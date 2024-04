Gaza Shows Us The Difference Between Evil Autocracies And Free Democracies We’re always hearing international conflicts framed as a battle between Free Democracies and Evil Autocracies. What is the difference between a Free Democracy and an Evil Autocracy? Well, let’s look…

Gaza zeigt uns den Unterschied zwischen bösen Autokratien und freien Demokratien

Von Caitlin Johnstone

-30. April 2024

Wir hören immer wieder, dass internationale Konflikte als Kampf zwischen freien Demokratien und bösen Autokratien dargestellt werden. Was ist der Unterschied zwischen einer freien Demokratie und einer bösen Autokratie? Schauen wir uns die Situation in Gaza an, um den Unterschied zu verstehen.

In bösen Autokratien begehen die Führer Völkermord aus hasserfüllten und rassistischen Gründen, während in freien Demokratien die Führer Völkermord aus edlen und rechtschaffenen Gründen begehen.

In bösen Autokratien wird die Polizei zur Auflösung von Studentenprotesten gerufen, um die Sicherheit der Regierung zu gewährleisten, während in freien Demokratien die Polizei zur Auflösung von Studentenprotesten gerufen wird, um die Sicherheit der Studenten zu gewährleisten.

In bösen Autokratien überwacht die Regierung die politische Rede auf dem Universitätsgelände, um abweichende Meinungen zu unterdrücken, während in freien Demokratien die Regierung die politische Rede auf dem Universitätsgelände überwacht, um „Antisemitismus“ zu unterdrücken.

In bösen Autokratien kontrolliert die Regierung die Medien und sorgt dafür, dass diese nur über Informationen berichten, die ihren Interessen dienen, während dies in freien Demokratien die Milliardäre tun.

In bösen Autokratien werden Journalisten, die über unbequeme Tatsachen berichten, ins Gefängnis gesteckt, während sie dies in freien Demokratien auch tun, sie aber meistens einfach mit Luftangriffen töten.

In bösen Autokratien massakrieren sie Zivilisten mit Kugeln und Messern, während sie in freien Demokratien Zivilisten mit militärischem Sprengstoff und Belagerungskrieg massakrieren, wie zivilisierte Menschen.

In bösen Autokratien wird die politische Meinungsäußerung von der Regierung stark eingeschränkt, während in freien Demokratien die politische Meinungsäußerung von Silicon Valley in Zusammenarbeit mit der Regierung stark eingeschränkt wird.

In bösen Autokratien mähen sie ungehorsame Zivilisten nieder und verscharren sie in Massengräbern, während sie in freien Demokratien ungehorsame Zivilisten niedermähen und in Massengräbern verscharren, und dann sagen ihre Verbündeten feierlich, dass sie auf weitere Informationen über diese sehr ernsten Anschuldigungen warten.

In bösen Autokratien werden Krankenhäuser, Schulen und religiöse Zentren bombardiert, kulturelle Führer und Journalisten ermordet und die zivile Infrastruktur im Namen von Tod und Terror gezielt angegriffen, während in freien Demokratien Krankenhäuser, Schulen und religiöse Zentren bombardiert, kulturelle Führer und Journalisten ermordet und die zivile Infrastruktur im Namen der Selbstverteidigung gezielt angegriffen wird.

In bösen Autokratien missachten sie in flagranter Weise das Völkerrecht, während sie in freien Demokratien das Völkerrecht in flagranter Weise missachten.

In bösen Autokratien werfen sie aus völkermörderischem Blutrausch Bomben auf Gebiete voller Zivilisten, während sie in freien Demokratien Bomben auf Gebiete voller Zivilisten wegen „menschlicher Schutzschilde“ werfen.

In bösen Autokratien wird man ins Gefängnis geworfen, wenn man sich im Fernsehen gegen die Regierung ausspricht, während in freien Demokratien niemand, der sich gegen die Regierung ausspricht, jemals einen Fernsehjob haben darf.

In bösen Autokratien haben die Menschen Angst, sich gegen Kriegsverbrechen, Ungerechtigkeit und Unterdrückung auszusprechen, weil sie bestraft werden, wohingegen in freien Demokratien die Menschen Angst haben, sich gegen Kriegsverbrechen, Ungerechtigkeit und Unterdrückung auszusprechen, weil sie dann beschuldigt werden, Juden zu hassen.

In bösen Autokratien bewaffnen sie Terroristen mit AK-47 und Panzerfäusten, um ihnen zu helfen, Unschuldigen Gewalt und Leid zuzufügen, während sie in freien Demokratien Terroristen mit Kampfflugzeugen und 2.000-Pfund-Bomben bewaffnen, um ihnen zu helfen, Unschuldigen Gewalt und Leid zuzufügen.

In bösen Autokratien werden die Menschen zu brutalisiert und eingeschüchtert gehalten, um sich gegen ihre Herrscher zu erheben, während in freien Demokratien die Menschen zu sehr propagiert und indoktriniert werden, um sich gegen ihre Herrscher zu erheben.

In bösen Autokratien füttern die Medien die Öffentlichkeit mit einer ununterbrochenen Flut von Propaganda und die Menschen wissen, dass es Propaganda ist, während in freien Demokratien die Medien die Öffentlichkeit mit einer ununterbrochenen Flut von Propaganda füttern und die Menschen denken, dass es die Nachrichten sind.

______________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld auf mein Spendenkonto zu spenden, wenn Sie das möchten. Hier finden Sie Videoversionen meiner Artikel. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Artikel kaufen. Alle meine Arbeiten können frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie für Merchandising-Artikel; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste von Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …