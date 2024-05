The Soft Anti-Semitism of Polite Expectations Rules for protests I’ve been struck lately, by the inertness of criticism lodged against student protesters — they might have been written by AI. They



Michael Palin und John Cleese, „Argument, Clinic“, Monty Python’s Flying Circus, 2. November 1972. Bildschirmfoto.

Der sanfte Antisemitismus der höflichen Erwartungshaltung



von Stephen F. Eisenman

Regeln für Proteste

10. Mai 2ß24

In letzter Zeit bin ich erstaunt über die Hartnäckigkeit der Kritik an studentischen Demonstranten – sie könnte von KI geschrieben worden sein. Sie alle beginnen mit einer vagen Bekundung der Unterstützung für jüdische und islamische Studenten, fahren fort mit der Verurteilung des Antisemitismus „in all seinen Formen“, befürworten die freie Meinungsäußerung und schließen mit dem Versprechen, jeden Studenten, der gewalttätig ist oder die Arbeit der Universität stört, gewaltsam zu entfernen und zu verhaften. „Wir glauben, dass alle Amerikaner das Recht haben sollten, friedlich zu protestieren“, sagte Bidens Pressesprecherin Karine Jean-Pierre diese Woche. „Was wir nicht wollen, sind Hassreden und Gewalt.“

Anfang dieser Woche beschrieb der Counterpunch-Autor Michael Schwalbe die Rhetorik als „Repression nach Regeln“: eine Reihe strenger, ja unmöglicher Richtlinien für den Protest aufstellen und dann hart durchgreifen, wenn sie gebrochen wurden. Zu den Regeln gehören unweigerlich Verbote von Äußerungen, die ein feindliches Umfeld für jüdische Studenten, Lehrkräfte und Mitarbeiter schaffen. Da aber heutzutage fast jede Kritik an Israel oder dem Zionismus als antisemitisch eingestuft wird, geben sich die Universitätsverwaltungen einen Freibrief, um Zeltlager zu entfernen und Proteste zu beenden. Und da schon eine einzige verbotene Äußerung als Stimme der Gesamtheit gilt, reicht ein einziger dummer oder unreifer Student (oder Provokateur) aus, um Dutzende von anderen zu suspendieren, zu vertreiben oder zu verhaften. Nur wenige Universitäten – Brown, Northwestern, Rutgers, Evergreen State College und University of Minnesota – haben Kompromisse mit den Demonstranten geschlossen oder sind auf einige ihrer vernünftigen Forderungen nach einem Ausstieg aus der Universität eingegangen.

Die wirkliche Unhöflichkeit auf dem Campus ist bei den Verwaltern zu finden, die einerseits den Wert und die Notwendigkeit eines zivilen Diskurses loben, andererseits aber die unhöflichsten Mittel einsetzen, wenn ihre Politik in Frage gestellt wird. Aber es gibt noch eine weitere Heuchelei, die noch nicht ausreichend erkannt wurde. Ich nenne sie den „sanften Antisemitismus der höflichen Erwartungen“. Es ist die Vorstellung, dass ein Dialog oder eine Diskussion immer höflich sein muss und dass Unterschiede besser vertuscht als offengelegt werden sollten. Solche Ideen sind dem Judentum – sowohl seinen säkularen als auch seinen religiösen Traditionen – abträglich. Wie fast jeder amerikanische Jude weiß, ist ein Gespräch unter Juden oft kaum von einem Streit zu unterscheiden. Auch wenn es vielleicht zu weit geht zu behaupten, dass höfliche Konversation eine nichtjüdische Konvention ist, so kann man doch mit Fug und Recht behaupten, dass die Unterdrückung jüdischen Streits antisemitisch ist. Die Tatsache, dass so viele der israelfeindlichen oder antizionistischen Demonstranten auf dem Campus jüdisch sind, kennzeichnet dieses harte Vorgehen als antisemitisch oder sogar judenfeindlich.

Ein Elefant im Porzellanladen

Jahrelang, ja sogar jahrzehntelang, dachte ich, es läge an mir. Zum ersten Mal fiel es mir in der Graduiertenschule am Clark Art Institute in Williamstown, MA, auf: In Seminaren diskutierten meine Kommilitonen und ich über einen Aufsatz oder ein Buch, und wenn ich an der Reihe war, äußerte ich oft scharfe Kritik an den Methoden oder Argumenten des Autors. Wenn ich meine Ausführungen beendet hatte, ignorierten die anderen Studenten und der Professor meine Kommentare und machten weiter, als hätte ich nie gesprochen. Es gab einige Ausnahmen, vor allem Professor Julius Held, ein jüdischer Emigrant aus Nazideutschland und Gelehrter von Peter Paul Rubens, der als strenger Zuchtmeister bekannt war. Im Allgemeinen lobte er meine kritischen Kommentare, und selbst wenn er mit ihnen nicht einverstanden war, ermutigte er andere Studenten, es mir gleichzutun. (Meine Kommilitonen verabscheuten mich natürlich.) Im Allgemeinen fühlte ich mich jedoch wie ein intellektueller Elefant im Porzellanladen. Das Gleiche geschah in Princeton, wo ich promovierte, und später an den Universitäten, an denen ich unterrichtete: gackernde Zungen von vielen und Anerkennung von wenigen. Was war da los?

Schließlich fiel der Groschen. Eines Tages saß ich in einer Fachbereichssitzung und diskutierte mit Kollegen über die Vorzüge einer möglichen Neueinstellung von Lehrkräften. Sie hielten sie für schrill, während ich sie für engagiert hielt. Sie befürchteten, sie würde unkollegial sein, und ich hoffte, sie würde unabhängig sein. Sie hielten sie für strebsam, ich hielt sie für intellektuell ehrgeizig. Sie waren alle Nichtjuden, der Kandidat und ich waren Juden. Mit einem Mal wurde mir klar, dass meine Kollegen und ich unterschiedliche Sprachen sprachen. Ihre Sprache war konsensorientiert und meine argumentativ; ihre Sprache war konfliktvermeidend und meine debattierend. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem viel gestritten und manchmal auch geschimpft wurde; sie in einem Haushalt, in dem bestenfalls höfliche Konversation und schlimmstenfalls passive Aggression herrschte. War dies eine Frage des kulturellen Unterschieds, oder waren meine Kollegen intolerant, vielleicht sogar ein wenig antisemitisch?

Streit als Engagement

In der soziologischen Literatur gibt es eine Debatte über die Funktion von sozialen Konflikten, die auf Georg Simmel (1904) und die Ursprünge der Disziplin zurückgeht. Simmel und andere vertraten damals die Ansicht, dass verbaler Streit soziale Grenzen und Schichtungen festlegt. Die Frage, ob und warum Juden mehr streiten als andere ethnische oder religiöse Gemeinschaften, ist ein neuerer Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. In einem Artikel aus dem Jahr 1985 mit dem Titel „Argument as Sociability“ schlug Deborah Schiffrin vor, dass viele Juden um ihrer selbst willen streiten, um affektive Bindungen zu erhalten. Der Inhalt des Arguments ist zweitrangig gegenüber seiner Form. In ihren Berichten über Gespräche zwischen einer Gruppe jüdischer Verwandter und Freunde aus Philadelphia stellte Schiffrin fest, dass selbst bei trivialen Themen „erhöhte Lautstärke, schnelles Tempo, kontrastierende Betonung und übertriebene Intonation“ auftreten. Sie schreibt: „Fragen, die von nicht-jüdischen Sprechern in anderen Stadtteilen Philadelphias nur minimal beantwortet wurden, riefen bei meinen Informanten Argumente hervor“. Henry und Zelda zum Beispiel, zwei der Hauptpersonen in Schiffrins Essay, stritten leidenschaftlich darüber, ob man verpflichtet sei, Cousins und Cousinen gleichermaßen zu lieben, und welcher jüdische Komiker lustiger sei, Joey Bishop oder Jack Klugman. Aber mitten im hitzigsten Streit gingen sie oft zu Bereichen über, in denen sie übereinstimmten und sogar intim waren, wie zum Beispiel, ob Henry sich rasieren musste. Manchmal endete ein Streit in einem Lachanfall. Henry und Zelda sowie Jack und Freda (ein weiteres Informantenpaar) erklärten Schiffrin, dass ihre Streitereien einen Wert hätten und dass sie eine Möglichkeit seien, „es auszusitzen“. Anstatt die Hilfe eines Eheberaters in Anspruch zu nehmen, würden sie „wie wild streiten“, bis sie eine Lösung gefunden hätten. Schiffrin kommt zu dem Schluss: „Geselliges Streiten ist eine Sprechaktivität, in der eine polarisierende Form eine ratifizierende Bedeutung hat“.

Ein Jahrzehnt später wurde Schiffrins These von zwei australischen Forschern, David Lee und Jennifer Peck, in Frage gestellt, die feststellten, dass das „gesellige Argument“ zwar zweifellos existiert, aber viele der gleichen diskursiven Merkmale aufweist wie das ungesellige Argument. Mit anderen Worten: Was sich wie Feindseligkeit anhört, ist oft genau das, und der einzige Weg, um festzustellen, ob ein Argument gesellig ist, besteht darin, auf die „allgemeinen diskursiven Interaktionen zu achten, in die es eingebettet ist“. Leider schenkten die beiden Wissenschaftler dem jüdischen Kontext von Schiffrins Daten überhaupt keine Beachtung, weder der jüdischen Gemeinde in Philadelphia noch dem weiteren jüdischen Kontext. In der Tat haben religiöse Juden schon immer großen Wert auf Debatten und Disputationen gelegt. Das Torastudium basierte darauf. Der Talmud, der sich aus der Mischna und einer Reihe von Auslegungen in den 63 Büchern der Gemara zusammensetzt, besteht im Wesentlichen aus einer Reihe von Debatten, Diskussionen, Hypothesen, Beweisen, Widerlegungen und dialektischer Argumentation, oft ohne Synthese oder Lösung. Diese Tradition der Disputation hat in der rituellen Praxis bis heute überlebt.

Das Pessachfest, ein zentrales Ereignis im jüdischen Kalender, gipfelt in der Verlesung der Haggada, die eine Reihe von Fragen und Antworten enthält. „Warum ist diese Nacht anders als alle anderen Nächte?“ „Warum essen wir in dieser Nacht ungesäuertes Brot, Matzoh, aber in anderen Nächten Brot mit Hefe“, usw. Das jüngste Kind am Tisch hat die Aufgabe, diese vier Fragen zu stellen, vielleicht um es in die Kultur des Disputierens einzuführen. Die Antworten sind in der Haggada zu finden, aber keine ist endgültig, und die Feiernden werden ermutigt, sie ausführlich zu diskutieren. Ich habe an stundenlangen Sedern teilgenommen. Sicherlich lieben auch viele Nicht-Juden ein gutes Argument, wie die Monty-Python-Folge „The Argument Clinic“ beweist, aber Juden lieben es noch mehr.

Die Jüdischkeit der Campus-Proteste

Ich weiß nicht, wie viel Prozent der pro-palästinensischen Demonstranten an den Universitäten jüdisch sind. Ausgehend von Zeitungsberichten und meinen eigenen Gesprächen mit Lehrkräften an der Northwestern University und anderswo ist er jedoch wahrscheinlich viel höher als der Prozentsatz jüdischer Studenten an einer bestimmten Universität. Das ist nicht überraschend. Junge Juden sind Israel gegenüber kritischer eingestellt als ihre älteren Glaubensgenossen, und wahrscheinlich mehr als junge Nichtjuden. Viele der protestierenden jüdischen Studenten auf dem Campus wollten dennoch ihre Identität durch die Feier des Pessachfestes und einen ausgedehnten Seder unterstreichen. Bei den rituellen Mahlzeiten, die in Gesellschaft von Nicht-Juden, darunter auch Palästinensern, eingenommen wurden, kam es häufig zu ausführlichen Diskussionen über die Politik im Nahen Osten und die Gräueltaten in Gaza. Manchmal gab es auch Streit: Eine jüdische Studentin in Yale sagte zu einem Reporter: „Es ist wichtig, ehrlich zu sein, dass wir manchmal unterschiedliche Erfahrungen und instinktive Gefühle in Bezug auf die Sprache haben, die bei diesen Protesten verwendet wird. Und das ist in Ordnung. Wir können diese unterschiedlichen Gefühle haben und trotzdem weiter zusammenarbeiten und die schwierigen Gespräche führen, die notwendig sind, um uns für die Sache der Desinvestition und des Waffenstillstands zu sammeln.“

Dieselbe Weisheit und Toleranz war bei Universitätspräsidenten, die die Polizei zur Räumung von Lagern gerufen, protestierende Studenten suspendiert oder sogar von der Universität verwiesen und zugelassen haben, dass Studenten und Fakultätsmitglieder verhaftet, angegriffen und wegen Straftaten angeklagt wurden, auffallend wenig vorhanden. Diese Verwaltungsbeamten und ihre politischen Verbündeten, darunter der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, und die US-Abgeordnete Elise Stefanik, leisten nicht nur dem Völkermord in Gaza Vorschub, sie untergraben auch die Meinungsfreiheit in den USA und machen sich genau den Antisemitismus zu eigen, den sie angeblich bekämpfen wollen.

Stephen F. Eisenman ist emeritierter Professor an der Northwestern University. Sein neuestes Buch, zusammen mit Sue Coe, trägt den Titel „The Young Person’s Guide to American Fascism“ und erscheint demnächst bei OR Books. Sie können ihn unter s-eisenman@northwestern.edu erreichen.

