat die Angelegenheit mit einem positiven Ergebnis erneut prüft.

Die Vereinigten Staaten stimmten mit Nein, ebenso wie Ungarn, Argentinien, Papua-Neuguinea, Mikronesien und Nauru. Experten weisen darauf hin, dass ein Votum gegen die palästinensische Eigenstaatlichkeit auch ein Votum gegen die Zwei-Staaten-Lösung ist.

Frankreich, ein enger Verbündeter der USA und eines der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, hat das palästinensische Staatsgründungsgesuch unterstützt und sich damit sowohl im Rat als auch bei der Abstimmung in der Vollversammlung von der Haltung der USA in der UNO abgesetzt.

Südafrika verklagt Israel erneut vor dem IGH

Am Freitag beantragte Südafrika beim Internationalen Gerichtshof (IGH) neue Dringlichkeitsmaßnahmen gegen Israel wegen dessen jüngster Offensive gegen Rafah und forderte den IGH auf, Israel Zwang aufzuerlegen, da „das Überleben“ der Palästinenser in Gaza bedroht sei.

Israel hat die früheren Anschuldigungen Südafrikas vor dem IGH, es habe einen Völkermord in Gaza begangen, verurteilt.

In den Akten, die der IGH am Freitag veröffentlichte, forderte Südafrika das Gericht auf, Israel zum sofortigen Rückzug aus Rafah aufzufordern, seine Militäroffensive einzustellen“ und internationalen Beamten, Ermittlern und Journalisten ungehinderten Zugang“ zu gewähren.

„Rafah ist das letzte Bevölkerungszentrum im Gazastreifen, das von Israel nicht wesentlich zerstört wurde, und somit die letzte Zuflucht für die Palästinenser im Gazastreifen“, erklärte Südafrika.

Gaza-Waffenstillstandsgespräche

„Die einzige Hoffnung ist ein sofortiger Waffenstillstand“, erklärte das UNRWA.

Nach Angaben der Hamas sind die Verhandlungen mit Israel über einen dauerhaften Waffenstillstand gescheitert, nachdem Israel ihre Vorschläge abgelehnt hatte, darunter Forderungen nach einem dauerhaften Waffenstillstand, einem vollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen, der Rückkehr der Vertriebenen und einem Gefangenenaustausch.

Bei Angriffen der Hamas und anderer bewaffneter Gruppen am 7. Oktober wurden mehr als 1.200 Israelis getötet und etwa 250 weitere gefangen genommen.

Die Gespräche über einen Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, endeten am Donnerstag in Kairo ohne Einigung, nachdem Israel einen Vorschlag der katarischen und ägyptischen Vermittler abgelehnt hatte.

Die Hamas hatte Anfang der Woche erklärt, sie habe einem Vorschlag katarischer und ägyptischer Vermittler zugestimmt, der zuvor von Israel akzeptiert worden war, doch später lehnte Israel ihn ab.

Israelische Demonstranten trugen Schilder mit der Aufschrift „Waffenstillstand, Geiseldeal, jetzt!“ und „Stoppt den Krieg, Geiseldeal jetzt!“

Angehörige und Unterstützer der Geiseln marschierten am Mittwoch in Tel Aviv und forderten die Regierung Netanjahu auf, eine Vereinbarung zur Befreiung ihrer Angehörigen zu treffen. Netanjahu hat erklärt, dass Israel den Krieg nicht beenden kann, solange die Herrschaft der Hamas in Gaza intakt ist.

Bewaffnete palästinensische Gruppen halten im Gazastreifen immer noch etwa 132 Geiseln gefangen, von denen Israel nach eigenen Angaben mindestens 36 für tot hält.

Tötung von Journalisten

Heute jährt sich zum zweiten Mal der Tod der langjährigen Al-Jazeera-Fernsehjournalistin Shireen Abu Akleh, die am 11. Mai 2022 während einer Reportage im besetzten Westjordanland von israelischen Streitkräften erschossen wurde.

Pressevertreter drängen darauf, dass Abu Akleh, die amerikanische Staatsbürgerin war, zur Rechenschaft gezogen wird, aber das Fehlen von Gerechtigkeit spiegelt ein Muster der Straflosigkeit bei israelischen Angriffen auf die Presse wider.

In 214 Tagen hat Israel 142 Journalisten im Gazastreifen getötet, etwa alle 36 Stunden einen. Diese erschütternde Zahl macht den Krieg zum tödlichsten Konflikt für Journalisten in der modernen Geschichte.

Wenn Israel einen amerikanischen Staatsbürger, der zu den profiliertesten Journalisten in der arabischen Welt gehörte, vor laufender Kamera töten kann und damit durchkommt, ist das ein deutliches Zeichen für die israelische Straflosigkeit und Bidens Mitschuld.

