The West is already at war with Russia but its leaders can’t wake up from a dream Is NATO planning something big in Ukraine? Are we on the cusp now of WWIII really breaking out since the U.S. has now backed the…

© Foto: Public Domain

Der Westen befindet sich bereits im Krieg mit Russland, aber seine Führer können nicht aus dem Traum erwachen

Von Martin Jay

5. Juni 2024

Plant die NATO etwas Großes in der Ukraine? Stehen wir kurz vor dem Ausbruch des Dritten Weltkriegs, da die USA nun die Idee unterstützen, dass die Ukraine Raketen über ihre Grenzen hinaus nach Russland abfeuern kann?

Plant die NATO etwas Großes in der Ukraine? Stehen wir kurz vor dem Ausbruch des Dritten Weltkriegs, da die USA nun die Idee unterstützt haben, dass die Ukraine Raketen über ihre Grenzen hinaus nach Russland abfeuern kann?

Die Nachricht, dass Präsident Joe Biden grünes Licht für den Abschuss von Langstreckenraketen auf Russland gegeben hat, sollte aus mehreren Gründen beunruhigend sein. Das gefährliche Spiel der Eskalation, das der Westen spielt, wird in nicht allzu ferner Zukunft eine Bruchstelle haben. Die Frage ist, ob der Westen wirklich versteht, wie Putin denkt, da er derzeit darauf setzt, dass Russland keine Vergeltung übt, was nicht nur falsch, sondern auch sehr, sehr gefährlich ist. Bei den jüngsten Raketenangriffen auf russisches Territorium wurden zwei Radaranlagen zerstört, über die die westliche Presse nicht berichtet. Die Bedeutung dieses Schlags ist wichtig, denn je mehr die Ukraine auf dem Schlachtfeld verliert, desto verzweifelter wird ihre Taktik, angestachelt von westlichen Führern, die immer noch glauben, dass ihr Anteil an diesem Krieg minimal ist. Obwohl der deutsche Regierungschef Scholz vor kurzem auf einer Konferenz in Berlin mit dem französischen Präsidenten Macron eine Kehrtwende vollzog und den Plan für Raketenangriffe auf Russland unterstützte, ist die Wahrheit, dass die NATO den Plan offiziell nicht unterstützt, weshalb das Vereinigte Königreich ihn unabhängig davon mit Storm Shadows durchführt, die von SAS-Soldaten betrieben werden.

Dies geschieht bereits seit Monaten, so dass die Nachricht, dass die USA diese Praxis genehmigt haben, in vielerlei Hinsicht leichtfertig aufgenommen werden könnte. Was ist neu? Oder, was noch wichtiger ist, wird die Ukraine US-Raketen mit größerer Reichweite einsetzen, um mit solchen Angriffen wie den Radarstationen Schritt halten zu können? Eine wichtige Frage ist auch, ob sie genügend Raketen auf Lager hat.

Angesichts dieser Strategie zeichnet sich in allen Szenarien der langsame Untergang der NATO ab, denn je mehr derartige Angriffe erfolgen, desto deutlicher wird, dass die NATO eine nicht mehr existierende Organisation ist, die bestenfalls noch als Gesprächsplattform dient. Die NATO-Mitglieder sind sich uneins über eine Gesamtstrategie gegenüber der Ukraine, und so machen die Mitgliedstaaten ihr eigenes Ding. Wenn wir mehr solcher Angriffe sehen, wird der Druck auf Putin, zu reagieren, überwältigend sein, aber wenn es so weit ist, wird er eine Auge-um-Auge-Strategie verfolgen und die entsprechenden Militäreinrichtungen in Europa oder zumindest die ukrainischen Drohnen, die im Schwarzen Meer operieren, angreifen. Das wird ein Schock für den Westen sein. Es wird einige Tage dauern, bis ein solcher Schlag als das wahrgenommen wird, was er ist: eine Warnung. Die Botschaft wird lauten: Das Eskalationsspiel hat seine Grenzen und ihr habt eine Grenze überschritten.

Aber sind die jüngsten Berichte über eine neue Offensive, die die NATO plant, echt? Wahrscheinlich nicht. Genauso wie die Berichte, dass Putin jetzt ein Friedensabkommen aushandeln will. Beide Fake News sind Teil einer Panikstrategie der Biden-Administration, die unbedingt irgendeinen Sieg in der Ukraine braucht, um ihn dem amerikanischen Volk zu präsentieren. Doch Putin hat alle Trümpfe in der Hand, und er scheint keine Anzeichen dafür zu zeigen, dass er in diese Fallen tappt. Putin war ziemlich konsequent in seiner Haltung zu jeder Art von Friedensabkommen. Entnazifizierung, Entmilitarisierung und kein Abkommen über die NATO-Mitgliedschaft. Der Grund, warum Friedensgespräche nur ein Hirngespinst westlicher Journalisten sind, die sich auf ein neues Niveau herablassen, liegt darin, dass der Westen auf keine dieser Forderungen eingehen kann und die Medien so sehr unter seine Kontrolle gebracht hat, dass seine Führer beginnen, ihren eigenen Schwachsinn zu glauben. Die vierte Forderung Putins ist, dass er keinen Frieden mit einem Führer in der Ukraine aushandeln kann, der als Präsident nicht mehr legitimiert ist. Man fragt sich, wie lange sich der Westen noch darüber aufregen kann.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …