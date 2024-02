The context for October 7 is apartheid, not the Holocaust The Israel lobby is attempting to indoctrinate Americans that the context for the October 7 attack is the Holocaust. This is a misrepresentation. The Palestinians had nothing to do with the Holocaust.

Palästinensische Kinder gehen am 6. Juli 2009 neben der israelischen Apartheidmauer im Flüchtlingslager Aida in der Stadt Bethlehem im Westjordanland spazieren. (Foto: Najeh Hashlamoun/APA Images)

Die Israel-Lobby versucht, die Amerikaner zu indoktrinieren, dass der Kontext des Anschlags vom 7. Oktober der Holocaust ist. Dies ist eine falsche Darstellung. Die Palästinenser hatten nichts mit dem Holocaust zu tun.

Der Kontext für den 7. Oktober ist die Apartheid, nicht der Holocaust

Von Philip Weiss

21. Februar 2024

Americans for Peace Now hat einen guten Artikel über die Psychologie der beiden Völker veröffentlicht, in dem erklärt wird, dass sowohl Palästinenser als auch israelische Juden traumatisiert sind und die Gewalt der letzten vier Monate nur im Zusammenhang mit historischem Leid betrachten können und tatsächlich das Bedürfnis verspüren, ihre Kränkungen zu rächen. Für die Palästinenser erinnern die israelischen Angriffe an die Nakba. Für die israelischen Juden ist der Kontext der Holocaust – die Zahl der am 7. Oktober getöteten Juden war die größte seit dieser schrecklichen Zeit in der jüdischen Geschichte.

Ich stimme weitgehend mit Ori Nirs Beschreibung der Traumata überein, aber ein Teil seiner Argumentation muss in Frage gestellt werden. Denn es ist der Schlüssel zur Unterstützung Israels durch die Israel-Lobby und zur Solidarität, die die amerikanisch-jüdische Gemeinschaft Israel in seinem mörderischen Wüten entgegenbringt. Die Lobby versucht, die Amerikaner zu indoktrinieren, dass der einzige Rahmen für den Krieg der Angriff vom 7. Oktober ist, und der Kontext für diesen Angriff ist der Holocaust, die Zeit des antisemitischen Völkermords in Europa. Israelische Führer und amerikanische Befürworter behaupten regelmäßig, dass die Zahl der Juden, die an einem Tag im Oktober letzten Jahres starben, die höchste seit den 1940er Jahren sei.

Dies ist eine schwerwiegende Fehldarstellung. Die Palästinenser hatten nichts mit dem Holocaust zu tun. Der Kontext für die Gräueltaten des 7. Oktober ist die Verfolgung der Palästinenser seit mehr als 75 Jahren – ethnische Säuberung und Apartheid. Aus diesem Grund hat sich die Hamas erhoben, mit offensichtlich breiter Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung.

Natürlich ist die Reaktion auf ein Trauma nicht unbedingt rational: Viele Juden mögen glauben, dass die Trauer über den Holocaust der Hintergrund für den 7. Oktober ist. Dieser Glaube ist sogar verständlich angesichts des überwältigenden Gewichts des Holocaust: die industrialisierte Ermordung eines Drittels der jüdischen Bevölkerung der Welt, die Zerstörung der großen Zivilisation von Warschau und Berlin und Wilna und Lemberg und Kiew. So ist es zum Beispiel verständlich, dass meine Mutter sagt, sie habe erst versucht, die jüdische Welt wieder aufzubauen, als sie sechs Kinder hatte. Der Holocaust ist die einzige historische Brille, die es für die Juden ihrer Generation gibt.

Aber es ist ein großer Fehler, auch intellektuell und spirituell, die palästinensische Gewalt in diesem Kontext zu sehen. Die Palästinenser haben sehr gute Gründe für ihre gewalttätige Reaktion auf Israel. Jedes Volk mit seiner Geschichte würde das tun. Die Zionisten haben sich ihr Land genommen, 80 Prozent davon, und jeden Tag werden es mehr. Die Eltern und Großeltern dieser Zionisten haben die Palästinenser während der Nakba ethnisch gesäubert, um eine „starke jüdische Mehrheit“ in Israel aufzubauen – und sie haben nie in irgendeiner Weise Rechenschaft darüber abgelegt, geschweige denn die Palästinenser für ihr gestohlenes Eigentum entschädigt, wie es Deutschland getan hat. Nir sagt, dass die Palästinenser in einem Trauma aus den 1940er Jahren leben, aber dieses Trauma wurde seither ständig aufgefrischt. Die Zionisten haben die Palästinenser in Kantone und Ghettos in dem ihnen verbliebenen Land gepfercht, einschließlich des Gefängnisses von Gaza, und als die Palästinenser sich gegen diese Demütigungen wehrten, haben die Zionisten wiederholt ganze palästinensische Familien mit völliger Selbstgerechtigkeit massakriert.

Diese Zustände veranlassen führende Menschenrechtsgruppen und Menschen mit Gewissen seit mehreren Jahren zu der Feststellung, dass in Israel und Palästina Apartheid herrscht. Zu diesen Stimmen gehören Human Rights Watch und Amnesty International sowie Jimmy Carter und der verstorbene Desmond Tutu – aber nicht die liberalen Zionisten. Nein, liberale Zionisten stehen an den Viehgittern des Checkpoint 300 in Bethlehem, durch die lange Schlangen von Palästinensern – und nicht von ihren jüdischen Nachbarn – ziehen, um jenseits der Grünen Linie zur Arbeit zu gehen, und sagen: „Nun, eines Tages wird es eine Zwei-Staaten-Lösung geben.“

Amerikanische Zionisten sind blind für eine Verfolgung von historischem Ausmaß. Schriftsteller haben sie mit der Sklaverei und Jim Crow verglichen und die jüdische Herrschaft mit Kolonialismus und weißer Vorherrschaft gleichgesetzt. Aber wie auch immer man es nennen mag, diese Art der Behandlung hat in der Vergangenheit immer zu Gewalt geführt. Wer glaubt, dass die Palästinenser solche Bedingungen einfach so hinnehmen, hat nur deshalb Recht, weil die Palästinenser unter ihrer Unterwerfung größtenteils enorme Zurückhaltung gezeigt haben. Doch am 7. Oktober haben einige Palästinenser keine Zurückhaltung gezeigt. Der Gedanke an einen bewaffneten Aufstand ist in der palästinensischen Gesellschaft inzwischen sehr populär, und der dezentrale Widerstand im Westjordanland eskaliert.

Es ist ein schrecklicher Fehler, diese Gewalt als etwas anderes zu bezeichnen als das, was sie ist – eine Reaktion auf brutale Unterdrückung. Zweifellos hat Nir recht, und es gibt Traumata auf beiden Seiten, Hass auf beiden Seiten und Entmenschlichung (was einen Ein-Staat-Kumbaya-Typ wie mich zur Verzweiflung bringt).

Aber das historische Trauma der Palästinenser ist insofern „richtig“, als die Zionisten sie vor 75 Jahren ethnisch säuberten und die Zionisten sie heute wieder ethnisch säubern, wobei die Weltmächte dies in beiden Fällen zulassen. Das jüdische Trauma ist real, aber der Holocaust-Kontext für die Ereignisse in Israel ist zutiefst unzutreffend.

