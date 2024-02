Der Widerstand hat einen Plan für Israel. Aber auf der anderen Seite sorgen phantastische US-Strategien für ein kaskadenartiges Scheitern von Alastair Crooke

Wir sind in eine Periode des Zusammenbruchs und der Gewalt eingetreten, in der die Kräfte, die den alten Status quo auseinanderreißen, kaskadenartig aufeinander einwirken und sich gegenseitig verstärken.

In einer Rede am Dienstag erklärte Hisbollah-Führer Seyed Nasrallah, dass die Partei die Grenzoffensive fortsetzen wird, bis zumindest das Massaker im Gazastreifen aufhört. Der Krieg in Gaza ist jedoch noch lange nicht vorbei. Nasrallah warnte, selbst wenn es zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen käme, „werden wir, sollte der Feind irgendetwas unternehmen, wieder nach den Regeln und Formeln vorgehen, die zuvor galten. Der Zweck des Widerstands ist es, den Feind abzuschrecken, und wir werden entsprechend reagieren“.

Israels Verteidigungsminister Gallant betonte, dass auch er entgegen den internationalen Konsenserwartungen mit einer Fortsetzung des Libanonkriegs rechne. Gallant sagte, das Militär habe seine Angriffe gegen die Hisbollah um eine Stufe von zehn erhöht:

„Die Flugzeuge der Luftwaffe, die derzeit am Himmel über dem Libanon fliegen, haben schwerere Bomben für weiter entfernte Ziele. Die Hisbollah ist eine halbe Stufe höher gegangen, während wir eine ganze Stufe höher gegangen sind … Wir können nicht nur in 20 Kilometern Entfernung [von der Grenze] angreifen, sondern auch in 50 Kilometern Entfernung, in Beirut und überall sonst“.

Es ist nicht klar, welche „rote Linie“ die Hisbollah überschreiten müsste, damit Israel seine Reaktion auf ein wesentlich höheres Niveau eskalieren würde; israelische Führer haben angedeutet, dass ein Angriff auf eine strategische Anlage oder ein Angriff, der zu größeren zivilen Opfern führt, oder ein schweres Sperrfeuer auf Haifa die Grenze darstellen könnte.

Nichtsdestotrotz hat die IDF mit drei Militärdivisionen, die jetzt im Norden Israels stationiert sind, mehr Truppen für einen Einsatz an der Nordgrenze bereit als für einen Einmarsch in Rafah – zu diesem Zeitpunkt. Wie Generalstabschef Halevy erklärte, ist es klar, dass Israel sich auf einen Krieg gegen die Hisbollah „vorbereitet“ (mehr als auf Rafah).

Ist die Drohung mit Rafah ein Bluff, um Druck auf die Hamas auszuüben, damit sie in Bezug auf den Deal und die Geiseln nachgibt? So oder so, die politischen und militärischen Führer Israels sind unnachgiebig: Die IDF werden in Rafah einmarschieren – „irgendwann einmal“.

Der Angriff der Hisbollah auf Safed, das Hauptquartier des israelischen Regionalkommandos im Norden des Landes, am Mittwoch, der sich qualitativ von den anderen Angriffen unterscheidet und zwei Tote und sieben weitere Verletzte forderte, wird in Israel als der schwerwiegendste Angriff seit Beginn des Krieges betrachtet, den Ben Gvir als „Kriegserklärung“ bezeichnete. Bei anschließenden israelischen Angriffen auf Dörfer im Südlibanon wurden als Vergeltung für den Blitzangriff in Safed 11 Menschen, darunter sechs Kinder, getötet, und das heftige Feuergefecht dauert an.

Der „Safed-Schlag“ tief in Galiläa sollte höchstwahrscheinlich signalisieren, dass die Hisbollah nicht bereit ist, vor westlichen Forderungen nach einem Waffenstillstand zu kapitulieren, der es den evakuierten Israelis erleichtern soll, in ihre Häuser im Norden zurückzukehren. Wie Nasrallah in einem scharfen Angriff auf die externen (westlichen) Vermittler bestätigte, die nur als Israels Anwälte fungieren und es versäumen, die Massaker in Gaza anzusprechen:

„Es ist einfacher, den Litani-Fluss bis zu den Grenzen zu verlegen, als die Hisbollah-Kämpfer von den Grenzen hinter den Litani-Fluss zurückzudrängen … Sie wollen, dass wir einen Preis zahlen, ohne dass Israel sich zu irgendetwas verpflichtet“.

Unter diesen Umständen stellte Nasrallah klar, dass die Bewohner Nordisraels nicht in ihre Häuser zurückkehren werden – und warnte, dass noch mehr Israelis Gefahr laufen, vertrieben zu werden:

„‚Israel‘ muss Schutzräume, Keller, Hotels und Schulen vorbereiten, um zwei Millionen Siedler unterzubringen, die aus Nordpalästina evakuiert werden, [wenn Israel das Kriegsgebiet ausweitet].“

Nasrallah erläuterte den übergreifenden strategischen Plan der Achse des Widerstands. (In der letzten Woche gab es eine Reihe von Treffen zwischen hochrangigen Vertretern der Achse in der gesamten Region, für die Nasrallah spricht):

„Wir sind entschlossen, Israel zu bekämpfen, bis es von der Landkarte verschwunden ist. Ein starkes Israel ist eine Gefahr für den Libanon, aber ein abgeschrecktes, besiegtes und erschöpftes Israel ist eine geringere Gefahr für den Libanon“.

„Es liegt im nationalen Interesse des Libanon, der Palästinenser und der arabischen Welt, dass Israel diese Schlacht als Sieger verlässt: Deshalb setzen wir uns für Israels Niederlage ein“.

Kurz gesagt, die Achse hat ihre Vorstellungen vom Ausgang des Konflikts. Und das ist ein „abgeschreckter, besiegter und erschöpfter“ israelischer Staat. Implizit handelt es sich um ein Israel, das das zionistische Projekt aufgegeben hat – ein Israel, das sich mit der Vorstellung abgefunden hat, als Juden zwischen dem Fluss und dem Meer zu leben – wenn auch mit den gleichen Rechten wie andere dort lebende Menschen (d.h. Palästinenser).

Auf der anderen Seite ist der westliche Strategieplan, wie die Washington Post berichtet – den die USA und mehrere arabische Länder in wenigen Wochen vorlegen wollen – ein langfristiger Plan für den Frieden zwischen Israel und den Palästinensern, einschließlich eines „Zeitrahmens“ für die Errichtung eines vorläufigen entmilitarisierten palästinensischen „Staates“:

„Er beginnt zwingend mit einem Geiselabkommen, das von einem sechswöchigen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas begleitet wird. Auch wenn dieser Waffenstillstand als „Einstellung der Feindseligkeiten“ oder als „verlängerte humanitäre Pause“ bezeichnet wird, bedeutet er de facto das Ende des Krieges, wie er seit dem 7. Oktober geführt wird.“

Der Plan befasst sich mit der „Nachkriegszeit in Gaza“, wie sie bereits bekannt ist. Wie der führende israelische Kommentator Alon Pinkas bekräftigt:

„Parallel zu der Ankündigung werden die USA, Großbritannien und möglicherweise andere Länder eine gemeinsame Absichtserklärung in Erwägung ziehen und schließlich abgeben, indem sie einen provisorischen, entmilitarisierten und zukünftigen palästinensischen Staat anerkennen – ohne dessen Grenzen abzugrenzen oder festzulegen“.

„Eine solche Anerkennung steht nicht notwendigerweise im Widerspruch zu Israels legitimer und vernünftiger Forderung, in absehbarer Zeit die oberste Sicherheitskontrolle über das Gebiet westlich des Jordans zu haben … [sie stellt] einen praktischen, zeitlich begrenzten, unumkehrbaren Weg zu einem palästinensischen Staat dar, der Seite an Seite mit Israel in Frieden lebt … dessen Anerkennung auch dem UN-Sicherheitsrat vorgelegt werden könnte – als verbindliche Resolution. Sobald die arabischen Länder einen solchen Rahmen unterzeichnen, würden nach Ansicht der USA weder Russland noch China ein Veto einlegen …

„In der Phase der „Regionalisierung“ werden die Amerikaner jedoch einen Mechanismus für die regionale Sicherheitskooperation ausarbeiten. Einige in Washington stellen sich eine neu konfigurierte Region mit einer neuen „Sicherheitsarchitektur“ als Vorbote einer allmählichen Nahost-Version der Europäischen Union vor, mit einer stärkeren wirtschaftlichen und infrastrukturellen Integration“.

Ah – der neue Nahe Osten wieder!!!

Selbst Alon Pinkas, ein erfahrener ehemaliger israelischer Diplomat, räumt ein: „Wenn Ihnen der Plan zu phantastisch erscheint: Sie sind nicht allein“.

Die grundlegenden Unwahrscheinlichkeiten dieses Plans werden einfach außer Acht gelassen. Erstens antwortete Israels Finanzminister Smotrich auf den angeblichen amerikanisch-arabischen Plan mit den Worten: „Es gibt eine gemeinsame Anstrengung der Amerikaner, Briten und Araber, einen terroristischen Staat“ neben Israel zu errichten. Zweitens, (wie Smotrich weiter anmerkt): „Sie sehen die Umfragen. Sie sehen, dass die absolute Mehrheit der Israelis diese Idee [eines palästinensischen Staates] ablehnt“; und drittens wurden etwa 700.000 Siedler im Westjordanland angesiedelt – eben um einen palästinensischen Staat zu verhindern.

Wollen die USA dies wirklich einem feindlichen Israel aufzwingen? Und wie?

Und aus der Sicht des Widerstands ist „ein provisorischer, entmilitarisierter und zukünftiger palästinensischer ‚Staat‘ ohne festgelegte oder spezifizierte Grenzen kein Staat. Es ist wirklich ein Bantustan.

Die Realität ist, dass die internationale Gemeinschaft, als ein palästinensischer Staat (vor zwei Jahrzehnten) eine reale Perspektive gewesen wäre, jahrzehntelang bereitwillig ein Auge zugedrückt hat, als Israel das Projekt erfolgreich und vollständig sabotiert hat. Heute haben sich die Umstände stark verändert: Israel ist weit nach rechts gerückt und befindet sich im Griff einer eschatologischen Leidenschaft, Israel auf dem gesamten „Land Israel“ zu etablieren.

Die USA und Europa haben sich das Dilemma, in dem sie sich jetzt befinden, selbst zuzuschreiben. Und eine politische Haltung – wie von Biden skizziert – fügt den USA und ihren willfährigen europäischen Verbündeten unermesslichen strategischen Schaden zu.

Auch in der Libanon-Frage müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die Forderungen Israels an den Libanon weit über einen gegenseitigen Waffenstillstand hinausgehen. Selbst wenn ein Waffenstillstand im Gazastreifen als Teil eines umfassenden Abkommens über die Beendigung des Krieges erreicht werden sollte, gibt es keine Garantie dafür, dass Nasrallah zustimmen wird, alle seine Truppen von der Grenze zu Israel abzuziehen, oder umgekehrt, dass Israel seinen Verpflichtungen nachkommen wird.

Und da die USA ihre palästinensische „Lösung“ als unwahrscheinliche, provisorische, entwaffnete und völlig impotente palästinensische Entität definieren, die in ein vollständig militarisiertes Israel eingebettet ist und die „volle Sicherheitsherrschaft vom Fluss bis zum Meer“ ausübt, wäre es nicht überraschend, wenn sich die Hisbollah eher für den Plan der Achse entscheiden würde, einen besiegten, erschöpften Post-Zionismus zu verfolgen.

Der israelische Kommentator Zvi Bar’el schreibt:

„Selbst wenn die amerikanischen Annahmen zu einem funktionierenden Plan werden sollten, ist es immer noch unklar, welche Politik Israel im Libanon verfolgen wird. Selbst wenn die Hisbollah zurückgedrängt wird, so dass israelische Gemeinden nicht mehr in der Reichweite ihrer Panzerabwehrraketen liegen, wird die Bedrohung durch Zehntausende von Mittel- und Langstreckenraketen nicht beseitigt. Die Abschreckungsgleichung zwischen Israel und der Hisbollah wird weiterhin die [wahre] Realität entlang der Grenze bestimmen.

[Die derzeitige Arbeitshypothese der USA, wie sie vom Sondergesandten der Regierung, Amos Hochstein, bei seinen früheren Besuchen im Libanon dargelegt wurde, „ist, dass ein Abkommen über den Grenzverlauf zwischen Israel und dem Libanon zu einer endgültigen und vollständigen Anerkennung der internationalen Grenze führen und damit der Hisbollah die formale Grundlage für die Rechtfertigung ihres fortgesetzten Kampfes gegen Israel zur Befreiung der besetzten libanesischen Gebiete entziehen wird. Gleichzeitig kann die libanesische Regierung ihrer Armee den Befehl erteilen, ihre Streitkräfte entlang der Grenze zu stationieren, um ihre Souveränität über ihr gesamtes Hoheitsgebiet zu behaupten und die Hisbollah-Kräfte zum Rückzug von der Grenze aufzufordern“.

Dies ist nur eine weitere Wunschvorstellung, eine „Fantasie“. Und es hat einen Fehler: Hochsteins Arbeitsplan sieht keine Einigung über die Sheba’a-Farmen vor, sondern nur über die „Blaue Linie“ – die im Jahr 2000 vereinbarte Grenze, die aber vom Libanon nicht als internationale Grenze anerkannt wird. Wenn die Frage der Sheba’a-Farmen nicht geklärt wird, wird die Hisbollah nicht an ein begrenztes Demarkationsabkommen gebunden sein, das das Sheba’a-Gebiet ausschließt.

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ist jede Strategie und jedes Protokoll, das die USA aus irgendeinem muffigen Schrank des Westflügels hervorgekramt haben, gescheitert. Was als begrenzte und abgegrenzte Militäroperation der IDF in Gaza geplant war, hat sich zu einem regionalen Feuersturm entwickelt. Flugzeugträger, die andere Akteure davon abhalten sollten, sich an den Houthis zu beteiligen, sind gescheitert; US-Stützpunkte im Irak und in Syrien wurden zu Zielen, und die Angriffe auf US-Stützpunkte gehen weiter, trotz der Versuche der USA, abschreckende „Schläge“ zu verteilen.

Ganz offensichtlich ignoriert Netanjahu Biden und „trotzt der Welt“ – wie die Schlagzeilen dieser Woche belegen:

„Trotz Biden verdoppelt Netanyahu seine Pläne, in Rafah zu kämpfen“ (Wall Street Journal)

„Während Israel Rafah umzingelt, trotzt Netanjahu der Welt“ (Washington Post)

„USA werden Israel nicht für Rafah-Operation bestrafen, die Zivilisten nicht schützt“ (Politico)

„Ägypten baut eine Mauer an der Grenze, während die israelische Offensive droht: Die Behörden umgeben ein Gebiet in der Wüste mit Betonmauern, um für einen möglichen Zustrom palästinensischer Flüchtlinge gewappnet zu sein“ (Wall Street Journal).

Netanjahu schwor, weiterzumachen, und sagte am Mittwoch, dass Israel eine „mächtige“ Operation in der Stadt Rafah durchführen werde, sobald die Bewohner „evakuiert“ worden seien. Israelis sagen ausdrücklich, dass das Weiße Haus nicht gegen den Angriff auf Rafah ist, vorausgesetzt, den Palästinensern wird die Möglichkeit gegeben, zu „evakuieren“ (wohin, wird nicht gesagt). (Währenddessen baut Ägypten ein Flüchtlingslager innerhalb seiner Grenze, umgeben von Betonmauern …).

An diesem Punkt beginnen die verschiedenen Probleme der USA – die politische Polarisierung, die Ausweitung des Krieges, die Finanzierung von Kriegen, die Entfremdung unter den arabischen Swing-State-Wählern und Bidens sinkende Umfragewerte – sich gegenseitig zu verstärken. Was als außenpolitisches Thema begann – der Sieg Israels über die Hamas – hat sich zu einer bedeutenden innenpolitischen Krise entwickelt. Die Unzufriedenheit in den USA über die israelische Kriegsführung führt zum Anwachsen bedeutender Protestbewegungen. Wer kann wirklich glauben, dass eine weitere Reise von Blinken in die Region zu diesem Zeitpunkt irgendetwas lösen wird, fragt Malcom Kyeyune?