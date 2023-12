One heart cannot bear two Nakbas Husson remembers the ethnic cleansing of 1948, now she has been displaced again.



Etwa 80 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens wurden zwangsumgesiedelt, viele drängen sich in UN-Einrichtungen wie dieser Schule im Flüchtlingslager Nuseirat im zentralen Gazastreifen. Omar Ashtawy APA-Bilder

Ein Herz kann nicht zwei Nakbas ertragen

Von Hanin A. Elholy

Die elektronische Intifada

17. Dezember 2023

In einem Haus in Rafah im südlichen Gazastreifen haben Husson, ihre vier Söhne und deren Familien bei Hussons Schwester und deren Familie Schutz gesucht.

Husson (was auf Arabisch Schönheit bedeutet) ist 84 Jahre alt. Ihre Reise nach Rafah vom Strandlager in Gaza-Stadt, das sie wegen der israelischen Bombardierung verlassen musste, war lang und gefährlich.

Unterwegs suchten sie und ihre Söhne Schutz in einer Schule, bis auch diese nicht mehr sicher war.

Dabei erinnerte sie sich an die ursprüngliche Nakba, die Obdachlosigkeit, die Angst und die Massaker von 1948, als sie und ihre Familie aus ihrem Haus in der Gegend von Ramle in Palästina vertrieben wurden.

Schon damals, so sagte sie gegenüber The Electronic Intifada, war es genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer.

„Ich bereue es, hierher gezogen zu sein. Wenn ich noch einmal die Chance hätte, würde ich lieber im Strandlager bleiben, als etwas zu erleben, das noch katastrophaler ist als die Nakba von 48.“

Husson wurde 1939 in einer Familie mit mittlerem Einkommen in dem Dorf Zarnouqa in der Gegend von Ramle geboren.

Sie war das erste von 11 Kindern, sieben Mädchen und vier Jungen. Ihr Vater war ein Landwirt, der für einen großen Händler arbeitete, während ihre Mutter in einem Verkaufsstand Produkte verkaufte.

Die Familie lagerte Getreide und Gerste unter der Erde.

Obwohl sie relativ wohlhabend war, erhielt Husson nie eine Ausbildung. Sie wurde während des palästinensischen Aufstandes gegen die damalige britische Kolonialverwaltung in Palästina und das von ihr geförderte zionistische Kolonisierungsprojekt geboren.

Die Revolte dauerte von 1936 bis 1939.

Die Zeiten waren schwierig, und die Lebenshaltungskosten waren hoch.

Sie erinnert sich an die Jahre der Nakba als Jahre der Vertreibung, der Angst, der Bombardierungen und Massaker.

Sie und ihre Familie wurden bis nach Gaza vertrieben.

Die Verlorenen

Nachdem sie jung geheiratet hatte, ließ sich Husson schließlich im Flüchtlingslager Beach in Gaza-Stadt nieder.

Ihre Familie wuchs und umfasste schließlich neun Jungen und vier Mädchen.

Auf dem Weg dorthin gab es auch Verluste. Ihr erstgeborenes Kind Jumaa starb im Alter von nur 21 Tagen.

Dann, vor 35 Jahren, stürzte ihr Mann Khalil, der bei einer örtlichen Wohltätigkeitsorganisation arbeitete, auf der Straße.

Im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt wurde bei ihm Bluthochdruck diagnostiziert. Dieser verschlimmerte sich immer mehr, bis er einen Arm und ein Bein nicht mehr benutzen konnte.

Kurz darauf starb er.

Seine ältesten Söhne beschlossen, sich zu engagieren. Mahmoud und Ibrahim fanden Arbeit in Israel mit der Begründung, dass sie genug Geld verdienen mussten, um die Familie zu ernähren.

Husson hatte immer eine Schwäche für Ibrahim, der ihr immer Geschenke kaufte und großzügig zu anderen war und „zu viel“ an Bedürftige verschenkte.

Doch beide Söhne starben vor ihr.

Ibrahim erlitt einen plötzlichen Schlaganfall. Mahmoud starb an Bluthochdruck.

Insgesamt sind im Laufe der Jahre von ihren 13 Kindern sieben verstorben.

Die Gewalt Israels war in Hussons langem Leben allgegenwärtig. Während der israelischen Aggression gegen Gaza im Jahr 2014 bombardierte das israelische Militär das Haus ihres jüngsten Sohnes Salah.

Salahs kleine Tochter Toqa wurde getötet, seine andere Tochter Hala brach sich den Arm und seine Frau musste wegen ihrer Verletzungen sechs Monate lang behandelt werden.

Salah selbst – der zum Zeitpunkt des Bombenanschlags nicht zu Hause war – war so betroffen, dass er zusammenbrach, als er die Nachricht hörte. Nach und nach verlor er die Fähigkeit zu gehen.

Die Ärzte konnten keine medizinische Erklärung für seine Behinderung finden.

Er ist jetzt auf einen Rollstuhl angewiesen. Hala hilft ihm, ihn zu füttern, zu waschen und auf die Toilette zu bringen.

Völkermord

Zu Beginn des jüngsten völkermörderischen Angriffs Israels auf den Gazastreifen hatten Husson und ihre Familie beschlossen, dass sie auf jeden Fall in ihrem bescheidenen Haus im Lager Beach bleiben würden.

„Bei allen früheren Angriffen hatte ich mein Haus nie verlassen“, sagte Husson gegenüber The Electronic Intifada. „Ich würde nie wiederholen, was ’48 passiert ist.“

Doch die Kämpfe kamen näher und Israels wahllose Bombardierungen wurden immer tödlicher.

Als die zivile Infrastruktur – Häuser, Krankenhäuser, Moscheen, Schulen – um sie herum in Schutt und Asche gelegt wurde und klar wurde, dass keine internationale Macht eingreifen würde, wurde die Situation immer gefährlicher.

Eines Nachmittags, als sich Husson neben Salah ausruhte, wurde das Haus plötzlich von einer Explosion erschüttert, die das Wellblechdach durchschlug.

Das Haus des Nachbarn war bombardiert worden, und viele Häuser in der Umgebung waren ganz oder teilweise zerstört. Israelische Kampfflugzeuge griffen daraufhin die Krankenwagen und Zivilschutzmannschaften an, die versuchten, die Zivilisten zu retten.

Es blieb den jungen Männern der Gegend überlassen, in den Trümmern nach Verletzten zu suchen.

Wie sich herausstellte, wurde bei diesem Bombardement niemand ernsthaft verletzt. Doch Husson machte sich zunehmend Sorgen um die Sicherheit ihrer Familie, insbesondere um Salah, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

Widerstrebend beschlossen sie, in die nahe gelegene Abu-Assi-Schule zu ziehen, um dort Sicherheit zu suchen.

Während der ersten Zeit in der Schule gingen die Menschen jeden Morgen in ihre Häuser, um zu duschen und zu kochen.

Am Anfang gab es noch genug zu essen. Doch mit der Zeit wurde es knapp und teuer.

Sie lebten von gebratenen Tomaten, Kartoffeln und Auberginen. Die Wasserversorgung wurde knapp, was sich auf alles auswirkte, vom Kochen bis zur Hygiene, eine Situation, die sich mit der steigenden Zahl der Vertriebenen noch verschlimmerte.

Der Krieg verschärfte sich im Norden. Die Bombardierungen wurden immer willkürlicher und richteten sich zunehmend gegen das Zentrum des Gazastreifens.

Alles schien ein Ziel zu sein.

„Es waren miserable Tage“, sagte Husson. „Stellen Sie sich vor, 65 Menschen, Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, Behinderte und ältere Menschen, alle in einem Klassenzimmer und auf einer einzigen Toilette.“

Tötung von Khader

Die Bombardierungen wurden unaufhörlich. Die Raketen schlugen überall um die Schule herum ein und trafen auch die umliegenden Häuser.

Eines Tages wurde die nahe gelegene Ahmed-Yassin-Moschee völlig zerstört.

„Alle um mich herum rannten aus der Klasse. Die Menschen schrien. Mein Herz raste und die Gedanken an die Nakba verfolgten mich“, so Husson.

Die Schule leerte sich in Panik und ließ nur Hasson, Salah und Hala zurück, die erfolglos versuchte, ihren Vater und ihre Großmutter hinauszutragen.

Als die Bombardierung nachließ, kamen einige Männer, um sie und ihren Sohn aus der Schule zu tragen, bis ihre anderen Söhne eintrafen.

Sie gingen in Richtung Süden.

„Auf meinem Weg nach Süden sah ich Menschen, die bombardiert worden waren, und überall verstreute Leichenteile“, sagte Husson. „Jeder, der auch nur daran dachte, nach rechts oder links zu gehen oder sich umzudrehen, wurde sofort getötet.

Ihr Sohn Khader blieb im Norden und weigerte sich, vertrieben zu werden und Israels Versuch einer umfassenden ethnischen Säuberung des Gazastreifens zu unterstützen.

Er sorgte dafür, dass seine Frau und seine sechs Kinder im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens untergebracht wurden, entschied sich aber, in einer Schule in der Nähe seines eigenen Hauses zu bleiben, das bereits durch die Bombardierung zerstört worden war.

Nur wenige Tage nach ihrer Ankunft im Süden erfuhr Husson, dass Khader bei einem israelischen Luftangriff getötet worden war. Seine Leiche war erst nach einigen Tagen in der Schule entdeckt worden.

Während des kurzen Waffenstillstands im November wurde er in der Schule begraben, ohne dass seine Familie anwesend war.

„Ich konnte ihn zum letzten Mal weder küssen noch umarmen. Israel hat mich daran gehindert, mich von meinem armen Sohn zu verabschieden.“

Im Moment wohnen Husson und ihre vier Söhne bei Hussons Schwester in Rafah, ganz im Süden.

Husson bedauert den Umzug. Sie hat keine Angst vor dem Tod.

Sie fürchtet dieses Leben, sagte sie der elektronischen Intifada, ein Leben, das mit ständiger Vertreibung und katastrophalen Verlusten verbunden ist.

Sie besteht darauf, dass ihr Volk, was auch immer geschieht, eines Tages zurückkehren und Palästina befreien wird.

Was sie selbst betrifft, so hat sie zu kämpfen.

„Ein Herz kann nicht zwei Nakbas ertragen“.

Hanin A. Elholy ist Forscherin, Schriftstellerin und Übersetzerin und lebt in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …