https://consortiumnews.com/2024/05/31/congress-trains-academia-to-deny-genocide/?eType=EmailBlastContent&eId=2b6ea3e3-2166-4f8f-b570-cccb63c75584

„Glauben Sie, dass die israelische Regierung Völkermord begeht?“ Corinna Barnard reagiert auf die Frage, die Kongressabgeordnete letzte Woche an die Universitätsleitung stellten.

Repräsentant Bob Good befragt Rutgers-Präsident Jonathan Holloway am 23. Mai. (C-Span Standbild)

Der Kongress schult die akademische Welt in der Leugnung von Völkermord

Von Corinna Barnard

Speziell für Consortium News

„Glauben Sie, dass die israelische Regierung Völkermord begeht?

Mit dieser Frage konfrontierte der Republikaner Bob Good aus Virginia letzte Woche in einer Anhörung des US-Repräsentantenhauses Jonathan Holloway, den Präsidenten von Rutgers, der staatlichen Universität von New Jersey.

Holloway, ein Gelehrter für afroamerikanische Geschichte, der die Leiter der Verwaltungspositionen an Spitzenuniversitäten stetig hinaufgeklettert ist, sah fassungslos aus.

„Ähm Sir, ich habe … keine Meinung zu Israels ähm … in Bezug auf diesen Satz.“

Gut: „Sie haben keine Meinung dazu, ob Israels Regierung völkermörderisch ist?“

Holloway: „Äh, nein, Sir, ich denke, Israel hat ein Recht zu existieren und sich selbst zu schützen.“

Good: „Glauben Sie, dass Israels Regierung völkermörderisch ist?“

Holloway: „Ich denke, Israel hat ein Recht zu existieren und sich selbst zu schützen, Sir.“

Good: „Aber Sie werden nicht sagen, dass Israels Regierung nicht völkermordend ist. Können Sie das nicht sagen?“

Holloway hielt sich an sein Drehbuch: „Sir, ich glaube an das Recht der Regierung…“

Gut, unterbricht ihn: „Sie können nicht so überrascht sein von dem Thema der heutigen Diskussion und Sie können nicht sagen, dass Israels Regierung nicht völkermordend ist. Das ist interessant.“

Good hat nicht ganz unrecht.

Es ist schwer zu glauben, dass Holloway oder irgendjemand, der das Weltgeschehen auch nur im Geringsten verfolgt, sich nicht eine Meinung darüber gebildet hat, ob die israelische Regierung einen Völkermord begeht.

Während Good versuchte, Holloway ein „Nein“ abzuringen, hätte die korrekte Antwort für einen Universitätspräsidenten als Vertreter des Wissensbereichs zweifellos „Ja“ gelautet.

Holloway, Mitte, mit dem US-Abgeordneten Tom Kean Jr. aus New Jersey im Februar 2022. (Büro des Kongressabgeordneten Tom Kean, Wikimedia Commons, Public domain)

Die Definition von Völkermord in der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948 beinhaltet:

„Die vorsätzliche Zufügung von Lebensbedingungen, die darauf abzielen, die physische Zerstörung einer Gruppe ganz oder teilweise herbeizuführen“.

Niemand wird bestreiten können, dass diese Definition erfüllt ist.

In den Medien häufen sich die Beweise: Presseberichte, Bilder und Clips in den sozialen Medien, die zeigen, wie Palästinenser unter einer Vielzahl von Grausamkeiten leiden. Beim Durchblättern dieser Bilder wird man Zeuge einer detaillierten Höllenlandschaft menschlichen Leids.

Diese erschreckend anschaulichen Schilderungen sind für internationale Juristen, die unter extremem geopolitischem Druck stehen, möglicherweise kein ausreichender Beweis. Das Gericht wird zusätzliche Beweise verlangen. Aber die Laien in der Öffentlichkeit sollten keinen Zweifel an Israels alarmierenden Verstößen gegen alle möglichen Menschenrechte haben.

Zusätzlich zu den Beweisen in den Medien gibt es auch eine Reihe von Expertenmeinungen. Bereits am 16. Oktober 2023 bezeichnete der israelische Historiker und Völkermordforscher Raz Segal das, was Israel in Gaza tut, als „Lehrbuchfall von Völkermord“.



Im Januar beantragte Südafrika beim Internationalen Gerichtshof eine „vorläufige Maßnahme“, die Israel die sofortige Beendigung seiner Militäroperation auf der Grundlage der sich häufenden Beweise für einen Völkermord auferlegt.

Am. Am 26. Januar stellte der Internationale Gerichtshof (IGH) „plausible“ Beweise dafür fest, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern begeht.

Im März veröffentlichte Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten, einen Bericht mit dem Titel „Anatomie eines Völkermords“, in dem sie „vernünftige Gründe für die Annahme“ fand, „dass der Schwellenwert für die Begehung eines Völkermords durch Israel erreicht ist“.

Am 20. Mai erklärte der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, er beantrage einen Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie gegen Führer der Hamas wegen des Verdachts, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben.

Das AIPAC-freundliche Team, das den Ausschuss für Bildung und Arbeitskräfte des US-Repräsentantenhauses leitet, scheint dies alles nicht zu kümmern. Es setzt seinen eifrigen Beitrag zur Bekämpfung von Campus-Demonstrationen in Solidarität mit Gaza fort, um „antisemitisches College-Chaos zu stoppen“, wie es die Anhörung des gesamten Ausschusses am 23. Mai teilweise bezeichnete.

Nach dem Vorstoß des IStGH-Anklägers wurde die Anhörung auch zu einer Gelegenheit, Zeugen zionistische Loyalitätsschwüre abzuringen.

Der Ausschuss veröffentlichte die folgende Zusammenfassung der etwa dreistündigen Sitzung, die er als „Rutgers, UCLA, and Northwestern Edition“ betitelte:

„Zum dritten Mal in diesem Kongress hielt der Ausschuss eine Anhörung mit Universitätspräsidenten ab, um gegen den allgegenwärtigen Antisemitismus auf dem College-Campus vorzugehen. Zu den Zeugen gehörten Michael Schill, Präsident der Northwestern University, Dr. Jonathan Holloway, Präsident der Rutgers University, und Dr. Gene Block, Rektor der UCLA.“

Jeder dieser Universitätsleiter wurde vorgeladen, weil er es auf die eine oder andere Weise versäumt hatte, Studentenlager in Solidarität mit Gaza angemessen zu bestrafen, zu überwachen und zu unterdrücken.

Holloway war sogar so weit gegangen, eine Vereinbarung mit dem Lager in Rutgers zu treffen, was er als „Aufrechterhaltung einer sicheren und kontrollierten Umgebung“ verteidigte. Die Studenten hatten 10 Forderungen. Holloway lehnte die beiden wichtigsten davon ab:

Nr. 1 – dass die Schule sich von Israel trennt und die Mittel in Newark und die lokale Gemeinschaft reinvestiert und;

Nr. 2 – Rutgers soll seine Beziehungen zur Universität Tel Aviv beenden.

Die von Holloway erzielte Vereinbarung enthielt jedoch acht Zugeständnisse, darunter die Einrichtung eines arabischen Kulturzentrums in Rutgers und die „Einstellung von Verwaltungskräften und Lehrkräften mit kultureller Kompetenz und Kenntnissen der palästinensischen Gemeinschaften“.

Für dieses Vergehen wurde Holloway vor den Kongress zitiert, wo sie sich dem Zorn der Abgeordneten Virginia Foxx aus North Carolina, Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Arbeit, stellen musste.

„Dr. Holloway, Sie haben acht von zehn Forderungen des Lagers akzeptiert, einschließlich eines ungeheuerlichen Amnestieabkommens für Rutgers-Studenten und -Fakultäten, die an dem Lager beteiligt waren“, schimpfte Foxx zu Beginn der Anhörung. „Ich würde gerne wissen, was für eine Botschaft Sie damit an Ihre jüdischen Studenten senden“.

Holloway und die anderen Zeugen waren übrigens rechtlich nicht gezwungen, an diesen Anhörungen teilzunehmen, aber Berichten zufolge empfehlen Anwälte der Universitätsleitung, lieber zu erscheinen, als eine mögliche Vorladung zu riskieren. Eine solche Möglichkeit erinnert mit Schrecken an das Jahr 1947, als Leute aus der Filmbranche auf dem Höhepunkt der Roten Angst vom House Committee on Un-American Activities vorgeladen wurden und schließlich zu Gefängnisstrafen verurteilt und auf die schwarze Liste gesetzt wurden. Damals lautete die Frage: „Sind Sie jetzt oder waren Sie jemals Mitglied der Kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten?“ Heute ist es die Frage, die Good Holloway gestellt hat.

Unter dem ständigen Strom von Anfeindungen während des Verfahrens beschloss Holloway offenbar irgendwann, dass es besser sei, zu wechseln als zu kämpfen.

„Glauben Sie, dass Israel ein völkermordender Staat ist?

Diesmal, kurz vor Ablauf der dreistündigen Redezeit, kam die Frage von Eric Burlison, einem Republikaner aus Missouri. Er stellte die Frage – wie einen Läusetest – allen drei Universitätsleitern, die wie Enten am Tisch vor ihm aufgereiht waren. („Denn das ist die Propaganda“, fügte Burlison hinzu, um seinen Standpunkt in dieser Angelegenheit deutlich zu machen.)

Einer nach dem anderen, zuerst Schill von Northwestern, dann Holloway von Rutgers und dann Block von der UCLA, antworteten alle mit „Nein“.

Holloway, dessen Antwort mit sehr leiser Stimme kam, hat bewiesen, dass er mit dem Wind schwimmen kann, wie er 2017 in einem Rückblick zeigte, in dem er darlegte, warum er sich den Bemühungen von Studenten in Yale widersetzte, einen Wohnkomplex umzubenennen, der nach John C. Calhoun benannt war, einem überzeugten weißen Rassisten aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg. Nachdem die Universität beschlossen hatte, das College umzubenennen, stimmte er zu und schrieb:

„Nach so vielen Jahren, in denen ich den zunehmend unbequemen Standpunkt vertrat, dass der Name des Colleges nicht geändert werden sollte, bin ich sicher, dass die Körperschaft die richtige Entscheidung getroffen hat. Außerdem applaudiere ich Präsident Salovey dafür, dass er die Entscheidung vom letzten April mit Bedacht und Geduld überdacht hat.“

Definition von Völkermord

Standbild aus einem UN-Filmstreifen über die Völkermordkonvention von 1948, ca. 1949. (U.N. Photo)

In der aktuellen Fassung der Genfer Konvention wird der Begriff Völkermord wie folgt definiert

„bezeichnet jede der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten:

Die Tötung von Mitgliedern der Gruppe;

Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden bei Mitgliedern der Gruppe;

der Gruppe vorsätzlich Lebensbedingungen auferlegen, die auf ihre vollständige oder teilweise physische Vernichtung abzielen;

Verhängung von Maßnahmen, die darauf abzielen, Geburten innerhalb der Gruppe zu verhindern;

Zwangsweise Verbringung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe“.

Es ist zu beachten, dass die Konvention nicht besagt, dass alle fünf dieser Handlungen erfüllt sein müssen. Es heißt, dass „jede“ dieser Handlungen „in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören“.

Für Menschen, die nur darüber nachdenken und sich eine Meinung bilden – wie Universitätspräsidenten, nicht aber internationale Rechtsgelehrte – sollten die Beweise für alle diese Bedingungen reichlich vorhanden sein.

Als Beispiel dafür, was für jede einzelne Voraussetzung gesagt werden kann, betrachten Sie Nr. 1 – „Tötung von Mitgliedern der Gruppe … mit der Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören“.

Israel hat ausländische Journalisten weitgehend daran gehindert, über seine Angriffe auf den Gazastreifen zu berichten. Mehr als 100 palästinensische Journalisten wurden seit Beginn des Angriffs am 7. Oktober 2023 getötet, so die Organisation Reporter ohne Grenzen, die gerade eine Klage beim Internationalen Strafgerichtshof eingereicht hat „wegen angeblicher Kriegsverbrechen der israelischen Armee gegen mindestens neun palästinensische Reporter seit dem 15. Dezember“.

Der Mangel an Reportern, die bei der Beurteilung der zivilen Opfer helfen sollen, hat zu einem chronischen, schaurigen Geplänkel um die Zahl der zivilen Todesopfer beigetragen.

Die jüngste Runde kam Anfang Mai, nachdem die UNO den Anteil von Frauen und Kindern an den zivilen Todesopfern nach unten korrigiert hatte – von 69 Prozent auf 57 Prozent.

„Man könnte sich fragen, ob die UNO etwa 6.700 Kinder aus dem Gazastreifen und 4.500 Frauen aus dem Gazastreifen von den Toten auferweckt hat“, beschwerte sich Graeme Wood, Mitarbeiter von The Atlantic, in seinem Artikel „The UN’s Gaza Statistics Make No Sense“ über die Korrektur. Er fuhr fort:

„OCHA hat seit Beginn des Gaza-Krieges eine fortlaufende Zählung der Toten vorgelegt, die derzeit bei 34.844 liegt. Diese Zahl wurde von der Hamas erstellt und wird anscheinend von den Israelis akzeptiert, plus/minus ein paar Tausend.“

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHR) begründete die Revision damit, dass es nun die Daten des Gesundheitsministeriums verwendet – weil es über mehr Identifizierungsunterlagen verfügt – und nicht mehr die des staatlichen Medienbüros, seiner früheren Quelle.

Sowohl das Gesundheitsministerium als auch das Medienbüro werden von der Hamas geführt, die das besetzte Gebiet seit Juni 2007 verwaltet.

Autoren wie Wood weisen vorsichtig auf die Verbindung der Hamas zu den Opferzahlen im Gazastreifen hin, vermutlich als Risiko für eine Verzerrung. Doch wenn die Hamas ein Interesse daran hat, die Zahlen zu beeinflussen, ist nicht klar, auf welche Weise.

Ralph Nader zum Beispiel glaubt, dass die Hamas die Zahl der zivilen Todesopfer eher niedrig ansetzen will als umgekehrt. „Die Hamas hält die Zahlen niedrig, um nicht von ihren eigenen Leuten beschuldigt zu werden, sie nicht zu schützen und keine Schutzräume zu bauen“, schrieb er Anfang März und fügte hinzu:

„Aus den Berichten der Menschen vor Ort, den Videos und Fotos der tödlichen Vorfälle und den daraus resultierenden Todesfällen durch das Blockieren oder Zerstören von lebenswichtigen Gegenständen ergibt sich nach meiner Einschätzung eine wahrscheinlichere Schätzung: Mindestens 200.000 Palästinenser müssen inzwischen umgekommen sein, und die Zahl steigt stündlich.“

Selbst unter den derzeitigen Beschränkungen bei der Erstellung von Tabellen ist die von Woods genannte Zahl von fast 35.000 erschreckend. Das Gleiche gilt für die Zahl von 16.000, die Netanjahu – gegen den der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs einen Haftbefehl beantragt hat – kürzlich in einem Podcast nannte.

Mit all diesen Tötungen gibt es auch reichlich Beweise – für die Zwecke der Feststellung von Völkermord – für die „Absicht, … die Gruppe … ganz oder teilweise zu zerstören“.

Diese Absicht wurde von zahlreichen israelischen Führern dreist verkündet – vom Premierminister, dem Präsidenten, dem Kulturminister, mehreren Militärkommandeuren, dem Landwirtschaftsminister, dem Finanzminister und vielen anderen; bis hin zu einem „Video von Soldaten, die skandieren, dass es ‚keine unbeteiligten Bürger‘ in Gaza gibt und dass sie ‚die Saat von Amalek auslöschen‘ werden.“ All dies ist im Antrag Südafrikas an den Weltgerichtshof zusammengefasst, der auf Seite 60 beginnt.

Die Ausschussregeln

Nichtsdestotrotz hat der Ausschuss für Bildung und Arbeit des Repräsentantenhauses drei „Nein“-Antworten von regierenden Mitgliedern der akademischen Elite der USA erhalten.

Sie folgen damit dem Beispiel des Oberbefehlshabers der Vereinigten Staaten.

Am 20. Mai gab das Weiße Haus eine knappe Erklärung ab, in der es den Antrag des Internationalen Strafgerichtshofs auf Erlass eines Haftbefehls gegen die israelische Führung als „empörend“ bezeichnete.

Später am selben Tag, bei einer Veranstaltung zur Feier des jüdischen Erbes, verteidigte US-Präsident Joe Biden Israel weiter.

„Aber lassen Sie mich deutlich sein. Im Gegensatz zu den Anschuldigungen, die der Internationale Gerichtshof gegen Israel erhoben hat, handelt es sich nicht um Völkermord. Wir weisen das zurück. (Beifall.) Und wir werden immer an der Seite Israels stehen, wenn seine Sicherheit bedroht ist.“

Solche Aussagen können den Mantel der politischen Gunst, den Washington um Israels Begehung zügelloser Kriegsverbrechen geschweißt hat, nur weiter verhärten.

Am Tag nach den Anhörungen, am 24. Mai, wies der Internationale Gerichtshof Israel an, seine Angriffe auf Rafah „sofort“ einzustellen, um einen Völkermord zu verhindern.

Doch die Angriffe gehen weiter, zusammen mit zunehmenden Verurteilungen und Protesten gegen Israel und weiteren Berichten über menschliche Qualen.

Für den Moment ist der Ausschuss mit sich selbst zufrieden. „Drei Anhörungen und sieben College-Präsidenten später“, krähte es auf Twitter/X, „@EdWorkforceCmte’s antisemitism investigation will not stop until there is accountability“.

Doch angesichts der sich häufenden Beweise, dass Israel Völkermord begeht, ist die Taktik, von den Universitätsleitern Dementis zu verlangen, für alle Beteiligten gefährlich, da sie ein hohes Maß an Mitschuld darstellt.

Holloway hat während des Vorfalls in Yale, bei dem es um die Umbenennung des Calhoun College ging, seine Fähigkeit als Wetterfahne bewiesen. Aber die Richtung der Winde außerhalb der isolierten Kongresskammer war unmöglich zu erkennen. Im Januar warnte das Center for Constitutional Rights, die Regierung Biden mache sich „mitschuldig an einem möglichen Völkermord an den Palästinensern in den besetzten Gebieten“.

Die gleiche Warnung könnte auf das Team, das diese Anhörungen leitet, und die Zeugen, die vor ihm erscheinen und sich selbst zu Protokoll geben, ausgedehnt werden.

Corinna Barnard, stellvertretende Redakteurin von Consortium News, war früher in der Redaktion von Women’s eNews, The Wall Street Journal und Dow Jones Newswires tätig. Zu Beginn ihrer Karriere war sie leitende Redakteurin der Zeitschrift Nuclear Times, die in den 1980er Jahren über die Anti-Atomkriegsbewegung berichtete.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …