Germany uses police raids to intimidate activists opposed to Gaza war Human rights activist Salah Said shares his ordeal of frequent police visits to his home in Berlin.

Am frühen Morgen des 22. März durchsuchte die Polizei die Wohnung des palästinensischen Menschenrechtsaktivisten Salah Said in Berlin.

Deutschland nutzt Polizeirazzien zur Einschüchterung von Aktivisten, die gegen den Gaza-Krieg sind

Der Menschenrechtsaktivist Salah Said berichtet von seinen häufigen Polizeibesuchen bei ihm zu Hause in Berlin.

Von Ayse Isin Kirenci

29-April 2024

Seit dem 7. Oktober letzten Jahres hat der deutsche Staat sein Vorgehen gegen die pro-palästinensische Solidarität im Land verschärft und Polizei, Medien und wütende Politiker auf den Plan gerufen.

Eine der bösartigen Taktiken der deutschen Polizei besteht darin, bei den Menschen zu Hause aufzutauchen und ihnen in einigen Fällen Briefe zukommen zu lassen, in denen ihnen mitgeteilt wird, dass Demonstrationen zur Verurteilung des Gaza-Krieges eine „Gefahr für die öffentliche Ruhe und Sicherheit“ darstellen.

Angesichts der Härte der Polizei fühlen sich Menschen, die sich des hohen Blutzolls bewusst sind, den der Krieg in Gaza gefordert hat, sogar in der Ausübung ihres Rechts zu protestieren behindert – ein Szenario, das Autokratien widerspiegelt, die die USA und ihre europäischen Verbündeten stets mit der Begründung bekämpft haben, die so genannte „auf Regeln basierende Ordnung“ aufrechtzuerhalten, in der freie Meinungsäußerung gedeihen kann und für Gerechtigkeit eingetreten wird.

Salah Said, ein deutsch-palästinensischer Aktivist mit Sitz in Berlin, ist einer derjenigen, die von der Polizei vor ihrer Haustür empfangen wurden. Die ersten beiden Male – zwischen Dezember 2023 und Februar 2024 – kamen sie, um ihn zu warnen und ihm zu unterstellen, dass er eine verschleierte Bedrohung für die öffentliche und nationale Sicherheit sei. Beim dritten Mal, so Said gegenüber TRT World, wurde am 22. März um 6 Uhr morgens eine Razzia in seiner Wohnung durchgeführt und sein Telefon und seine Geräte beschlagnahmt.

„Acht Beamte der deutschen Kriminalpolizei kamen mit einem Durchsuchungsbefehl zu mir nach Hause“, sagt Said, „ich stehe immer noch unter Schock und versuche zu begreifen, was geschehen ist. Sie drangen in meinen persönlichen Bereich ein, durchsuchten meine Sachen und beschlagnahmten persönliche Gegenstände“.

Als Said die Polizei um eine Erklärung bat, warum er ungerecht behandelt wurde, antwortete die Polizei, dass sie einfach „ihre Arbeit“ mache und dass sie von „oben“ dazu angewiesen worden sei.

In dem Brief wurde Salah gewarnt, dass er „friedlich" bleiben solle, wenn er an der bevorstehenden Mai-Demonstration teilnehme.

„Sie haben mich wie einen Kriminellen behandelt, obwohl sie wussten, dass ich nichts Illegales getan hatte“, sagt er.

„Bei diesem Verfahren wählen die deutschen Behörden Personen aus, die sie als ‚Risiko oder Bedrohung‘ für die öffentliche Sicherheit ansehen“, fügt er hinzu und bringt seine Enttäuschung über den deutschen Staat zum Ausdruck, der sich selbst als Beschützer der Meinungsfreiheit und Demokratie darstellt.

In den Tagen vor dem Palästina-Kongress, der vom 12. bis 14. April in Berlin stattfinden sollte, ging die deutsche Polizei auf die Suche nach Kriegsgegnern in allen Stadtteilen. Ziel des Kongresses war es, die militärische Unterstützung Israels durch Deutschland inmitten des Völkermordes, der sich seit dem 7. Oktober in Gaza abspielt, zu diskutieren.

Nach dem Palästina-Kongress wurde der Druck der Polizei immer härter, berichtet er TRT World.

Inmitten der verstärkten polizeilichen Unterdrückung wurde die Versammlung des Kongresses unterbrochen. Die einzige Rednerin, die ihre Rede per Livestream beenden konnte, war Hebh Jamal, eine studentische Aktivistin, die später auf X schrieb, dass der nächste Redner Salman Abu Sitta nur eine Minute lang sprechen konnte, da der Strom am Veranstaltungsort abgestellt wurde, was zu Tumulten führte.

Die Teilnehmer wurden mit abwertenden Bezeichnungen wie „Israelhasser“ und „Antisemiten“ beschmiert. Stunden vor Beginn des Kongresses am 12. April wurde dem Gastredner Dr. Ghassan Abu Sitta, der als Freiwilliger in einem Krankenhaus in Gaza inmitten der unerbittlichen israelischen Bombardierungen Dutzende palästinensischer Leben gerettet hat, die Einreise nach Deutschland verweigert.

Das Eingreifen der Polizei mit der neuen Dimension des Eindringens in die Privatsphäre der Menschen hat zu einem Klima der Angst im Land geführt.

Hausbesuche mit Schusswaffen

Beim ersten Polizeibesuch Ende Dezember letzten Jahres wurde Said nach eigenen Angaben mitgeteilt, dass die Strafverfolgungsbehörden ein Profil von ihm erstellt hätten, weil er sich für die Palästina-Solidarität engagiere und Beiträge in den sozialen Medien veröffentlicht habe.

Zuvor war Said von der Polizei festgenommen worden, weil er an einer Pro-Palästina-Demonstration im Berliner Kurfürsten-Damm-Viertel teilgenommen hatte. Die Polizei nahm seine Fingerabdrücke und Fotos.

Said wuchs in Berlin auf. Er ist Palästinenser der ersten Generation und studierte Politikwissenschaft und Soziologie an der Johannes von Gutenberg-Universität in Mainz.

Die Familie seiner Mutter stammt aus Haifa, die seines Vaters aus Al Bassa. Seine beiden Großeltern flohen nach der Nakba 1948 und zogen in den Libanon. Nach dem Bürgerkrieg im Libanon kamen sie nach Deutschland, wo Said geboren wurde.

„Unsere ganze Lebensgeschichte besteht darin, dass wir Flüchtlinge sind, vor Kriegen fliehen und keinen Ort haben, an dem wir uns sicher fühlen und unser Leben aufbauen können“, sagt er.

Gemeinschaftliches Engagement

Für seine humanitäre Arbeit hat er mehrere Auszeichnungen erhalten.

Im Jahr 2012 erhielt er den Demokratiepreis des Waltraud-Netzer-Jugendpreises der Stiftung „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ für seine gemeinnützige Organisation World Citizen.

Im selben Jahr war er Redner bei TEDx Youth Germany, um über Vielfalt und Inklusion zu sprechen.

Zwei Jahre später wurde er von der Robert-Bosch-Stiftung erneut für sein gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet und in ihr Netzwerk für soziale Verantwortung „the responsibles“ aufgenommen.

Das Jahr war für ihn so förderlich, dass er für seine gemeinnützige Arbeit zum Demokratiefest des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck eingeladen wurde.

Jetzt arbeitet er immer noch für seine Gemeinschaft, indem er sich für Palästina einsetzt, aber anders als sonst hat sich das ganze System gegen ihn gewandt.

„Das Problem ist, dass sie, wenn ich von einem freien Palästina spreche, die Auslöschung Israels hören“, sagt er.

Negative Medienberichterstattung

Das Profiling und die Schikanen der Polizei haben ihn verunsichert – er fürchtet, dass seine Karriere und sein Leben in Deutschland bedroht sind.

Said und viele andere, denen es ähnlich ergeht, geraten immer wieder ins Visier der negativen Medienberichterstattung, die die deutsche Gesellschaft in der Frage des Gaza-Kriegs polarisiert hat. Oft waren es die streitlustigen Medien, die zu Gewalt auf den Straßen Berlins führten.

Am 16. April strahlte das ZDF einen Beitrag mit dem Titel „Trauer, Wut & Hass: Wie Aktivisten Deutschland zur Rechenschaft ziehen wollen“.

Die Folge nahm unverhohlen pro-palästinensische Stimmen ins Visier, darunter Said, den der Moderator der Sendung als „Terroristen-Sympathisant“ bezeichnete.

Said erzählt TRT World auch, dass er zweimal auf der Straße angegriffen wurde – das erste Mal, als er an einer Anti-AfD-Demonstration teilnahm, und das zweite Mal in einem örtlichen Supermarkt, wo zwei Männer auf ihn zukamen, mit dem Finger auf Saids Keffiyeh zeigten und riefen: „Du Terrorist, du gehörst nicht zu Deutschland.“

„Es ist die derzeitige Regierung der grünen, liberalen und sozialistischen Partei, die den Rassismus gegen Menschen, die sich mit Palästina solidarisieren, verstärkt“, sagt er.

„Alle deutschen politischen Parteien stehen auf der Seite Israels. Deshalb haben wir keine andere Wahl, als auf die Straße zu gehen und zu protestieren.“

Ayse Isin Kirenci ist eine assoziierte Produzentin bei TRT World.

