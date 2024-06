People’s Conference for Palestine reinvigorates the united front for Palestine This conference, which was put together by the convening organizations in only three months-while still doing work in their own locales-is a testament to the seriousness of Palestine organizing in this new post-October 7th period.

Die Volkskonferenz für Palästina stärkt die Einheitsfront für Palästina

Von Hanna Eid

Quelle: Al Mayadeen Englisch

1. Juni 2024

Diese Konferenz, die von den einberufenden Organisationen in nur drei Monaten organisiert wurde – während sie noch in ihren eigenen Orten Beiträge leisteten – ist ein Beweis für die Ernsthaftigkeit der palästinensischen Organisierung in dieser neuen Zeit nach dem 7. Oktober.

Mit über 3.400 angemeldeten Teilnehmern und einer Atmosphäre des Widerstands, der Kunst, der Musik, der politischen Analyse und der Solidarität wurde die People’s Conference for Palestine am Freitag, den 24. Mai, eröffnet. Vor 5 Jahren wäre eine solche Konferenz noch undenkbar gewesen – selbst im Herzen der arabisch-amerikanischen Stadt Detroit, wo sie stattfand.

Die Ereignisse des 7. Oktober und der langwierige Volkskrieg, der von der Achse des Widerstands gegen den Zionismus geführt wird, haben diese Konferenz möglich gemacht. Ohne den edlen Widerstand in Westasien wäre die Studentenbewegung in Nordamerika und Europa nicht in Gang gekommen. Redner Raja Abdelhaq sagte, dass es dem Widerstand zu verdanken sei, dass 18- und 19-jährige Studenten im Westen die Isolation Palästinas durchbrechen und zeigen, dass es in unserem Kampf nicht nur um die Beendigung der Besatzung geht, sondern um den Imperialismus überall.

Der Moderator der Konferenz und Mitglied der Palästinensischen Jugendbewegung (PYM), Mohammed Nabulsi, wies darauf hin, dass wir außerhalb Palästinas eine Front von vielen im Krieg gegen den Zionismus sind, nicht die einzige. Dies wurde von einer anderen Rednerin, Tara Alami vom Palestine Feminist Collective, bestätigt, die sagte: „Die palästinensische Revolution selbst ist ein kollektiver und vernetzter Kampf… wir achten darauf, dass wir zum Beispiel Frauen nicht auf einen Sektor des Kampfes beschränken, weg von den Arbeitern oder umgekehrt“. Diese Konferenz hat mit dem ideologischen Irrtum des Nihilismus und Defätismus gebrochen, der von bestimmten politischen Akteuren im Westen verbreitet wird.

Die Teilnehmer kamen aus der ganzen Welt – aus Palästina, Südafrika, Puerto Rico, Kanada sowie aus ganz Europa und Asien. Die Bewegung für die Befreiung Palästinas ist notwendigerweise eine transnationale Bewegung, weil alle Widersprüche des kapitalistisch-imperialistischen Weltsystems in Palästina präsent sind. Die Hauptrednerin erschütterte die Menge und rührte viele mit ihrer Geschichte und ihrer Rede zu Tränen. Diese Rednerin war keine andere als Sanaa Daqqa [Ehefrau des Märtyrers Walid Daqqa], die große Strapazen auf sich nahm, um ein Visum zu erhalten und in den USA sprechen zu können; sie kam direkt vom Flughafen, um ihre Rede zu halten. Sie brachte Milad mit, das Wunderkind von ihr und Walid, das selbst ein Symbol für Sumud (Widerstandskraft) und Revolution ist. Unmittelbar danach gab es einen Vortrag über revolutionären Optimismus, in dem die psychologischen Beiträge von Franz Fanon mit Geschichten aus dem Leben von Basel Al-Araj verschmolzen wurden, um die Menge zu weiteren Aktionen anzuregen und das Realistischste zu tun, was wir in diesem Moment tun können: die Befreiung zu fordern und sich die Befreiung als ein „wenn“ und nicht als ein „wenn“ vorzustellen.

Die gesamte Botschaft der Konferenz lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Der Hauptwiderspruch in unserer Bewegung ist der Konflikt zwischen unserem Widerstand und der zionistisch-imperialistischen Allianz. Wir dürfen nicht zulassen, dass Fitnah (Zwietracht) und Sektierertum – sekundäre Widersprüche – unseren Kurs bestimmen. Wir müssen in unserem Kampf gegen Zionismus und Imperialismus unerschütterlich und fest bleiben. Die Rednerin Myriam Abu Samra erklärte, dies sei eine historische Konferenz, gerade weil die Jugend und alle Organisatoren „die Zersplitterung, die unserem Volk in der Zeit nach Oslo aufgezwungen wurde, überwinden… was wir heute erleben, ist, dass die neue Generation ihre Rolle und ihr Engagement für die nationale Sache bekräftigt… über alle geographischen Grenzen hinweg“.

Eine der unglaublichsten Facetten der Konferenz war, dass ich drei Tage lang das Gefühl hatte, dass das System der Zersplitterung, das von der Nakba bis nach Oslo reicht, völlig zerschlagen wurde, und dies wurde in zweierlei Hinsicht bestätigt. Erstens: Die Fähigkeit der Konferenzorganisatoren, Sanaa und Milad Daqqa persönlich zur Konferenz zu bringen, nachdem vielen anderen Rednern das Visum verweigert oder sie am Zoll verhört worden waren, war wirklich atemberaubend. Als Sanaa sprach, weinten viele im Saal und nahmen sich gegenseitig in den Arm, während sie gleichzeitig aufmerksam den Lehren lauschten, die sie uns vom Märtyrer Walid und der gesamten Gefangenenbewegung vermittelte.

Zweitens sprach der palästinensische Autor und PFLP-Mitglied Dr. Wissam Rafeedie zweimal per Videoschaltung auf der Konferenz. Rafeedie äußerte sich zu den bevorstehenden Aufgaben des Widerstands in Palästina und bekräftigte, dass Hamas und PIJ im historischen Sinne keine Fehlentwicklungen in der Bewegung für die palästinensische Befreiung darstellen, sondern vielmehr Bestandteile des nationalistischen Kampfes sind, die den Willen des palästinensischen Volkes repräsentieren. Dr. Rafeedie teilte auch seine Sicht und die der Palästinenser innerhalb Palästinas über die laufende Bewegung in Europa, Asien und Nordamerika mit. Die Möglichkeit, ein Feedback aus dem Inneren Palästinas zu erhalten, war für alle anwesenden Organisatoren von großer Bedeutung. Rafeedie bekräftigte, dass es sich um einen Kampf mit mehreren Fronten handelt, wobei er sich auch darüber im Klaren war, dass der Widerstand in Palästina an der Spitze steht, während der Kampf außerhalb Palästinas aufgrund der geografischen Lage Grenzen hat.

Die PYM reagierte klar und deutlich, indem sie am Ende der Konferenz einen gezielten Boykott von Maersk ankündigte, der Reederei, die für einen Großteil der Waffenlieferungen an die zionistische Kolonie verantwortlich ist. Neben dem Widerstand und dem Boykott war die Bedeutung der Studentenbewegung ein wichtiger Schwerpunkt der Konferenz.

Viele Mitglieder der General Union of Palestine Students (GUPS) waren anwesend und machten auf den langwierigen und generationenübergreifenden Kampf für Palästina aufmerksam. Die Mitglieder der GUPS wurden mit stehenden Ovationen geehrt, während sie ihre Ratschläge und ihr Feedback mit der neuen Generation von PYM- und SJP-Mitgliedern teilten.

In einem Vortrag über die studentische Intifada sprachen Redner von der Universität Warwick, der Universität Birzeit und der Universität Bologna über die unterschiedlichen Bedingungen der Bewegung an ihren verschiedenen Fronten. Die italienischen Studenten standen mit ihren Gemeinden und den Gewerkschaften in Verbindung und führten einen gemeinsamen Kampf. Als die italienische Hafenarbeitergewerkschaft ihren Streik beendete und eine Lohnerhöhung durchsetzte, forderte sie auch, dass die Weigerung, israelische Schiffe im Hafen zu akzeptieren, Teil des neuen Vertrags sein sollte. Die Studentin aus Birzeit sprach über die Situation auf dem dortigen Campus, die durch die Unterdrückung seitens der kompradorischen PA und der Besatzungstruppen gekennzeichnet ist. Trotzdem haben sie die Märtyrer-Universität für Gaza gegründet, mit kostenlosen Vorlesungen, Diskussionsgruppen und anderen kostenlosen Veranstaltungen. Sie betonte, dass ihre Bewegung trotz der Unterdrückung, des Märtyrertums und der Verhaftungen von Studenten weiterhin dem Ruf nach Gaza folgt. Am Ende der Konferenz legten Studenten der SOAS in London das Finanzbüro lahm und forderten ein Divestment.

Während der dreitägigen Konferenz sammelten die Teilnehmer über 200.000 Dollar für Gaza; der gesamte Erlös geht an die Middle East Children’s Alliance. Den Organisatoren zufolge ist dies eine kalkulierte, politische Entscheidung. Der gesamte Erlös aus den Anmeldungen wird gespendet, und so wird eine weitere Front der Unterstützung aus dem Exil für Palästina eröffnet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Konferenz denjenigen, die sich bereits für Palästina einsetzen, einen moralischen Auftrieb gegeben hat und es den Teilnehmern ermöglicht hat, in ihre Heimat zurückzukehren und das Wissen und die Strategien, die sie gelernt haben, weiterzugeben, um die Wirksamkeit der bereits geleisteten Beiträge weiter zu erhöhen.

Die Tatsache, dass diese Konferenz von den einberufenden Organisationen in nur drei Monaten organisiert wurde – während sie noch in ihren eigenen Orten Beiträge leisteten – ist ein Beweis für die Ernsthaftigkeit der Palästina-Organisation in dieser neuen Zeit nach dem 7. Oktober.

In Anlehnung an die grenadischen Revolutionäre: Vorwärts immer, rückwärts nie!

