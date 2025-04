https://www.jonathan-cook.net/blog/2025-04-25/media-gaza-murdered-paramedics-wrong/



Wie können die Medien die Geschichte der ermordeten Rettungssanitäter in Gaza immer noch so falsch darstellen?

25. April 2025

Die Hinrichtung von 15 Rettungskräften durch Israel vor einem Monat ist unbestreitbar. Warum sind der Guardian und andere Medien dann immer noch so bereit, diese Angelegenheit zu verschleiern?

Hier ist ein weiteres Beispiel für den erstaunlich feigen Journalismus des Guardian, der beispielhaft für die Berichterstattung der britischen Mainstream-Medien über die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza in den letzten 18 Monaten ist.

Es ist nun einen Monat her, seit Israel 15 Rettungssanitäter hingerichtet und ihre Leichen in einem Massengrab versteckt hat. Seitdem sind Videoaufnahmen dieser Gräueltat aufgetaucht, die zeigen, wie israelische Soldaten auf einen Konvoi von Rettungsfahrzeugen schießen, die deutlich gekennzeichnet waren und mit Blaulicht fuhren. Die Obduktionsberichte der Opfer zeigen, dass sie aus nächster Nähe in Kopf und Oberkörper geschossen wurden. Und wir haben Augenzeugenberichte über die Morde.

All dies kommt natürlich zu den überzeugenden Indizienbeweisen hinzu. Israel versuchte, die Beweise für sein Kriegsverbrechen zu vernichten, indem es die Rettungsfahrzeuge zertrümmerte und sie zusammen mit den Leichen der 15 Besatzungsmitglieder verscharrte, vermutlich in der Hoffnung, dass sie verwesen und es schwierig machen würden, forensisch genau zu bestimmen, was geschehen war.

Die neuesten Beweise, über die die israelische Zeitung Haaretz diese Woche berichtete, zeigen, dass israelische Soldaten dreieinhalb Minuten lang ununterbrochen auf den Konvoi geschossen haben, obwohl die Rettungsfahrzeuge deutlich gekennzeichnet waren.

Nach Angaben aus einer internen Untersuchung des israelischen Militärs, die der Zeitung zugespielt wurden, schossen die Soldaten aus nächster Nähe und sogar, während die Rettungskräfte versuchten, sich zu identifizieren. (Es überrascht nicht, dass die anderen Teile der Untersuchung, die veröffentlicht wurden, eine Schönfärberei sind und nur von „professionellen Versäumnissen“ und „operativen Missverständnissen“ sprechen.

Mit anderen Worten: Diese neuen Beweise bestätigen, dass israelische Soldaten die meisten Insassen der Rettungsfahrzeuge absichtlich mit einem anhaltenden Kugelhagel ermordet haben. Diejenigen, die überlebten, wurden laut Obduktionsberichten mit Schüssen in den Kopf oder den Oberkörper hingerichtet. Dann wurden die Beweise hastig verschleiert.

All dies ist nicht überraschend. Wir wissen seit einiger Zeit, wie wiederholt von den israelischen Medien berichtet, dass das israelische Militär nicht deklarierte „Todeszonen“ eingerichtet hat, in denen alles erschossen wird, was sich bewegt – sogar Kinder, Helfer und Rettungskräfte.

Wie auch in den letzten 18 Monaten deutlich geworden ist, verfolgt Israel eine Politik der Zerstörung des Gesundheitswesens in Gaza, einschließlich der Krankenhäuser und Krankenwagen, und tötet oder entführt medizinisches Personal – zusätzlich zur Zerstörung der übrigen Infrastruktur des Gebiets. Das Ziel ist es, die palästinensische Bevölkerung aus Gaza zu vertreiben und sie in das benachbarte ägyptische Gebiet Sinai zu treiben.

Israel begeht einen Völkermord, um seinen Plan der ethnischen Säuberung durchzuführen.

Die Ermordung der 15 Sanitäter passt genau in dieses Bild.

Das Videomaterial hat bereits bewiesen, dass Israels ursprüngliche Behauptung, die Krankenwagen und Feuerwehrautos seien „verdächtig vorgerückt“ – was auch immer das bedeuten soll – völlig falsch war.

Auch Israels andere unglaubwürdige Behauptung, mehrere Mitglieder des Rettungsdienstes seien in Wirklichkeit getarnte Hamas-Kämpfer gewesen, wurde gründlich widerlegt. Die Biografien der von Israel ermordeten Personen zeigen, dass sie seit langem als Rettungskräfte tätig waren. Israel greift jedes Mal, wenn es bei einer Lüge über seine jüngsten Gräueltaten ertappt wird, auf diese reflexartige Ausrede zurück.

Wie um alles in der Welt kann der Guardian dann noch eine Schlagzeile wie diese schreiben:

Neue Details zur Tötung von Sanitätern in Gaza scheinen der Darstellung der IDF zu widersprechen

Oder einen ersten Absatz wie diesen:

Neue Entwicklungen sind im Fall der Tötung von 15 palästinensischen Sanitätern und Rettungskräften durch israelische Truppen im Gazastreifen im vergangenen Monat bekannt geworden. Berichten zufolge widersprechen die Beweise der Behauptung der israelischen Streitkräfte, dass Soldaten nicht wahllos auf die medizinischen Helfer geschossen hätten.

Die vom Guardian angeführten „Beweise“ beziehen sich auf den Bericht von Haaretz, wonach israelische Soldaten dreieinhalb Minuten lang auf den Konvoi geschossen hätten.

Die Formulierung des Guardian suggeriert fälschlicherweise zwei Dinge. Erstens, dass die Darstellung der Tötungen durch das israelische Militär noch immer so glaubwürdig ist, dass sie widerlegt werden muss. Und zweitens, dass die neuesten Beweise von Haaretz eine Darstellung nur „zu widerlegen scheinen“, die bereits so oft widerlegt wurde, dass sie in keiner Weise mehr als wahr angesehen werden kann.

Die Formulierung des Guardian ist zudem völlig unterwürfig gegenüber Israel. Das israelische Militär hat seine interne Untersuchung so gestaltet, als ob es darum ginge, festzustellen, ob die Soldaten „wahllos“ geschossen haben oder nicht – um dann behaupten zu können, dass sie nicht wahllos geschossen haben.

Das bedeutet vermutlich, dass das israelische Militär uns glauben machen will, dass seine Soldaten präzise und absichtlich auf die Rettungsfahrzeuge geschossen haben – in diesem Fall, um die „Hamas-Kämpfer“ zu töten, die das israelische Militär nachträglich erfunden hat, um seine Gräueltaten zu rechtfertigen.

Der Guardian glaubt diese Darstellung und suggeriert, dass der unveröffentlichte Teil der Untersuchung ergeben habe, dass die dreieinhalb Minuten Dauerbeschuss der Fahrzeuge tatsächlich „wahllos“ und nicht absichtlich gewesen seien.

Die Realität ist weitaus schlimmer: Es war beides. Israelische Soldaten haben wahllos auf die Fahrzeuge geschossen, mit der Absicht, alle Rettungskräfte darin zu töten. Die Frage der „Diskriminierung“ soll nur als Ablenkungsmanöver dienen.

Schon vor der neuen Enthüllung von Haaretz war klar, dass die Darstellung des israelischen Militärs ein Haufen Lügen war. Warum also macht The Guardian seine Arbeit nicht? Warum gibt es einen Monat später immer noch vor, dass die Version des israelischen Militärs nicht bereits gründlich diskreditiert wurde?

Selbst eine sehr vorsichtige Schlagzeile von The Guardian müsste so lauten:

Neue Details zur Tötung von Sanitätern in Gaza diskreditieren die Darstellung der IDF weiter

Und der Text sollte lauten:

Neue Entwicklungen sind im Fall der Tötung von 15 palästinensischen Sanitätern und Rettungskräften durch israelische Truppen im Gazastreifen im vergangenen Monat bekannt geworden. Eine interne Untersuchung der israelischen Streitkräfte ergab Berichten zufolge, dass Soldaten aus nächster Nähe einen deutlich gekennzeichneten Konvoi von Rettungsfahrzeugen mit einer Salve von Schüssen beschossen haben.

Jeder unerfahrene Journalist weiß, dass der Guardian hier völlig falsch berichtet. Er gibt Israel immer wieder den Vorteil des Zweifels, selbst nachdem die Vorwürfe gegen Israel bewiesen sind. Er verschleiert die Geschichte. Er suggeriert weiterhin, dass die Schuld Israels noch nicht als unbestreitbare, feststehende Tatsache gilt.

Wenn Ihnen das nicht klar ist, stellen Sie sich einfach vor, wie über diese Geschichte berichtet worden wäre, wenn die getöteten Sanitäter Ukrainer und die verantwortlichen Soldaten Russen gewesen wären. Nicht so, das können Sie mir glauben.

Warum versteht ein ganzes Team von erfahrenen Guardian-Journalisten diese Geschichte immer noch so falsch? Nicht weil sie inkompetent sind. Sie verstehen es falsch, weil es ihre Aufgabe ist: Sie arbeiten für ein Unternehmensmedium, das Teil eines Unternehmensnachrichtensystems ist, das einem Unternehmensfinanzsystem dient, das von Unternehmenspolitischen Strukturen geschützt wird.

Oder, um es kurz zu sagen: Diese Journalisten – ob sie es verstehen oder nicht – arbeiten für das britische Establishment und fördern britische außenpolitische Ziele, die den imperialen Forderungen Washingtons nach globaler Vorherrschaft in allen Bereichen untergeordnet sind.

Die Rolle der Unternehmenswerbung ist klar. Sie soll uns zum Konsum anregen, uns das Gefühl geben, dass wir mehr brauchen, um vollständig zu sein, und in uns das Streben nach einem materiell „besseren“ Leben wecken. Die Menschen in der Werbebranche sehen sich selbst nicht als Monster. Dennoch ist es das Ziel ihres Berufsstandes, eine endlose Nachfrage nach Ressourcen auf einem endlichen Planeten zu schaffen. Letztendlich bedeutet dies den Selbstmord unserer Spezies.

Die Rolle der Unternehmensmedien ist nicht anders. Sie sind dazu da, die Illusion zu schaffen, dass wir Herr unserer eigenen Gedanken sind. Sie sind dazu da, uns glauben zu machen, dass wir zu einem unabhängigen Verständnis der Welt gelangt sind, obwohl dieses Verständnis von Geburt an sorgfältig für uns konstruiert wurde. Sie sind dazu da, in uns eine Weltanschauung zu kultivieren, die genau mit den Privilegien einer winzigen Unternehmenselite übereinstimmt, deren Reichtum von der unerbittlichen Ausbeutung des Planeten zu ihrem Vorteil abhängt.

Journalisten sehen sich selbst auch nicht als Monster. Dennoch sind sie Teil einer Medienmaschinerie, deren Ziel es ist, uns in Passivität zu wiegen, während unsere Führer aktiv an der Begehung eines Völkermords mitwirken, während unsere Konzerne, Militärs und Geheimdienste endlose Kriege um die Kontrolle über Ressourcen vorantreiben und während die Stolperdrähte einer nuklearen Konfrontation immer zahlreicher und verworrener werden.

Niemand möchte sich selbst als Monster sehen. Aber wir tun weiterhin monströse Dinge.

Israel-Kriegsverbrechen, Medienkritik

