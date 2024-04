Gaza a ‚repeat of Auschwitz without the gas chambers‘-Nobel peace nominee Maung Zarni says it is clear that Israel is committing genocide in Gaza.



Maung Zarni sagt, es sei klar, dass Israel in Gaza einen Völkermord begehe.

Palästinensische Kinder, denen das Lebensnotwendige, einschließlich der Grundnahrungsmittel, vorenthalten wird, stehen Schlange, um von Wohltätigkeitsorganisationen verteilte Lebensmittel zu erhalten, da Israel die Hilfe blockiert. / Foto: AA

Gaza ist eine „Wiederholung von Auschwitz ohne die Gaskammern“ – Friedensnobelpreisträger

26. April 2024

Was in Gaza geschieht, ist eine „Wiederholung von Auschwitz“ und ein „kollektiver weißer imperialistischer Völkermord“, so ein prominenter Menschenrechtsaktivist und Völkermordforscher.

Maung Zarni, der in diesem Jahr für den Friedensnobelpreis nominiert wurde, weil er sich sein Leben lang für Demokratie eingesetzt und über Völkermorde geforscht hat, ist der Ansicht, dass Israel in Gaza eindeutig einen Völkermord begeht.

Der Aktivist und Gelehrte aus Myanmar, der sich intensiv mit Völkermorden und nationalsozialistischen Konzentrationslagern beschäftigt hat, sagte, er habe „genau beobachtet, was Israel getan hat, nicht erst seit dem 7. Oktober … (sondern) seit Jahrzehnten“.

Völkermord ist einfach die „Zerstörung einer Bevölkerung oder von Bevölkerungen unter Besatzung“, erklärte er in einem Interview.

„Die Palästinenser leben seit über 50 Jahren unter israelischer Besatzung“, sagte Zarni, der von der Nobelpreisträgerin von 1976, Mairead Corrigan Maguire, für den Nobelpreis nominiert wurde.

„Nicht nur in Gaza, sondern in allen besetzten Gebieten … Es gibt 3 Millionen Palästinenser im Westjordanland, die ebenfalls besetzt sind“, fügte er hinzu.

Mehr lesen

UN schlägt nach dem Fund von mehr als 300 Leichen in Massengräbern im Gazastreifen Alarm wegen „Kriegsverbrechen

IGH „war von den Beweisen überzeugt

Unter Bezugnahme auf die Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) sagte Zarni, das Gericht fälle normalerweise „sehr konservative Urteile oder Entscheidungen“.

Die überwältigende Mehrheit der Richter des IGH entschied jedoch, dass der von Südafrika vorgetragene Fall den Anforderungen an die Plausibilität eines Völkermordes entspricht“, sagte er.

„Das Gericht war von den vorgelegten Beweisen überzeugt“, betonte er.

„Angesichts der an einem einzigen Tag vorgelegten Beweise war (das Gericht) davon überzeugt, dass Israel sehr wahrscheinlich, sehr plausibel gegen seine Verpflichtungen aus der Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes verstößt.“

‚Wiederholung von Auschwitz‘

Zarni sagte, dass das, was seit mehr als 200 Tagen in Gaza passiert, „nur die jüngste Episode ist“ und behauptete, dass „Israel die Zerstörung der (palästinensischen) Bevölkerung institutionalisiert hat“.

„Was wir in Gaza sehen, ist einfach eine Massenvernichtung ohne Gaskammern“, sagte er und bezog sich dabei auf die brutale Methode der Nazis, Gefangene in Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkriegs zu töten.

„Man muss eine Bevölkerung nicht nur mit Gaskammern vernichten. Wenn man in der Lage ist, 80 Prozent des Wohnraums, der Wohngebiete, der meisten Schulen und Krankenhäuser mit Teppichbomben zu vernichten, dann vernichtet man die Bevölkerung.“

Zarni verwies auch auf die Aussage des israelischen Präsidenten Isaac Herzog, dass „niemand in Gaza unschuldig ist“.

„Das sind 2,3 oder 2,4 Millionen Palästinenser, einschließlich Kleinkinder. Die Hälfte der 2,3 Millionen Palästinenser sind Kinder und Jugendliche“, sagte er.

„Was wir also sehen, ist die Wiederholung von Auschwitz in Gaza.“

Mehr lesen

Gestohlene Organe, lebendig begrabene Opfer: Massengräber in Gaza enthüllen israelische Verbrechen

Kollektivbestrafung

Zarni sagte, er habe Auschwitz viermal besucht, um über eines der größten Todeslager der Nazis zu recherchieren, in dem etwa 1,5 Millionen Menschen getötet wurden.

„Ich habe für die burmesische Regierung einen Dokumentarfilm über Auschwitz gedreht. In Auschwitz wurde die Kalorienzufuhr von der SS (Nazi-Elite-Todesschwadronen) minutiös berechnet“, erklärte er.

Als jüdische Häftlinge vier SS-Offiziere töteten und mit Hilfe polnischer Arbeiter aus einem nahe gelegenen Dorf ein Krematorium in die Luft sprengten, „reagierten die Nazis mit einer Kollektivstrafe und töteten die gesamte Baracke mit 500 jüdischen Häftlingen in Auschwitz-Birkenau, dem größten Lager“, sagte er.

„Das erleben wir heute, weil Hamas-Widerständler 1.000 Zivilisten und israelische Soldaten in den Gebieten töteten, in denen 11 ursprüngliche palästinensische Dörfer dem Erdboden gleichgemacht wurden und Zionisten einzogen und sich niederließen“, sagte Zarni.

„Was haben Israel, die IDF und die Netanjahu-Regierung also getan? Sie haben die SS-Strategie der kollektiven Bestrafung übernommen.“

Völkermord des weißen Mannes

Zarni betonte auch die Rolle der westlichen Staaten im israelischen Krieg gegen Gaza und kritisierte deren Unterstützung der israelischen Regierung.

„Das ist nicht nur ein Völkermord Israels. Dies ist ein kollektiver Völkermord“, sagte er.

„Dies ist der Völkermord des weißen imperialistischen Mannes, der Völkermord des weißen Mannes. Schauen Sie sich nur die Menge an Geld und Waffen an, die Israel zur Verfügung gestellt wurde, erstens von den USA, zweitens von Großbritannien und drittens von Deutschland, und es gab so viele europäische Staaten, die sich für die naziähnliche israelische Regierung eingesetzt haben“, fügte der Menschenrechtsaktivist hinzu.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …