The West is giving Israel weapons while discussing delivering aid to Gaza Does the West risk charges of complicity by supplying weapons to Israel in light of its plausible genocide in Gaza?

Israel hat bei seinem Angriff auf Gaza mehr als 31.000 Menschen getötet [Atef Safadi/EPA-EFE]

|

Israels Krieg gegen Gaza

Riskiert der Westen den Vorwurf der Komplizenschaft, wenn er Israel angesichts des wahrscheinlichen Völkermords in Gaza Waffen liefert?

Israelische Jets

Der Westen liefert Waffen an Israel und diskutiert gleichzeitig über die Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza

Von Simon Speakman Cordall

18. März 2024

Während Gesetzgeber in weiten Teilen des Westens darüber debattieren, inwieweit Israel den Transport lebensrettender Hilfsgüter nach Gaza behindert, fließen die Waffenexporte, die einen Großteil von Israels Krieg gegen die belagerte Enklave ausmachen, weiter.

Seit Beginn des Krieges hat die Menge der Waffen, die nach Israel gelangen, zugenommen, da riesige Mengen an Munition eingesetzt werden, um Gebiete in Gaza zu zerstören und die Zivilbevölkerung zu töten, zu verstümmeln und zu vertreiben.

„Auf der einen Seite haben wir diese dringende humanitäre Not, auf der anderen Seite haben wir diese kontinuierliche Lieferung von Waffen an das Land Israel, [die] diese Not verursacht“, sagte Akshaya Kumar, der Direktor für Krisenintervention bei Human Rights Watch (HRW).

Internationales Recht

Wenn es um die Bewaffnung eines anderen Landes geht, gibt es im internationalen Recht Regeln und Konventionen, die regeln, wer wen bewaffnet und wofür die Waffen verwendet werden.

Gemäß der Konvention von 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes – die nach einem Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vom Januar in Gaza möglicherweise im Gange ist – sind die Staaten gesetzlich verpflichtet, Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern.

Die Vereinigten Staaten weigerten sich bis 1988, die Konvention zu unterzeichnen.

Gemäß dem international verbindlichen Vertrag über den Waffenhandel – den die USA nicht unterzeichnet haben – ist es einem Land untersagt, Waffen an einen Staat zu exportieren, von dem es vermutet, dass er sie für „Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit … Angriffe auf zivile Objekte oder Zivilisten, die als solche geschützt sind“, einsetzen könnte.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza sind durch den Krieg Israels gegen den Gazastreifen bisher mehr als 31.000 Palästinenser gestorben, vor allem Frauen und Kinder, und etwa 73.000 wurden verletzt. Die Gesundheitseinrichtungen, die ebenfalls angegriffen und belagert werden, sind schon seit Monaten nicht mehr in der Lage, die Verwundeten und Sterbenden zu versorgen.

Die Enklave befindet sich am Rande einer humanitären Katastrophe. Der Chefdiplomat der Europäischen Union, Josep Borrell, erklärte am Mittwoch vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, dass Israel den Hunger als Kriegswaffe einsetzt und eine Katastrophe herbeiführt, indem es den Zugang von Hilfsgütern verhindert.

Israel hat auch auf Menschen geschossen, die sich versammeln, um die wenigen Hilfsgüter zu erhalten, die ins Land gelassen werden.

Während „westliche Staaten in letzter Zeit große Anstrengungen unternommen haben, um Israel dazu zu bringen, seine Rolle bei der Verursachung des Leids, das wir in Gaza sehen, anzuerkennen“, so Kumar von HRW, „sehen wir keinen entsprechenden Rückgang des Waffenflusses aus Staaten wie den USA, Deutschland und anderen Ländern“.

Israels wichtigste Waffenlieferanten haben sich darauf konzentriert, Hilfsgüter nach Gaza zu bringen, um die Palästinenser zu erreichen, die mit vielen der an Israel verkauften Waffen angegriffen werden.

US-Präsident Joe Biden nutzte seine diesjährige Rede zur Lage der Nation, um die Schaffung eines Seekorridors anzukündigen, über den es seiner Meinung nach möglich wäre, Israel zu umgehen und Hilfsgüter nach Gaza zu liefern.

Die Realität vor Ort

Zwar haben einige Länder angesichts des Krieges gegen den Gazastreifen ihre Waffenexporte nach Israel eingestellt, doch einige wichtige Lieferanten bleiben bestehen.

Der jährliche Beitrag der USA zum israelischen Militärhaushalt in Höhe von etwa 3,8 Milliarden Dollar wurde fortgesetzt. Hinzu kommen weitere 14 Milliarden Dollar für Israel, die die USA im Februar bewilligt haben, angeblich mit dem Ziel, Israel auf einen „Mehrfrontenkrieg“ vorzubereiten – was viele als Eröffnung einer weiteren Front gegen die bewaffnete Hisbollah im Libanon verstehen.

Nach Angaben des Stockholmer Friedensinstituts liefern die USA 69 Prozent der israelischen Waffenimporte, doch jüngste vertrauliche Informationen an den US-Kongress, über die die Washington Post berichtete, deuten darauf hin, dass dies möglicherweise nicht das ganze Bild ist.

Ein rechtliches Schlupfloch im US-Waffenexportkontrollgesetz – das die Ausfuhr und Endverwendung von Waffen aus den USA regelt – bedeutet, dass nur Pakete mit einem bestimmten Wert der Kontrolle des Kongresses unterliegen, was bedeutet, dass regelmäßig „gebündelte Pakete“ unter diesem Wert durchgeschleust werden.

Berichten zufolge wurden bisher etwa 100 Waffenlieferungen ohne jede öffentliche Aufzeichnung durchgeführt, was bei zivilgesellschaftlichen Gruppen für Aufruhr sorgte. „Bei Verkäufen und Waffentransfers unter dem Schwellenwert haben wir kaum Einblick in die gelieferte Munition – es ist ein schwarzes Loch“, sagte Ari Tolany, Direktor des Security Assistance Monitor am Center for International Policy in den USA.

„Auch wenn die israelische Regierung behauptet, sie könne Biden versichern, dass diese Waffen in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht eingesetzt werden, zeigen die Beweise aus dem Gazastreifen, dass dies nicht der Fall ist.

Die USA behaupten, sie handelten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Auch die deutschen Waffenexporte nach Israel haben zugenommen: Berlin hat Waffen im Wert von 350 Millionen Dollar geliefert, eine Verzehnfachung gegenüber den Exporten von 2022, von denen die meisten nach dem Hamas-Angriff auf Israel genehmigt wurden.

Andere Länder wie Australien, Kanada, Frankreich und das Vereinigte Königreich wurden in einem UN-Bericht vom Februar genannt, die ihre Lieferungen aufrechterhalten.

Auf eine Anfrage von Al Jazeera zur Verantwortung für die Bewaffnung Israels bei der Verwüstung des Gazastreifens antwortete ein Sprecher des US-Außenministeriums, dass es „keine Feststellung gibt, dass Israel Völkermord begangen hat, auch nicht vor dem IGH“.

In den letzten Wochen haben das Vereinigte Königreich und andere Länder eine ähnliche Position angesichts der gut dokumentierten und sich verschärfenden humanitären Krise im Gazastreifen eingenommen, indem sie die üblichen Maßnahmen beibehalten und gleichzeitig ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht haben, dass die Waffen, die sie weiterhin liefern, bei einem bevorstehenden Angriff auf Rafah, wo 1,4 Millionen Zivilisten Zuflucht suchen, eingesetzt werden könnten.

Zurückdrängen

Während jedoch viele westliche Länder Israel weiterhin mit Waffen beliefern, scheinen sich andere ehemalige Exporteure der rechtlichen Gefahren bewusst zu sein, die mit der Lizenzierung von Waffen an einen Staat verbunden sind, der nach Ansicht des IGH möglicherweise Völkermord begeht.

Neben der Verurteilung der Antwerpener Polizei durch die belgische Arbeiterpartei wegen ihrer Entscheidung, Antiterrorwaffen aus Israel zu importieren, gibt es noch weitere, seit langem bestehende Verbote von Waffenverkäufen an Israel.

Kurz nach Beginn des Angriffs auf den Gazastreifen im Oktober haben Italien und Spanien ihre Waffenlieferungen an Israel gestoppt, obwohl letzteres weiterhin Munition zu „Schauzwecken“ liefert. Auch die belgische Regionalregierung Walloniens und die japanische Itochu Corporation haben angekündigt, dass sie ihre Waffenexporte einstellen werden.

Im Februar bestätigte ein Richter in den Niederlanden ein Urteil, mit dem der Export von F-35-Teilen nach Israel blockiert wurde: „Es ist unbestreitbar, dass ein klares Risiko besteht, dass die exportierten F-35-Teile für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht verwendet werden.“

Die UNO hat bereits in ihrem Expertenbericht mit dem eindeutigen Titel „Waffenexporte nach Israel müssen sofort gestoppt werden“ vor den rechtlichen Gefahren von Waffenexporten nach Israel gewarnt.

Das Vereinigte Königreich sieht sich juristischem Druck ausgesetzt, seine Haltung zu Waffenexporten nach Israel zu ändern, während in den USA die Nichtregierungsorganisation Center for Constitutional Rights (CCR) Berufung gegen den Präsidenten, den Außenminister und den Verteidigungsminister wegen der fortgesetzten Ausfuhr von Waffen in einen Staat einlegt, der möglicherweise Völkermord begeht.

„Das ursprüngliche Gericht (in Oakland, Kalifornien) entschied, dass die Lieferung von Waffen an Israel letztlich eine ‚politische Frage‘ sei“, sagte Astha Sharma Pokharel, eine Anwältin der CCR, gegenüber Al Jazeera.

„Der Richter räumte zwar ein, dass das Gebiet außerhalb seiner Zuständigkeit liegt, forderte aber die Exekutive auf, ihre ‚unermüdliche Unterstützung‘ für Israels Angriffe auf die Palästinenser zu überdenken, was äußerst ungewöhnlich ist.“

Dokumentierte Missbräuche

In den Berichten von Beobachtern, Hilfsorganisationen und Analysten wird immer deutlicher, dass Israel möglicherweise vom Westen gelieferte Waffen eingesetzt hat, um mehr als 100.000 Menschen zu töten und zu verstümmeln und zur Notlage unzähliger weiterer Menschen beizutragen.

Anfang Januar wurden die Gebäude des Internationalen Rettungskomitees und der NRO Medical Aid for Palestine in einer der vom israelischen Militär in Gaza ausgewiesenen „sicheren Zonen“ von einem israelischen Jet getroffen.

Nachfolgende Untersuchungen ergaben, dass es sich um eine „intelligente Bombe“ handelte, die von einem F-16-Kampfflugzeug abgefeuert wurde, das in den USA hergestellt wurde und dessen Teile aus dem Vereinigten Königreich stammten.

In einer Erklärung der beiden Organisationen hieß es diese Woche, dass ihre Versuche, die Ereignisse vom Januar zu verstehen, auf sechs verschiedene Versionen der israelischen Armee gestoßen seien und dass die USA und das Vereinigte Königreich nicht zugesagt hätten, Israel für den Einsatz ihrer Waffen zur Rechenschaft zu ziehen, der einen Verstoß gegen den 2014 vom Vereinigten Königreich ratifizierten Vertrag über den Waffenhandel darstellt.

In früheren Berichten wurde dokumentiert, wie Israel den Begriff des humanitären Schutzes missbraucht, um Menschen in immer kleinere, angeblich „sichere“ Gebiete zu drängen und dann Angriffe auf dieselben Menschen zu starten.

Der Krieg gegen den Gazastreifen zeigt keine Anzeichen eines Nachlassens.

Gegenwärtig spricht Israel von der Schaffung „humanitärer Inseln“ im Zentrum des Gazastreifens im Vorfeld eines Landangriffs auf Rafah, den es seit Wochen androht.

In der Zwischenzeit warten Millionen Menschen in der Stadt und im gesamten Gazastreifen auf Schutz.

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …