Demonstranten demonstrieren für einen Waffenstillstand im Gazastreifen vor einer Gewerkschaftshalle der United Auto Workers während eines Besuchs von US-Präsident Joe Biden in Warren, Michigan, am 1. Februar 2024 (Rebecca Cook/Reuters)

Jenseits von „Genozid Joe“: In diesem Wahljahr stehen die muslimisch-amerikanischen Wähler am Scheideweg

Von Nazia Kazi

21. Februar 2024

Das Problem liegt nicht bei den Demokraten oder den Republikanern, sondern beim amerikanischen Imperium selbst, das uns alle vier Jahre auffordert, in einem einseitigen Spiel eine Seite zu wählen – zu wählen, als ob unser Leben davon abhinge

Im November werden die muslimischen Amerikaner einen koordinierten Einfluss auf die Präsidentschaftswahlen ausüben. Mit der Kampagne #AbandonBiden, die sich gegen Präsident Joe Bidens leichtfertige Unterstützung des israelischen Angriffs auf Gaza richtet, stehen muslimische und arabisch-amerikanische Wähler an einem Scheideweg.

Wenn Biden nicht alle Finanzmittel für Israel streicht und sich für ein vollständiges Kriegsverbrechertribunal für israelische Beamte einsetzt, kann er nichts tun, um diese Wählerschaft zurückzugewinnen, insbesondere im Schlüsselstaat Michigan.

Biden wird bei jedem öffentlichen Auftritt ausgepfiffen und ausgebuht. Demonstranten haben vor dem Haus von Außenminister Antony Blinken gezeltet, und die Kongressabgeordnete Nancy Pelosi wurde von Codepink-Antikriegsaktivisten zu ihren Äußerungen befragt, in denen sie Waffenstillstandsdemonstranten mit Putin-Apologeten gleichsetzte.

Der Bildungsbeauftragte Tariq Habash trat aus Protest von seinem Posten im Weißen Haus zurück, und einige arabische Führer lehnten ein Treffen mit Bidens Team bei seinem jüngsten Besuch in Michigan ab.

Die Verachtung ist gegenseitig. Frauen im Hidschab wurde der Zutritt zu einer „Get out the Vote“-Veranstaltung mit Kamala Harris verweigert, obwohl sie als Teilnehmerinnen zugelassen waren. Die Veranstaltung erinnerte an ein „Zerwürfnis“ im Jahr 2008, als sichtbar muslimische Frauen bei einer Obama-Kundgebung aus dem Kamerabild entfernt wurden.

Muslimische Amerikaner stehen am Scheideweg: Sie können entweder Biden als Person verurteilen und über Wahlalternativen innerhalb des Zweiparteiensystems nachdenken oder erkennen, dass die Lösung nicht in einem bestimmten gewählten Amtsträger liegt, sondern darin, die barbarischsten Realitäten des US-Imperiums zu bekämpfen.

Jenseits von Biden

„Genocide Joe“ ist ein Spitzname, den sich Biden seit dem 7. Oktober 2023 redlich verdient hat, aber er hätte genauso gut „Bombing Obama“ oder, sagen wir, „Treacherous Trump“ sein können.

Über Jahrzehnte hinweg hat die US-Präsidentschaft, unabhängig von der politischen Partei, der israelischen Lobbygruppe Aipac ein kuscheliges Bündnis angeboten und einem der schwersten Völkerrechtsverletzer der Welt einen Blankoscheck ausgestellt.

Wenn man die Kritik an Biden personalisiert, vergisst man, dass er nur ein verlängerter Arm des politischen Systems im Allgemeinen ist.

Wenn man die Kritik an Biden personalisiert, vergisst man, dass er nur ein verlängerter Arm des politischen Systems im Allgemeinen ist. Die Frage sollte nicht lauten: „Wie können wir Biden für seine Verbrechen in Gaza bestrafen?“, sondern vielmehr: „Wie können wir die imperialistischen Manöver der Vereinigten Staaten bekämpfen?“

In Philadelphia, einer weitgehend demokratischen Stadt, in der ich lebe, hat der Stadtrat im Oktober in einer Resolution einstimmig das Recht des Apartheidstaates Israel auf „Selbstverteidigung“ bekräftigt. Sie verurteilte die Hamas pauschal und wies die lautstarken Stimmen der Demonstranten vor dem Gebäude und die lautstarken Proteste der arabischen und jüdischen antizionistischen Stimmen im Plenarsaal zurück.

Bernie Sanders, einst der im arabischen Amerika geschätzte „Ammo Bernie“, nahm nach dem 7. Oktober eine ähnliche Position ein. Daher fällt seine jüngste Ablehnung der US-Finanzierung für Israel flach. Viele ehemalige Sanders-Anhänger sehen in seiner Opposition einen hohlen Versuch, abgestumpfte Demokraten wieder in die Umlaufbahn der Partei zu bringen, deren Zustimmungswerte sinken.

Andere Progressive wie Alexandria Ocasio-Cortez und Ro Khanna haben kleinlaut auf die aktuelle Gräueltat reagiert und zeigen uns, wie das amerikanische politische System alle seine Teilnehmer, selbst ehemalige Kritiker, zu eifrigen Imperialisten macht.

Man denke nur an die alten Fotos von Barack Obama beim Essen mit Edward Said und Rashid Khalidi.

Geschichte des muslimischen Wahlrechts

Im Jahr 2000 organisierten die muslimischen Amerikaner zum ersten Mal eine Blockabstimmung und einigten sich auf eine einheitliche politische Position. Dass George W. Bush die Stimmen der Muslime auf sich vereinigen konnte, mag nicht überraschen: Mit einem Wahlsieg von Gore und Liberman drohte die Fortsetzung der antimuslimischen Agenda der Clinton-Ära mit geheimen Beweisen und Profiling.

Doch Bush setzte unter dem Eindruck der Anschläge vom 11. September die neokonservative Agenda seines Vaters fort, die den globalen Süden durch eine Reihe von Putschen, Invasionen und verdeckten Operationen brutalisiert hatte. Kurz nachdem er im Jahr 2000 die Stimmen der Muslime gewonnen hatte, startete Bush einen grausamen islamfeindlichen Krieg gegen den Terror, setzte den USA Patriot Act in Kraft und führte ein brutales Programm von Inhaftierungen und Abschiebungen ein, dessen Hauptopfer muslimische Migranten aus der Arbeiterklasse waren.

Im Wahlkampf 2008 war Barack Obama ein Kandidat, der als Aktivist auftrat und ein neues, frisches Gesicht der „Hoffnung und des Wandels“ bot, das sich vor allem durch seine rassische Identität auszeichnete. Doch Amerikas erster schwarzer Präsident tat wenig, um die Bush-Jahre umzukehren. Obama weitete den Patriot Act aus, stürzte die libysche Regierung, stufte muslimische Zivilisten, die bei US-Angriffen getötet wurden, als „feindliche Kämpfer“ ein und erstellte eine Tötungsliste, die dem US-Präsidenten weitreichende Befugnisse bei außergerichtlichen Tötungen einräumte.

Diese Befugnisse wurden dann Trump überlassen, der mit einem offen islamfeindlichen Wahlprogramm (Einrichtung einer muslimischen Datenbank und Verhängung eines „Muslim-Banns“) antrat. Seine Kampagne gegen Außenministerin Hillary Clinton enthielt einige der gröbsten islamfeindlichen Sprüche auf beiden Seiten der Kluft.

Wie Marx bekanntlich sagte: „Die Geschichte wiederholt sich, erst als Tragödie, dann als Farce.“ Im Jahr 2020 wurden Wähler, die Bidens rechtsgerichtete, israelfreundliche und militaristische Haltung kritisierten, mit dem Hinweis erschlagen, dass eine Wiederwahl Trumps noch viel Schlimmeres bringen würde. Im Jahr 2024 ist „aber Trump“ erneut zu einem ohrenbetäubenden Schrei geworden – dieses Mal als Farce.

Trumps Kandidatur erscheint erneut als Geschenk für das Establishment der Demokratischen Partei und als nützlicher rhetorischer Knüppel für Kritiker und Andersdenkende. Während Biden eine drakonische einwanderungsfeindliche Grenzpolitik umsetzt und das Bündnis mit der Netanjahu-Regierung festigt, scheint zwischen ihm und einem republikanischen Gegenkandidaten nur wenig Abstand zu bestehen.

Die nächsten Präsidentschaftswahlen sind noch neun Monate entfernt. Wie Charlie Brown, der versucht, ein für alle Mal gegen den Fußball zu treten, bemühen sich die muslimisch-amerikanischen Wähler auch in diesem Wahlzyklus darum, es „richtig“ zu machen.

Die ausweglose Situation bei den Wahlen

Es war im Jahr 1956, als WEB DuBois sagte: „Es gibt nur eine böse Partei mit zwei Namen, und sie wird gewählt werden, trotz allem, was ich tun oder sagen kann.“

Die muslimischen Amerikaner werden Zeuge, wie die Schrecken des US-Imperiums durch Streaming auf unsere Geräte offengelegt werden. Dies hat das Potenzial, ein radikales Bewusstsein zu aktivieren, das die Hohlheit der bürgerlichen Teilhabe im Kern des Imperiums erkennt.

Im November werden viele Kandidaten wie Claudia de la Cruz und Karina Garcia wählen und dem Aufruf folgen, „sozialistisch zu wählen“, nachdem diese Kandidaten der dritten Partei sich in ihrer Arbeiterplattform für ein befreites Palästina ausgesprochen haben. Andere werden für Dr. Cornel West stimmen. In Ablehnung der Präsidentschaft Bidens werden einige vielleicht sogar für Trump stimmen.

Viele weitere werden der Präsidentschaftswahl fernbleiben oder „Waffenstillstand“ eintragen.

Es gibt kein geringeres Übel, wenn beide Seiten ethnische Säuberungen, den Bau einer Grenzmauer, den Ausbau der Polizeikräfte und die Kürzung der öffentlichen Ausgaben für den Wohnungsbau und die Gesundheitsversorgung befürworten.

Noch entscheidender ist, dass Andersdenkende eine andere Art von politischer Aktion durchführen, nämlich die direkte Aktion. Der Boykott von Starbucks und McDonalds, die Übernahme der Lobby der New York Times, die Zerschlagung des israelfreundlichen Investmentgiganten Vanguard und die Blockade von Waffenlieferungen an Israel stellen eine dramatische Alternative für politisch engagierte Amerikaner dar.

Da sich das Wahlsystem, das uns im Staatsbürgerkundeunterricht verkauft wurde, als Farce entpuppt, kann der politische Prunk des Wahlzyklus die demoralisierten Massen nicht mehr verführen. Es gibt kein kleineres Übel, wenn beide Seiten ethnische Säuberungen, den Bau einer Grenzmauer, den Ausbau der Polizeikräfte und die Kürzung der öffentlichen Ausgaben für den Wohnungsbau und die Gesundheitsversorgung befürworten.

„Wählen“, schrieb Howard Zinn, „ist einfach und von geringem Nutzen, aber es ist ein schlechter Ersatz für Demokratie.“

Das Problem sind nicht die Demokraten, die eine Geste der staatsbürgerlichen Integration und Vielfalt machen, während sie die schrecklichsten Verbrechen materiell unterstützen. Das Problem liegt auch nicht bei den Republikanern, deren marktwirtschaftliches Denken mit erschreckendem und offenem Rassismus einhergeht.

Das Problem ist das amerikanische Imperium selbst, das uns alle vier Jahre auffordert, in einem einseitigen Spiel eine Seite zu wählen – zu wählen, als ob unser Leben davon abhinge.

Nazia Kazi ist außerordentliche Professorin für Anthropologie an der Stockton University, wo sie auch im Vorstand der Union und als Fakultätsberaterin der Muslim Student Association tätig ist. Außerdem ist sie Fakultätsmitglied des Rutgers Center for Security, Race and Rights. Ihr erstes Buch „Islamophobia, Race, and Global Politics“ (Islamophobie, Rasse und globale Politik) ist jetzt in einer aktualisierten zweiten Auflage bei Rowman & Littlefield erschienen. In Stockton unterrichtet sie Kurse über Migration, Rassismus und den Krieg gegen den Terror. Sie arbeitet an ihrem zweiten Buch, in dem sie die Rolle des US-Sicherheitsstaates bei progressiven Bewegungen in Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit untersucht.

