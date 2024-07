https://www.trtworld.com/opinion/turning-ink-into-action-enforcing-icjs-landmark-ruling-against-israel-18186707



Der Tinte Taten folgen lassen: Durchsetzung des bahnbrechenden Urteils des IGH gegen Israel

Von Hassan Ben Imran

22. Juli 2024

Das oberste Gericht der Vereinten Nationen hat ein Urteil gefällt, das die Palästinenser mit ihrem Blut bezahlt haben. Jetzt ist die Welt an der Reihe, zu handeln.

AFP

Die Richter des Internationalen Gerichtshofs verlassen das Gebäude in Den Haag am 19. Juli 2024, nachdem sie ein nicht bindendes Urteil über die rechtlichen Folgen der israelischen Besetzung des Westjordanlands und Ostjerusalems gefällt haben. / Foto: AFP

Letzte Woche hat der Internationale Gerichtshof, das oberste Gericht der Welt, ein historisches Urteil gefällt, in dem die israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete seit 1967 für rechtswidrig erklärt wurde. In der Entscheidung wurde das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung bekräftigt, einschließlich des Rechts auf Rückkehr, Entschädigung und Rückgabe. In vielerlei Hinsicht war das Urteil eine gute Nachricht für den palästinensischen Kampf um Freiheit und Befreiung.

Seit dem Urteilsspruch wurde ich jedoch mehrfach von Kollegen und Journalisten nicht nur gefragt, was ich „denke“, sondern auch, wie ich mich dabei „fühle“. Es war eine Mischung von Gefühlen. Es war ein fortschrittliches und hilfreiches Urteil, das ungerechte strukturelle Beschränkungen berücksichtigte, aber der Preis für dieses Urteil wurde mit dem Blut der Palästinenser bezahlt.

Was das Gericht sagte

Der IGH erklärte die israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete unmissverständlich für rechtswidrig, was bedeutet, dass diese Besatzung bedingungslos beendet und die Siedlungen aufgelöst werden müssen. Der Gerichtshof wies erneut darauf hin, dass Israel unter anderem palästinensische Gebiete illegal annektiert, sich Ressourcen aneignet und die Palästinenser einer Rassentrennung und Apartheid unterwirft.

In Artikel 3 des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (ICERD) wurde eindeutig auf Apartheid und Rassentrennung Bezug genommen. Dies ist von großer Bedeutung.

Artikel 3 des ICERD verweist direkt auf die Verpflichtung der Staaten, diese Praktiken zu verurteilen, aber auch zu verhindern, zu verbieten und zu beseitigen. Dies gibt den Staaten mehrere innerstaatliche Rechtsinstrumente an die Hand, um Israel zur Einhaltung zu zwingen.

In ihren getrennten Stellungnahmen bestätigten Richter Nawaf Salam und Richterin Dire Tladi diese Bezeichnung. Richter Tladi, der aus erster Hand Erfahrungen mit der Apartheid hat, zog Parallelen zur südafrikanischen Apartheid.

Das Gericht erklärte auch, dass die Osloer Abkommen nicht angeführt oder verwendet werden können, um die Rechte der Palästinenser zu beschneiden oder Israels Verpflichtungen zu umgehen.

In dem Urteil wird Artikel 47 der Genfer Konvention IV zitiert, in dem es heißt: „Geschützte Personen, die sich in besetzten Gebieten befinden, dürfen weder durch … ein Abkommen zwischen den Behörden der besetzten Gebiete und der Besatzungsmacht noch durch eine Annexion des gesamten oder eines Teils des besetzten Gebietes durch letztere der Vorteile dieser Konvention beraubt werden.“

Israel muss jetzt zur Rechenschaft gezogen werden. @CIJ_ICJ könnte nicht deutlicher sein:

Unrechtmäßige Besatzung

Apartheid

Gewaltsame Verbringung

Stehlen und Ausbeutung palästinensischer Ressourcen

Unrechtmäßige Siedlungen

Verletzung des Rechts der Palästinenser auf Selbstbestimmung@CIJ_ICJ orders…

– Tayab Ali (@tayab_ali_) July 19, 2024

Die separaten Stellungnahmen verschiedener Richter zu der Entscheidung des Gerichtshofs fielen teilweise noch deutlicher aus. Richter Salam sagte in seiner separaten Stellungnahme, dass die Verletzung des palästinensischen Selbstbestimmungsrechts bis 1948, dem Jahr der Nakba und der Gründung Israels, zurückreicht und nicht nur bis 1967.

Meines Wissens ist dies die erste gerichtliche Anerkennung der Nakba von 1948 auf dieser gerichtlichen Ebene, wenn auch ohne Verwendung dieses Begriffs. Richter Abdulqawi Yusuf und Richter Xue Hanqin führten in ihren separaten Stellungnahmen die Kolonialherrschaft und nicht nur die Besatzung an.

Israels Besatzung und Selbstverteidigung

Eine Besatzung für illegal zu erklären bedeutet, dass ihre Aufrechterhaltung oder jede ihrer Erscheinungsformen als Angriffshandlung zu betrachten ist. Dies hat direkte Auswirkungen auf Israels Anspruch auf Selbstverteidigung.

Es lohnt sich, diesen Beitrag von @4noura zu wiederholen: Nachdem der IGH entschieden hat, dass Israel sowohl das Westjordanland als auch den Gazastreifen besetzt hält, was bedeutet das für Israels Versuche, die Tötung von Palästinensern als „Selbstverteidigung“ zu rechtfertigen? Wie kann sich eine Besatzungsmacht auf Selbstverteidigung berufen? https://t.co/Kk6HBmA3jU

– Marc Owen Jones (@marcowenjones) July 19, 2024

Israel kann dieses Recht gegen Angriffe, die von einem von ihm besetzten Gebiet, einschließlich Gaza, ausgehen, nicht mehr geltend machen. Wenn ein Staat ein Gebiet illegal besetzt, befindet er sich bereits in einem proaktiven Akt der Feindseligkeit, als Initiator der Feindseligkeiten, und hat daher keinen Anspruch auf Selbstverteidigung.

Viele würden zu Recht argumentieren, dass Israel nie einen Rechtsanspruch auf Selbstverteidigung gegen Angriffe aus einem besetzten Gebiet hatte, unabhängig vom Status dieser Besetzung. Wie auch immer, diese Debatte sollte nun ein für alle Mal beigelegt werden.

Verhandlungen und das Oslo-Abkommen

Der Gerichtshof äußerte sich auch zu den Osloer Verträgen, die von Israel bewusst missbraucht wurden, um von seinen Verstößen abzulenken und die Fähigkeit Palästinas in Frage zu stellen, der UNO beizutreten oder einen Antrag vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zu stellen.

Der IGH betonte in seinem Urteil, dass die Osloer Abkommen, Vorverträge zwischen der PLO und Israel aus den 1990er Jahren, weder die Rechte der Palästinenser schmälern noch die Verpflichtungen Israels aufheben können. Dies sollte die Regierung des Vereinigten Königreichs, die die Zuständigkeit des IStGH auf der Grundlage von Oslo angefochten hat, deutlich zur Kenntnis nehmen.

Der IStGH selbst sollte dies zur Kenntnis nehmen und dem Vereinigten Königreich oder einer anderen Partei untersagen, seine Zuständigkeit auf dieser Grundlage anzufechten.

Was die Frage künftiger Verhandlungen anbelangt – vorausgesetzt, sie sind noch möglich -, so bedeutet die Erklärung der Unrechtmäßigkeit der Besatzung, dass die Besatzung oder ihre Erscheinungsformen, wie z. B. Siedlungen, nicht mehr auf dem Verhandlungstisch liegen können.

Rechtlich verankerte Rechte können nicht Gegenstand von politischem Kalkül sein. Der Beginn von Verhandlungen sollte auf der Beendigung der Besatzung beruhen, bevor über praktische Schritte gesprochen wird.

Daher müssen ihre Folgen wie die Siedlungen beendet und vollständig abgebaut werden, auch in Ostjerusalem.

Apartheid und Kolonialismus

Was die Frage der Apartheid angeht, so müssen diejenigen, die die Bezeichnung Israels als Apartheidstaat oder seine Praktiken als solche in Frage stellen, noch weitere Hausaufgaben machen, um zu begründen, warum sie sich weigern, Israel als solchen zu bezeichnen.

Nach den zahlreichen Berichten der Vereinten Nationen und führender internationaler, palästinensischer und israelischer Menschenrechtsgruppen, die diese Einstufung rigoros festlegten, gaben viele Stimmen, insbesondere aus der Europäischen Union und Nordamerika, Lippenbekenntnisse ab, um Israel zu schützen, und brachten eine Definition von Antisemitismus vor, die Berichten zufolge von Israel gefordert wurde und die eine Assoziierung Israels mit Apartheid kriminalisiert. Nun müssen sie sich angesichts eines Urteils des höchsten Gerichts der Welt erklären.

Schließlich hat das Gericht, auch wenn es diese Terminologie im Haupttext des Urteils nicht verwendet, anhand der Argumentation und der Schlussfolgerungen deutlich gemacht, dass Israel „Siedlerkolonialismus“ praktiziert. Dies wurde in der Tat in den separaten Stellungnahmen der Richter Xue und Yusuf klar zum Ausdruck gebracht.

Die Tinte in Taten verwandeln

„Gerechtigkeit für Palästina wird nicht von Den Haag ausgehen“ ist eine Aussage, die von Palästinensern häufig gemacht wird, und das zu Recht. Vergessen wir nicht, wie viele Opfer es die Palästinenser gekostet hat, nur um eine verbindliche Bezeichnung für ihr jahrzehntelanges Leiden zu erhalten. Für den Gerichtshof wurde dieses Urteil mit Tinte geschrieben. Für die Palästinenser wurde es mit ihrem Blut geschrieben.

Dieses Urteil bietet jedoch nicht nur den Palästinensern eine Chance, sondern dem internationalen Rechtssystem insgesamt. In einer Zeit, in der die Legitimität der Weltinstitutionen vor allem im globalen Süden radikal zusammengebrochen ist, hat der IGH für die Palästinenser und das Völkerrecht etwas richtig gemacht.

Was als Nächstes geschieht, kann die Legitimität und Zukunft internationaler Institutionen bestimmen.

Damit diese Tinte eine Bedeutung hat und die internationalen Institutionen ihre Zukunft mit Leben füllen können, muss dieses Urteil bestätigt werden.

Und wie? Zunächst durch den Ausschluss Israels aus der UNO, der FIFA, den Olympischen Spielen und anderen Foren. Die Verhängung politischer, wirtschaftlicher und militärischer Sanktionen gegen Israel und die Isolierung des Landes sind der einzige Weg.

Um das Kind beim Namen zu nennen: Die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft würde diesen Weg in Betracht ziehen. Aber es ist eine Gruppe von Israels Verbündeten, hauptsächlich im Westen, die das größte Hindernis darstellen würde. Was als Nächstes geschieht, könnte über die Legitimität und die Zukunft der internationalen Institutionen entscheiden.

QUELLE: TRT Welt

Hassan Ben Imran ist Leiter der Abteilung für Rechtsfragen und Mitglied des Verwaltungsrats von Recht für Palästina. Er ist außerdem Doktorand am Irish Centre for Human Rights der Universität Galway in Irland.

