The Big Bang: Israel’s Path to Self-Destruction In striking at the Iranian consulate in Damascus on April 1 Bibi Netanyahu has made himself an April Fool. Israel has been bombing Syria for years with no provocation or retaliation by Syria. For years it has bombed its airports which disrupted humanitarian aid to Syria’s civilian population who were suffering in its long civil war.

Der Urknall: Israels Weg zur Selbstzerstörung

von Daniel Beaumont

26.April 2024

Mit dem Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus am 1. April hat sich Bibi Netanjahu selbst zum Aprilscherz gemacht. Israel bombardiert Syrien seit Jahren, ohne dass es zu Provokationen oder Vergeltungsmaßnahmen seitens Syriens gekommen wäre. Jahrelang hat es die syrischen Flughäfen bombardiert, wodurch die humanitäre Hilfe für die syrische Zivilbevölkerung, die unter dem langen Bürgerkrieg leidet, unterbrochen wurde. Der Iran reagierte auf den israelischen Angriff auf sein Konsulat in Damaskus, indem er seine Verbündeten, die Hisbollah im Libanon, die Houthis im Jemen und die Hamas im Gazastreifen, aufforderte, von Vergeltungsschlägen gegen Israel abzusehen und den Iran selbst militärische Vergeltungsmaßnahmen ergreifen zu lassen. Damit sollte sichergestellt werden, dass Israel die Botschaft verstanden hat. In Zukunft wird sich der Iran nicht auf seine Stellvertreter verlassen, sondern Israel selbst angreifen. Israel und die USA haben bis auf wenige Ausnahmen alle iranischen Drohnen abgefangen, und Israel hat dies als Sieg für sich und als Niederlage für den Iran gepriesen. Tatsächlich aber war die iranische Reaktion ein politischer und strategischer Sieg.

Netanjahu bereitet sich schon seit langem auf einen Krieg mit dem Iran vor, und seit dem 7. Oktober sucht er nach Möglichkeiten, die USA in einen weiteren Krieg im Nahen Osten zu ziehen. Biden sagte zwar, die USA würden Israel in seiner Konfrontation mit dem Iran voll und ganz unterstützen, aber er warnte Netanjahu auch. Dies geht aus einem CNN-Bericht hervor:

Biden versuchte, Israels erfolgreiches Abfangen des iranischen Angriffs als großen Sieg darzustellen: – mit dem Hinweis, dass eine weitere israelische Reaktion unnötig sei… Biden sagte Netanjahu, er solle den Samstag als Sieg betrachten, da die USA die Angriffe des Irans als weitgehend erfolglos bewerteten und Israels überlegene militärische Fähigkeiten demonstrierten, Biden machte deutlich, dass die USA sich nicht an offensiven Operationen gegen den Iran beteiligen werden, so ein hoher Regierungsbeamter gegenüber CNN.

In der Zwischenzeit hat sich der US-Senator Tim Kaine, der Vizepräsidentschaftskandidat von Hillary Clinton, über die Beziehungen der USA zu Netanjahu und seiner rechtsgerichteten Regierung geäußert. Kaine ist ein enger Verbündeter und Mitglied des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen und der Streitkräfte. Kaine sagte: „Joe Biden versteht jetzt, dass Benjamin Netanjahu ihn in den ersten Monaten des Gaza-Krieges ‚ausgetrickst‘ hat, aber ‚das wird nicht mehr passieren‘.[i] Netanjahus strategische Fehler im Gaza-Krieg und jetzt der Schlag in Damaskus haben ihn in eine ziemliche Zwickmühle gebracht. Seine größte Sorge ist es, im Amt zu bleiben, um eine drohende Strafverfolgung zu vermeiden. Seine Zwickmühle ist der seines Freundes Trump nicht unähnlich. Wenn sie Freunde sind – wenn einer von ihnen überhaupt Freunde hat. In der psychiatrischen Terminologie ist jeder von ihnen geisteskrank und leidet unter der Diagnose „bösartiger Narzissmus“. Jeder ist bereit, alles zu opfern, um sich selbst zu retten. Kaine sagte in seinem Interview so viel über Netanjahu:

„Er wird am Ende einer der erfolgreichsten Politiker und zerstörerischsten Staatsdiener sein, die im letzten Vierteljahrhundert auf der Weltbühne standen, weil er erfolgreich ist, wenn man es daran misst, seine eigene Position zu halten, aber in Bezug auf das, was er getan hat … hat er Israel weniger sicher gemacht.“[ii]

Benny Gantz, der „gemäßigte“ israelische Politiker, der nach dem 7. Oktober dem Kriegskabinett beitrat, sprach davon, dass die Reaktion auf den iranischen Angriff die Einigkeit Israels und seiner westlichen Verbündeten zeige. Er sagte: „Israel gegen den Iran, die Welt gegen den Iran. Das ist das Ergebnis. Das ist ein strategischer Erfolg, den wir für Israels Sicherheit nutzen müssen.“ Ob er das tatsächlich glaubt, weiß ich nicht. Aber wenn er es glaubt, dann macht er sich etwas vor. Das Schlüsselereignis war nicht die Vergeltung des Irans, sondern der israelische Angriff auf das iranische Konsulat. Dieses Ereignis hat die Ansicht seiner westlichen „Verbündeten“ und fast aller anderen Nationen über Israel als Schurkenstaat nur noch verstärkt, dessen zunehmend rücksichtslose Aktionen in Gaza und Syrien einen größeren Krieg im Nahen Osten heraufzubeschwören drohen – was niemand will, außer anscheinend Netanjahu und sein neofaschistisches Kabinett.

Das bedeutet, dass Israel, wenn es gegen den Iran in den Krieg zieht, allein dasteht. Wenn es weiterhin die Hisbollah im Südlibanon provoziert, wird es an zwei Fronten kämpfen, wozu es militärisch nicht in der Lage ist. Das letzte Mal, als Israel der Hisbollah 2006 gegenüberstand, hat es verloren. Seitdem hat die Hisbollah modernere Waffen erworben, und außerdem sind ihre Soldaten kampferprobte Veteranen, die in den zehn Jahren des Bürgerkriegs im Bündnis mit der syrischen Armee gekämpft haben. Die Reservisten, die Israel für den Angriff auf Gaza einberufen hat, wären den Kämpfern der Hisbollah nicht gewachsen. Netanjahu hat sich mit dem Angriff auf Damaskus selbst in die Enge getrieben. Die EU – vor allem Frankreich – ist Israels Aggressionen im Nahen Osten seit langem leid. Nun hat auch der letzte Verbündete, die USA, offenbar genug.

Israel wurde von seinen zionistischen Gründern als aggressiver Staat konzipiert, ein neues jüdisches Ghetto, aber ein aggressives. Sie sahen es als eine Notwendigkeit an. Israel musste Krieg führen, damit die jüdischen Siedler nicht von den Arabern um sie herum assimiliert werden.

Der Slogan „vom Fluss bis zum Meer“, der jetzt von einigen Leuten in den USA als „antisemitisch“ angeprangert wird, war tatsächlich auch ein Teil der ursprünglichen Charta der Likud-Partei, die Netanyahu mitverfasst hat. In den Mainstream-Medien wird selten erwähnt, dass Israel die Hamas mit gegründet hat. Es ist gut dokumentiert, dass Netanjahu, als er Premierminister wurde, zusammen mit anderen Likud-Mitgliedern über Katar Geld an die Hamas überwiesen hat, um die Fatah zu schwächen, eine fundamentalistische Partei, die Israel auslöschen wollte, so dass Netanjahu und seine Unterstützer behaupten konnten, es gäbe niemanden, mit dem sie verhandeln könnten. Dies war lediglich eine zynische Verzögerungstaktik, während sich die israelischen Siedlungen im gesamten Westjordanland ausbreiteten. Doch am 7. Oktober wurde die Torheit von Netanjahus Mitwisserschaft bei der Gründung der Hamas offensichtlich. Wie klug er doch war – bis er es nicht mehr war.

Die Gründung Israels im Jahr 1948 war in gewisser Weise der Urknall des Nahen Ostens nach dem Krieg. Die demütigende Niederlage der Staaten, die aus den kolonialen Plänen Großbritanniens und Frankreichs entstanden waren, führte zu Revolutionen in der arabischen Welt.

Die Zweistaatenlösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt ist seit einigen Jahren ein Fehlschlag. Israel hat im Westjordanland zu viel Land gestohlen, um einen lebensfähigen palästinensischen Staat zu gründen. Die USA und der größte Teil der EU halten nach wie vor an ihr fest. Einem Zweck dient es jedoch. Sie macht deutlich, dass das eigentliche Hindernis für eine friedliche Beilegung des Konflikts allein Israel ist. Die einzig mögliche Lösung ist ein einziger säkularer Staat Palästina, in dem Araber und Juden gleichberechtigte Bürger sind. Die Hamas und die radikalen jüdischen Fundamentalisten in Netanjahus Regierung werden sich damit nur am Rande befassen können – die Mehrheit der Israelis und Palästinenser sind keine religiösen Fundamentalisten. Der türkische Außenminister Hakan Fidan traf sich in Katar mit dem politischen Führer der Hamas, Ismail Haniyeh. Fidan sagte nach Angaben türkischer Nachrichtenmedien. „In unseren jahrelangen politischen Gesprächen mit der Hamas haben sie einen palästinensischen Staat akzeptiert, der in den Grenzen von 1967 errichtet werden soll.“[iii]

Während Netanjahu die treibende Kraft hinter Israels jüngstem Spiel in Gaza und anderswo ist, gibt er lediglich die israelischen Ziele – Expansion und ethnische Säuberung – ausdrücklich zu verstehen. Er hat sich für die Zwei-Staaten-Option eingesetzt und zielgerichtet dagegen gearbeitet. Er hat die Hamas toleriert und sogar mit ihr kollaboriert. Er ist der arroganteste und doppelzüngigste Politiker der Welt. Biden sollte ihn nie wieder anrufen. Er sollte seine Verhaftung und Inhaftierung fordern, nicht nur wegen Betrugs, Untreue und Bestechung – die in Israel anhängigen Anklagen – sondern wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Abgesehen davon haben die erbärmlichen theokratischen Imame des Iran der Welt einen Gefallen getan. Sie haben die USA in eine Zwickmühle gebracht und Biden gezwungen, zu sagen: Es reicht, wir werden keine weiteren Maßnahmen Israels gegen den Iran unterstützen. Das wird auch die Ängste in Saudi-Arabien und den Golfstaaten verstärken und sie als die Scheißkerle entlarven, die sie sind[iv].

Der Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus sollte die Weltpresse von dem völkermörderischen Angriff auf Gaza ablenken. Israel antwortete mit einem Raketenangriff auf den Iran selbst. Die iranische Vergeltung auf diesen Angriff zeigte, dass der Iran vorsichtiger ist. Es scheint nun unwahrscheinlich, dass er den israelischen Angriff erwidern wird.

Andererseits hat Netanjahu bereits scharfe Kritik für den israelischen Schlag gegen den Iran geerntet. Israels Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir – der von einem israelischen Gericht wegen Unterstützung des Terrorismus verurteilt wurde – sagte, der israelische Angriff auf den Iran sei „lahm“ gewesen, nachdem Teheran am frühen Freitag einen kleinen Drohnenangriff der IDF vereitelt hatte. Netanjahu wird sogar von Mitgliedern seines eigenen Kabinetts angegriffen. Wie man im Süden sagt, steckt er bis zur Hüfte in Alligatoren. Netanjahu befindet sich nun in einem von ihm selbst geschaffenen Zwiespalt zwischen dem Angriff auf Gaza und dem Angriff auf Damaskus. Das war seit 1948 vorprogrammiert. Er ist lediglich der Katalysator, der es schließlich herbeigeführt hat. Nachdem die USA endlich einen Schlussstrich gezogen haben, sagt Israels letzter Verbündeter, dass es genug ist. Die AIPAC wird nun von einer anderen jüdischen Lobby, der J Street, herausgefordert, und die amerikanischen Politiker nehmen die schwindende Macht der AIPAC zur Kenntnis. Es geht um Machtpolitik, und Bibi ist dabei zu verlieren.

Die amerikanische Entscheidung, kein Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats einzulegen, die einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen forderte, war ein weiterer Schock für Netanjahu – es war das erste Mal für eine US-Regierung. Netanjahu reagierte daraufhin mit der Absage eines geplanten israelischen Treffens mit der Regierung Biden in Washington. Israel ist nun in der internationalen Welt mehr denn je isoliert. Die Hamas überlistet Israel bei jedem Schritt. Israel lernt auf die harte Tour, dass ein Imperium die Interessen eines kleinen Teils davon den größeren Interessen des Imperiums opfern wird.

Yair Lapid, der Vorsitzende der Oppositionspartei Jesch Atid, bezeichnete die Resolution als „gefährlich und unfair, und Israel wird sie nicht akzeptieren“. Ministerin Hili Tropper, eine enge Verbündete von Netanjahus Konkurrenten Benny Gantz – der Umfragen zufolge bei einer heutigen Wahl einen klaren Sieg davontragen würde – sagte: „Der Krieg darf nicht aufhören.“ Diese Kommentare unterschieden sich nicht wesentlich von den wütenden Reaktionen rechtsextremer Führer wie Bezalel Smotrich oder Itamar Ben Gvir.

Immer mehr Leute im israelischen Sicherheitsapparat sagen, dass die Beseitigung der Hamas kein erreichbares Ziel ist. Der ehemalige IDF-Sprecher Ronen Manelis wurde kürzlich mit den Worten zitiert. „Zu sagen, dass es eines Tages einen vollständigen Sieg in Gaza geben wird – das ist eine komplette Lüge. Israel kann die Hamas nicht in einer Operation, die nur ein paar Monate dauert, vollständig eliminieren“.

Die fast einstimmige Ablehnung einer Waffenruhe zeigt die parteiübergreifende Unterstützung für eine Invasion in Rafah, im südlichen Gazastreifen. Netanjahu hält sich jedoch zurück, nachdem die USA die Resolution genehmigt haben. Auch die Forderung von dreißig Kongressabgeordneten, darunter Nancy Pelosi, nach einer Aussetzung der Militärhilfe für Israel spielt eine Rolle in seinem Kalkül.

Auch im Vereinigten Königreich haben Oppositionsparteien und Parlamentsabgeordnete der regierenden Konservativen Partei sowie Hunderte von Anwälten und Richtern Premierminister Rishi Sunak aufgefordert, den Verkauf von Waffen an Israel zu stoppen.

Gleichzeitig wächst die Kritik der Familien der israelischen Geiseln an Netanjahus Versagen, eine Vereinbarung mit der Hamas zur Befreiung der Geiseln zu treffen. Die Sinnlosigkeit der Fortsetzung des Krieges ist deutlich geworden – die Ziele der Beseitigung der Hamas und der Befreiung der Geiseln stehen im Widerspruch zueinander. Politisch hat die Hamas den Krieg gewonnen.

Vor dem 6. Oktober dachten die meisten Israelis, dass eine Lösung der Palästina-Frage auf unbestimmte Zeit verschoben werden könnte. Der 6. Oktober hat diese Illusion zunichte gemacht.

Auf den Zusammenbruch des Status quo nach dem 6. Oktober gibt es nur zwei Antworten. Die eine besteht darin, die Existenz der Palästinenser und ihr Recht auf einen Staat anzuerkennen. Die andere ist ein völkermörderischer Krieg. Israel hat sich für Letzteres entschieden. Das Abschlachten von mehr als vierunddreißigtausend Menschen, fast alles unschuldige Zivilisten (die IDF zählt alle erwachsenen Männer in Gaza als Mitglieder der Hamas), die Verweigerung von Nahrung, Wasser und Medikamenten – all diese Taten haben die Wut und den Abscheu auf der ganzen Welt noch verstärkt. Der jüngste mörderische Angriff auf die World Kitchen Central – WKC – ist der jüngste Skandal. Die israelische Behauptung, es sei ein Unfall gewesen, ist nicht glaubhaft. Es war Absicht. Der Tod eines amerikanischen Entwicklungshelfers hat lediglich die Aufmerksamkeit der amerikanischen Massenmedien erregt. Israel tötet seit Beginn seines Angriffs auf Gaza Mitarbeiter von Hilfsorganisationen wie dem International Rescue Committee und Médecins Sans Frontières – im Falle des WKC hat es nicht damit gerechnet, dass eines der Opfer ein Amerikaner ist. Wenn all diese Aktionen nicht völkermörderisch sind, hat der Begriff keine Bedeutung.

„WCK [alias WFK] ist nicht nur irgendeine Hilfsorganisation“, schrieb Jack Mirkinson in der Zeitschrift The Nation. Er sagte über José Andrés: „Andrés ist eine globale Berühmtheit mit Verbindungen zum internationalen politischen Establishment. WCK hat sowohl in Gaza als auch in Israel selbst eng mit der israelischen Regierung zusammengearbeitet. Es wäre schwierig, sich eine Gruppe vorzustellen, die mehr zum Mainstream gehört und bessere Verbindungen hat. Es sei so, als würde Israel damit angeben, fügte Mirkinson hinzu, als würde es seine Fähigkeit zur Schau stellen, jede bekannte Grenze des humanitären Völkerrechts zu überschreiten und damit durchzukommen“[v].

Wenn es noch weiterer Beweise bedurft hätte, um Mirkinsons Beschreibung des israelischen Vorgehens zu untermauern, so bestätigt dies ein kürzlich erschienener Artikel in der Washington Post.

Darin wird beschrieben, wie am 29. Januar ein sechsjähriges Mädchen, Hind Rajab, vom Rücksitz eines Autos in der Nähe einer Tankstelle in Gaza-Stadt mit ihrem Mobiltelefon um Hilfe rief – als sie zeitweise bei Bewusstsein war. Sie teilte den Notrufdisponenten mit, dass sich die Panzer der Identifizierung näherten. Ihre Cousine Layan nahm das Telefon und erzählte einem Cousin, dass israelische Soldaten auf das Auto schossen. Alle im Auto waren tot, außer ihr und Rajab. Man sagte ihr, dass Sanitäter auf dem Weg seien. Hind Rajab und alle Rettungssanitäter wurden getötet. Die Sanitäter benachrichtigten die IDF-Agentur COGAT, dass sie verwundete Kinder retten wollten, und COGAT teilte ihnen den sichersten Weg mit, den sie nehmen sollten. Die Sanitäter schafften es nie nach Hind Rajab. Ihr Krankenwagen wurde durch israelisches Panzerfeuer zerstört – sie wären wahrscheinlich sicherer gewesen, wenn sie COGAT nicht informiert hätten. Erst zwölf Tage später konnten sich Familienangehörige auf den Weg zum Tatort machen. Das Auto war von Kugeln durchlöchert, ebenso wie die Leichen von Hind Rajab und ihren Familienmitgliedern. Trotz der Erklärung der IDF, sie würden den Vorfall untersuchen“, macht der Bericht in der Washington Post mit einer Fülle von forensischen Beweisen deutlich, dass die IDF die Sanitäter und Hind Rajab und ihre Familie kaltblütig ermordet haben[vi].

Ein Video, das vor kurzem auf verschiedenen Nachrichtenseiten veröffentlicht wurde, zeigt eine endlose Reihe von Palästinensern, die auf der al-Rashid Road am Meer spazieren gehen und trotz der israelischen Warnung, in der Nähe von Rafa zu bleiben, in den Norden von Gaza zurückkehren. Ihre Häuser liegen jetzt größtenteils in Schutt und Asche, aber eine Palästinenserin sagte: „Wenn ich schon sterben muss, dann möchte ich in meinem Haus sterben.“

Während ich am Montag, den 22. April schreibe, haben die USA Sanktionen gegen das Netzah Yehuda-Bataillon der IDF verhängt, dem schwere Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser im Westjordanland vorgeworfen werden. Es ist jetzt in Gaza stationiert. Die israelische Zeitung Haaretz berichtet außerdem, dass die USA ähnliche Maßnahmen gegen andere Polizei- und Militäreinheiten erwägen. Was hat so lange gedauert?

Wenn ich von Israel spreche – dem „zionistischen Gebilde“, wie es seine arabischen Feinde nennen -, denke ich an das lateinische Königreich Jerusalem, das 1099 von den Kreuzrittern gegründet wurde. Es dauerte bis 129I, als Saladin Jerusalem einnahm. Ich möchte ihnen sagen: „Wo ist das lateinische Königreich Jerusalem?“ Die Palästinenser werden gewinnen, indem sie einfach in Palästina bleiben, während Israel verkümmert, wie es der Apartheidstaat Südafrika tat. Es wird keine zwei Jahrhunderte dauern, wie es beim Lateinischen Königreich Jerusalem der Fall war.

Der 7. Oktober war ein Kriegsverbrechen, aber ein relativ unbedeutendes, wenn man es mit der israelischen Invasion im Libanon im Jahr 2006 und der US-Invasion im Irak vergleicht, bei der zwischen einer halben und einer Million Iraker ums Leben kamen. Doch nun hat Bibis ungeschickte Reaktion auf den Hamas-Angriff zu einem weiteren Urknall geführt. Die weltweite Verurteilung Israels.

Anmerkungen.

[i] „Tim Kaine: „Biden weiß, dass Netanjahu ihn in den ersten Monaten des Gaza-Krieges ‚ausgespielt‘ hat.“ The Guardian, 10. April 2024.

[ii] Ibid.

[iii] https://www.newarab.com/news/hamas-willing-disarm-under-two-state-solution-turkey-fm.

[iv] Siehe diesen Artikel über Saudi-Arabien und die Golfstaaten: https://www.counterpunch.org/2017/05/19/slavery-now-migrant-labor-in-the-persian-gulf-and-saudi-arabia/

[v] Ellen Cantorow: „Dead on Arrival“. AntiWar.com, 17. April 2024. Der von Ellen Cantorow zitierte Artikel von Jack Mirkinson, „The Ghoulish Ostentatiousness of Israel’s Latest War Crimes“, erschien in The Nation am 4. April 2024.

[vi] Meg Kelly, Hajar Harb, Louise Loveluck, Miriam Berger und Cate Brown. „Palästinensische Sanitäter sagten, Israel habe ihnen sicheres Geleit gegeben, um ein 6-jähriges Mädchen in Gaza zu retten. They were all killed.“ Washington Post, 16. April 2024.

Daniel Beaumont unterrichtet arabische Sprache und Literatur und andere Kurse an der Universität von Rochester. Er ist der Autor von Slave of Desire: Sex, Love & Death in the 1001 Nights und Preachin‘ the Blues: Das Leben und die Zeiten von Son House. Er kann kontaktiert werden unter: daniel.beaumont@rochester.edu

Übersetzt mit deepl.com



