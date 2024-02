Die letzten Tage von Julian Assange in Großbritannien Von MATT KENNARD

Julian Assange verlässt das Southwark Crown Court am 1. Mai 2019 in London, England. (Foto: Luke Dray/Getty Images)

„Ein Tag in einem amerikanischen Gefängnis ist wie ein Jahr in einem Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien. Man könnte ein Jahr in Belmarsh verbringen und es wäre nicht vergleichbar mit einem Tag in einem dieser Gefängnisse.“

Babar Ahmad ist jemand, der das weiß. Er wurde 2012 wegen materieller Unterstützung des Terrorismus an die USA ausgeliefert, weil er auf seiner Website zwei Artikel veröffentlicht hatte, in denen er der Taliban-Regierung in Afghanistan Unterstützung anbot. Er hat acht Jahre lang gegen die Auslieferung gekämpft.

„Mir tut jeder leid, der dort hingeht, denn ich habe es selbst erlebt“, sagt er, als ich Julian Assange erwähne, den australischen Journalisten, der seit fast fünf Jahren in London inhaftiert ist.

Assange steht kurz vor dem Abschluss seines letzten Rechtsmittels gegen seine eigene Auslieferung an die USA.

„Er wird in den USA gute Anwälte bekommen, weil er offensichtlich viel Unterstützung hat“, sagt Ahmad. „Aber es ist hart. Sehr schwierig. Menschen können das durchstehen, aber ich weiß nicht, wie er als Mensch ist, wie seine Belastbarkeit ist, wie seine Kindheit war.“

Babers Auslieferung an die USA war 2007 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) vorübergehend gestoppt worden. Doch als er fünf Jahre später grünes Licht für die Auslieferung gab, ging alles sehr schnell.

Ahmad saß im HMP Long Lartin, einem Männergefängnis der Kategorie A in Worcestershire.

Als die letzte Anhörung beendet war, „sperrten sie uns plötzlich in unsere Zellen“, erzählt er. „Sie sagten: Ihr dürft nur rauskommen, um zu telefonieren, euer Mittagessen zu holen oder zu duschen, und dann müsst ihr zurückgehen. Keinerlei Kontakt.“

Ahmad verfolgte die Entscheidung im Fernsehen. „Buchstäblich innerhalb von etwa einer Minute öffneten einige Beamte meine Zellentür“, sagt er.

Sterile Zelle

Sie sagten ihm, er solle eine kleine Tasche packen, und gaben ihm Kleidung zum Anziehen. „Wir nannten sie Banane. Es ist eine Art grün-gelb gestreifte Gefängnisuniform mit Ober- und Unterteil.“

Ahmad wurde dann einer Leibesvisitation unterzogen und in eine sterile Zelle gesteckt. „Steril bedeutet im Grunde, dass sie völlig leer ist“, sagt er.

Er fährt fort: „Ich bin also in der Zelle. Ich sitze einfach da und warte. Ein paar Stunden vergehen. Es hat an diesem Tag sehr stark geregnet, das weiß ich noch. Gegen 17:30 Uhr holten sie mich dann ab und brachten mich in den kleinen, mit Teppich ausgelegten Raum, in dem wir beteten und uns erholten.“

Dort waren der Gefängnisdirektor und viele Beamte. Sie setzten Ahmad auf den „Chefsessel“: einen Sicherheitsscanner mit Körperöffnungen.

„Damit wird überprüft, ob man irgendwo ein Handy versteckt hat oder eine Klinge oder etwas Ähnliches. Normalerweise befindet sich das Gerät im Empfangsbereich des Gefängnisses. Aber dieses Mal hatten sie es direkt in unsere Abteilung gebracht. Also habe ich mich auf den Chefsessel gesetzt.“

Dann kamen Polizeibeamte der Auslieferungseinheit in Zivil und legten ihm Handschellen an. Er wurde durch die Abteilung zur Hintertür geführt, über den Übungshof und dann in den Polizeiwagen, der auf das eigentliche Gefängnisgelände neben der Abteilung gefahren war. So etwas hatte Ahmad noch nie gesehen.

Das Schicksal von Assange

Wenn am Mittwoch die Anhörung im langwierigen Fall Assange zu Ende geht, könnte sich ein ähnliches Szenario abspielen.

Doch während der britische Rechtsweg dann ausgeschöpft sein wird, hat Assange eine weitere Chance vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.

Wenn die Richter des High Court gegen Assange entscheiden, können seine Anwälte beim EGMR eine einstweilige Verfügung nach Artikel 39 beantragen, die die Auslieferung stoppen würde, bis sich das europäische Gericht mit dem Fall befasst hat.

Die Entscheidungen sind für die Mitgliedsländer verbindlich, und es gibt keinen Präzedenzfall, in dem das Vereinigte Königreich eine Anordnung nach Artikel 39 bezüglich einer geplanten Auslieferung nicht befolgt hätte.

Christophe Marchand ist der belgische Anwalt, der von Assange mit der Koordinierung und Vorbereitung eines möglichen Rechtsstreits vor dem EGMR beauftragt wurde.

„Es gibt eine Internetplattform des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, auf der man seinen Antrag nach Artikel 39 einreichen kann, und innerhalb weniger Stunden kann eine Entscheidung getroffen werden“, erklärt Marchand.

„Nach der Entscheidung setzt sich das Gericht dann mit dem Staat in Verbindung und teilt mit, dass es die Entscheidung getroffen hat und die Auslieferung gestoppt werden muss.“

Was die Chancen angeht, dass der EGMR eine Anordnung nach Regel 39 erlässt, wenn Assange diesen letzten Einspruch verliert, ist Marchand hoffnungsvoll. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass das Gericht die Sache sehr ernst nehmen wird, denn wir haben viele Argumente“, sagt er.

„Erinnern Sie sich daran, dass der erste Richter am Amtsgericht bereits die Gefahr eines Selbstmordes in Betracht gezogen hat, wenn er dorthin geht, und dass er unter sehr restriktiven Bedingungen untergebracht werden würde.

Der Fall Assange war jedoch von Anfang an irregulär, wie Declassified ausführlich berichtet hat. Einige glauben, dass das Vereinigte Königreich den noch nie dagewesenen Schritt unternehmen könnte, sich nicht an die Anordnung nach Regel 39 zu halten – oder Assange aus dem Hoheitsgebiet zu verlegen, bevor diese erlassen wird.

In Belgien wurde im Oktober 2013 der tunesische Terrorist Nizar Trabelsi extrem schnell an die USA ausgeliefert, bevor die Rule 39 erlassen wurde.

„Diese Person wurde ausgeliefert, die Anwälte wurden nicht informiert, niemand wurde informiert“, sagt Marchand. „Es geschah alles im Dunkeln. Die Person wurde an einen geheimen Ort gebracht, unter Drogen gesetzt, mit Handschellen gefesselt, an einem Sitz befestigt und mit einem Privatflugzeug der CIA direkt in die USA geschickt, wo die Person in Einzelhaft genommen wurde.“

Wenn der EGMR eine einstweilige Verfügung nach Artikel 39 erlässt, wird das Auslieferungsverfahren ausgesetzt, aber es handelt sich nur um eine vorläufige Maßnahme. Die Anwälte von Assange würden dann eine Beschwerde beim EGMR einreichen, weil sie der Meinung sind, dass die Entscheidungen des Vereinigten Königreichs falsch waren.

Es dauert mindestens 18 Monate, bis die Gerichte diese Situation beurteilen. Im Fall von Baber Ahmad dauerte es fünf Jahre.

Als Ahmad an jenem regnerischen Oktobertag das Gefängnis Long Lartin im Polizeiwagen verließ, wusste er nicht, wohin er gehen würde.

„Als wir herauskamen, sahen wir jede Menge Kameraleute, Fotografen, alles Mögliche, sogar ein Hubschrauber war über uns“, erzählt Ahmad.

„Ich dachte, wir würden zu einem Flughafen gebracht, zu einem Verkehrsflughafen, um den US-Marshals übergeben zu werden, denn das haben schon andere Leute erlebt, die ausgeliefert wurden.“

Ahmad erinnert sich, dass die Fahrt lang war, etwa zwei Stunden.

„Es ging querfeldein und es gab keine Autobahnen, sondern nur A-Straßen, was bedeutet, dass man alle paar Minuten diese kleinen Kreisverkehre hat. Wir fuhren also nur von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts. Starker Regen. Und nach etwa 2 Stunden kommen wir auf diesen RAF-Luftwaffenstützpunkt. Ich war früher bei den Kadetten, als ich jünger war, also weiß ich, wie ein RAF-Stützpunkt aussieht.

Der Stützpunkt war Mildenhall in Suffolk, die zentrale Einrichtung der US-Luftwaffe in Großbritannien, auf der 4.245 amerikanische Soldaten ständig stationiert sind.

Auf dem Rollfeld standen zwei zwölfsitzige Geschäftsflugzeuge mit laufenden Motoren und eingeschalteter Beleuchtung.

„Überall waren Flutlichter zu sehen, und sie hielten den Wagen vor einem Backsteingebäude an, das sich in der Nähe der beiden Jets befand“, sagt Ahmad.

Die Polizeibeamten gingen in das Gebäude. „Einer kam zurück und sagte: ‚Tut mir leid, Jungs, aber ihr müsst die hier anziehen, bevor ihr reingehen könnt‘. In seiner Hand hielt er eine geschwärzte Skibrille und einen Gehörschutz.“

Ahmad wusste, dass dies nicht richtig war. „Ich sagte: ‚Chef, Sie wissen, dass man das in Europa nicht machen kann. Sie wissen, dass das illegal ist. Das darfst du nicht.‘ Und er hat nur mit den Schultern gezuckt.“

Skimütze und Ohrenschützer



Der Polizeibeamte setzte Ahmad die geschwärzte Skimaske und den Gehörschutz auf, und er wurde ins Gebäude gebracht. Dann wurden sie abgenommen.

Ich befinde mich in diesem Raum, in diesem einstöckigen Gebäude, und dieser amerikanische Mann, der wahrscheinlich Mitte 40 ist, fängt an, lauthals Befehle zu bellen und zu schreien: „Sie befinden sich jetzt im Gewahrsam der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie werden mit Respekt behandelt, es sei denn, Sie geben uns einen anderen Grund. Haben Sie verstanden?'“

Ahmad sagte, er habe verstanden. Der Amerikaner fragte dann, ob er irgendwelche Fragen habe. „Ich sagte, wie lange dauert der Flug? Das war die wichtigste Frage.“

„Diese Frage ist irrelevant“, bellte der Amerikaner zurück. „Ich dachte, okay, dieser Typ will GI Joe spielen“, sagt Ahmad. „Danach habe ich einfach den Mund gehalten.“

Ahmad sagte, dass der noch anwesende Polizeibeamte der Met einen Schock auf seinem Gesicht hatte.

„Ich schaute ihn an und wir nahmen Blickkontakt auf, und es war klar, dass die Amerikaner hier das Sagen hatten.“

Ahmad wurde in einen anderen Raum gebracht und erneut einer Leibesvisitation unterzogen. Dann wurde er in einen Overall gesteckt, an dem ein Ledergürtel mit Fesseln befestigt war.

„Die Fesseln wurden mir also um die Knöchel gelegt. Dann gibt es eine Art Kette, die von den Fußfesseln ausgeht. Sie kommt nach oben und ist mit dem Ledergürtel verbunden, der um meine Taille gelegt wird. Die Handschellen an meinen Handgelenken sind an diesem Gürtel befestigt, richtig? Ich kann also im Grunde meine Arme nicht ausstrecken.“

Die Skimaske und der Gehörschutz wurden wieder aufgesetzt, und Ahmad wurde auf das Rollfeld geführt.

„Ich schlurfe in diesen Fesseln, und als wir an die Treppe kommen, ruft er: ‚Okay, steigen Sie auf‘. Dann gingen wir hinein. Sie schnallten mich also in eine Art großen Sitz. Nach einer Weile sagten sie: ‚Wir nehmen dir jetzt die Maske ab'“.

„Und dann hat er sie abgenommen und dann die Ohrenschützer. Und ich sitze in diesem Privatjet auf zwei großen Ledersesseln, die in einem Interieur aus Walnussholz stehen. Die Stühle stehen sich gegenüber, und ich dachte, wow, wenigstens darf ich in einem Privatjet fliegen.“

Aber das war nur der Anfang der Reise. Was Assange in den USA erwartet, ist laut Ahmad noch erschreckender und wird in den kommenden Tagen von Declassified enthüllt werden.

