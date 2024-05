https://www.middleeastmonitor.com/20240507-german-police-violently-clears-pro-palestinian-camp-at-berlin-university/



Die Polizei greift ein, als Studenten an der Freien Universität Berlin ein Lager errichten, um gegen die israelischen Angriffe auf Gaza zu protestieren, am 07. Mai 2024 in Berlin, Deutschland [Halil Sağırkaya – Anadolu Agency]

Deutsche Polizei räumt gewaltsam pro-palästinensisches Camp an Berliner Universität

7. Mai 2024

Die deutsche Polizei hat heute eine pro-palästinensische Demonstration in einem Innenhof der Freien Universität Berlin gewaltsam aufgelöst, die ein Ende der israelischen Militäroperation in Gaza gefordert hatte, berichtet Reuters.

Rund 100 Personen hatten zwei Dutzend Zelte auf dem Campus aufgebaut und waren damit einem Aufruf des „Studentenbündnisses Berlin“ gefolgt, deutsche Universitäten zu besetzen.

Studenten verschiedener Berliner Universitäten schlossen sich dem Protest an, trugen palästinensische Fahnen und riefen Parolen, die die Palästinenser unterstützten und Israel und Deutschland anprangerten.

Die Studentengruppe forderte, dass Strafanzeigen gegen Studenten und andere Personen, die sich auf dem Campus mit den Palästinensern solidarisiert hatten, fallen gelassen werden und dass sich die Universitäten öffentlich gegen geplante Reformen des Berliner Senats aussprechen, die den Ausschluss von Studenten aus politischen Gründen ermöglichen würden.

Außerdem forderten sie, die Polizei vom Campus zu verbannen und Wissenschaftler und Mitarbeiter wieder einzustellen, die wegen ihrer politischen Haltung von der Universität verwiesen oder aus dem Dienst genommen wurden.

Die Freie Universität Berlin erklärte, die Demonstranten hätten versucht, in Universitätsräume und Hörsäle einzudringen, um diese zu besetzen, woraufhin die Universität Strafanzeige erstattet und die Vorlesungen in mehreren Gebäuden ausgesetzt habe.

„Diese Art von Protest ist nicht dialogorientiert. Eine Besetzung von Universitätseigentum ist nicht akzeptabel. Wir begrüßen die akademische Debatte und den Dialog – aber nicht in dieser Form“, sagte Günter Ziegler, Präsident der Freien Universität Berlin.

Die Studentenproteste gegen den Krieg und die akademischen Beziehungen zu Israel haben begonnen, sich in ganz Europa auszubreiten.

Die Studenten protestieren gegen Israels anhaltenden Völkermord im Gazastreifen, in dem der Besatzungsstaat fast 35.000 Palästinenser getötet hat, von denen die überwiegende Mehrheit Kinder und Frauen waren.

„Es gab vereinzelte Fälle von Freiheitsentzug wegen Volksverhetzung und Hausfriedensbruch an der Freien Universität Berlin“, schrieb die Berliner Polizei in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X und fügte hinzu, dass diejenigen, die den Anordnungen nicht nachkämen, von der Polizei mitgenommen und später angezeigt würden.

