Israelisch-palästinensischer Krieg: Taylor Swift und Selena Gomez nehmen an Spendenaktion für Gaza teil Von Nadda Osman

Taylor Swift and Selena Gomez attend Gaza fundraiser World-famous artists photographed attending Gaza fundraising event hosted by comedian Ramy Youssef in New York

Von Nadda Osman

12. Dezember 2023

Die Sängerin Taylor Swift und die Schauspielerin Selena Gomez wurden am 8. Dezember bei einer Stand-up-Comedy-Show fotografiert, deren Erlös der humanitären Hilfe in Gaza zugute kommt.

Die Veranstaltung wurde von dem Komiker Ramy Youssef in Brooklyn, New York, moderiert, weitere Shows fanden unter anderem in Philadelphia, Washington und San Francisco statt.

Auch andere Prominente wurden bei der Veranstaltung fotografiert, darunter das britische Model Cara Delevingne, Anya Taylor-Joy und Zoe Kravitz.

Die Fotos der Prominenten, die an der Comedy-Show teilnahmen, wurden vom People-Magazin geteilt und später von der Vogue bestätigt, die die Outfits der Prominenten ausführlich beschrieb.

In einem Instagram-Foto, das am 15. November gepostet wurde, schrieb Youssef, dass alle „Einnahmen für den Rest der ‚Ramy Youssef: more feelings‘-Standup-Tour an ANERA gespendet werden, die humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza leistet“.

Die American Near East Refugee Aid (ANERA) ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die humanitäre Hilfe für Flüchtlinge und bedürftige Gemeinschaften in Palästina und im Libanon leistet. Die Organisation wurde nach dem Krieg von 1967 gegründet, um palästinensischen Flüchtlingen durch Investitionen in Schulen und die Ausbildung von Lehrern zu helfen.

Die Spendenaktion findet inmitten der monatelangen israelischen Offensive auf den Gazastreifen statt, die mindestens 18 205 Palästinenser das Leben gekostet und ganze Stadtviertel in der belagerten Enklave zerstört hat.

Das palästinensisch-niederländische Model Gigi Hadid kommentierte den Instagram-Post des für den Emmy nominierten ägyptisch-amerikanischen Schauspielers Youssef zur Spendenaktion und nannte ihn eine „Legende“.

Youssef erhielt viel Lob von seinen Fans, die ihn dafür lobten, dass er das unterstützt, was UN-Beamte als humanitäre Katastrophe in Gaza bezeichnet haben.

„Du bist kompromisslos und so echt. Ich bin so dankbar für deine Macht und deine Stimme, mit der du die arabischen und muslimischen Amerikaner vertrittst“, schrieb ein Teilnehmer mit dem Benutzernamen rawan.a.hammoud“.

Middle East Eye hat sich an die Vertreter von Swift und Gomez gewandt, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten. Weder Swift noch Gomez haben sich seitdem zum Krieg in Gaza oder zu ihrer Teilnahme an der Veranstaltung geäußert.

Boykott von Gomez‘ Marke

Gomez‘ Anwesenheit hat im Internet Fragen aufgeworfen, nachdem ihre Fans ihre Kosmetikmarke Rare Beauty beschuldigt hatten, angesichts der anhaltenden Bombardierung des Gazastreifens zu schweigen.

Ehemalige Fans der Schauspielerin und Sängerin riefen zu einem weltweiten Boykott ihrer Marke auf, nachdem sie sich zunächst nicht zu dem Krieg geäußert hatte. Am 30. Oktober gab sie dann bekannt, dass sie „eine Pause von den sozialen Medien eingelegt hat, weil es mir das Herz bricht, all das Grauen, den Hass, die Gewalt und den Terror zu sehen, die in der Welt vor sich gehen“.

Sie wurde auch beschuldigt, sich „selbst zu zentrieren“, nachdem sie im selben Post schrieb: „Ich wünschte, ich könnte die Welt verändern, aber ein Posting wird das nicht.“

Am 5. November postete die Marke Rare Beauty ein Foto auf Instagram mit den Worten „humanitäre Krise in Gaza“ und der Bildunterschrift, dass sie an das Internationale Rote Kreuz, Magen David Adom und den Palästinensischen Roten Halbmond spenden würden.

Die Fans kritisierten Gomez dafür, dass sie eine israelische Organisation für ihre Spende ausgewählt hatte. Laut ihrer Website beschreibt sich die Wohltätigkeitsorganisation Magen David Adom als „von der israelischen Regierung beauftragt“.

Die Organisation leistet Not- und Katastrophenhilfe und arbeitet auch „mit anderen Notfall- und Sicherheitsbehörden“ wie der israelischen Polizei und der israelischen Armee zusammen.

In einem Kommentar schreibt ein Social-Media-Nutzer: „Verstehe ich das richtig, Sie haben eine israelische Stiftung gewählt, um Gaza zu unterstützen? Ihr benutzt Gaza als PR? Boykottiert Rare Beauty.“

Ein anderer schrieb: „Absolut NICHT – Magen David Adom ist eine israelische Organisation, die Verbindungen zur IDF hat – die, falls wir nicht aufpassen, auch die gleiche Armee ist, die Gaza in die Vergessenheit bombardiert. Im Grunde spenden Sie also für Palästina, indem Sie dieselben Leute bezahlen, die es ermorden?! Wir lassen uns nicht so leicht in die Irre führen, Rare Beauty.“

