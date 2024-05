Lufthansa Technik to work with ‚Israel’s‘ Elbit on military drones Elbit Systems is known for supplying the Israeli occupation forces with drones, munitions, combat vehicles, missiles, and various other types of weaponry.

Lufthansa Technik arbeitet bei Militärdrohnen mit israelischer Firma Elbit zusammen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

6. Mai 2024

Elbit Systems ist dafür bekannt, die israelischen Besatzungstruppen mit Drohnen, Munition, Kampffahrzeugen, Raketen und verschiedenen anderen Waffentypen zu beliefern.

Lufthansa wird mit der israelischen Firma Elbit Systems über ihren Wartungsbetrieb Lufthansa Technik bei militärischen Drohnen zusammenarbeiten, um ihr „Verteidigungsgeschäft“ auszubauen, teilte ein Vertreter der Tochtergesellschaft am Montag mit.

Die Vereinbarung umfasst die Lieferung und Wartung von bis zu acht israelischen Hermes 900 Starliner Drohnen für die deutsche Marine. Lufthansa Technik wird die Wartung und die Ausbildung der Besatzungen übernehmen, während Elbit die Drohnen herstellen wird.

Das Projekt ist das erste seiner Art für Lufthansa Technik.

Ihr Verteidigungsgeschäft umfasst die Reparatur und Wartung von NATO-Standardflugzeugen wie den F-35-Kampfjets, Chinook-Transporthubschraubern und Poseidon-Überwachungsflugzeugen.

Nach dem Krieg in der Ukraine richtete Deutschland 2022 einen Sonderfonds für die Verteidigung in Höhe von 100 Milliarden Euro (107,68 Milliarden Dollar) ein und bezeichnete dies als „Zeitenwende“ bei der Erhöhung seiner Militärausgaben.

Im März zwang der unermüdliche Einsatz von Palestine Action Elbit Systems, „Israels“ größtes Rüstungsunternehmen, zur endgültigen Schließung einer weiteren Waffenfabrik im Vereinigten Königreich, obwohl es zu Verhaftungen, Razzien und Inhaftierungen gekommen war.

Elbit Systems ist bekannt dafür, die israelischen Besatzungstruppen mit Drohnen, Munition, Kampffahrzeugen, Raketen und verschiedenen anderen Waffentypen zu beliefern. Der britischen Zeitung Morning Star zufolge „werden die meisten ihrer Waffen als ‚kampferprobt‘ vermarktet, was bedeutet, dass sie bei Bombardierungen gegen die palästinensische Bevölkerung eingesetzt wurden“.

37 Menschenrechtsgruppen fordern Deutschland auf, Waffenverkäufe an „Israel“ zu stoppen

Anfang dieses Monats forderten über 30 Menschenrechtsgruppen Deutschland auf, alle Waffenlieferungen an die israelische Besatzung zu stoppen und sich stärker für einen Waffenstillstand in Gaza einzusetzen.

In einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz, der von internationalen Gruppen wie Amnesty, Oxfam Deutschland und Pax Christi unterzeichnet wurde, wird Deutschland aufgefordert, sich an das Völkerrecht zu halten und Druck auf „Israel“ auszuüben, um einen Waffenstillstand im Gaza-Streifen zu erreichen.

„Stoppen Sie den Export von Kriegswaffen und anderen militärischen Ausrüstungen nach Israel, die im Gazastreifen oder im besetzten Westjordanland eingesetzt werden könnten“, heißt es in dem Schreiben, in dem betont wird, dass die Besatzung mit diesen Waffen die Menschenrechte verletzt.

Deutschland wurde aufgefordert, seiner völkerrechtlichen Pflicht nachzukommen und Israel dazu zu bewegen, den Forderungen des Internationalen Gerichtshofs nachzukommen und humanitäre Korridore zu öffnen, um Hilfslieferungen nach Gaza zu ermöglichen, sowie die Einhaltung des humanitären Völkerrechts im Gazastreifen sicherzustellen.

37 Menschenrechtsgruppen haben den Brief unterzeichnet, darunter Ärzte der Welt, Medico International, CARE Deutschland und die palästinensisch-jüdische Dialoggruppe mit Sitz in München.

Am Dienstag beschlossen die Richter des Internationalen Gerichtshofs, keine dringenden Anordnungen zum Stopp deutscher Waffenexporte nach „Israel“ zu erlassen, da sie nach wie vor tief besorgt über die Zustände in Gaza seien.

Das Gericht folgte jedoch nicht der Bitte Deutschlands, den Fall abzuweisen, sondern ließ ihn weiterlaufen.

