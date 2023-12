https://www.unz.com/mwhitney/the-war-in-gaza-its-not-about-hamas-its-about-demographics/?utm_source=email&utm_campaign=daily

Der Krieg in Gaza: Es geht nicht um die Hamas. Es geht um Demographie

Von Mike Whitney –

16. Dezember 2023

Immer wieder wird behauptet, das Ziel der israelischen Operation im Gazastreifen sei es, „die Hamas zu besiegen“. Aber ist das wahr? Wir glauben das nicht. Wir glauben nicht, dass eine vernünftige Person versuchen würde, eine militante Organisation auszurotten, indem sie weite Teile des Landes in Schutt und Asche legt und dabei Zehntausende von unschuldigen Menschen tötet. So gewinnt man weder Unterstützung für seine Sache, noch ist es eine wirksame Strategie, um den Feind zu besiegen. Stattdessen ist es eine Politik, die garantiert Verbündete und Kritiker gleichermaßen in Schrecken versetzt und die Erfolgschancen der Operation stark beeinträchtigt. Und deshalb glauben wir auch nicht, dass Israels Angriff auf den Gazastreifen etwas mit der Hamas zu tun hat. Wir glauben, dass dies ein Vorwand ist, um von den wahren Zielen der Kampagne abzulenken.

Und was könnten diese „wirklichen Ziele“ sein?

Die wirklichen Ziele beziehen sich auf ein Thema, das in den Medien nie diskutiert wird, das aber der wichtigste Faktor ist, der die Ereignisse vorantreibt. Die Demographie.

Wie wir alle wissen, besteht Israels langfristiger Plan darin, den Gazastreifen und das Westjordanland in Großisrael einzugliedern. Sie wollen das gesamte Land vom Jordan bis zum Mittelmeer kontrollieren. Das Problem ist jedoch, dass, wenn sie die besetzten Gebiete annektieren, ohne die Bevölkerung zu entsorgen, die palästinensische Bevölkerung die der Juden erreichen oder übertreffen wird, was zum Untergang des jüdischen Staates führen würde. Das ist das Grundproblem in Kürze. Lesen Sie diesen Artikel, der hilft zu erklären, was vor sich geht:

Die Demografie ist eine Frage der nationalen Sicherheit in Israel und ein Schlüsselindikator für die israelisch-palästinensischen Beziehungen und ihre Aussichten: Die demografischen Trends in Israel verändern sich rapide und dies wird sich auf die Aussichten für Gewalt und Konfliktlösung auswirken.

Ende 2022 lebten über sieben Millionen Israelis in Israel und im Westjordanland und sieben Millionen Palästinenser im Westjordanland, im Gazastreifen, in Israel und in Ostjerusalem, einer irgendwie integrierten Region, die von jüdischen Rechtsaktivisten als „Groß-Israel“ bezeichnet wird …

Eine demografische Bombe tickt bereits. Die israelischen Juden erleben eine existenzielle Angst, von der palästinensischen Bevölkerung überflügelt zu werden, und dies wird von rechtsnationalistischen politischen Unternehmern weiter instrumentalisiert. Die Demografie steht im Mittelpunkt des Territorialstreits zwischen Juden und Arabern, denn die beiden Nationen führen einen großen Krieg um Zahlen, der darauf abzielt, die Geburtenraten zu einer Waffe zu machen und sie zu einer prädiktiven Siegesannahme zu machen.

Da die derzeitige israelische Rechtsregierung den Boden für die De-facto-Annexion des Gebiets C im Westjordanland bereitet, ist die Demografie eines der Instrumente, die eingesetzt werden, um die jüdische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Judäa und Samaria immer noch in Israel integriert werden könnten, während die jüdische Bevölkerungsmehrheit erhalten bleibt. Die Demografie bleibt jedoch ein Überlebenskampf und eine schwierige Aufgabe für Israel. Dies gilt insbesondere dann, wenn Israel mit der Annexion des palästinensischen Gebiets C vorankommen sollte. Israel: Eine tickende demografische Bombe in der heutigen Ein-Staat-Realität“, Aspenia

Für einen Amerikaner mag Vielfalt keine so große Sache sein. Aber für viele Israelis ist sie pures Strychnin. Vor allem Zionisten betrachten das Wachstum der arabischen Bevölkerung als „demografische Zeitbombe“, die die Zukunft des jüdischen Staates bedroht. Und genau darum geht es bei dem Gaza-Konflikt: die Menschen loswerden, aber das Land behalten. Tatsächlich lassen sich die letzten 75 Jahre des Konflikts auf nur 8 Worte reduzieren: „Sie wollen das Land, aber nicht die Menschen.“ Hier noch mehr aus der Times of Israel:

Die jüdische Bevölkerung macht weniger als 47 Prozent aller westlich des Jordan lebenden Menschen aus, warnte ein israelischer Demograph am Dienstag und behauptete, dass der Großteil der israelischen Bevölkerung sich der demokratischen Gefahr nicht bewusst ist, in die das Land schlittert, wenn es möglicherweise zu einer herrschenden Minderheit in diesem Gebiet wird.

Arnon Soffer, Geographieprofessor an der Universität Haifa, erklärte am Dienstag gegenüber dem Armeeradio, dass er bei seinen Zahlen neben der jüdischen und arabischen Bevölkerung auch die Hunderttausende von Nicht-Juden berücksichtigt, die in Israel leben und keine Staatsbürger sind.

Laut Soffer leben 7,45 Millionen Juden und andere Menschen zusammen mit 7,53 Millionen arabischen Israelis und Palästinensern in dem von ihm so bezeichneten Land Israel, d. h. in Israel sowie im Westjordanland und im Gazastreifen. Berücksichtigt man die Zahl der nicht-israelischen Staatsangehörigen, so verbleibt ein jüdischer Anteil von 46 % bis 47 % der Gesamtbevölkerung.

Nach Angaben des offiziellen israelischen Zentralamts für Statistik werden Ende 2021 9,449 Millionen Menschen in Israel leben (einschließlich der Israelis in den Siedlungen im Westjordanland). Davon sind 6,982 Millionen (74 Prozent) jüdisch, 1,99 Millionen (21 Prozent) arabisch und 472.000 (5 Prozent) sind weder…. Das Palästinensische Amt für Statistik schätzt die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland auf etwas mehr als 3 Millionen und die Bevölkerung im Gazastreifen auf etwas mehr als 2 Millionen.

Soffer erklärte dem Armeeradio, dass die Geburtenrate unter der jüdischen Bevölkerung in den letzten Jahren zwar höher war, aber auch die Sterberate, was bedeutet, dass die arabische Bevölkerung, die im Durchschnitt viel jünger ist als die jüdische, schneller wächst. Laut einem Demographen sind die Juden in Israel und den Gebieten jetzt eine 47%ige Minderheit, The Times of Israel

Stellen Sie sich einmal vor, Sie würden auf Ihren Social-Media-Seiten eine Reihe von Artikeln veröffentlichen, die besagen, dass es Ihrer Meinung nach zu viele Schwarze oder Asiaten in Amerika gibt. Wie lange, glauben Sie, würde es dauern, bis Sie entweder gesperrt, zensiert oder unter einer Lawine von Morddrohungen begraben würden? Aber wenn wir uns den Inhalt des obigen Artikels ansehen, sehen wir, dass eine große israelische Zeitung unbekümmert einen Artikel veröffentlicht, in dem es in drastischen Worten heißt, dass das Land in „demokratischer Gefahr“ schwebt, weil es zu viele Araber in den Gebieten gibt, die für eine künftige Annexion vorgesehen sind. Wie kann das kein Rassismus sein?

Aber genau so wird das Thema in Israel diskutiert. Die Demografie wird als nationale Sicherheitsfrage, als existenzielle Frage und als Frage, die über die Zukunft des jüdischen Staates entscheiden wird, betrachtet. Ist es da ein Wunder, dass die Reaktion so extrem ausfällt? Ist es ein Wunder, dass die Tatsache, dass es in Palästina eine große Bevölkerung von Palästinensern gibt, als „arabisches Problem“ bezeichnet wird? Und sobald die einheimische Bevölkerung als „Problem“ betrachtet wird, obliegt es natürlich den politischen Führern, eine Lösung zu finden.

Was genau ist also die Lösung für das arabische Problem?

Weniger Araber, natürlich. Deshalb hat die Idee, die Palästinenser zu vertreiben, eine lange Tradition im zionistischen Denken, die ganze fünf Jahrzehnte vor der Gründung des jüdischen Staates zurückreicht. Zufälligerweise waren die Araber immer ein Problem, auch als die Juden weniger als 10 Prozent der Bevölkerung ausmachten. Verstehen Sie? Sehen Sie sich diesen Kommentar des ideologischen Vaters des politischen Zionismus, Theodor Herzl, an, der Folgendes schrieb:

„Wir werden versuchen, die mittellose Bevölkerung über die Grenze zu bringen, indem wir ihr in den Transitländern Arbeit verschaffen, während wir ihr in unserem eigenen Land jede Beschäftigung verweigern… die Enteignung und der Abtransport der Armen muss diskret und umsichtig durchgeführt werden.“

Schockierenderweise schrieb Herzl diese Worte im Jahr 1895, 50 Jahre bevor Israel seine Staatlichkeit erklärte. Und viele der zionistischen Führer, die ihm folgten, teilten dieselbe Weltanschauung, wie Israels erster Premierminister David Ben-Gurion, der sagte:

„Sie wissen zweifellos, was der [Jüdische Nationalfonds] in dieser Hinsicht tut. Jetzt muss ein Transfer von ganz anderem Ausmaß durchgeführt werden. In vielen Teilen des Landes wird eine neue Besiedlung nicht möglich sein, ohne die arabischen Fellachen umzusiedeln.“ Er schloss: „Die jüdische Macht [in Palästina], die ständig wächst, wird auch unsere Möglichkeiten erhöhen, diesen Transfer in großem Umfang durchzuführen.“ (1948)

Und hier noch einmal Ben-Gurion im Jahr 1938: „Ich unterstütze den Zwangstransfer. Ich sehe darin nichts Unmoralisches.“

Sehen Sie, wie weit diese Argumentation zurückreicht? Die Zionisten feilten schon an ihren Plänen zur ethnischen Säuberung, lange bevor Israel überhaupt ein Staat geworden war. Und das aus gutem Grund. Sie wussten, dass die Zahlen die Aussichten auf einen dauerhaften jüdischen Staat nicht unterstützten. Der einzige Weg zur Quadratur des Kreises war die Zwangsumsiedlung, auch bekannt als „Transfer“. Diese Politik mag zwar vielen Juden zuwider gewesen sein, aber eine weitaus größere Zahl hielt sie zweifellos für eine grausame Notwendigkeit. Die Erhaltung des jüdischen Staates wurde zum höchsten Wert, der ein Verhalten erlaubte, das ansonsten als inakzeptabel und unmoralisch verunglimpft worden wäre. Ben Shapiro fasste dies in einem Essay mit dem Titel „Transfer is Not a Dirty Word“ zusammen:

Die Zeit für halbe Sachen ist vorbei…. Einige haben zu Recht vorgeschlagen, Israel solle die terroristische Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde enthaupten dürfen. Aber auch dies ist nur eine halbe Maßnahme. Die Ideologie der palästinensischen Bevölkerung ist von der der terroristischen Führung nicht zu unterscheiden….

Hier ist das Fazit: Wenn Sie glauben, dass der jüdische Staat ein Existenzrecht hat, dann müssen Sie Israel erlauben, die Palästinenser und die israelischen Araber aus Judäa, Samaria, Gaza und Israel selbst zu vertreiben. Es ist eine hässliche Lösung, aber es ist die einzige Lösung. Und sie ist weit weniger hässlich als die Aussicht auf einen blutigen Konflikt ad infinitum….

Die Juden begreifen nicht, dass die Vertreibung einer feindlichen Bevölkerung ein gängiges und im Allgemeinen wirksames Mittel ist, um gewaltsame Verwicklungen zu verhindern. Hier gibt es keine Gaskammern. Es ist kein Völkermord; es ist ein Transfer….

Es ist an der Zeit, nicht mehr zimperlich zu sein. Juden sind keine Nazis. Transfer ist kein Völkermord. Und alles andere ist keine Lösung. Transfer ist kein Schimpfwort, Narkive

Die Bedeutung des Shapiro-Artikels kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Erstens verknüpft er ausdrücklich die Zukunftsfähigkeit des jüdischen Staates mit der ethnischen Säuberung der Palästinenser. Zweitens räumt er ein, dass die Umsiedlung „eine hässliche Lösung“ ist, unterstützt diese Politik aber als notwendiges Übel. Und drittens rechtfertigt er die Durchführung der Massenvertreibung, indem er die gesamte palästinensische Bevölkerung in dieselbe Kategorie wie die Terroristen stellt. („Die Ideologie der palästinensischen Bevölkerung ist von der der terroristischen Führung nicht zu unterscheiden.“) Im Grunde spricht Shapiro also unsere Argumente für uns aus. Er gibt freimütig zu, dass die einzige Politik, die den jüdischen Staat erhalten kann, die ethnische Säuberung ist. Und nach den Entwicklungen vor Ort zu urteilen, müssen wir davon ausgehen, dass die Regierung Netanjahu zu demselben Schluss gekommen ist. Die Menschen im Gazastreifen werden bombardiert, ausgehungert und terrorisiert, alles mit dem ausdrücklichen Ziel, sie in Richtung der südlichen Grenze zu treiben, wo sie mit Waffengewalt gezwungen werden, aus ihrer historischen Heimat zu fliehen.

Unterm Strich: Die strategischen Ziele der israelischen Operation in Gaza sind ganz andere als das erklärte Ziel, die Hamas zu besiegen. Das gesamte Land westlich des Jordans wird nun von seinen einheimischen Bewohnern geräumt, damit es in Großisrael eingegliedert werden kann, wobei eine beträchtliche jüdische Mehrheit erhalten bleibt. Die Dämonisierung des palästinensischen Volkes, die die Opfer dieses Angriffs zu Tätern macht, soll die zugrunde liegende, auf Rassendiskriminierung beruhende Politik verschleiern. Wären die Araber in Gaza jüdischer Abstammung, wäre ihnen der Völkermord, dem sie heute ausgesetzt sind, zweifellos erspart geblieben.

Weitere Lektüre:

Hochrangige US-Gesetzgeber prüfen Plan zur Verknüpfung der Umsiedlung von Flüchtlingen aus dem Gazastreifen mit US-Hilfe für arabische Länder, Middle East Monitor

Der Vorschlag, der Berichten zufolge von hochrangigen Beamten beider Parteien unterstützt wird, fordert die USA auf, ihre Auslandshilfe für Ägypten, den Irak, den Jemen und die Türkei davon abhängig zu machen, dass diese Länder eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen aufnehmen.

UK Palästinenser: Gaza steht vor ethnischer Säuberung in einem Ausmaß wie seit der Nakba nicht mehr, Middle East Monitor

Netanjahus Ziel für Gaza: „Bevölkerung „auf ein Minimum reduzieren“, The Intercept

Das Weiße Haus beantragte im Oktober Milliarden zur Unterstützung der Neuansiedlung von Flüchtlingen aus der Ukraine und Gaza

Israels Geheimdienstminister schlägt die „Umsiedlung“ von Palästinensern außerhalb des Gazastreifens vor, antiwar.com

Letzten Monat schlug ein durchgesickertes Dokument des israelischen Geheimdienstministers Gamliel vor, alle 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen nach Ägypten umzusiedeln, was deutlich macht, dass die Netanjahu-Regierung eine vollständige ethnische Säuberung des Streifens in Betracht zieht. Ägypten hat sich jedoch geweigert, palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen, so dass israelische Beamte nach anderen Alternativen suchen, z. B. nach einer Aufnahme der Gaza-Bewohner durch den Westen.

Ein einflussreicher israelischer Sicherheitschef plädiert für einen Völkermord in Gaza, Mondoweiss

In einem Op-Ed mit dem Titel Let’s Not be Intimidated by the World“ (Lassen wir uns nicht von der Welt einschüchtern) plädiert der israelische ret. Generalmajor a.D. Giora Eiland, dass alle Palästinenser in Gaza legitime Ziele sind und dass selbst eine „schwere Epidemie“ in Gaza „den Sieg näher bringen wird“.

Plan Dalet: Blaupause für die ethnische Säuberung von Palästina, IMEU

(Auszug) Transfer“ im zionistischen Denken

Seit den Anfängen des modernen politischen Zionismus beschäftigten sich seine Befürworter mit dem Problem, einen jüdischen Mehrheitsstaat in einem Teil der Welt zu schaffen, in dem palästinensische Araber die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung stellten. Für viele wurde die Lösung als „Transfer“ bekannt, ein Euphemismus für ethnische Säuberung.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …