Free Palestine Camp der Harvard Universität am 2. Mai. (Dariusz Jemielniak, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Eine Kriegskultur, die die Jugend hasst

Von Norman Solomon

TomDispatch.com

10. Mai 2024

Mit seiner beharrlichen Unterstützung für einen unpopulären Krieg hat der Demokrat im Weißen Haus dazu beigetragen, eine Rebellion vor der eigenen Haustür zu entfachen.

Junge Menschen – die am wenigsten zu Ehrerbietung und am meisten zu moralischer Empörung neigen – führen den öffentlichen Widerstand gegen das anhaltende Gemetzel in Gaza an. Der Aufruhr auf dem Campus ist ein Kampf zwischen Akzeptanz und Widerstand, während die Eliten darauf bestehen, die Kriegsmaschinerie zu warten.

Ich habe die obigen Worte vor kurzem geschrieben, aber ich hätte sie im Frühjahr 1968 ganz ähnlich schreiben können. (Joe Biden hat keine US-Truppen zum Töten nach Gaza geschickt, wie es Präsident Lyndon Johnson in Vietnam getan hat, aber der derzeitige Präsident hat alles getan, um Israel mit massiven Mengen an Waffen und Munition zu versorgen – und damit das Gemetzel in Gaza buchstäblich erst möglich gemacht.

Ein bekanntes Sprichwort – „je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich“ – ist sowohl falsch als auch wahr. In den letzten Jahrzehnten haben die Konsolidierung der Macht der Unternehmen und der Aufstieg der digitalen Technologie zu enormen Veränderungen in Politik und Kommunikation geführt. Doch Menschen sind immer noch Menschen, und bestimmte entscheidende Dynamiken bleiben bestehen.

Der Militarismus verlangt Konformität – und schafft es manchmal nicht, sie zu erreichen.

Als Ende der 1960er Jahre an der Columbia University und an vielen anderen Hochschulen Antikriegsproteste ausbrachen, war das moralische Erwachen eine menschliche Verbindung zu den Menschen, die in Vietnam entsetzlich litten. In den letzten Wochen galt das Gleiche für die Menschen in Gaza.

In beiden Epochen kam es zu einem harten Durchgreifen der Hochschulverwaltung und der Polizei sowie zu einer sehr negativen Haltung gegenüber den Demonstranten in den Mainstream-Medien, die alle die wichtigsten Vorurteile in der Machtstruktur dieses Landes widerspiegeln.

„Was wir brauchen, ist die Erkenntnis, dass Macht ohne Liebe rücksichtslos und missbräuchlich ist, und dass Liebe ohne Macht sentimental und blutarm ist“, sagte Martin Luther King Jr. 1967. „Macht in ihrer besten Form ist Liebe, die die Forderungen der Gerechtigkeit durchsetzt, und Gerechtigkeit in ihrer besten Form ist Liebe, die alles korrigiert, was der Liebe entgegensteht.“

Unterbrechung einer Kultur des Todes

In diesem Frühjahr haben Studenten unter Bannern wie „Ceasefire Now“, „Free Palestine“ und „Divest from Israel“ Verhaftungen riskiert und ihre College-Karriere aufs Spiel gesetzt, indem sie einige ungeschriebene Regeln einer Kultur des Todes ablehnten.

Vom Kongress bis zum Weißen Haus ist der Krieg (und der militärisch-industrielle Komplex, der damit einhergeht) für das politische Geschäftsmodell von entscheidender Bedeutung. In der Zwischenzeit haben die Treuhänder der Hochschulen und die Megasponsoren unter den Ehemaligen oft Verbindungen zur Wall Street und zum Silicon Valley, wo der Krieg ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen ist.

Ganz nebenbei bringen Waffenverkäufe an Israel und viele andere Länder gigantische Gewinne ein. Die neuen Aufstände auf dem Campus sind ein Schock für das Kriegssystem. Die Manager dieses Systems, die seine Maschinerie ständig ölen, haben keinen Platz für moralische Abscheu in ihren Bilanzen.

Und die Weigerung einer beträchtlichen Anzahl von Studenten, mitzumachen, um mitzukommen, ist nicht nachvollziehbar. Für das wirtschaftliche und politische Establishment ist es eine Frage der Kontrolle, die möglicherweise groß geschrieben wird.

Präsident Joe Biden mit Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrates, die am 13. April im Situation Room des Weißen Hauses über Israel beraten. (Weißes Haus/Adam Schultz)

Angesichts des monatelangen Tötens, Verstümmelns, der Verwüstung und des zunehmenden Hungers im Gazastreifen ist die Rolle der USA unverständlich geworden – zumindest ohne dem Präsidenten und der überwiegenden Mehrheit der Kongressabgeordneten ein Maß an Unmoral zu unterstellen, das den meisten College-Studenten zuvor unvorstellbar erschien.

Wie viele andere in den Vereinigten Staaten kämpfen auch die protestierenden Studenten nun mit der Erkenntnis, dass die Personen, die die Exekutive und Legislative kontrollieren, Massenmord und Völkermord direkt unterstützen.

Als Ende April im Kongress mit überwältigender Mehrheit ein Gesetz über 17 Milliarden Dollar Militärhilfe für Israel verabschiedet – und von Präsident Biden eifrig unterzeichnet – wurde, konnte man die völlige Verderbtheit derjenigen, die an der Spitze der Regierung stehen, nur übersehen, wenn man nicht wirklich hinschaute oder im Bannkreis der herrschenden Todeskultur blieb.

Eine Mahnwache am 26. Februar in Washington für Aaron Bushnell, den aktiven Angehörigen der US-Luftwaffe, der sich vor der israelischen Botschaft selbst verbrannte, um nicht zum Komplizen eines Völkermordes zu werden. (Elvert Barnes, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0)

In den letzten Jahren seiner Amtszeit, als der Vietnamkrieg in vollem Gange war, wurde Präsident Lyndon Johnson mit Sprechchören begrüßt: „Hey, hey, LBJ, wie viele Kinder hast du heute umgebracht?“

Ein solcher Ruf könnte jetzt an Biden gerichtet werden. Die Zahl der palästinensischen Kinder, die bisher durch das von den USA bewaffnete israelische Militär getötet wurden, wird auf fast 15.000 geschätzt, nicht eingerechnet die unbekannte Zahl, die noch in den Trümmern von Gaza begraben ist.

Kein Wunder, dass hochrangige Beamte der Biden-Regierung nun Gefahr laufen, lautstark angeprangert zu werden, wenn sie an öffentlichen Orten sprechen.

Wie in der Ära des Vietnamkriegs billigen die Mitglieder des Kongresses auch weiterhin riesige Summen für die Finanzierung von Massentötungen. Am 20. April stimmten nur 17 Prozent der Demokraten und nur neun Prozent der Republikaner im Repräsentantenhaus gegen das neue Militärhilfepaket für Israel.

Höhere Bildung soll das Theoretische mit dem Tatsächlichen verbinden und danach streben, unsere Welt so zu verstehen, wie sie wirklich ist. Eine Kultur des Todes – die sowohl die Ruhe am College als auch den Massenmord in Gaza fördert – lebt jedoch von der Trennung dieser beiden Bereiche. All die Plattitüden und Vorspiegelungen der Wissenschaft können davon ablenken, wohin die US-Waffen tatsächlich gehen und was sie tun.

Leider erweisen sich Grundsätze, die gerne als lebenswichtige Ideale zitiert werden, als allzu leicht zu über Bord zu werfen, damit sie nicht unangenehm auf die großen Zehen drücken. Wenn also Studenten die Geisteswissenschaften so ernst nehmen, dass sie ein Protestlager auf dem Campus errichten, und dann milliardenschwere Geldgeber von einem Hochschulpräsidenten verlangen, dass er diese Störung unterbindet, dann ist eine Polizeirazzia vorprogrammiert.

Eine Welt des Doppeldenkens und der Taubheit des Tons

George Orwells Erklärung des „doppelten Denkens“ in seinem berühmten Roman 1984 passt gut zu der vermeintlichen Logik so vieler Kommentatoren, die die studentischen Demonstranten bedauern, weil sie ein Ende der Komplizenschaft mit dem noch immer andauernden Gemetzel in Gaza fordern:

„Wissen und nicht wissen, sich der völligen Wahrhaftigkeit bewusst sein und gleichzeitig sorgfältig konstruierte Lügen erzählen, gleichzeitig zwei Meinungen vertreten, die sich aufheben, obwohl man weiß, dass sie widersprüchlich sind, und an beide glauben, die Logik gegen die Logik einsetzen, die Moral ablehnen und gleichzeitig Anspruch auf sie erheben.“

Die Anti-Defamation League (ADL), die sich auf die Moral beruft, hat zum Beispiel fleißig Mediensalven auf die Studentenproteste abgefeuert. Der Vorstandsvorsitzende dieser Organisation, Jonathan Greenblatt, hat öffentlich erklärt, dass „Antizionismus Antisemitismus ist“ – ganz gleich, wie viele Juden sich als „antizionistisch“ bezeichnen.

Vor vier Monaten veröffentlichte die ADL einen Bericht, in dem sie propalästinensische Kundgebungen mit „antizionistischen Gesängen und Slogans“ als antisemitische Veranstaltungen einstufte. Ende April verwendete die ADL die Bezeichnung „antisemitisch“, um Proteste von Studenten an der Columbia und anderswo zu verurteilen.

„Wir haben ein großes, großes, großes Generationsproblem“, warnte Greenblatt in einem durchgesickerten ADL-Strategie-Telefonat im vergangenen November. Er fügte hinzu:

„Das Problem bei der Unterstützung Israels durch die Vereinigten Staaten ist nicht links und rechts; es ist jung und alt… Wir haben wirklich ein TikTok-Problem, ein Gen-Z-Problem… Das eigentliche Spiel ist die nächste Generation.“

Neben der kaum verhüllten Herablassung gegenüber Studenten wird das massenhafte Töten von Palästinensern häufig als unbedeutend abgetan. Als der Kolumnist der New York Times, Ross Douthat, Ende April über die Studentenproteste an der Columbia schrieb, bezeichnete er die Aktionen der israelischen Regierung lediglich als „Versäumnisse“.

Hätte eine Regierung die Angehörigen von Douthat bombardiert und getötet, hätte er vielleicht ein anderes Wort benutzt.

Eine ähnliche Mentalität prägte, wie ich mich gut erinnere, die Medienberichterstattung über den Vietnamkrieg. Für die Hauptnachrichtenorgane stand das, was mit den Vietnamesen geschah, weit unter so vielen anderen Problemen, dass es oft unsichtbar wurde.

Als die Medien allmählich begannen, den „Sumpf“ dieses Krieges zu beklagen, lag der Schwerpunkt auf der Frage, wie sich die Führung der US-Regierung so verstrickt hatte.

Berittene Polizisten bei einem Protestmarsch gegen den Krieg in Vietnam in San Francisco, 15. April 1967. (BeenAroundAWhile, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Dass die amerikanischen Kriegsanstrengungen ein massives Verbrechen gegen die Menschheit darstellten, wurde nur selten zugegeben. Damals wie heute befeuerten sich die moralischen Bankrotterklärungen des politischen und medialen Establishments gegenseitig.

Ein Barometer für das vorherrschende politische Klima unter den Eliten sind die redaktionellen Stellungnahmen der Tageszeitungen, die Aufschluss über die Prioritäten in Zeiten des Krieges geben.

Anfang 1968 führte der Boston Globe eine Umfrage unter 39 großen US-Zeitungen durch und stellte fest, dass sich keine einzige in einem Leitartikel für einen amerikanischen Rückzug aus Vietnam ausgesprochen hatte. Zu diesem Zeitpunkt befürworteten Dutzende von Millionen Amerikanern einen solchen Rückzug.

Als der Leitartikel der New York Times in diesem Frühjahr schließlich dazu aufrief, US-Waffenlieferungen an Israel an Bedingungen zu knüpfen – sechs Monate nach Beginn des Gemetzels in Gaza -, war der Leitartikel lau und zeigte eine starke ethnozentrische Voreingenommenheit.

Er erklärte, dass „der Hamas-Angriff vom 7. Oktober eine Gräueltat war“, aber kein Wort, das auch nur annähernd „Gräueltat“ bedeutet, wurde auf die israelischen Angriffe angewandt, die seitdem stattgefunden haben.

Der Leitartikel der Times beklagte, dass „Herr Netanjahu und die Hardliner in seiner Regierung“ ein „Band des Vertrauens“ zwischen den Vereinigten Staaten und Israel zerrissen hätten, und fügte hinzu, dass der israelische Premierminister

„sich gegenüber den wiederholten Forderungen von Herrn Biden und seinem nationalen Sicherheitsteam taub gestellt hat, mehr zu tun, um die Zivilisten in Gaza vor Schaden durch [amerikanische] Waffen zu bewahren.“

Der Redaktionsausschuss der Times neigte bemerkenswerterweise zur Untertreibung, als ob jemand, der sechs Monate lang täglich die Massentötung von Zivilisten beaufsichtigte, einfach nicht genug täte, „um Zivilisten zu schützen“.

Learning by Doing

Das University of Minnesota Police Department vor der Coffman Memorial Union, wo sich pro-palästinensische Demonstranten versammelt hatten, 23. April 2024. (Chad Davis, Flickr, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Die Tausenden von protestierenden Studenten, die sich mit den Erlassen der College-Verwaltungen und der Gewalt der Polizei konfrontiert sahen, haben eine echte Lektion über die wahren Prioritäten der amerikanischen Machtstrukturen erhalten.

Natürlich wünschten sich die Behörden (auf und außerhalb des Campus) eine Rückkehr zur üblichen friedlichen Campus-Atmosphäre. Wie der Militärstratege Carl von Clausewitz vor langer Zeit mit Ironie bemerkte: „Ein Eroberer ist immer ein Liebhaber des Friedens.“

Die Unterstützer Israels haben die Nase voll von den Protesten auf dem Campus. In der Washington Post erschien kürzlich ein Essay von Paul Berman, in dem er bedauerte, was aus seiner Alma Mater, der Columbia, geworden ist. Nach einer kurzen Erwähnung des israelischen Mordes an der Zivilbevölkerung des Gazastreifens und der Verhängung einer Hungersnot erklärte Berman, dass „letztlich das zentrale Thema des Krieges die Hamas und ihr Ziel ist … die Auslöschung des israelischen Staates.“

Die zentrale Frage. Betrachten Sie das als eine Art zu sagen, dass das anhaltende Abschlachten von Zehntausenden von Kindern und anderen palästinensischen Zivilisten zwar bedauerlich ist, aber nicht annähernd so wichtig ist wie die Angst, dass das atomar bewaffnete Israel mit einer der stärksten Luftwaffen der Welt von der „Auslöschung“ bedroht ist.

Ähnliche Artikel wie die von Douthat und Berman haben sich in den Medien verbreitet. Aber sie werden dem nicht gerecht, was Senator Bernie Sanders kürzlich in einer öffentlichen Botschaft an den israelischen Premierminister deutlich gemacht hat:

„Herr Netanjahu, Antisemitismus ist eine abscheuliche und ekelhafte Form der Bigotterie, die Millionen von Menschen unsagbares Leid zugefügt hat. Beleidigen Sie nicht die Intelligenz des amerikanischen Volkes, indem Sie versuchen, uns von der unmoralischen und illegalen Kriegspolitik Ihrer extremistischen und rassistischen Regierung abzulenken.“

Die College-Demonstranten haben gezeigt, dass sie sich nicht ablenken lassen. Sie beharren weiterhin – nicht fehlerfrei, aber wunderbar – darauf, dass das Leben aller Menschen wichtig ist. Seit Jahrzehnten, und seit Oktober auf besonders tödliche Weise, behandelt die Allianz zwischen den USA und Israel palästinensische Leben als entbehrlich.

Und genau dagegen richten sich die Proteste.

Natürlich können die Proteste aufflackern und erlöschen. Hunderte von US-Campus wurden im Frühjahr 1970 inmitten von Protesten gegen den Vietnamkrieg und die amerikanische Invasion in Kambodscha geschlossen, um dann im Herbstsemester wieder weitgehend zu verstummen. Doch für zahllose Menschen entfachten die Funken ein Feuer für soziale Gerechtigkeit, das nie erloschen ist.

Einer von ihnen, Michael Albert, einer der Mitbegründer des bahnbrechenden Z Magazine, ist seit Mitte der 1960er Jahre weiterhin als Aktivist tätig. „Viele Leute vergleichen die heutige Zeit mit 1968“, schrieb er im April.

„Das Jahr war turbulent. Wir waren inspiriert. Wir waren heiß. Aber jetzt kommt dieses Jahr, und es bewegt sich schneller, nicht weniger. In jenem Jahr war die Linke, die ich und so viele andere lebten und atmeten, mächtig. Wir waren mutig, aber wir hatten auch zu wenig Ahnung davon, wie man gewinnt. Ahmen Sie uns nicht nach. Transzendiert uns.“

Dann fügte er hinzu:

„Die aufkommenden Massenaufstände müssen fortbestehen und sich diversifizieren und ihren Fokus und ihre Reichweite ausweiten. Und hey, macht es auf euren Unis wieder besser als wir. Kämpft für die Veräußerung, aber kämpft auch für strukturelle Veränderungen, damit die Entscheidungsträger – und das solltet ihr sein – nie wieder in Völkermord, Krieg, Unterdrückung und Unterdrückung jeglicher Art investieren. Der morgige Tag ist der erste Tag einer langen, langen, möglicherweise unglaublich befreienden Zukunft. Aber ein Tag ist nur ein Tag. Bleiben Sie dran.“

Beharrlichkeit wird wirklich wichtig sein. Das Räderwerk der pro-israelischen Kräfte ist vollständig mit der US-Kriegsmaschinerie verzahnt. Die Bewegung, die Israels mörderische Unterdrückung der Palästinenser beenden will, hat es mit dem gesamten militärisch-industriellen und kongressiven Komplex zu tun.

Die Vereinigten Staaten geben mehr für ihr Militär aus als die nächsten 10 Länder zusammen (und die meisten von ihnen sind Verbündete) und unterhalten 750 Militärbasen in Übersee, weit mehr als alle ihre offiziellen Gegner zusammengenommen.

Die USA führen weiterhin das nukleare Wettrüsten an und geraten dabei in Vergessenheit. Und die wirtschaftlichen Kosten sind atemberaubend. Das Institute for Policy Studies berichtete im vergangenen Jahr, dass 62 Prozent des Bundeshaushalts in die eine oder andere Art von „militarisierten Programmen“ flossen.

Martin Luther King Jr. beschrieb 1967 die Kriegsausgaben des Landes als „dämonische, zerstörerische Saugnäpfe“, die enorme Ressourcen von den menschlichen Bedürfnissen abziehen.

Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich.

Mit transzendenter Weisheit hat der Studentenaufstand dieses Frühjahrs die Konformität als tödliches Betäubungsmittel abgelehnt, während die Schrecken in Gaza weitergehen. Die führenden Köpfe der mächtigsten amerikanischen Institutionen wollen weitermachen wie bisher, als ob die offizielle Beteiligung an einem Völkermord kein besonderer Grund zur Sorge wäre.

Stattdessen haben es junge Menschen gewagt, den Weg zu weisen und darauf zu bestehen, dass eine solche Kultur des Todes abscheulich und völlig inakzeptabel ist.

Norman Solomon ist Mitbegründer von RootsAction.org und geschäftsführender Direktor des Institute for Public Accuracy. Zu seinen Büchern gehören War Made Easy, Made Love, Got War und zuletzt War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of Its Military Machine (The New Press). Er lebt in der Gegend von San Francisco.

Dieser Artikel stammt von TomDispatch.com.

Übersetzt mit deepl.com



