The PIJ’s defiance amid diplomacy: ‚Gaza will not be allowed to fall‘ With a reputation as the most ‚Resistance Axis‘ aligned armed faction in Gaza, the PIJ’s perspectives on the war and ongoing ceasefire negotiations are highlighted in this exclusive interview with a key figure from the movement.

Der PIJ gilt als die bewaffnete Gruppierung im Gazastreifen, die am stärksten auf die „Widerstandsachse“ ausgerichtet ist. In diesem Exklusivinterview mit einer Schlüsselfigur der Bewegung werden die Perspektiven des PIJ in Bezug auf den Krieg und die laufenden Waffenstillstandsverhandlungen beleuchtet.

Der PIJ trotzt der Diplomatie: „Der Gazastreifen wird nicht fallen dürfen“.

Ibrahim Chamas

6. MAI 2024

In einem Exklusivinterview mit The Cradle gibt Abu Imad al-Rifai, ein Funktionär des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) mit Sitz in Beirut, Auskunft über Israels andauernden Krieg gegen den Gazastreifen, die Verwicklungen der westasiatischen Geopolitik und den Stand der Waffenstillstandsverhandlungen, die die Weltöffentlichkeit in Atem gehalten haben.

Die Folgen der Operation „Al-Aqsa-Flut“ vom 7. Oktober letzten Jahres haben die Dynamik in der Region entscheidend verändert, vor allem durch den direkten Einsatz iranischer Drohnen und Raketen im Rahmen der Operation „True Promise“.

Dieses Interview bietet einen tiefen Einblick in das aktuelle Szenario, die Ziele des palästinensischen Widerstands – zu dem auch der bewaffnete Flügel des PIJ, die Quds-Brigaden, und verbündete Gruppierungen gehören – und die weiterreichenden Auswirkungen auf Westasien und darüber hinaus.

Während sich der brutale israelische Militärangriff auf den Gazastreifen dem achten Monat nähert, werden die indirekten Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel fortgesetzt, während Tel Aviv die Vorbereitungen für einen Einmarsch in Rafah, dem letzten Zufluchtsort für über eine Million palästinensische Zivilisten, ankündigt.

In diesem Zusammenhang verspricht Rifai die Fortsetzung des regionalen Widerstands, der auf lokaler Ebene weiterhin intensiv ist, wobei die Quds-Brigaden zu den Gruppierungen gehören, die sich am stärksten für die palästinensische Befreiung einsetzen:

The Cradle: Warum hat die Türkei die Rolle des Vermittlers für die Hamas übernommen, als Katar sich zurückzuziehen schien?

Rifai: Die Türkei hat regionale und interne Erwägungen und unterhält enge Beziehungen zur Hamas. Dies weckt in einigen Ländern die Befürchtung, dass Ankara das palästinensische Dossier übernehmen wird.

Was Katar betrifft, so versucht Israel, das Land unter Druck zu setzen und zu erpressen, indem es ihm vorwirft, die Hamas zu finanzieren, aber Doha hat Beweise dafür, dass seine Geldtransfers nach Gaza mit israelisch-amerikanischer Genehmigung erfolgten.

The Cradle: Was wollen die Palästinenser und Israelis von den Verhandlungen?

Rifai: Israel befindet sich in einem Zustand der Verwirrung und Widersprüchlichkeit. Es will den Krieg gegen den Gazastreifen nicht beenden, ohne die Wünsche und Hoffnungen Netanjahus zu erfüllen. Bei den Verhandlungen fehlt es Netanjahu an Ernsthaftigkeit, um eine Einigung zu erzielen, und er besteht darauf, die Kontrolle über das Gebiet Netzarim und die Salah al-Din-Straße (innerhalb des Gazastreifens) zu behalten. Gaza). Der Widerstand ist ernsthaft an einer Einigung interessiert, allerdings mit zwei grundlegenden Punkten, die nicht rückgängig gemacht werden können: Rückzug aus dem Gazastreifen und Waffenstillstand.

The Cradle: Ist es nicht im Interesse des Widerstands, jetzt ein Abkommen zu schließen?

Rifai: Der Widerstand ist sehr daran interessiert, ein Abkommen zu erreichen, um den brutalen Krieg gegen unser Volk zu beenden, aber ohne einen vollständigen Rückzug und die Beendigung der ständigen Aggression wird kein israelischer Gefangener freigelassen werden, und der Widerstand wird nicht aufhören. Eine Kapitulation vor den Israelis gehört nicht zum Wortschatz unseres Volkes.

The Cradle: Der Hamas-Vertreter Khalil al-Hayya hat kürzlich angekündigt, dass die Hamas bereit sei, eine Zwei-Staaten-Lösung zu akzeptieren und auf militärische Aktionen zu verzichten. Ist dies ein Manöver oder eine neue Strategie der Hamas? Wie ist die Position des PIJ, wenn die Hamas diesen Weg einschlägt?

Rifai: Es gibt keinen Grund, unrealistische und unmögliche Annahmen zu treffen. Bruder Khalil al-Hayya erklärte dies in einem Interview mit Al Jazeera, in dem er sagte: „In Presseinterviews ändern sie immer die Aussagen.“

The Cradle: Israel glaubt, dass es durch die Invasion von Rafah einen Erfolg erzielen und vielleicht die Qassam-Führer [bewaffneter Flügel der Hamas] und Gefangene dort finden kann.

Rifai: Rafah einzunehmen ist für die Israelis nicht einfach. Sie sind in den Norden und das Zentrum des Streifens eingedrungen und haben nichts erreicht. Aus dem Norden werden immer noch Raketen abgefeuert, und der Widerstand kämpft dort weiter. Sind die Israelis sicher, dass es im Norden keine Gefangenen gibt? Wenn Israel den Kampf im Norden nicht beenden kann, wird es dann irgendwo anders in der Lage sein, ihn zu beenden?

Auch die innerisraelische Situation muss berücksichtigt werden. Es gibt 400 Familien von israelischen Soldaten, die sich weigern, ihre Kinder zum Dienst zu schicken. Wird dies einen Fall von Rebellion innerhalb der militärischen Institution darstellen und das Feuer auf [Premierminister Benjamin] Netanjahu eröffnen? Diese Familien werden ihn fragen: ‚Wollt ihr unsere Kinder in den Tod schicken, damit ihr nicht vor Gericht kommt?

Israel zögert, Rafah zu betreten, nicht nur wegen der Weigerung Washingtons, sondern auch wegen einer internen Diskrepanz. Auch das Militär und das Sicherheitsestablishment haben eine Meinung zu Netanjahus Fähigkeit, die Kriegsziele zu erreichen.

The Cradle: Wenn der Widerstand in Rafah in die Enge getrieben wird, könnte dies einen breiteren regionalen Konflikt auslösen?

Rifai: Der libanesische Widerstand [Hisbollah] wird den Fall des Gazastreifens nicht zulassen.

The Cradle: Könnte die Regierung Netanjahu unter dem derzeitigen Druck zusammenbrechen?

Rifai: Die Lage von Netanjahu und seiner Regierung ist instabil. Er konnte keines der Ziele erreichen, die er zu Beginn der Aggression gegen Gaza angekündigt hatte. Weder wurden die israelischen Gefangenen freigelassen, noch wurde die Hamas ausgeschaltet, und wir wissen nicht, wohin sich die Dinge angesichts des Drucks der israelischen Straße, der Position der israelischen Opposition zum Krieg und der amerikanischen Position, die sich über Netanjahus Positionen etwas Sorgen macht, entwickeln werden. All dies kann zu seinem Untergang führen.

The Cradle: Wie hat sich die Ermordung wichtiger PIJ-Führer vor dem 7. Oktober auf die Organisation ausgewirkt?

Rifai: Der Tod von Führern hat eine moralische Auswirkung, keine logistische oder militärische. Das Märtyrertum stärkt die Entschlossenheit der Widerstandskämpfer, den eingeschlagenen Weg weiterzuverfolgen, und nicht andersherum.

The Cradle: Wie interpretieren Sie die militärische Reaktion des Irans auf den Bombenanschlag auf sein Konsulat in Damaskus?

Rifai: Was der Iran getan hat, ist ein strategischer Wechsel und hat eine klare Linie in der Gleichung des Konflikts mit Israel gezogen. Zum ersten Mal wurde Israel mit einer solchen Anzahl von Drohnen und Raketen angegriffen, und die Welt mobilisiert sich, um es vor einem islamischen Land zu schützen, das Tausende von Kilometern entfernt ist. Dies ist eine große und sehr wichtige Veränderung im Umgang mit dem Konflikt mit Israel. Der Konflikt zwischen dem zionistischen Gebilde und dem Volkswiderstand hat sich auch in einen Konflikt zwischen dem Gebilde und einem Staat verwandelt, und das hat Auswirkungen auf die Art der nächsten Phase.

The Cradle: Welche langfristigen Auswirkungen hat die anhaltende Unterstützung des Gazastreifens durch Organisationen wie die Ansarallah im Jemen und die irakischen Gruppierungen?

Rifai: Die amerikanische Präsenz in der Region ist für Washington sehr kostspielig geworden, und die Stationierung von Kriegsschiffen und Flotten bedeutet nicht, dass man die Vorherrschaft fortsetzen kann, denn die gesamte amerikanische Militärpräsenz in der Region kann aufgegeben werden. Zumal Israel in der nächsten Phase eine große zusätzliche Belastung für die amerikanische Regierung darstellen wird, nachdem wir am 7. Oktober gesehen haben, wie zerbrechlich das Gebilde ist und wie die Welt zu ihm gekrochen ist, um es vor dem Untergang zu bewahren. Wir müssen uns auch mit der internen Situation der USA befassen.

The Cradle: Was sehen Sie für die Zeit nach dem Krieg in Gaza voraus?

Rifai: Natürlich gibt es die moralische Forderung, dass die Menschen in ihre Häuser zurückkehren und schnell daran arbeiten, sie zu beherbergen und den Wiederaufbau zu beschleunigen, indem Häuser, Krankenhäuser, Schulen und Universitäten wieder aufgebaut werden, aber es besteht die Angst, dass der Wiederaufbau verzögert wird. Darüber hinaus werden die Widerstandsgruppen im Gazastreifen, namentlich die Hamas und der PIJ, den aktuellen Krieg bewerten, um Strategien zur Bewältigung der aus der Aggression gegen den Gazastreifen resultierenden Herausforderungen zu entwickeln.

The Cradle: Die libanesische Zeitung Al-Akhbar berichtete kürzlich, dass die UNO auf Ersuchen Netanjahus einen Vermittler zu einem Treffen mit der PIJ-Führung in den Libanon entsandt hat, der die Bereitschaft Israels, mit Ihnen zu verhandeln, zum Ausdruck brachte.

Rifai: Der stellvertretende Koordinator für den Friedensprozess im Nahen Osten kam mit einem weiteren Mann. Sie sagten, sie würden eine Botschaft überbringen, um mit PIJ zu verhandeln. Die Position der Bewegung war klar: Die Widerstandsgruppen ermächtigten die Brüder der Hamas, über Ägypten und Katar zu verhandeln.

The Cradle: Wer wird den Gaza-Streifen nach dem Krieg regieren?

Rifai: Der Gazastreifen wird von seiner Bevölkerung verwaltet. Es ist inakzeptabel, dass die Verwaltung des Gazastreifens nicht mit dem Widerstand übereinstimmt.

The Cradle: Wie lange, schätzen Sie, wird der Krieg dauern?

Rifai: Niemand kann vorhersagen, wann der Krieg enden wird. Wenn sich die israelische Haltung zu den Forderungen des Widerstands nicht ändert, dann „ist der Krieg lang“. Netanjahu setzt auf eine Fata Morgana und hat Angst vor dem Tag nach dem Krieg. Die Frage ist, ob die israelische Gesellschaft diese ganze Zeit des Krieges aushalten kann.

