Netanjahu muss sich einer dringenden Operation unterziehen – Israels stellvertretender Premierminister übernimmt vorübergehend die Aufgaben

01. April 2024

Netanjahu muss sich einer dringenden Operation unterziehen – Israels stellvertretender Premierminister übernimmt vorübergehend die Amtsgeschäfte

31. März 2024 Blog, Nachrichten

Israel bombardiert den Gazastreifen weiterhin aus der Luft, zu Land und zur See. (Bild: Palestine Chronicle)

Von Palestine Chronicle Mitarbeitern

Die Operation wird am Sonntagabend unter Vollnarkose stattfinden und Justizminister Yariv Levin wird vorübergehend seine Aufgaben übernehmen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird sich am Sonntagabend einer Operation unterziehen, teilte sein Büro in einer Erklärung mit, und fügte hinzu, dass sein stellvertretender Ministerpräsident vorübergehend seine Aufgaben übernehmen wird.

Das Büro teilte mit, dass bei Netanjahu bei einer „Routineuntersuchung am Samstagabend“ ein Leistenbruch diagnostiziert worden sei und die Operation am Sonntagabend „unter Vollnarkose“ stattfinden werde.

„Justizminister Yariv Levin wird vorübergehend seine Aufgaben übernehmen“, hieß es in der Erklärung weiter.

Die New York Times stellte am Sonntag fest, dass „die Operation zu einer Zeit stattfindet, in der Netanjahu unter wachsendem Druck steht, da sich der Krieg in Gaza hinzieht und die internationalen Forderungen nach einem Waffenstillstand lauter werden“.

Zunehmende Proteste

Mehr als ein Dutzend Demonstranten wurden am Samstag verhaftet, nachdem die israelische Polizei Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt hatte, um Tausende von Demonstranten in Tel Aviv zu zerstreuen, die die Regierung aufforderten, mehr für die Freilassung von Gefangenen zu tun, die von der Widerstandsbewegung im Gazastreifen festgehalten werden.

Nach Angaben der Times of Israel waren die Proteste am Samstagabend „mit die größten“ seit dem 7. Oktober. Nach Angaben der Zeitung nahmen Zehntausende an den Massenprotesten in ganz Israel teil.

Zu den Demonstranten gesellten sich dann auch diejenigen, die an den wöchentlichen Demonstrationen der Familien der Gefangenen in Tel Aviv teilgenommen hatten, nachdem „Redner die Teilnehmer dazu aufgerufen hatten, ‚auf die Straße zu gehen‘ und sich den regierungsfeindlichen Demonstranten anzuschließen (…), indem sie eine offensichtliche Beendigung der separaten Versammlung ankündigten“, so die Zeitung.

In einer Botschaft an den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu sagte der Sprecher des Forums der Geiseln und vermissten Familien, Haim Rubinstein, auf X: „Die Kundgebungen sind vorbei, die Proteste haben begonnen.“

In einem anderen Bericht drohten Familien israelischer Gefangener, dass „wir das Land niederbrennen werden, wenn nicht bald ein Gefangenenaustauschabkommen mit der Hamas zustande kommt“.

Laut der israelischen Zeitung Yedioth Ahronoth sagten die Familien in einer Erklärung vor dem Sitz des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv, dass „Netanjahu ihnen keine Wahl lässt, da er Vorschläge ablehnt und eine harte Haltung einnimmt, die einen israelischen Vorschlag in den Verhandlungen verhindert“, und bezeichneten das Verhalten des Ministerpräsidenten als „ein Verbrechen und unvorstellbar“.

Popularität sinkt weiter

Die Popularität des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sinkt weiter, wie eine am Freitag von der israelischen Zeitung Maariv veröffentlichte Meinungsumfrage ergab.

Der Umfrage zufolge bevorzugen 45 Prozent der Israelis Benny Gantz, den Vorsitzenden der Partei der Nationalen Einheit und derzeitiges Mitglied des Kriegskabinetts, als Premierminister, während nur 38 Prozent der Meinung sind, dass Netanjahu noch für sein Amt geeignet ist.

Die Umfrage zeigt auch, dass die Popularität der Likud-Partei unter der Führung von Netanjahu ähnlich wie bei früheren Umfragen nach dem 7. Oktober kontinuierlich abnimmt.

Der Umfrage zufolge würde die Partei der Nationalen Einheit 33 Sitze in der 120 Sitze zählenden Knesset erringen, wenn heute Wahlen abgehalten würden, was einem Anstieg von derzeit 12 Sitzen entspricht.

Im Gegensatz dazu würde die Likud-Partei der Umfrage zufolge nur 19 Sitze erhalten und damit weniger als ihre derzeitigen 32 Sitze im Parlament.

Die Oppositionspartei Neue Hoffnung unter der Führung von Gideon Sa’ar, die sich aus der Partei der Nationalen Einheit zurückgezogen hat, würde der Umfrage zufolge vier Sitze erhalten.

Die Religiöse Zionistische Partei von Finanzminister Bezalel Smotrich würde den Ergebnissen zufolge die Wahlhürde nicht nehmen können.

Der Meinungsumfrage zufolge würde die Gruppe, die Netanjahu unterstützt, 46 Sitze gewinnen, während die Gruppe, die gegen ihn ist, 64 Sitze erringen würde.

