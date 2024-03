Der „neue Antisemitismus“ Von Steven Friedman

Hinter der nachdenklichen Fassade des Artikels von Noah Feldman in der Time verbirgt sich nur ein weiterer Versuch, Gegner des israelischen Staates zum Schweigen zu bringen, schreibt Steven Friedman.

Das erklärt, warum das Time Magazine dem Harvard-Juraprofessor Noah Feldman Raum gab, eine Analyse des Antisemitismus zu schreiben, die zwar ausgewogen und durchdacht aussieht, aber dennoch mehr Propaganda für den israelischen Staat und seine Aktionen ist. Und warum der Artikel im Cyberspace Aufmerksamkeit erregt hat.

Wie viele liberale Zionisten dieser Tage scheint Feldman verwirrt zu sein. Nicht lange nach Erscheinen des Time-Artikels schrieb er in der Washington Post über Ideen in seinem neuen Buch über jüdische Identität.

Der Artikel ist alles andere als perfekt, aber er erkennt an, dass junge amerikanische Juden gute Gründe haben, den israelischen Staat abzulehnen. Er geht auch davon aus, dass die Ablehnung des Staates zu einem festen Bestandteil des amerikanisch-jüdischen Lebens wird, und erörtert, wie Juden, die den Staat ablehnen, ihr Judentum ausleben können. All dies ist nur möglich, wenn die Ablehnung des israelischen Staates eine legitime Entscheidung ist.

Aber das ist nicht das, was Feldman in Time schreibt. Sein Artikel gibt vor, zu erörtern, warum Antisemitismus und antijüdischer Rassismus überleben. Unter dem Deckmantel seiner Analyse ist er jedoch ein weiterer Versuch, Gegner des israelischen Staates zum Schweigen zu bringen, indem er sie als antijüdische Rassisten verleumdet.

Und so lenkt er, wie andere vor ihm, die Aufmerksamkeit vom wirklichen Judenhass ab. Unbewusst fördert er ihn auch, indem er ein ganzes Volk, die Juden, mit den Handlungen eines gewalttätigen Staates in Verbindung bringt.

Alte Taktik

Diese Taktik ist nicht neu. Wie mein Buch Guter Jude, böser Jude zeigt, haben der israelische Staat und seine Unterstützer seit den 1970er Jahren den Vorwurf des Antisemitismus gegen Kritiker des Rassismus des Staates eingesetzt.

Sie tun dies, indem sie behaupten, dass es einen „neuen Antisemitismus“ gibt, der Juden dämonisiert, indem er sich gegen den israelischen Staat richtet, wobei sie den offensichtlichen Unterschied zwischen einem Staat – und der Ideologie, die ihm zugrunde liegt – und einem Volk ignorieren.

Westliche Regierungen sind auf den Zug aufgesprungen: Sie schreddern eifrig demokratische Grundwerte wie die Redefreiheit, während sie den angeblichen Rassismus der antirassistischen Kritiker des israelischen Staates dämonisieren.

Feldman scheint zu wissen, dass diese Taktik trotz ihres Erfolgs plump und oft lächerlich ist. Viele Menschen, die beschuldigt werden, Juden zu hassen, sind selbst Juden.

Was die angegriffenen Personen sagen, ist offensichtlich nicht rassistisch; der Widerstand gegen die Kernenergie wurde als antijüdischer Rassismus gebrandmarkt, weil er die Macht der arabischen Ölstaaten stärken würde.

Feldman hat Aufmerksamkeit erregt, weil er versucht, toleranter und offener für Diskussionen zu sein. Der Unterschied zwischen ihm und anderen Antirassismus-Mundtotmachern ist jedoch eine Frage des Stils, nicht des Inhalts.

Im Gegensatz zu anderen, die den Vorwurf des Antisemitismus als Waffe einsetzen, räumt Feldman ein: „Es ist nicht per se antisemitisch, Israel zu kritisieren.“ Er warnt davor, alle Kritiker des israelischen Staates mit dem Pinsel des Antisemitismus zu bewerfen.

Er fügt hinzu:

„Den Vorwurf des Antisemitismus aus politischen Gründen zu erheben, ist moralisch falsch und untergräbt den Schrecken des Antisemitismus selbst. Es kann auch nach hinten losgehen und Israelkritiker davon überzeugen, dass sie zu Unrecht zum Schweigen gebracht werden.

Er stellt fest, dass:

„Wie andere Kritikpunkte an Israel ist der Vorwurf des Völkermords nicht per se antisemitisch.“

Nachdem er seine demokratische Glaubwürdigkeit unter Beweis gestellt hat, verbringt er einen großen Teil des Artikels damit, genau das zu tun, was er kritisiert hat.

Im Einklang mit seiner Sorge um die Öffentlichkeitsarbeit sagt Feldman nie, dass Kritiker des israelischen Staates Antisemiten sind. Stattdessen „riskieren“ sie antijüdischen Rassismus oder könnten in den Antisemitismus „abgleiten“. Aber das ist ein Unterschied ohne Unterscheidung. Die Absicht ist genau dieselbe wie die seiner „kruden“ Vorgänger, nämlich Kritiker des Staates, insbesondere seine jüdischen Gegner, zum Schweigen zu bringen.

Wiederholung der Verleumdungstaktik

Feldman wiederholt die meisten der Verleumdungstaktiken der Autoren des „neuen Antisemitismus“. Wie diese besteht er darauf, dass der Antisemitismus seine Form verändert hat und sich nun gegen den israelischen Staat richtet. Wie sie behauptet auch er, dass „wohlmeinende“ Menschen antisemitisch sein können, ohne es zu wissen.

Wie sie beharrt er darauf, dass der Judenhass der Rechten nicht mehr das Kernproblem ist, weil „die bösartigste und kreativste Strömung im zeitgenössischen antisemitischen Denken eher von der Linken kommt.“ All dies ist für den israelischen Staat ebenso bequem wie inhaltsleer.

Wie der britische Antisemitismusforscher Anthony Lerman in seinem kürzlich erschienenen Buch Whatever Happened to Antisemitism? feststellt, ist die Behauptung, dass Menschen, die gegen einen Staat sind, einem Volk gegenüber Rassismus zum Ausdruck bringen, ein grundlegender „Kategorienfehler“.

Ein Staat ist weder eine Person noch eine Gruppe von Menschen, und die Behauptung, dass der Widerstand gegen den Rassismus des israelischen Staates antijüdisch sei, unterscheidet sich nicht von der Behauptung, dass der Widerstand gegen den Apartheidstaat den Hass auf Weiße verrate.

Die Behauptung, dass man ein Antisemit sein kann, auch wenn man keine Abneigung gegen Juden hat, ist ein Blankoscheck, um alle Kritiker als rassistisch abzustempeln, obwohl sie es eindeutig nicht sind. Die Linke ist immer Ziel dieser Propaganda, weil sie den israelischen Staatsrassismus anprangert; kein Linker hat Menschen in Synagogen ermordet, nur weil sie jüdisch waren, wie es ein rechter Rassist in den USA vor nicht allzu langer Zeit getan hat.

Oct. 30, 2018: Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump besuchen die Synagoge der Tree of Life Congregation in Pittsburgh, um der Opfer der Massenerschießung wenige Tage zuvor zu gedenken. (Weißes Haus, Andrea Hanks)

Feldman ist bestrebt zu zeigen, dass die Opposition gegen den israelischen Staat so eindeutig auf Unwahrheiten beruht, dass jeder, der dagegen ist, rassistisch sein muss. Wie alle anderen Versuche, das Unentschuldbare zu verteidigen, ist auch sein Versuch voller Löcher und grenzt an unfreiwillige Komik.

Siedlerkolonialismus

Er besteht darauf, dass der israelische Staat kein siedlungskoloniales Unternehmen ist. Die Theorie des Siedlerkolonialismus, so Feldman, soll Länder erklären, deren Kolonisten die einheimische Bevölkerung verdrängen und nicht ihre Arbeitskraft ausbeuten wollten. Er besteht darauf, dass dies auf den israelischen Staat nicht zutrifft, da er durch eine UN-Resolution zur Gründung eines jüdischen und palästinensischen Staates geschaffen wurde.

Dies liest sich sehr wie eine Übung im Aufspüren des absichtlichen Irrtums, sowohl was die Fakten als auch was die Logik betrifft.

Der Begriff Siedlerkolonialismus beschreibt nicht nur Staaten, die versucht haben, ihre einheimische Bevölkerung zu vertreiben. Er wurde auch auf das südafrikanische Apartheidsystem angewandt, das versuchte, die Arbeitskraft der Schwarzen sowohl zu verdrängen als auch auszubeuten. Es ist auch nicht klar, warum Feldman diesen Punkt anführt, da der israelische Staat genau die Art von Siedlerkolonie ist, die die Theorie seiner Meinung nach erklären soll: Er ist auf der Vertreibung von Palästinensern aufgebaut, nicht auf der Ausbeutung ihrer Arbeitskraft.

Bei seinem ersten Versuch, dies zu erklären, begeht er einen grundlegenden logischen Fehler. Er geht davon aus, dass das, was die UNO beschlossen hat, dem entspricht, was die Führung der zionistischen Bewegung, die den Staat gegründet hat, wollte. Das war es aber nicht.

Die UNO hatte vielleicht gehofft, zwei nebeneinander lebende Staaten zu errichten, aber die Zionisten stimmten dem nur zu, weil sie dachten, es sei das Beste, was sie zu dieser Zeit bekommen konnten. Ihr Ziel war es immer, so weit wie möglich zu expandieren, und das haben sie seitdem mit Nachdruck getan.

Der erste Premierminister des Staates, David Ben-Gurion, teilte seinem Sohn 1937 in einem Brief mit, dass die zionistische Bewegung den späteren Vorschlag der UNO akzeptieren würde, weil:

„Die Gründung eines Staates, wenn auch nur auf einem Teil des Landes, ist … ein starker Impuls für unsere historischen Bemühungen, das ganze Land zu befreien.“

David Ben-Gurion bei der öffentlichen Verkündung der Erklärung des Staates Israel, 14. Mai 1948, Tel Aviv, Israel. (Wikimedia)

Ben-Gurion bei der öffentlichen Verkündung der Erklärung des Staates Israel, 14. Mai 1948, Tel Aviv, Israel. (Wikimedia)

Feldmans Argument ist ein bisschen so, als würden die südafrikanischen Apartheid-Führer darauf beharren, dass sie die Schwarzen nicht beherrschen wollten, weil die UN-Resolutionen es ihnen untersagten.

Wie israelische Historiker schon vor langer Zeit gezeigt haben, begann die Vertreibung der Palästinenser unmittelbar nach der Gründung des israelischen Staates – ein Hauptziel des Krieges, den der Staat damals führte, war die Vertreibung so vieler Palästinenser wie möglich, was zu der Naqba, der Katastrophe, führte, die die Bewohner des Gazastreifens heute wieder erleben.

Die Naqba

Feldman weiß das alles und bietet daher eine lahme Darstellung der Naqba, die seiner Argumentation keinen Gefallen tut. Er räumt ein, dass die Palästinenser nicht, wie die israelische Staatspropaganda damals behauptete, auf Anweisung der „arabischen Staaten“ gegangen sind, sondern vertrieben wurden:

„Anstatt in einem unabhängigen Palästina zu landen, wie von der UNO vorgeschlagen, fanden sich diejenigen, die in ihren Häusern geblieben waren, entweder in Israel oder unter ägyptischer und jordanischer Herrschaft wieder. Dann, im Krieg von 1967, wurden das Westjordanland und der Gazastreifen von Israel erobert.

Es ist unklar, inwiefern dies die Behauptung Feldmans stützt, der israelische Staat habe die Palästinenser nicht vertreiben wollen.

Ein Konvoi von Lastwagen und Autos, angeführt von weißen UN-Jeeps, fährt durch die Wüste des Gazastreifens und bringt arabische Flüchtlinge aus dem Gazastreifen nach Hebron in Transjordanien, undatiert. (UN-Foto)

Logische Fehler und faktische Auslassungen tauchen wieder auf, wenn Feldman zu zeigen versucht, dass nur Fanatiker den israelischen Staat der weißen Vorherrschaft beschuldigen würden. Er schreibt, dass die Hälfte der israelischen Juden europäischer Abstammung ist, dass aber Europa die Juden nicht als rassisch weiß betrachtet.

Die Realität sei komplizierter. Aber selbst wenn dies nicht der Fall wäre, bedeutet die Tatsache, dass Fanatiker Juden für nicht weiß hielten, nicht, dass die Fanatiker Recht hatten. Ähnliche Vorurteile wurden gegenüber sehr weißen Iren geäußert. Es bedeutet auch nicht, dass diese europäischen Juden sich selbst nicht als weiß ansahen. In meinem Buch wird argumentiert, dass sie sich genau so sahen und dass ein jüdischer Staat sie zu weißen Europäern machen sollte.

Feldman fügt hinzu, dass die andere Hälfte der jüdischen Bevölkerung des Staates, hauptsächlich Mizrachi- oder Ostjuden, nicht rassisch „weiß“ sind, so dass sie unmöglich weiße Suprematisten sein können.

Aber wer weiß ist und wer nicht, ist ein Produkt der Gesellschaft, nicht der Biologie; Menschen, die in einigen Ländern nicht als weiß galten, sind „weiß geworden“. Die Mizrachis stammen vielleicht nicht aus Europa, aber sie identifizieren sich mit dem weißen Europäertum und neigen daher dazu, Parteien zu wählen, die ihrer Meinung nach eine weiße, europäische Identität zum Ausdruck bringen.

Dies erklärt zum Teil, warum die rechtsgerichtete Mehrheit der jüdischen Israelis neben ihrer Verachtung für „Araber“ auch antischwarze Bigotterie zum Ausdruck bringt.

Den israelischen Staat als rassistisches Unternehmen zu bezeichnen, ist kein antisemitisches Vorurteil, sondern beschreibt die Realität. Feldmans liberale und „ausgewogene“ Verteidigung des Staates ist im Grunde immer noch eine Verteidigung der rassischen Vorherrschaft. Der Unterschied liegt nur in der Verpackung. Daher ist es kaum verwunderlich, dass seine Reaktion auf aktuelle Ereignisse die Vorurteile des apologetischen Mainstreams wiederholt, von dem er sich distanzieren möchte.

Hier zeigt sich erneut Feldmans falscher Liberalismus. Als Reaktion auf die Anklage wegen Völkermordes gegen den israelischen Staat vor dem Internationalen Gerichtshof bietet er Plattitüden, in denen er die Tötung von Palästinensern bedauert, und Erklärungen israelischer Machthaber, die versprechen, sie vom Angesicht der Erde zu tilgen.

Dann erklärt er, dass die Handlungen des israelischen Staates trotz alledem nicht völkermörderisch sind, weil seine „militärische Kampagne gemäß Israels Auslegung des internationalen Kriegsrechts durchgeführt wurde“. Da es viele Interpretationen dieses Gesetzes gebe, sei seine Auslegung so gut wie jede andere.

Hamas anprangern

Der israelische Staat darf schwere Gewalt anwenden, fügt er hinzu, weil er damit auf das Übel der Hamas reagiert, die er, wie der Rest der israelischen Staatsbefürworter, so behandelt, wie der amerikanische Mainstream einst den Kommunismus behandelte: als etwas, das angeprangert und nicht verstanden werden muss.

Die Hamas, schreibt er, ist antisemitisch. „Während des Hamas-Angriffs haben die Terroristen absichtlich Kinder ermordet und Frauen vergewaltigt“. Ihre Charta „ruft zur Zerstörung des jüdischen Staates auf“. Trotz dieser offensichtlichen Sünden „…wird Israel des Völkermordes beschuldigt.“

Für Liebhaber der englischen Literatur erinnert dies an Joseph Conrads Herz der Finsternis, in dem der Versuch der Hauptfigur, den Kolonialismus in ein zivilisatorisches Gewand zu kleiden, in die entsetzliche Forderung mündet, die afrikanischen „Bestien“ auszurotten. Die liberale Maske wird entfernt, um das wahre Gesicht des Kolonisators und seiner Apologeten zu enthüllen.

Feldman bietet keine Beweise für seine Behauptungen gegen die Hamas. Die Charta, die er anprangert, wurde vor vielen Jahren verfasst und die Hamas hat sie verworfen. Selbst wenn sie noch existierte, sollte ein Juraprofessor der Ivy League den Unterschied zwischen dem Sieg über einen Staat und dem Angriff auf ein Volk kennen.

Harvard-Juraprofessoren sollten auch den Rechtsgrundsatz kennen, dass Anschuldigungen eines kriminellen Verhaltens durch Beweise untermauert werden müssen. Die Behauptung, dass Kinder ermordet wurden, wurde selbst von den meisten, die sie aufgestellt haben, fallen gelassen, während für die Vergewaltigungsvorwürfe noch keine Beweise vorliegen, die vor Gericht Bestand haben würden.

Auch der Zusammenhang mit den Taten der Hamas wird nicht erwähnt. Nichts über eine anderthalb Jahrzehnte andauernde Blockade des Gazastreifens, nichts über die Annullierung des Wahlsiegs der Hamas und absolut nichts über die mehrfachen Angebote der Hamas für einen langfristigen Waffenstillstand, die vom israelischen Staat und seinen amerikanischen Gönnern abgelehnt wurden. All dies rechtfertigt zwar nicht die Tötung von Zivilisten, aber ein seriöser Jurist würde es berücksichtigen, bevor er ein Urteil fällt.

Aber seriöse Juristen entscheiden auch nicht über den Ausgang von Gerichtsverfahren, bevor sie die Argumente beider Seiten gehört haben. Doch Feldmans juristische Ausbildung hält ihn nicht davon ab, den Ausgang des IGH-Falls zu verkünden, bevor das Verfahren in der Sache begonnen hat. Seine Behauptung, ein Staat könne sich nicht des Völkermordes schuldig machen, wenn er behauptet, er wende das Völkerrecht an, liefert den Apologeten rassistischer Gewalt überall eine praktische Entschuldigung.

Diese Versäumnisse bei der Anwendung grundlegender Rechtsprinzipien sind keine Überraschung. Sein Artikel zeigt, dass Feldman in erster Linie ein Cheerleader und erst in dritter Linie ein Jurist ist. Wie viele in der westlichen akademischen Welt räumt auch seine Wissenschaft den Machtansprüchen des israelischen Staates und seines wichtigsten Förderers Vorrang ein.

Zu Beginn seines Artikels beschreibt sich Feldman als „stolzer Bürger des freiesten Landes der Welt, in dem Juden sicherer sind als in jedem anderen Land der Geschichte“.

Der Rest von uns könnte sich fragen, ob ein Land, in dem die Polizei regelmäßig beschuldigt wird, Schwarze zu töten, weil sie schwarz sind, oder in dem in einigen Staaten große Anstrengungen unternommen werden, um rassischen Minderheiten das Wahlrecht zu verweigern, oder in dem Akademiker Angst haben, ihre Meinung über den Gazastreifen zu äußern, weil sie Strafen befürchten, überhaupt frei ist.

Südafrikanische Juden mögen sich auch fragen, warum Juden in den USA, die in Synagogen ermordet werden, sicherer sind als diejenigen von uns in diesem und vielen anderen Ländern, denen dieses Schicksal zum Glück erspart geblieben ist.

Aber im amerikanischen Mainstream zählen Beweise ebenso wenig wie Rechtsgrundsätze. Alles, was zählt, ist die Verteidigung des Westens und seiner Verbündeten vor den Horden, die noch nicht das Niveau der Arroganz erreicht haben.

Trotz seiner vermeintlichen Nuancen ist dieser Harvard-Professor ein treuer Diener dieses Projekts. Und so wird er zu einer weiteren Stimme, die den Kampf gegen den antijüdischen Rassismus erschwert, indem sie einen sehr realen Hass in eine Entschuldigung für die Gewalt eines Staates verwandelt.

Steven Friedman ist Forschungsprofessor für Politik an der Universität von Johannesburg. Sein jüngstes Buch ist Good Jew, Bad Jew (2023).

Dieser Artikel ist aus Afrika ist ein Land.