Deutsch- französischer Politologe Alfred Grosser verstorben

Alfred Grosser verstarb heute im Alter von 99 Jahren . Er wird uns und mir fehlen, er war eine wichtige Stimmme der Vernunft, mit dem ich viele freundschaftliche und anregende Gespräche hatte. Evelyn Hecht-Galinski

In einem Artikel in der F.A.Z. äußerte sich Arno Lustiger zu dem Antisemitismus-Streit zwischen Evelyn Hecht-Galinski und Henryk M. Broder mit einer These über den jüdischen Selbsthass. Jetzt richtet Evelyn Hecht-Galinski das Wort an all ihre Kritiker.