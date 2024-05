The student uprising is fighting for all of us Palestine has ignited our planetary consciousness once again, and it is the student movement that refuses to let genocide become our new normal. They know that the fight for Palestine is a fight for us all.

Das ursprüngliche Gaza-Solidaritätslager nur wenige Minuten nach der Verhaftung von über 100 Demonstranten durch die NYPD, 18. April 2024. (Foto: Wikimedia Commons)

Palästina hat unser globales Bewusstsein erneut entzündet, und es ist die Studentenbewegung, die sich weigert, Völkermord zu unserer neuen Normalität werden zu lassen. Sie wissen, dass der Kampf für Palästina ein Kampf für uns alle ist.

Der Studentenaufstand ist ein Kampf für uns alle

Von Nasser Abourahme

25. Mai 2024

Liebe Studenten,

Es ist mir eine Ehre, an eurer Seite zu stehen, und zwar nicht als Lehrer oder Autor, sondern Schulter an Schulter als Genosse und Komplize. Was für eine Ehre, Zeuge dieses Mutes und dieser Klarheit zu sein, nur ein kleiner Teil der lebensbejahenden Zeit zu sein, die ihr in dieser erstickenden völkermörderischen Gegenwart eröffnet habt.

Unsere liberale herrschende Klasse hat eine Vorliebe für Plattitüden darüber, auf der „richtigen Seite der Geschichte“ zu stehen. Aber diese kommen immer lange nachdem die Geschichte gemacht und gezähmt worden ist. Sollen sie doch ihre Plattitüden behalten. Eines Tages werden sie sie zweifelsohne auch auf diesen Moment anwenden; aber heute seid ihr es, die in der größten Studentenbewegung seit Generationen Geschichte schreiben. Heute sind Sie es, die unterrichten, heute sind Sie es, die erziehen, heute sind Sie es, die führen. Und was Sie in diesen Räumen lehren, lernen und umsetzen, ist eine Million Klassenzimmer wert.

Ihr wisst so gut wie ich, dass dieser Kampf langwierig ist und von den Machthabern heftig angefochten werden wird. Sie werden immer wieder auf Sie zukommen, zuerst mit ihren Aufsehern der „Höflichkeit“, den Verfechtern von „Komplexität und Nuancen“, dann mit ihren Schlägern und Schlägerinnen – uniformiert und nicht-uniformiert.

Mitten in der Nacht werden sie dich holen, sie werden dich mit Tränengas besprühen, mit Pfefferspray besprühen, mit Gummigeschossen auf dich schießen. Sie werden versuchen, Sie zum Schweigen zu bringen, Sie zu beschmieren, Sie zu verhaften, Ihnen Angst zu machen. Schlimmer noch, sie werden dich bevormunden und über deinen fehlgeleiteten Enthusiasmus oder dein missbrauchtes Privileg reden, oder darüber, dass du ein bisschen mehr Geschichte lesen solltest, oder dass du eines Tages aus dieser Naivität herauswachsen wirst; Sie werden ihre ganze Schar von autorisierten Stenographen losschicken, um Sie zu „beraten“, um Sie über das Timbre Ihrer Rhetorik oder die Militanz Ihrer Forderungen zu „beraten“ (damit Sie die „Gemeinschaft“ nicht verprellen), oder um Sie über die unzähligen Komplexitäten moderner Finanzinvestitionen zu „belehren“, die sich unmöglich von so banalen Dingen wie Völkermord oder Apartheid trennen lassen. Aber sie können Ihnen niemals nehmen, was Sie und Ihre Kameraden auf der ganzen Welt bereits erreicht haben, die Zukunft, die Sie durch Ihre Beteiligung am Kampf für die Befreiung Palästinas bereits herbeiführen.

Wenn Palästina unser planetarisches Bewusstsein erneut entzündet hat, dann ist es Ihre Bewegung, die darauf beharrt, sich im Zentrum der imperialen Welt zu erheben. Ihr seid es, die sich geweigert haben, den Völkermord zur Normalität werden zu lassen; ihr habt euch geweigert, im Schatten des maschinellen Abschlachtens von Tausenden von Kindern „business-as-usual“ zu akzeptieren. Sie sind es, die sich geweigert haben, sich an einem Völkermord zu beteiligen, der von den mächtigsten Staaten des fortgeschrittenen kapitalistischen Westens effektiv verwaltet wird, einem Völkermord, den die liberalen Demokratien der „freien Welt“ mit Füßen treten, um ihn aufzurüsten, zu finanzieren, zu rationalisieren und zu unterstützen. Sie erinnern uns daran, dass wir nicht wirklich wahnsinnig werden, dass dieses Gefühl des Wahnsinns die einzige menschliche Reaktion auf diese globale Choreographie des Gemetzels ist, auf ein Bild nach dem anderen von aschfahlen, leblosen Kindern, die im Namen der „westlichen Zivilisation und Werte“ aus den Trümmern gezogen werden.

Sie sind es, die uns daran erinnern, dass wir uns nicht auflehnen, weil wir eine Wahl haben, sondern weil wir nicht mehr atmen können. Als Aaron Bushnell, dessen Akt der Selbstaufopferung im Widerstand gegen diesen Völkermord für unsere politische Ordnung völlig unverständlich bleibt, anklagte, dass „dies das ist, was unsere herrschende Klasse als normal beschlossen hat“, hätte er sich keine würdigere Antwort wünschen können. Ihr habt Aarons Mantel übernommen und ehrt ihn. So wie Sie die Märtyrer von Gaza und Palästina in der Hind’s Hall, der Shireen Abu Akleh Hall, dem Lama Jamous Center und dem Refaat Alareer Encampment ehren.

Der zynischen Bewaffnung durch Identitätspolitik und Sicherheitsdiskurse haben Sie Räume der Liebe und Kameradschaft über alle Unterschiede hinweg entgegengesetzt; die schönen Szenen von Pessach-Feiern in Lagern unter einem Meer von schützenden palästinensischen Keffiyehs haben allein schon den rassisch-kolonialen Gemeinsinn und die ästhetische Ordnung des euro-amerikanischen Zionismus erschüttert. Aber Sie haben dies auch mit einer Klarheit getan, die den palästinensischen Kampf immer wieder in den Vordergrund stellt und die Dämonisierung des palästinensischen Widerstands zurückweist, einschließlich seines unbestreitbaren Rechts auf einen nationalen Befreiungskrieg. Damit helfen Sie uns, die Sprache, das historische Wissen und den Mut der Linken wiederzuentdecken, die wir immer noch zu werden hoffen.

Ihr wisst, dass der Kampf für Palästina, wie der Kampf für das Leben der Schwarzen, die Souveränität der Indigenen, die sozialistische Zukunft und die offenen Grenzen, ein Kampf für uns alle ist. Und ihr wisst auch, dass das Abschlachten der Palästinenser heute ein Vorbote des Abschlachtens ist, das morgen Millionen auf einem brennenden Planeten erwartet.

Ich sehe in euren Aufständen das geballte Wissen, das ihr in Jahren der Organisierung, des Studiums und der Arbeit, in Versammlungen und Klassenzimmern, auf der Straße und hinter Barrikaden kultiviert habt. Eure Dringlichkeit und Militanz erwachsen organisch aus diesem Wissen. Ihr wisst, dass der Kampf für Palästina, wie der Kampf für das Leben der Schwarzen, die Souveränität der Indigenen, eine sozialistische Zukunft und offene Grenzen, ein Kampf für uns alle ist. Und ihr wisst auch, dass das Abschlachten von Palästinensern heute ein Vorbote des Abschlachtens ist, das Millionen von Menschen morgen auf einem brennenden Planeten erwartet, dass die algorithmischen Tötungsorgien von KI-gesteuerten Drohnen und Quadcoptern sich bereits ihren Weg über die Erdoberfläche bahnen, dass der mörderische Sadismus eines gedemütigten Zionismus in jedem frustrierten supremacistischen Projekt lauert. Sie wissen, dass die Systeme der Überwachung, der Inhaftierung und der Segregation, die dort herrschen, auch im Grenzregime und im karzeralen Staat hier am Werk sind.

Damit erinnern Sie uns daran, dass Palästina unsere Kämpfe verdichtet. Palästina ist der Name eines unassimilierbaren Exzesses, der im Zeichenregime des Spätkapitalismus nicht erfasst werden kann; er kann nicht erfasst werden, weil die Klassenmacht – jene selbstbewusste Macht der Befehlsgewalt des Kapitals, die zwischen den Vorständen unserer akademischen Institutionen und der Unternehmens- und Finanzwelt verläuft – eine imperial abgeleitete Macht bleibt, die immer noch vollständig von Krieg und Plünderung abhängig ist. Und so sehen wir – wir, die Ausgebeuteten, Ausgeplünderten, Enteigneten, Rassifizierten, Illegalisierten, Elenden – uns in Palästina.

In Wahrheit habe ich immer gewusst, dass es eure Generation ist, die diesen Durchbruch schaffen würde. Nicht nur, weil ich die Geschichten über eure Aufmerksamkeitsdefizite nicht für bare Münze genommen habe, auch nicht, weil ich eine überzogene Meinung von euren Fähigkeiten habe. Sondern ganz einfach wegen der historischen Herausforderung, die Sie – im Guten wie im Schlechten – geerbt haben. Sie wurden im Schatten der großen Rezession, der aktiven Schießübungen und der ewigen Kriege geboren und sind in der globalen Unordnung des langsamen Zusammenbruchs der unipolaren imperialen Welt erwachsen geworden. In der Tat wurden Sie in eine Zeit der Krise hineingeboren, die nur Ihnen gehört: eine unbestimmte säkulare Stagnation auf der einen Seite und ein drohender Klimakollaps auf der anderen.

Aber es geht nicht nur darum, dass Sie die Klimakatastrophe, die völlig geplünderten Gemeingüter, die neofeudale Ungleichheit und die nahezu zerbrochenen öffentlichen Institutionen geerbt haben, sondern auch darum, dass der Weg aus diesen Krisen schwieriger denn je aussieht. In gewisser Weise glaube ich, dass Sie dadurch besser dran sind – zum einen ist Ihre Nase für den von den Eliten verordneten Schwachsinn umso schärfer. Aber auch die Risiken sind groß. Nichts wäre für Ihre Generation einfacher gewesen als die Hinwendung zur Reaktion, zur Dissoziation oder zu irgendeiner Art von Eskapismus. Stattdessen haben sich die Besten von euch vor unseren Augen für die revolutionäre Liebe entschieden. Es ist kein Wunder, dass unsere herrschende Klasse so verblüfft ist.

Dass euer Aufstand auf dem Terrain der Universität entstanden ist, ist kein Zufall. Gerade an der Universität bündeln sich die historischen Widersprüche unserer Zeit. Und wie die guten Dialektiker, die ihr alle intuitiv seid, wisst ihr, dass in den Widersprüchen die Hoffnung liegt. Nichts könnte das gegenwärtige Ausmaß der Widersprüche und der Krise der Universität deutlicher machen als die hysterische, brutale und militarisierte Reaktion auf Ihren Protest.

Sie praktizieren alles, was die akademische Verwaltung zu schätzen weiß: kollektive Demokratie, staatsbürgerliches Handeln, Selbstlosigkeit, Empathie, Vielfalt, Mut und Risikobereitschaft. Doch wenn diese Werte nicht länger eine Reihe leerer Zeichen sind, die auf Geheiß des Finanzkapitals als Wertoperationen zirkulieren, werden sie zu einer Gefahr. Wenn die Universität vollständig durchfinanziert ist, erscheint die Veräußerung wie eine tödliche Bedrohung. Wenn der „Wert“ der Universität zu einem überwältigenden Index von Finanzkreisläufen und -strömen, von Marktvertrauen und „Glauben“ wird, dann erlangt der Prunk von Roben, Insignien, Dudelsäcken und schwülstigen, faden Eröffnungsreden natürlich eine eigene hohle Heiligkeit. Wenn „die Show“ alles ist, was es gibt, dann muss sie natürlich weitergehen, selbst wenn Kinder – die in Stücken aus den Trümmern gezogen werden, jeden Tag etwa 95, sieben Monate lang (was ist das für eine Rendite?) – mit Waffen abgeschlachtet werden, die unsere Universitäten mitfinanzieren.

Die Wahrheit ist, dass unsere Universitäten finanzierte Unternehmen sind, die undicht sind. Was wir an ihnen tun, ist eine Art Leckage, die als Wert erfasst und reguliert werden muss. Alles, von der Ausbildung kritischen Denkens bis zur Ethik kritischer Pädagogik, vom radikalen Studium bis zur Infragestellung vorgegebener Narrative und Geschichten, ist ein Leck, auf das die Universität als Private-Equity-Unternehmen sowohl angewiesen ist als auch es fürchtet, das sie sowohl aufwertet als auch streng reguliert.

Heute sind es genau diese undichten Stellen, auf die der Angriff der Rechten auf die Hochschulbildung abzielt. Sie kommen, um die Lücken zu schließen. Die Hexenjagden im Kongress sind nur die jüngste Variante. Sie stopfen die Lücken und führen die Regulierung zu ihrem logischen Ende, denn die herrschenden Klassen wissen sehr wohl um die Größe und das Ausmaß der Krise, die nicht unmittelbar bevorsteht, sondern bereits da ist. Sie wissen, dass sie Ihnen einen brennenden Planeten, bröckelnde Infrastrukturen, verkümmerte Demokratien und eine verschlossene Zukunft hinterlassen haben. Sie brauchen keine Menschen wie Sie, die denken, die hinterfragen, die kritisch hinterfragen, und noch weniger Menschen, die sich für Dinge wie Antiimperialismus und echten Universalismus einsetzen.

Sie brauchen Techniker, Finanzexperten, Ingenieure und die stillen, kalten Kompetenzen des Managerparadigmas; sie brauchen Menschen, die nicht in die Welt, sondern in Aktien investiert sind, oder besser noch, die in sich selbst als Figuren einer Art von Aktien, als menschliche Finanzportfolios investiert sind. Und wenn sie dafür die Universität entkernen müssen, wenn sie dafür alle institutionellen und repressiven Kräfte mobilisieren müssen, dann werden sie das tun. Gestern war es die kritische Rassentheorie. Vorgestern waren es die Trans-Rechte. Heute geht es um Palästina und Antizionismus – das Drehbuch ändert sich, aber das Spiel bleibt dasselbe.

Der Kampf für Palästina und die Desinvestition ist heute auch ein Kampf gegen die Korporatisierung der Universität, gegen ihre Überausbeutung von prekärer und kontingenter Arbeit, gegen ihre Zentralisierung um technokratische Verwaltungen, ein Kampf für ihre echte Demokratisierung. Es ist ein Kampf für und gegen die Universität. Und wenn die Universität eine Zukunft jenseits der Vereinnahmung durch die Unternehmen haben soll, dann werden Sie und Ihre Verbündeten sie gestalten.

Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen in diese Bresche zu springen.

Lang lebe die Studentenrevolte, lang lebe Palästina!

Dieser offene Brief erschien zuerst in Cultural Critique Online.

Übersetzt mit deepl,com



