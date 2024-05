What it’s like to be used as a human shield by the Israeli army Israeli soldiers rounded up Ahmad Safi and his male family members in Khan Younis and made them stand atop a sand dune for 12 hours as the soldiers took cover behind them during a firefight with Palestinian resistance fighters. This is their story.



Screenshot aus einem Aljazeera-Video, das einen Palästinenser zeigt, der von israelischen Soldaten in al-Shuja’iyya als menschliches Schutzschild benutzt wird. (Foto: Screenshot/Al Jazeera Youtube Channel)

Israelische Soldaten trieben Ahmad Safi und seine männlichen Familienmitglieder in Khan Younis zusammen und zwangen sie, 12 Stunden lang auf einer Sanddüne zu stehen, während die Soldaten während eines Feuergefechts mit palästinensischen Widerstandskämpfern hinter ihnen in Deckung gingen. Dies ist ihre Geschichte.

Wie es ist, von der israelischen Armee als menschliches Schutzschild benutzt zu werden

Von Qasem Waleed

7. Mai 2024

Umgeben von Dutzenden von Soldaten, Panzern, gepanzerten Fahrzeugen, surrenden Drohnen und Armeehunden, sah Ahmad Safi ein riesiges Loch im Boden.

„Von allen Todesszenarien, die ich mir seit Beginn des Krieges ausgemalt habe, hätte ich nie gedacht, dass ich einmal mein eigenes Grab sehen würde“, sagte der 26-jährige Bewohner von Khan Younis gegenüber Mondoweiss.

Ahmad Safi

Ahmad und seine männlichen Verwandten wurden von der israelischen Armee festgenommen und gezwungen, sich vor einem Militärstützpunkt des Widerstands aufzustellen, während die israelischen Soldaten hinter ihnen in Deckung gingen. Sie gerieten mitten in ein Feuergefecht zwischen den Soldaten und dem Widerstand.

In der Nacht zum 22. Januar griff die israelische Armee plötzlich den Westen von Khan Younis an, wo sich fünf Unterkünfte für Vertriebene befanden.

Mitten in der Nacht rückten die israelischen Truppen auf die Tiba-Gebäude vor, in die sich Ahmad und seine Familie inmitten der von Israel ausgewiesenen „Sicherheitszone“ geflüchtet hatten. Diese Gebäude waren umgeben von der al-Aqsa-Universität, dem al-Khair-Krankenhaus, dem Industriekolleg, dem Zentrum des Palästinensischen Roten Halbmonds und dem Küstengebiet von al-Mawasi, in dem Zehntausende vertriebener Palästinenser leben.

Am frühen Abend bemerkte Ahmad, dass israelische Quadcopter-Drohnen den Himmel vollständig besetzt hatten. Aufgrund seiner Erfahrung mit der israelischen Kriegstaktik wusste er, was dies bedeutete: Die Armee bevorzugt es, große Operationen im Schutz der Nacht durchzuführen.

Ahmad hörte in dieser Nacht ununterbrochenes Geschützfeuer in der Ferne, aber es war relativ weit weg, also schaute er weiter eine Anime-Sendung, um sich abzulenken.

Augenblicke später wurden die Schüsse lauter und kamen näher, und plötzlich hörte er Schreie aus dem gegenüberliegenden Zimmer. Sein Cousin war von einer Kugel getroffen worden. Als die Schüsse immer lauter wurden, warf sich Ahmad unter sein Bett, während der Rest seiner Familie mit seinem verletzten Cousin in sein Zimmer eilte.

In diesem Moment stürmten die israelischen Soldaten die Wohnung und drangen im Schein der Taschenlampen in das Zimmer ein.

„Es war das erste Mal, dass ich einen israelischen Soldaten in echt gesehen habe“, sagte Ahmad gegenüber Mondoweiss.

Die Armee trennte die Frauen von den Männern und zwang die Frauen, in den Süden nach Rafah zu fliehen. Die Männer wurden mit Reißverschlüssen gefesselt und blieben in der Obhut der Armee.

Ein israelischer Kommandant befahl Ahmad und den Männern seiner Familie, in einer Reihe die Treppe hinunterzugehen. Dann befahl er ihnen, sich an die südliche Wand ihrer Wohnung zu knien, die gegenüber einer Militärbasis des Widerstands liegt.

Ahmads Körper zitterte unkontrolliert. Seine Lippen zitterten und sein Atem ging schwer.

„Ich versuchte, mich zusammenzureißen“, erzählte Ahmad. „Aber als ich hörte, wie sich meine Mutter von uns verabschiedete, als sie von den israelischen Soldaten nach draußen gezerrt wurde, konnte ich meine Tränen nicht zurückhalten.“

Ahmad Safi

Am nächsten Morgen, dem 23. Januar, befahlen die israelischen Soldaten Ahmad, seinem Vater, seinem Bruder und dem Rest seiner Cousins, sich ins Freie zu begeben und wiesen sie an, sich waagerecht vor den gepanzerten Militärfahrzeugen zu bewegen.

„Als sie uns befahlen, stehen zu bleiben, fand ich mich einige Meter von der Militärbasis des Widerstands entfernt wieder“, sagte Ahmad. „Das war der Moment, in dem mir klar wurde, dass wir als menschliche Schutzschilde benutzt wurden.“

Die Soldaten zwangen sie, mitten auf der Straße zu knien, während sie hinter Ahmad und seinen männlichen Verwandten in Deckung gingen.

Sie wurden gezwungen, in der Winterkälte dünne Kleidung zu tragen, und ihre Hände wurden mit Reißverschlüssen so fest zusammengebunden, dass sie ihre Finger nicht mehr spüren konnten. Die Soldaten feuerten an mehreren Stellen Kugeln neben ihre Füße, um sie zu erschrecken, vielleicht um sie gefügig zu machen, Befehle zu befolgen.

„Jedes Mal, wenn sie auf uns geschossen haben, habe ich mir sofort auf den Rücken geklopft, um zu sehen, ob ich noch lebe“, sagte Ahmad und erinnerte sich an das Kichern der Soldaten über die Angst, die er und seine Familie hatten.

Ein anderes Mal bewegte sich ein Panzer schnell auf sie zu und fuhr dann zurück, weniger als einen Meter von ihnen entfernt. Ahmad erkannte, dass die Soldaten mit ihnen spielten.

Einmal packten die Soldaten Ahmads Bruder Saeed, folterten ihn und brachen ihm den Kiefer. Sie traten ihm in die Genitalien, als ob sie einen Fußball schlagen würden“, so Saeed. Sie schlugen ihn so heftig, dass er irgendwann ohnmächtig wurde.

„Sie verdächtigten ihn, ein Widerstandskämpfer zu sein, weil er so aussah. Für israelische Soldaten ist jeder bärtige Mann mit einem Sujoud-Zeichen auf der Stirn ein Hamas-Mitglied“, erklärte Ahmad (viele gläubige Muslime, die beim Niederknien während des Gebets ihre Stirn auf dem Boden berühren, bekommen durch die wiederholte Reibung mit dem Gebetsteppich Flecken auf der Stirn).

Wenige Augenblicke später kam es zu einem heftigen Schusswechsel, als Ahmad und seine Familie sich zwischen den israelischen Soldaten und den Widerstandskämpfern befanden und keinen Schutz hatten. Sie streckten ihre Körper auf dem Boden aus, in dem hilflosen Versuch, Schutz zu suchen.

„Wir schrien immer wieder auf Arabisch: ‚Hört auf zu schießen‘, und ein paar Augenblicke später hörten die Schüsse auf“, sagte Ammar, ein weiterer Cousin von Ahmad, gegenüber Mondoweiss.

Sie waren gezwungen, mehr als 12 Stunden lang dort zu bleiben und wurden von den israelischen Soldaten als unfreiwillige menschliche Schutzschilde eingesetzt. Am Ende waren sie dehydriert und konnten sich kaum noch auf den Beinen halten.

Am Mittag beschloss Ahmad in einem Moment der laxen Überwachung, das Mittagsgebet mit den Augen zu verrichten, eine Methode, die im Islam erlaubt ist, wenn eine Person gelähmt ist oder im Sterben liegt. In Ahmads Situation, so dachte er, trafen beide Fälle zu.

Vor Sonnenuntergang brach der Schusswechsel erneut aus. Drei israelische Soldaten stürmten auf Ahmad und die übrigen Männer zu und zogen sie zu einer großen Sanddüne, auf die sie sie zwangen, sich zu stellen, so dass sie sichtbar waren und in die Schusslinie gerieten. Als sie auf der Düne standen, blickten sie nach unten und sahen auf der anderen Seite der Düne einen großen Graben im Sand unter ihren Füßen.

Die Soldaten zwangen sie, sich auf die Düne zu stellen, wo sie der Schusslinie ausgesetzt waren und der Graben sich unter ihnen abzeichnete.

„Mein Cousin Ammar sagte uns, wir sollten uns gegenseitig an den Fingern fassen und die Füße kreuzen, damit, wenn eine Kugel einen von uns treffen würde, er nicht in das Massengrab fallen würde“, so Ahmad gegenüber Mondoweiss.

Bilder von Zivilisten, die lebendig begraben wurden, gingen ihnen durch den Kopf, genau so, wie sie gehört hatten, dass es im November 2023 im indonesischen Krankenhaus passiert war. Das war auch lange bevor im April dieses Jahres die Nachricht von den Massakern und Massengräbern im al-Shifa-Krankenhaus und im Nasser-Krankenhaus bekannt wurde, in denen Hunderte von Leichen gefunden wurden.

Nachdem das Feuergefecht beendet war, zwangen die israelischen Soldaten Ahmad und die übrigen Männer in ein Gebäude. Das Gebäude war völlig dunkel, bis auf den Raum, in den Ahmad und seine Familie gezwungen wurden. Die südlichen und östlichen Wände des Raumes waren zerstört, so dass die Insassen von der Widerstandsbasis aus für jeden sichtbar waren.

Ab und zu kam ein Soldat und richtete einen roten Laser für ein paar Minuten auf sie, dann verschwand er wieder.

„Ich glaube, er wollte den Widerstandskämpfern klar machen, dass wir uns auch in diesem Gebäude befanden, da sie uns wieder einmal als menschliche Schutzschilde benutzten“, erklärte Ahmad.

Wenige Augenblicke später brachten die Soldaten sie einzeln in einen anderen Raum. Es war das erste Mal in der mehr als 18-stündigen Geiselhaft, dass sie sie verhörten.

Die Soldaten begannen, sie zu treten und zu beschimpfen, während sie Informationen verlangten. Sie zwangen Ahmads Bruder Saeed, erniedrigende Dinge über sich selbst zu sagen, nur damit sie ihn auslachen konnten, wenn er das tat.

„Das Geheimdienstkommando forderte mich auf, mein Haus anhand von Live-Bildern zu lokalisieren, die sie mir von einer Drohne in meiner Gegend zeigten“, so Ahmad gegenüber Mondoweiss. „Zuerst konnte ich es nicht finden, weil das ganze Gebiet plattgemacht schien. Zum Glück habe ich es vor dem zweiten Einschlag gefunden.“

„Das war der Moment, in dem ich erfuhr, dass mein Haus zerstört worden war“, fügte er hinzu.

Nach etwa zwei Stunden ließen die Soldaten Ahmad und seine Familie frei und wiesen sie an, nach Süden zu gehen, indem sie sie mitten in der Nacht einem Laserstrahl folgen ließen.

Ahmad und seine Familie schlugen sich durch die Straßen und erreichten schließlich eine etwa eine Meile entfernte UN-Schule, in der eine Reihe von Vertriebenen untergebracht war.

„Als wir die Schule erreichten und drinnen den Lärm einiger Menschen hörten, brachen wir in Tränen aus, gemischt mit hysterischem Gelächter“, sagte Ahmad. „Wir konnten nicht glauben, dass wir diesen Albtraum überlebt hatten.“

Die Schule war verschlossen, so dass einer von ihnen über die Mauer springen und jemanden rufen musste, der ihnen öffnete. Die Menschen dort versorgten sie mit Wasser und etwas Brot, aber Ahmad wollte unbedingt das Zelt seines Onkels in der Nähe der Schule finden und nach seiner Mutter und seinen Schwestern suchen. Sie fanden sie schließlich mit seinem Onkel.

Am nächsten Morgen floh die gesamte Familie nach Rafah und ließ alles zurück, was sie in Khan Younis besessen hatte.

Übersetzt mit deepl.com

