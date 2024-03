How the Western media helped build the case for genocide in Gaza From obscuring the West’s role in starving Gaza to sensationalised accounts of mass rape by Hamas, journalists are playing the role of propagandists, not reporters.

Von der Verschleierung der Rolle des Westens bei der Aushungerung des Gazastreifens bis hin zu sensationsheischenden Berichten über Massenvergewaltigungen durch die Hamas – Journalisten spielen die Rolle von Propagandisten, nicht von Reportern.

Wie die westlichen Medien dazu beitrugen, den Völkermord in Gaza zu rechtfertigen

Von JONATHAN COOK

20. März 2024

Die letzten fünf Monate waren sehr erhellend. Was eigentlich verborgen bleiben sollte, wurde ans Licht gebracht. Was eigentlich verdunkelt werden sollte, ist scharf ins Blickfeld gerückt.

Die liberale Demokratie ist nicht das, was sie zu sein scheint.

Sie hat sich immer im Gegensatz zu dem definiert, was sie angeblich nicht ist. Wo andere Regime grausam sind, ist sie humanitär. Wo andere autoritär sind, ist sie offen und tolerant. Wo andere kriminell sind, verhält es sich gesetzestreu. Wo andere kriegerisch sind, strebt sie nach Frieden. So steht es jedenfalls in den Handbüchern der liberalen Demokratie.

Aber wie soll man diesen Glauben bewahren, wenn die führenden liberalen Demokratien der Welt – die immer als „der Westen“ bezeichnet werden – an dem Verbrechen aller Verbrechen beteiligt sind: dem Völkermord?

Nicht nur ein Gesetzesbruch oder eine Ordnungswidrigkeit, sondern die Ausrottung eines Volkes. Und das nicht nur schnell, bevor der Verstand Zeit hat, die Schwere und das Ausmaß des Verbrechens zu erfassen und abzuwägen, sondern in Zeitlupe, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat.

Welches Wertesystem kann fünf Monate lang zulassen, dass Kinder unter Trümmern zerquetscht werden, dass zerbrechliche Körper in die Luft gejagt werden, dass Babys sterben, und dabei noch behaupten, humanitär, tolerant und friedliebend zu sein?

Und all dies nicht nur zuzulassen, sondern aktiv zu unterstützen. Die Bomben liefern, die diese Kinder in Stücke sprengen oder Häuser auf sie stürzen, und die Verbindung zu der einzigen Hilfsorganisation kappen, die hoffen kann, sie am Leben zu erhalten.

Die Antwort, so scheint es, ist das Wertesystem des Westens.

Die Maske ist nicht nur verrutscht, sie ist heruntergerissen worden. Was darunter liegt, ist in der Tat hässlich.

Der Westen versucht verzweifelt, damit fertig zu werden. Wenn die westliche Verderbtheit voll zur Geltung kommt, muss der Blick der Öffentlichkeit ganz woanders hingelenkt werden: auf die wirklich Bösen.

Ihnen wird ein Name gegeben. Es ist Russland. Es ist Al Qaida und der Islamische Staat. Es ist China. Und im Moment ist es die Hamas.

Es muss einen Feind geben. Aber dieses Mal ist das Böse des Westens so schwer zu verbergen und der Feind so klein – ein paar tausend Kämpfer im Untergrund eines seit 17 Jahren belagerten Gefängnisses – dass die Asymmetrie schwer zu ignorieren ist. Die Ausreden sind schwer zu schlucken.

Ist die Hamas wirklich so böse, so gerissen, eine so große Bedrohung, dass sie ein Massensterben erfordert? Glaubt der Westen wirklich, dass der Angriff vom 7. Oktober die Tötung, Verstümmelung und Verwaisung von vielen, vielen Zehntausenden von Kindern als Antwort rechtfertigt?

Um solche Gedanken auszulöschen, mussten die westlichen Eliten zwei Dinge tun. Erstens haben sie versucht, ihre Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die Taten, an denen sie beteiligt sind, nicht so schlimm sind, wie sie aussehen. Und dann, dass das Böse, das der Feind verübt, so außergewöhnlich, so skrupellos ist, dass es eine Reaktion in gleicher Weise rechtfertigt.

Und genau das ist die Rolle, die die westlichen Medien in den letzten fünf Monaten gespielt haben.

Von Israel ausgehungert

Um zu verstehen, wie die westliche Öffentlichkeit manipuliert wird, genügt ein Blick auf die Berichterstattung – vor allem in den Medien, die nicht der Rechten, sondern den angeblich liberalen Werten am nächsten stehen.

Wie sind die Medien mit den 2,3 Millionen Palästinensern im Gazastreifen umgegangen, die durch die israelische Hilfsblockade allmählich ausgehungert werden – eine Maßnahme, die keinen offensichtlichen militärischen Zweck verfolgt, sondern lediglich eine grausame Rache an palästinensischen Zivilisten darstellt? Schließlich werden die Hamas-Kämpfer in einem mittelalterlichen Zermürbungskrieg, in dem Gaza Nahrung, Wasser und Medikamente verweigert werden, die Jungen, Kranken und Alten überleben.

So titelte die New York Times letzten Monat: „Die Kinder des Gazastreifens verhungern“, als handele es sich um eine Hungersnot in Afrika – eine Naturkatastrophe oder eine unerwartete humanitäre Katastrophe – und nicht um eine im Voraus erklärte und von Israels Spitzenpolitik sorgfältig orchestrierte Politik.

Die Financial Times bot die gleiche perverse Darstellung: „Die Kinder im nördlichen Gazastreifen verhungern“.

Aber der Hunger ist kein Akteur in Gaza. Israel ist es. Israel hat sich entschieden, die Kinder in Gaza verhungern zu lassen. Es erneuert diese Politik jeden Tag aufs Neue, wohl wissend um den schrecklichen Preis, der der Bevölkerung auferlegt wird.

So warnte der Leiter der Medizinischen Hilfe für Palästinenser vor den Entwicklungen in Gaza: „Die Kinder verhungern so schnell wie noch nie zuvor“.

Letzte Woche erklärte Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, dass ein Drittel der Kinder unter zwei Jahren im nördlichen Gazastreifen akut unterernährt sei. Die Direktorin des Kinderhilfswerks, Catherine Russell, stellte klar: „Ein sofortiger humanitärer Waffenstillstand ist nach wie vor die einzige Chance, das Leben der Kinder zu retten und ihr Leiden zu beenden.“

Wäre es wirklich der Hunger, der uns verfolgt, und nicht Israel, das den Hunger aufzwingt, wäre die Ohnmacht des Westens verständlicher. Und das ist es, was die Medien ihren Lesern vermutlich suggerieren wollen.

Aber der Westen ist nicht machtlos. Er macht dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit möglich – Tag für Tag, Woche für Woche -, indem er sich weigert, seine Macht auszuüben, um Israel für die Blockierung der Hilfe zu bestrafen oder auch nur mit Strafe zu drohen.

Darüber hinaus haben die USA und Europa Israel dabei geholfen, die Kinder im Gazastreifen verhungern zu lassen, indem sie dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA, der wichtigsten humanitären Rettungsleine in der Enklave, die Finanzierung verweigert haben.

All dies wird durch Schlagzeilen verschleiert, die das Hilfswerk für hungernde Kinder als abstraktes Substantiv und nicht als Land mit einer großen, rachsüchtigen Armee bezeichnen – und das soll auch so sein.

Diese Irreführung ist allgegenwärtig – und sie ist durchaus beabsichtigt. Sie wird von allen westlichen Medien nach einem bestimmten Schema durchgeführt. Das wurde nur allzu deutlich, als ein Hilfskonvoi letzten Monat Gaza-Stadt erreichte, wo die von Israel verursachte Hungersnot am schlimmsten ist.

In einer Aktion, die von den Palästinensern als „Mehlmassaker“ bezeichnet wird, schoss Israel in große Menschenmengen, die verzweifelt versuchten, von einem seltenen Hilfskonvoi Lebensmittelpakete zu erhalten, um ihre hungernden Familien zu ernähren. Mehr als 100 Palästinenser wurden durch die Schüsse getötet, von israelischen Panzern zerquetscht oder von Lastwagen überrollt, die vom Tatort flohen. Viele hundert weitere wurden schwer verwundet.

Es handelte sich um ein israelisches Kriegsverbrechen – Schüsse auf Zivilisten -, das zu einem israelischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinzukam – dem Verhungern von zwei Millionen Zivilisten.

„Der israelische Angriff auf die Menschen, die auf Hilfe warten, war kein Einzelfall“.

Der israelische Angriff auf die Menschen, die auf Hilfe warten, war kein Einzelfall. Er hat sich mehrfach wiederholt, obwohl man es angesichts der spärlichen Berichterstattung kaum bemerken würde.

Die Abscheulichkeit, Hilfskonvois als Fallen zu benutzen, um Palästinenser in den Tod zu locken, ist kaum zu fassen.

Aber das ist nicht der Grund dafür, dass die Schlagzeilen zu diesem entsetzlichen Vorfall das israelische Verbrechen so einheitlich verschleiert oder weichgespült haben.

Für jeden Journalisten hätte sich die Schlagzeile von selbst schreiben müssen: „Israel beschuldigt, mehr als 100 Menschen getötet zu haben, während eine Menschenmenge auf Hilfsgüter für den Gazastreifen wartete“. Oder: „Israel feuert in Menschenmenge für Nahrungsmittelhilfe. Hunderte Tote und Verletzte“

Aber das hätte Israel – das den Gazastreifen seit mehr als einem halben Jahrhundert besetzt und seit 17 Jahren belagert – die Schuld am Tod derjenigen gegeben, die es besetzt und belagert hat. Etwas, das für die westlichen Medien unvorstellbar ist.

Also musste der Fokus anderswo liegen.

BBC-Verzerrungen

Die Verdrehungen des Guardian waren besonders spektakulär: „Biden sagt, dass Todesfälle im Zusammenhang mit der Lebensmittelhilfe im Gazastreifen die Waffenstillstandsgespräche erschweren“.

Das israelische Massaker wurde als mysteriöser „Tod im Zusammenhang mit der Nahrungsmittelhilfe“ verdrängt, was wiederum dem Fokus des Guardian auf die diplomatischen Auswirkungen untergeordnet wurde.

Die Leser wurden durch die Schlagzeile zu der Annahme verleitet, dass die wahren Opfer nicht die Hunderte von Palästinensern waren, die von Israel getötet und verstümmelt wurden, sondern die israelischen Geiseln, deren Chancen auf Befreiung durch die „Todesfälle im Zusammenhang mit der Nahrungsmittelhilfe“ „erschwert“ worden waren.

Die Schlagzeile einer BBC-Analyse desselben Kriegsverbrechens – die nun als autorenlose „Tragödie“ umgedeutet wurde – wiederholte den Trick der New York Times: „Hilfskonvoi-Tragödie zeigt, dass die Angst vor dem Verhungern den Gazastreifen heimsucht“.

Ein weiteres beliebtes Manöver, bei dem der Guardian ebenfalls Pionierarbeit leistete, bestand darin, die Verantwortung für ein eindeutiges Kriegsverbrechen zu verschleiern. Die Schlagzeile auf der Titelseite lautete: „Mehr als 100 Palästinenser sterben im Chaos um Gaza-Hilfskonvoi“.

„Das von Israel verübte Massaker wurde als mysteriöser ‚Tod im Zusammenhang mit Nahrungsmittelhilfe‘ verschleiert“.

Einmal mehr wurde Israel vom Tatort entfernt. Schlimmer noch, auch der Tatort wurde entfernt. Die Palästinenser „starben“ offenbar wegen der schlechten Verwaltung der Hilfsgüter. Vielleicht war die UNRWA daran schuld.

Chaos und Verwirrung wurden zu nützlichen Schlagwörtern für Medien, die die Schuldfrage verschleiern wollten. Die Washington Post erklärte: „Chaotische Hilfslieferungen enden tödlich, weil Israelis und Gaza-Beamte sich gegenseitig die Schuld zuschieben“. CNN schlug in dieselbe Kerbe und degradierte ein Kriegsverbrechen zu einem „chaotischen Zwischenfall“.

Aber selbst diese Versäumnisse waren besser als das rasch nachlassende Interesse der Medien, als Israels Massaker an hilfesuchenden Palästinensern zur Routine wurden – und daher schwerer zu mystifizieren waren.

Wenige Tage nach dem Mehlmassaker wurden bei einem israelischen Luftangriff auf einen Hilfsgütertransporter in Deir al-Balah mindestens neun Palästinenser getötet, während in der vergangenen Woche mehr als 20 hungrige Palästinenser durch israelischen Hubschrauberbeschuss getötet wurden, als sie auf Hilfe warteten.

„Massaker im Zusammenhang mit Nahrungsmittelhilfe“ – die schnell so normal geworden waren wie die israelischen Überfälle auf Krankenhäuser – verdienten keine ernsthafte Aufmerksamkeit mehr. Eine Suche zeigt, dass die BBC es geschafft hat, eine nennenswerte Berichterstattung über beide Vorfälle online zu vermeiden.

Theatralik der Lebensmittelabwürfe

In der Zwischenzeit haben die Medien Washington bei seinen verschiedenen Ablenkungsmanövern von dem gemeinsamen Verbrechen gegen die Menschlichkeit unterstützt, das darin besteht, dass Israel den Gazastreifen mit einer Hungersnot überzieht, die noch dadurch verstärkt wird, dass die USA und Europa die Mittel für das UNRWA streichen, die einzige Organisation, die diese Hungersnot lindern könnte.

Britische und US-amerikanische Fernsehsender verfolgten aufgeregt, wie ihre Militärs mit großem Aufwand dickbäuchige Flugzeuge über die Strände des Gazastreifens flogen, um einmalige Fertiggerichte für einige wenige der hungernden Palästinenser abzuwerfen.

Angesichts der Tatsache, dass täglich Hunderte von Lastwagenladungen an Hilfsgütern benötigt werden, nur um zu verhindern, dass der Gazastreifen noch tiefer in die Hungersnot abrutscht, waren die Abwürfe nicht mehr als Theatralik. Jede dieser Abwürfe brachte bestenfalls eine einzige Lastwagenladung an Hilfsgütern – und auch das nur, wenn die Paletten nicht ins Meer fielen oder die Palästinenser töteten, denen sie zugute kommen sollten.

Die Operation verdiente kaum mehr als Spott und Hohn.

Stattdessen lenkten dramatische Bilder von heldenhaften Fliegern, unterbrochen von Äußerungen der Besorgnis über die Schwierigkeiten bei der Bewältigung der „humanitären Krise“ im Gazastreifen, die Aufmerksamkeit der Zuschauer nicht nur von der Sinnlosigkeit der Operationen ab, sondern auch von der Tatsache, dass der Westen, wenn er wirklich helfen wollte, Israel mit Gewalt dazu bringen könnte, auf dem Landweg viel mehr Hilfe zu leisten, wenn er nur wollte.

Die Medien wurden auch vom zweiten, noch ausgefalleneren Plan der Regierung Biden zur Unterstützung der hungernden Palästinenser mitgerissen. Die USA sollen vor der Küste des Gazastreifens eine vorübergehende schwimmende Anlegestelle bauen, damit Hilfslieferungen von Zypern aus angeliefert werden können.

Die Lücken im Plan sind klaffend. Der Bau der Anlegestelle wird mindestens zwei Monate dauern, obwohl die Hilfsgüter dringend benötigt werden. Auf Zypern wie auch an den Landübergängen nach Gaza wird Israel für die Inspektionen zuständig sein – die Hauptursache für die Verzögerungen.

Und wenn die USA der Meinung sind, dass Gaza einen Hafen braucht, warum dann nicht auch einen dauerhaften Hafen?

Die Antwort könnte natürlich an die Situation vor dem 7. Oktober erinnern, als der Gazastreifen seit 17 Jahren unter einer erdrückenden Belagerung durch Israel stand – der Kontext für den Angriff der Hamas, für den die westlichen Medien nie den Platz finden, ihn zu erwähnen.

Jahrzehntelang hat Israel dem Gazastreifen jegliche Verbindung zur Außenwelt verwehrt, die es nicht kontrollieren kann. So hat es unter anderem den Bau eines Seehafens verhindert und den einzigen Flughafen der Enklave bereits 2001 kurz nach seiner Eröffnung bombardiert.

Doch gleichzeitig wird Israels Beharren darauf, dass es den Gazastreifen nicht mehr besetzt hält – nur weil es dies seit 2005 auf Armeslänge tut – in der Medienberichterstattung unhinterfragt akzeptiert.

Auch hier haben die USA einen entscheidenden Einfluss auf Israel, ihren Klientenstaat, sollten sie sich entschließen, diesen auszuüben – nicht zuletzt durch Milliarden an Hilfsgeldern und das diplomatische Veto, das sie so regelmäßig im Namen Israels ausüben.

Die Frage, die sich die Medien bei jedem Artikel über die „Hungersnot in Gaza“ stellen müssen, ist, warum die USA dieses Druckmittel nicht einsetzen.

In einem typischen atemlosen Artikel mit dem Titel „Wie das US-Militär plant, einen Pier zu bauen und Lebensmittel nach Gaza zu bringen“, ignorierte die BBC das große Ganze, um sich enthusiastisch mit den Details der „enormen logistischen“ und „Sicherheitsherausforderungen“ zu beschäftigen, mit denen Bidens Projekt konfrontiert ist.

Der Artikel griff auf Präzedenzfälle zurück, von Katastrophenhilfe in Somalia und Haiti bis hin zur Landung in der Normandie im Zweiten Weltkrieg.

Leichtgläubige Journalisten

Um diese Ablenkungstaktik zu unterstützen, mussten die Medien auch die Gräueltaten des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober hervorheben – und die Notwendigkeit, die Gruppe auf Schritt und Tritt zu verurteilen -, um diese Verbrechen in Kontrast zu den noch schlimmeren Gräueltaten zu setzen, die Israel an den Palästinensern begangen haben könnte.

Das erforderte eine ungewöhnlich große Portion Leichtgläubigkeit von Journalisten, die sich sonst eher als hartgesottene Skeptiker präsentieren.

Babys werden geköpft, in Öfen gesteckt oder an Wäscheleinen aufgehängt. Keine erfundene Empörung der Hamas war zu unwahrscheinlich, als dass sie nicht auf der Titelseite behandelt worden wäre, nur um später stillschweigend fallen gelassen zu werden, als sich jede Meldung als genauso erfunden herausstellte, wie sie jedem Reporter hätte vorkommen müssen, der mit der Art und Weise vertraut ist, wie Propagandisten den Nebel des Krieges ausnutzen.

In ähnlicher Weise hat das gesamte westliche Pressekorps monatelange Enthüllungen israelischer Medien fleißig ignoriert, die nach und nach die Verantwortung für einige der grausamsten Vorfälle des 7. Oktober – wie die Verbrennung Hunderter von Leichen – von der Hamas auf Israel abwälzten.

Obwohl westliche Medien die Bedeutung seiner Äußerungen nicht zur Kenntnis nahmen, gab der israelische Sprecher Mark Regev zu, dass die Zahl der israelischen Toten vom 7. Oktober um 200 verringert werden musste, weil sich viele der stark verkohlten Überreste als Hamas-Kämpfer herausstellten.

Aus Aussagen israelischer Kommandeure und Beamter geht hervor, dass die israelischen Streitkräfte, die von dem Hamas-Angriff überrascht wurden, mit Panzergranaten und Hellfire-Raketen wild um sich schlugen und Hamas-Kämpfer und ihre israelischen Gefangenen wahllos verbrannten. Die verbrannten Autos, die als visuelles Zeichen für den Sadismus der Hamas aufgetürmt wurden, sind in Wirklichkeit bestenfalls ein Beweis für Israels Inkompetenz und schlimmstenfalls für seine Grausamkeit.

Das geheime Militärprotokoll, das Israels Politik der verbrannten Erde am 7. Oktober lenkte – die berüchtigte Hannibal-Prozedur, die verhindern sollte, dass ein Israeli gefangen genommen wird – scheint weder der Guardian noch die BBC in ihrer Berichterstattung über den 7. Oktober erwähnt zu haben.

Trotz ihrer endlosen Wiederholung der Ereignisse vom 7. Oktober haben beide es nicht für nötig gehalten, über die wachsenden Forderungen israelischer Familien nach einer Untersuchung darüber zu berichten, ob ihre Angehörigen im Rahmen des israelischen Hannibal-Verfahrens getötet wurden.

Auch haben weder die BBC noch der Guardian über die Kommentare des Ethikchefs des israelischen Militärs, Prof. Asa Kasher, berichtet, der den Rückgriff der Armee auf das Hannibal-Verfahren am 7. Oktober als „entsetzlich“ und „ungesetzlich“ beklagte.

Vorwürfe der Bestialität

Stattdessen haben liberale westliche Medien immer wieder behauptet, sie hätten Beweise gesehen – Beweise, die sie anscheinend nicht teilen wollen -, dass die Hamas den systematischen Einsatz von Vergewaltigungen durch ihre Kämpfer als Kriegswaffe angeordnet habe. Die kaum verhüllte Implikation ist, dass solche Abgründe der Verderbtheit das Ausmaß und die Grausamkeit von Israels Reaktion erklären und möglicherweise rechtfertigen.

Diese Behauptung unterscheidet sich deutlich von dem Argument, dass es am 7. Oktober zu Vergewaltigungen gekommen sein könnte.

Dafür gibt es einen guten Grund: Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass israelische Soldaten regelmäßig Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt gegen Palästinenser anwenden. Ein UN-Bericht vom Februar, der sich mit den Vorwürfen befasste, dass israelische Soldaten und Beamte seit dem 7. Oktober sexuelle Gewalt gegen palästinensische Frauen und Mädchen als Waffe eingesetzt haben, löste keine der Schlagzeilen und Empörung der westlichen Medien aus, die sich gegen die Hamas richteten.

Um plausibel zu machen, dass die Hamas an diesem Tag die Regeln des Krieges geändert hat, bedarf es einer viel größeren Abweichung und Sündhaftigkeit. Und die liberalen westlichen Medien haben bereitwillig ihren Teil dazu beigetragen, indem sie Behauptungen über massenhafte, systematische Vergewaltigungen durch die Hamas in Verbindung mit reißerischen Behauptungen über nekrophile Perversionen wiederverwerteten – und dabei jedem, der nach Beweisen fragt, unterstellten, er würde solche Bestialität gutheißen.

Doch die Behauptungen der liberalen Medien über „Massenvergewaltigungen“ durch die Hamas – ausgelöst durch einen Artikel der New York Times, der Wochen später vom Guardian aufgegriffen wurde – sind bei näherer Betrachtung in sich zusammengebrochen.

Unabhängige Medien wie Mondoweiss, Electronic Intifada, Grayzone und andere haben die Darstellung der Massenvergewaltigungen durch die Hamas nach und nach auseinandergenommen.

Aber vielleicht am schädlichsten von allen war eine Untersuchung von The Intercept, die enthüllte, dass es hochrangige Times-Redakteure waren, die einen unerfahrenen israelischen Journalisten – einen ehemaligen israelischen Geheimdienstmitarbeiter mit einer Geschichte der Unterstützung von völkermörderischen Äußerungen gegen die Bevölkerung von Gaza – für die Feldarbeit rekrutierten.

Noch schockierender ist, dass es die Redakteure der Zeitung waren, die sie dann unter Druck setzten, die Geschichte zu finden. Unter Verstoß gegen investigative Normen wurde die Geschichte umgekehrt: von oben aufgezwungen, nicht durch Berichterstattung vor Ort gefunden.

Die Geschichte der New York Times erschien Ende Dezember unter der Überschrift „‚Screams Without Words‘: How Hamas Weaponized Sexual Violence on Oct. 7“. Die Fortsetzung des Guardian von Mitte Januar lehnt sich so eng an die Berichterstattung der Times an, dass die Zeitung des Plagiats bezichtigt wurde. Die Schlagzeile lautete: „Beweise deuten auf systematischen Einsatz von Vergewaltigung und sexueller Gewalt durch die Hamas bei den Anschlägen vom 7. Oktober hin“.

Auf Nachfrage von The Intercept nahm ein Sprecher der New York Times die ursprüngliche Gewissheit der Zeitung jedoch bereitwillig zurück und räumte stattdessen ein, dass es „möglicherweise zu systematischen sexuellen Übergriffen gekommen ist“. [Hervorhebung hinzugefügt] Selbst das scheint eine zu starke Schlussfolgerung zu sein.

Die Lücken in der Berichterstattung der Times erwiesen sich schnell als so eklatant, dass ihr beliebter täglicher Podcast eine Folge, die der Geschichte gewidmet war, nach einer eigenen Überprüfung der Fakten wieder absetzte.

Die mit der Aufgabe betraute Nachwuchsreporterin Anat Schwartz hat zugegeben, dass sie trotz der Durchsuchung der einschlägigen Einrichtungen in Israel – von medizinischen Einrichtungen bis hin zu Vergewaltigungskrisenzentren – niemanden gefunden hat, der einen einzigen Fall von sexueller Gewalt an diesem Tag bestätigen konnte. Sie konnte auch keine gerichtsmedizinischen Beweise finden.

Später sagte sie in einem Podcast des israelischen Fernsehsenders Channel 12, dass sie das Fehlen von Beweisen als Beweis für eine „Verschwörung des Schweigens“ ansah.

Stattdessen stützte sich Schwartz‘ Bericht auf eine Handvoll Zeugenaussagen, deren Glaubwürdigkeit durch andere, leicht zu widerlegende Behauptungen hätte in Frage gestellt werden müssen. Schlimmer noch, ihre Schilderungen von sexuellen Übergriffen stimmten nicht mit den bekannten Fakten überein.

Ein Sanitäter behauptete zum Beispiel, dass im Kibbuz Nahal Oz zwei Mädchen im Teenageralter vergewaltigt und getötet worden seien. Als sich herausstellte, dass dort niemand auf die Beschreibung passte, verlegte er den Tatort in den Kibbuz Beeri. Auch dort passte keiner der Toten auf die Beschreibung.

Dennoch glaubte Schwartz, dass sie endlich ihre Geschichte hatte. Gegenüber Channel 12 sagte sie: „Eine Person hat es in Be’eri gesehen, also kann es nicht nur eine Person sein, denn es sind zwei Mädchen. Es sind Schwestern. Es ist in dem Raum. Irgendetwas daran ist systematisch, irgendetwas daran fühlt sich für mich so an, als wäre es nicht zufällig.“

Schwartz erhielt eine weitere Bestätigung von Zaka, einer privaten ultra-orthodoxen Rettungsorganisation, von deren Mitarbeitern bereits bekannt war, dass sie die Gräueltaten der Hamas am 7. Oktober fabriziert hatten, einschließlich der verschiedenen Behauptungen über verderbliche Handlungen an Babys.

Keine forensischen Beweise

Interessanterweise konzentrierten sich die Behauptungen über Vergewaltigungen durch die Hamas auf das Nova-Musikfestival, das von der Hamas angegriffen wurde, obwohl Schwartz anfangs skeptisch war – und das aus gutem Grund -, dass dort sexuelle Gewalt stattfand.

Wie aus israelischen Berichten hervorgeht, verwandelte sich das Festival schnell in ein Schlachtfeld, auf dem sich israelische Sicherheitskräfte und die Hamas Schusswechsel lieferten und israelische Kampfhubschrauber über dem Festival kreisten und auf alles schossen, was sich bewegte.

Schwartz schloss: „Jeder, mit dem ich unter den Überlebenden gesprochen habe, erzählte mir von einer Verfolgungsjagd, einem Wettlauf, bei dem es darum ging, von einem Ort zum anderen zu gelangen. Wie hätten sie [die Zeit gehabt], sich mit einer Frau anzulegen – das ist unmöglich. Entweder man versteckt sich, oder man stirbt. Außerdem ist es öffentlich, die Nova … ein so offener Raum“.

Aber Schwartz ließ ihre Skepsis fallen, als Raz Cohen, ein Veteran der israelischen Spezialeinheiten, sich bereit erklärte, mit ihr zu sprechen. Er hatte bereits in früheren Interviews einige Tage nach dem 7. Oktober behauptet, er sei Zeuge mehrerer Vergewaltigungen in Nova gewesen, darunter auch Vergewaltigungen von Leichen.

Als er mit Schwartz sprach, konnte er sich jedoch nur an einen einzigen Vorfall erinnern – einen grausamen Angriff, bei dem eine Frau vergewaltigt und anschließend erstochen wurde. Er widerlegte die zentrale Behauptung der New York Times und schrieb die Vergewaltigung nicht der Hamas zu, sondern fünf Zivilisten, Palästinensern, die nach Israel strömten, nachdem Hamas-Kämpfer den Zaun um den Gazastreifen durchbrochen hatten.

Bemerkenswert ist, dass Schwartz gegenüber Channel 12 zugab, dass keiner der anderen vier Personen, die sich mit Cohen im Busch versteckt hatten, den Angriff gesehen hat. „Alle anderen schauen in eine andere Richtung“, sagte sie.

In der Times wird Cohens Darstellung jedoch von Shoam Gueta bestätigt, einem Freund, der inzwischen in den Gazastreifen gereist ist, wo er, wie The Intercept berichtet, Videos von sich veröffentlicht hat, in denen er zerstörte palästinensische Häuser durchwühlt.

Ein weiterer Zeuge, der nur als Sapir identifiziert wird, wird von Schwartz zitiert, der beobachtet hat, wie eine Frau in Nova vergewaltigt wurde, während ihr gleichzeitig die Brust mit einem Teppichmesser amputiert wurde. Diese Schilderung wurde zum Kernstück des Follow-up-Berichts des Guardian im Januar.

Es wurden jedoch keine forensischen Beweise vorgelegt, um diese Darstellung zu stützen.

Übersetzt mit deepl.com

