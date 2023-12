https://www.middleeastmonitor.com/20231212-the-saudi-un-road-map-that-will-lead-yemenis-to-hell/



Der Saudi-UN-Fahrplan, der die Jemeniten in die Hölle führen wird

von Yaseen Tamimi

12. Dezember 2023

Heute gibt es keine Hindernisse mehr, die die jemenitischen Parteien daran hindern, die Roadmap der Saudi-UN mit humanitären, politischen und sicherheitspolitischen Wegen zu unterzeichnen. Die Houthis haben dies eingeräumt, und sie sind die Partei, die die meisten dieser Hindernisse aufgestellt hat, nachdem das Königreich sich verpflichtet hatte, ihre Forderungen zu erfüllen, insbesondere ihre Gehälter zu zahlen und ihnen die vollständige Freiheit zu geben, Häfen und Flughäfen vollständig zu verwalten und als gleichberechtigter Partner in einer Geografie zu agieren, die kürzlich mit einer Eskalation verbunden war, die als die gefährlichste in Bezug auf den internationalen Schiffsverkehr im südlichen Roten Meer beschrieben wurde.

Die Prioritäten der Houthi-Gruppe haben sich nicht grundlegend geändert: „Beendigung der Aggression und der Belagerung, Auszahlung der Gehälter an alle jemenitischen Angestellten, Freilassung aller Gefangenen und Inhaftierten, Abzug der ausländischen Streitkräfte aus dem Jemen, Wiederaufbau und Vorbereitung des politischen Dialogs.“ Sie werden feststellen, dass der politische Dialog nicht stattfinden wird, solange die Houthis nicht über alle Fähigkeiten verfügen, die ihre Autorität begründen. Es ist schwierig, der anderen Partei, die durch die legitime Autorität vertreten wird, die praktisch in Parteien und Projekte zersplittert ist, von denen das gefährlichste das Abspaltungsprojekt ist, in den nachfolgenden politischen Dialogen echte Zugeständnisse zu machen.

Die Großzügigkeit Saudi-Arabiens schloss die Zusage ein, die Gehälter der zivilen, militärischen und sicherheitspolitischen Stellen, die unter der Autorität der Houthi-Gruppe arbeiten, für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten zu zahlen. Dies wird das Königreich seinem strategischen Ziel näher bringen, den Folgen der militärischen Intervention zu entgehen und die Rolle eines Vermittlers in einem instabilen Jemen, einem ungelösten Konflikt und einem Horizont, der das Schlimmste und Gefährlichste verheißt, zu übernehmen.

Saudi-Arabien war gezwungen, die Houthis direkt finanziell zu unterstützen, da unbestätigten Informationen zufolge 750 Millionen Dollar an die Houthis gezahlt wurden, bevor diese die Roadmap unterzeichneten. In der Zwischenzeit ist die Staatskasse der rechtmäßigen Regierung leer, da die Ölexporte eingestellt wurden, nachdem die Häfen von Drohnen der Houthis angegriffen worden sein sollen. Informationen von Regierungsvertretern deuten darauf hin, dass die Unterbrechung der Ölexporte Teil eines Plans der VAE und möglicherweise auch Saudi-Arabiens ist, die logistischen und finanziellen Kapazitäten der Regierung zu stören, was bedeutet, dass der Angriff von Flugzeugen aus einem dieser beiden Länder durchgeführt wurde.

Nach dem bisher bekannt gewordenen Inhalt des Fahrplans wird die rechtmäßige Regierung in der Lage sein, Öl zu reexportieren, um ihre Verpflichtungen in Form von Gehältern für die Mitarbeiter der Regierung, des Militärs und der Sicherheitsbehörden zu erfüllen. Und das, obwohl es schwierig ist, die Wiederausfuhr auf das frühere Niveau von mehr als 130.000 Barrel pro Tag zu bringen.

Die pragmatische Änderung des saudischen Ansatzes im Jemen-Krieg wurde sicherlich auf Kosten der tödlichen Marginalisierung der legitimen Autorität, ihrer Behörden und ihres Einflusses sowie durch die bewusste Zerlegung ihrer Autorität in Inseln widersprüchlicher Absichten und Projekte erreicht. Sie wurde auch durch eine Reihe von Zugeständnissen erreicht, die Saudi-Arabien im Namen des jemenitischen Volkes und der usurpierten legitimen Autorität, die es vertritt, machte. Diese Zugeständnisse begannen mit der Beilegung von Streitigkeiten mit den Houthis und davor mit dem Iran, dem es gelang, Riad nach seiner gefährlichen militärischen Intervention im Verlauf des jemenitischen Krieges auf Seiten der Houthis auf diesen Weg zu drängen. Hinzu kommt, dass sich die Amerikaner aus der Konfrontation mit Teheran zurückgezogen haben, was durch die Verpflichtung auf die jahrzehntelange strategische Partnerschaft zwischen Washington und Riad bedingt ist.

Es scheint nicht beabsichtigt zu sein, die Differenzen beizulegen und die komplexen Krisen zu überwinden, die das Legitimitätslager beherrschen, bevor die Roadmap unterzeichnet wird, und die Umsetzung der Karte so zu gewährleisten, dass der Weg zum Frieden und die Rückgabe der Initiative an das jemenitische Volk garantiert sind und die bewaffneten Gruppen zu Zugeständnissen zugunsten der staatlichen Institutionen gezwungen werden, die nach der Unterzeichnung des Abkommens geschaffen werden.

Die Houthi-Gruppe hatte zwar die Möglichkeit, den Fahrplan einzusehen, zu diskutieren und Anmerkungen dazu zu machen, bis er vom Leiter ihres Verhandlungsteams, Mohammed Abdul Salam, bei seinem Treffen mit dem UN-Sondergesandten für den Jemen, Hans Grundberg, am vergangenen Freitag in Maskat gebilligt wurde. Anschließend verkündete Abdul Salam, dass „Fortschritte bei der Roadmap“ erzielt worden seien. Die rechtmäßige Behörde und ihr Präsident wurden jedoch bei ihrem Treffen mit dem saudischen Verteidigungsminister Prinz Khalid Bin Salman mündlich über den Fahrplan unterrichtet.

Saudi-Arabien hat seine Verbündeten im Lager der Legitimität an drei Vereinbarungen gebunden, um sicherzustellen, dass sich dieses Lager vor, während und vielleicht auch nach der Unterzeichnung des Fahrplans mit den Houthis mit der erforderlichen Disziplin verhält. Zu diesen Vereinbarungen gehören: eine Grundsatzvereinbarung, die Garantien für eine angemessene Lösung der Südfrage bietet, wobei ich nicht weiß, wie diese Lösung mit den Houthis, die die Oberhand haben, aussehen soll. Es gibt eine Vereinbarung über einen „Ehrenkodex“ und eine weitere über Abschreckung. Letzteres könnte sich auf den Mechanismus der gemeinsamen Abschreckung der Houthis für den Fall beziehen, dass die Roadmap nicht wie geplant verläuft.

Die Jemeniten sind nur noch wenige Schritte von einer Hölle ohne Horizont entfernt, in die sie durch einen internationalen Fahrplan gedrängt werden. Das Interessanteste daran ist, dass es sich bei den Unterzeichnern um eine legitime Autorität handelt, die durch den königlichen Willen während der Zeit der saudischen Vormundschaft über das jemenitische Volk auferlegt wurde, um eine Putschistengruppe, die den vom Volk vorgeschlagenen Veränderungsprozess in einem entscheidenden Moment seiner Zeitgeschichte vereitelt hat, und um autoritäre und separatistische bewaffnete Gruppen, die von der Koalition am Rande des Krieges hervorgebracht wurden und die zu einer Belastung für die Gegenwart und die Zukunft des Landes und zu einem historischen Schandfleck geworden sind, der für die Jemeniten weiterhin eine Schande darstellen wird.

Alles deutet darauf hin, dass Saudi-Arabien mit allen Mitteln versucht, den unmittelbaren Folgen des Krieges zu entkommen, sich seiner Lasten zu entledigen und seinen traditionellen Einfluss im Jemen zu etablieren, den es von nun an mit Sicherheit ausüben wird: Kriegsparteien, verbranntes Land und eine zersplitterte Geografie. Der Fahrplan kommt also den Bedürfnissen Saudi-Arabiens und der schlimmsten jemenitischen Parteien entgegen und lässt den UN-Gesandten Hans Grundberg nur als Handschuh erscheinen, der das Scheitern der vier UN-Gesandten bei der Erreichung eines gerechten Endes des Krieges verewigt, der die Jemeniten, ihr Blut und ihre nationale Einheit erschöpft, ihre Wirtschaft zerstört, sie zersplittert und sie in Armut, Schwäche und Demütigung zurückgelassen hat.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Arabi21 am 10. Dezember 2023

