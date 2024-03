The Plan Is To Turn Palestine Into A Historical Footnote So It’s Too Late To Save It The Zionist plan for the Palestinians is to kill them and drive them off their land by whatever cruelty is necessary, with the understanding that one day people will look back on it in the same way…

Der Plan ist, Palästina in eine historische Fußnote zu verwandeln, damit es zu spät ist, es zu retten

Caitlin Johnstone

–

31. März 2024

Der zionistische Plan für die Palästinenser besteht darin, sie zu töten und sie mit allen notwendigen Grausamkeiten von ihrem Land zu vertreiben, mit dem Wissen, dass die Menschen eines Tages darauf zurückblicken werden, so wie sie auf die Völkermorde an anderen indigenen Völkern zurückblicken und sagen: „Ja, es war schlimm, aber das war in der Vergangenheit, also können wir nichts dagegen tun.“

Die Zionisten blicken weit in die Geschichte zurück und wissen, dass all die Empörung und die Gegenreaktion, die sie jetzt wegen Gaza erleben, eines Tages irrelevant sein werden, wenn sie ihren Plan für das Gebiet heute umsetzen können. Sie wissen, dass künftige Generationen israelischer Siedler sagen können: „Sicher, es gab eine ethnische Säuberung in Gaza und eine Reihe von Massengrausamkeiten wurden begangen, aber das alles geschah vor meiner Geburt; ich hatte nichts damit zu tun. Soll ich etwa mein Zuhause aufgeben, in dem ich mein ganzes Leben gelebt habe? Das ist verrückt.“

Und sie haben absolut Recht: Wenn es Israel gelingt, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben (und vorausgesetzt, die Menschheit vernichtet sich nicht durch ein nukleares Armageddon oder einen Umweltkollaps), ist das genau die Zukunft, die sie erwarten können. Die völkermörderischen Gräueltaten gegen die Palästinenser werden etwas sein, worüber Kinder im Geschichtsunterricht lernen. Israel selbst wird vielleicht sogar viel ehrlicher mit den Geschehnissen umgehen können, wenn das palästinensische Problem erst einmal vollständig gelöst ist und die Bedrohung durch einen palästinensischen Staat nicht mehr besteht.

Also tun sie, was sie in der Zwischenzeit tun müssen, in dem Bewusstsein, dass dies alles eines Tages vom Sand der Zeit weggewischt werden wird. Sie begehen die Gräueltaten, die sie begehen müssen, sie lügen auf die Art und Weise, die sie brauchen, und sie üben Einfluss aus, wo immer sie Einfluss ausüben müssen, bis sie die Sache in den Griff bekommen. Wenn sie das geschafft haben, können sie sich zurücklehnen und den alten Vater Zeit den Rest der Arbeit für sie erledigen lassen.

Deshalb ist es so wichtig, sich jetzt dagegen zu wehren: Denn wenn Palästina erst einmal ausgelöscht ist, ist es höchst unwahrscheinlich, dass es jemals wiederhergestellt werden kann. Wir sehen, wie schwierig es ist, in anderen Nationen, die auf völkermörderischem Siedlerkolonialismus beruhen, überhaupt Rechte für die einheimische Bevölkerung zu erlangen, und sie sind noch nicht einmal aus ihren nationalen Grenzen ins Ausland vertrieben worden.

Die Sünden der Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit sind viel, viel leichter zu korrigieren als die Sünden der fernen Vergangenheit. Deshalb sind die Zionisten so erpicht darauf, diese Gräueltaten in die Kategorie „Sünden der fernen Vergangenheit“ zu verschieben.

Übersetzt mit deepl.com

