Israelische Streitkräfte haben am 7. Oktober versagt, sagt Halevi inmitten eines neuen Streits

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

17 Mar 2024

Der Stabschef der israelischen Besatzungstruppen sagt, sie hätten am 7. Oktober versagt, während Finanzminister Bezalel Smotrich den Generalstab beschuldigt.

Das israelische Militär hat am 7. Oktober versagt, und die Verantwortung für das Versagen liegt bei der militärischen Führung, sagte IOF-Stabschef Aviv Kochavi am Sonntag.

„Israel hat noch einen weiten Weg vor sich, um die Ziele des Krieges zu erreichen“, fügte Kochavi hinzu und stellte fest, dass „die Einstellung von Ernennungen in der Armeeführung deren Arbeit beeinträchtigen wird.“

Der IOF-Stabschef bekundete auch die „Bereitschaft der Armee, die Militäroperation entsprechend den Entscheidungen der politischen Ebene auszuweiten.“

Berichten zufolge wird Kochavi am Montag eine massive Ernennungsrunde im Militär durchführen, da er 52 neue Offiziere ernennen wird, darunter in zwei Positionen, die als sensibel gelten, weil sie in direktem Zusammenhang mit dem Krieg gegen Gaza und dem israelischen Sicherheits- und Militärversagen während des Angriffs am 7. Oktober stehen“.

Es wurde berichtet, dass „es sich bei den beiden Positionen um den Geheimdienstbeauftragten des Südkommandos der Armee und den Leiter der Koordinations- und Verbindungsbehörde handelt, die für die Einreise von Hilfsgütern in den Gazastreifen verantwortlich ist“.

In diesem Zusammenhang griff der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich den Generalstab des israelischen Militärs an und sagte, er habe „Israel eine der größten Katastrophen seiner Geschichte beschert“.

Smotrich kommentierte die Ankündigung einer neuen Ernennungsrunde durch die IOF und sagte, er werde das Kriegskabinett auffordern, dem ein Ende zu setzen.

Er fügte hinzu, dass „wenn Kochavi nicht von sich aus versteht, dass er sich nicht mit Terminen beschäftigen sollte, die er als ’nicht dringend‘ bezeichnete, dann muss er das durch das Kabinett verstehen.“

Smotrich drückte auch seine Überzeugung aus, dass das, was die israelischen Gefangenen im Gazastreifen zurückbringen wird, „die Unterbrechung der Kommunikation und die Wiederaufnahme der intensiven militärischen Bemühungen und das Betreten von Rafah ist.“

Schlimmster Misserfolg für die IOF

In einem in der israelischen Zeitung Maariv veröffentlichten Artikel sagte der israelische Generalresident Itzhak Brik, Halevi sei „isoliert und schweigsam und hat die Kontrolle über das Gelände für lange Zeit verloren“.

Brik fügte hinzu, dass Halevis Entscheidung, neue Obersten und Majore nach seinem Bild zu ernennen, „der größte Skandal und das größte Versagen seit der Gründung der Armee und Israels“ sei.

Anstatt die Verantwortung zu übernehmen und zurückzutreten, habe Halevi „beschlossen, die Generation des Chaos und des Versagens zu stärken, der er vorsteht, zusammen mit den Brigadekommandeuren, die seine Partner im Versagen sind“.

Brik kritisierte auch den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, den Sicherheitsminister Yoav Galant und Halevi und sagte, dass sie „Israel ins Nichts führen, in eine Sackgasse, aus der es kein Zurück mehr gibt.“

Er bezeichnete die drei Männer als „rostige, kopflose Nägel im Körper Israels“ und sagte, dass sie „alles in ihrer Macht stehende tun, um Israel bis hin zum Terror zu schwächen“.

Brik fügte hinzu, dass sie „die schlimmste Hölle auf Erden in der Geschichte Israels über uns gebracht haben und uns ohne strategisches Denken oder Rationalität den Weg in die nächste Hölle ebnen.“

